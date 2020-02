Acara televisi yang memprediksi masa depan dengan tepat

Hak atas foto Kvartal 95 Studio

Acara televisi ini memprediksi masa depan dengan sangat tepat. Pemeran presiden di acara ini, akhirnya menjadi presiden sungguhan.

Kantor presiden Ukraina telah menjadi tempat terjadinya adegan komedi: menteri pertahanan yang baru diangkat, teman lama presiden, masuk dengan histeris karena merasa tertekan harus memotong anggaran militer.

Dia mengomel tentang bagaimana dia harus bersaing dengan para jenderal yang dia pimpin, presiden menawarkan seteguk obat penenang dan menyuruhnya pergi.

Tak lama, menteri keuangan yang baru diangkat, yang juga mantan istrinya, masuk dan mengeluh tentang masalah yang dihadapinya. Ada bank yang bangkrut, dan dia bingung apakah harus mengembalikan uang para nasabah. Presiden memberi seteguk obat penenang dan mengusirnya.

Kemudian, menteri hubungan internasional (yang juga temannya) datang dan mengeluh soal kegagalan konferensi pers tentang pemberontakan Uganda. Dia juga diberi obat penenang.

Ketika menteri keempat masuk, kesabaran presiden habis. "Apa yang kau inginkan dariku?" dia membentak.

Anda tidak dapat menyalahkannya. Setelah secara mengejutkan dia menang pemilu dan terpilih jadi presiden, mantan guru sejarah ini harus berurusan dengan teman-teman, kerabat, dan kenalan yang memohon jabatan khusus.

Setelah beberapa temannya diberi posisi paling kuat di negara ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengeluh.

Adegan ini terjadi dalam musim pertama drama televisi tentang politik Ukraina yang berjudul Servant of the People.

Volodymyr Zelensky memerankan seorang guru yang menjadi presiden setelah videonya yang soal korupsi pemerintah jadi viral.

Program ini adalah acara slapstick tipikal soal benturan negara dengan oligarki dan birokrat yang terlalu dimanja selama 18 tahun Ukraina merdeka, pasca-Soviet.

Tapi adegan ini sekarang punya makna penting baru karena Zelensky telah menjadi presiden Ukraina yang sebenarnya. Dia menang pemilu, salah satunya berkat popularitasnya sebagai pemimpin fiksi.

Presiden Ukraina pun kini telah ditarik ke pusat politik AS akibat sebuah panggilan telepon yang terkenal. Gara-gara pembicaraan telepon dengan Presiden Ukraina pada bulan Juli 2019, Presiden AS Donald Trump menjalani proses pemakzulan.

Menyaksikan adegan tentang obat penenang itu jadi absurd dan lucu sekarang. Tidak sulit untuk membayangkan adegan berikutnya serial televisi: telepon berdering. Presiden Amerika Serikat memanggil. Dia butuh sedikit bantuan juga.

Faktanya, menonton Servant of the People memberikan kita penjelasan soal telepon yang nyaris menjatuhkan presiden AS.

Setelah pecahnya Uni Soviet, Ukraina menjadi negara medeka pada 1991. Sejak itu, Ukraina telah menciptakan lingkungan politik di mana permintaan Trump adalah hal yang biasa terjadi. Meskipun, biasanya, permintaan itu datang dari oligarki yang lebih dekat dengan rumah.

Servant of the People ditayangkan perdana di Ukraina pada tahun 2015, dibintangi Zelensky, yang saat itu dikenal sebagai aktor komik. Dia berperan sebagai orang biasa yang terpilih menjadi presiden bernama Vasyl Petrovych Holoborodko.

Acara ini berlangsung selama tiga musim di saluran 1+1 dan sekarang juga bisa disaksikan di Netflix di beberapa negara dan juga di YouTube.

Acara ini sangat populer di Ukraina, dan episode pertamanya saja telah disaksikan 13,8 juta kali di YouTube. (Bahkan pada tahun 2016 sudah dilihat 9 juta kali, jauh sebelum cerita ini jadi kepentingan politik internasional.)

Pada tahun 2018, plotnya mengalami perkembangan menarik ketika partai politik Servant of the People dibentuk. Kandidatnya, Zelensky, memenangkan pemilihan presiden pada 2019.

Keberhasilan Servant of the People dan kemenangan Zelensky mencerminkan betapa Ukraina lelah dengan oligarki seperti biasa, menurut wartawan Katherine Jacobsen, yang meliput Rusia dan Ukraina.

"Serial itu penting bagi orang-orang di sana, saat menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam berpikir bahwa semuanya sudah rusak," katanya kepada BBC Culture.

"Mereka bisa menertawakannya bersama. Semua orang berpikir itu memang terjadi di balik layar, tetapi tidak ada yang benar-benar dapat membuktikannya 100%."

Serial ini diselingi dengan adegan yang menampilkan oligarki di lingkungan mewah. Wajah-wajah mereka dikaburkan, merencanakan untuk mengendalikan pemerintah sambil berpesta kaviar, buah, dan alkohol. (Urutan ini mungkin tampak sangat tidak masuk akal bagi pemirsa di luar Ukraina. Meskipun ini acara humor, tetapi Jacobsen menyebutnya "terlalu realistis".)

Ketika presiden baru menjabat, dia dikejutkan dengan mewahnya tempat tinggal presiden yang dikenal sebagai Mezhyhirya Residence.

Di sini, mantan Presiden (yang asli) Viktor Yanukovych tinggal di antara mobil-mobil mahal, peternakan burung unta, dan landasan helikopter, di antara kemewahan lainnya, sebelum dia melarikan diri dari revolusi Ukraina 2014.

Tempat ini sekarang adalah museum, yang dipakai untuk syuting. Plot lain mengisahkan perdana menteri, karakter utama, membubarkan protes dengan laporan palsu tentang serangan meteorit yang akan datang.

Secara kualitas, Servant of the People berpegang teguh pada pakem komedi bergengsi lain yang sudah dikenal secara internasional, yang mungkin berkontribusi pada efektivitasnya dalam menunjukkan korupsi dan menjadikan seorang aktornya sebagai presiden betulan.

Acara komedi ini menempatkan dirinya di suatu titik antara gaya Armando Iannucci yang gelap dan sindiran politik tajam seperti The Thick of It dan Veep, dan keceriaan politik lokal Amerika, Parks and Recreation.

Servant of the People menyindir dan menceritakaan kondisi sebenarnya dengan sangat tajam, tetapi juga menawarkan secercah harapan yang dikemas dalam proses produksi yang lancar, penulisan yang padat, akting yang bagus, dan rangkaian tawa yang terbahak-bahak.

Tidaklah mengherankan bahwa serial seperti ini, yang ditambah dengan akting Zelensky yang sangat pas memerankan seorang awam yang cerdas dan bermoral, mampu memenangkannya dalam pemilihan presiden.

Dia terpilih dengan hingga melampaui angka penghitungan suara khayalan saat malam pemilihan.

Di Servant of the People, ia memenangkan 67% suara; dalam kehidupan nyata, ia menang dengan 73,2% total pemilih.

Kredit pembuka seri yang mempesona berperan seperti video kampanye yang sempurna: Zelensky mengendarai sepedanya melalui jalan-jalan Kyiv dengan setelan jas diiringi lagu pengiring dari nada gitar dan vokal yang ceria dan sederhana, yang diselingi oleh denting bel sepeda.

Pada akhir pembuka, ia turun dari sepedanya di depan deretan gedung-gedung pemerintah, menampilkan seorang presiden sederhana yang berangkat untuk bekerja keras secara jujur.

"Sebagian alasan orang-orang merasa mereka bisa mempercayainya adalah karena mereka pikir mereka telah melihat isi kepalanya dan masalah yang dia lihat dengan pemerintah seperti yang diartikulasikan dalam acaranya," kata Jacobsen. "Itu memberi orang semacam harapan, bahwa dia mengerti bagaimana perasaan mereka."

Karena ia baru menjabat selama kurang dari satu tahun, masih harus dilihat apakah Zelensky akan mampu mengikuti jejak yang sama dengan perannya di televisi yang menarik.

Satu tanda harapan datang pada bulan Oktober, ketika pemerintahannya mengambil sikap menentang upaya oligarki Ihor Kolomoisky untuk mendapatkan kembali kendali PrivatBank, yang pernah ia kuasai tetapi diambil alih oleh negara setelah skema penggelapan menyebabkannya runtuh.

Kolomoisky adalah pemilih chanel 1+1, yang menyiarkan Servant of the People dan secara tidak langsung terkesan membantu membawa Zelensky berkuasa.

Presiden Zelensky tampil setelah peristiwa telpon Trump relatif tanpa cela: menurut New York Times, ia mempertimbangkan permohonan Trump, menimbang pentingnya bantuan militer AS yang penting dalam konflik Ukraina dengan pasukan yang didukung Rusia di bagian timur negara itu - keberuntungan menyelamatkannya dari keharusan membuat pilihan itu ketika cerita itu dipublikasikan.

Sementara itu, keterampilan Zelensky sebagai aktor-TV terkenal telah membantunya dengan baik karena ia telah ditarik ke dalam politik AS yang riuh oleh sesama presiden yang juga sebelumnya adalah bintang reality show, Trump.

Zelensky melontarkan banyak kutipan populer dan reaksi yang bagus pada konferensi pers bersama dengan presiden AS tepat setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS meluncurkan penyelidikan impeachment terkait pembicaraan telepon mereka, memainkan peran utama dadakan dalam drama internasional menuju kesempurnaan.

Musim keempat Servant of the People yang juga adalah tahun pertama Zelensky sebagai presiden di dunia nyata, nampaknya akan menjadi yang paling seru, jauh melampaui apa pun yang bahkan bisa diimpikan oleh penulisnya.

Versi asli tulisan ini dalam bahasa Inggris bisa Anda baca di The Ukrainian TV show that predicted the future di laman BBC Culture