Lukisan-lukisan paling menyeramkan dalam sejarah

Hak atas foto Getty Images Image caption Fresco berjudul 'Last Judgement' oleh Giotto, di Kapel Scrovegni, Padua, Italia, menghadirkan bagian mengerikan di satu sisinya.

Di masa lalu, banyak lukisan menggambarkan kengerian, ketakutan, dan ramalan buruk. Namun di masa sekarang, masih mampukah mereka 'menyadarkan' kita?

Apakah seni telah kehilangan daya menakut-nakuti manusia? Di masa lalu, banyak seniman memahami rasa takut dan mengeksploitasi emosi ini melalui lukisan dan patung-patung.

Seniman-seniman religius pada Abad Pertengahan dan Renaisans, khususnya, menggunakan kekuatan emosi ini pada karya mereka. Gambaran kehidupan setelah kematian yang menimbulkan ketidaknyamanan (dan biasanya dilukiskan berdekatan dengan simbol religi seperti gereja) memiliki tujuan sama: menakut-nakuti pemirsanya.

Sebuah lukisan yang dipasang di dekat pintu keluar di Kapel Scrovegni di Padua, Italia, misalnya, menghadirkan wujud mengerikan jiwa-jiwa yang berdosa seakan disedot ke dalam api neraka yang membara, seperti dibayangkan oleh Giotto Bondone, pelukis Florentina Abad ke-13.

Lukisan Giotto yang meresahkan, "Day of Judgement", mungkin tampak tanpa tedeng aling-aling, namun efektif.

"Orang-orang yang diberkati berjajar di lajur yang rapi di sisi kanan Kristus," kata seorang ahli seni, "sementara mereka yang terkutuk digambarkan memiliki badan memelintir, memanjang, terbang ke bawah.. diserang oleh setan-setan yang menghunus, membakar, dan menarik-narik mereka hingga putus."

Hak atas foto Creative Commons Image caption Lebih jelas - siklus fresco karya Giotto di Kapel Scrovegni Chapel di Padua termasuk lukisan mengerikan. "Hari Penghakiman", yang diletakkan di atas pintu keluar

Betapapun menakutkannya imajinasi Giotto, atau Hieronymus Bosch, wajah-wajah yang digambarkan dalam lukisan mereka jarang sekali menggambarkan emosi kesedihan.

Wujud sosok-sosok yang dipatok atau dikuliti seakan menambah kengerian serangkaian lukisan karya Bosch di lorong Neraka dalam "Garden of Earthly Delights".

Dari jiwa terkutuk yang tenggelam seorang diri di lautan siksaan dalam fresco "The Last Judgement" karya Michelangelo di dinding Kapel Sistine, sampai wajah tercengang milik Francisco Goya dalam "The Bewitched Man" (1798); dari seniman asal Swiss, Henri Fuseli, yang menggambarkan "Lady Macbeth" membatu tanpa darah, hingga personifikasi ketakutan eksistensial milik Edvard Munch dalam lukisan "The Scream", sejarah seni dengan konsisten mengambil kecemasan sebagai tema.

Hak atas foto Creative Commons Image caption Fresco "Last Judgement" karya Michelangelo menghiasi dinding altar di Kapel Sistine di Vatican City; dan di sebelah kanan, jiwa-jiwa yang terkutuk dikirim ke neraka.

"The Bewitched Man" oleh Goya mengetengahkan sebuah adegan dalam drama di mana protagonisnya, Don Claudio, yakin dirinya disihir dan hidupnya bergantung pada kemampuannya menjaga lampu tetap menyala.

Dua karya seni dari pelukis yang tak terlalu ternama, dibuat tepat satu abad yang lalu, menunjukkan pencarian akan ketakutan berlanjut hingga Abad ke-20.

Sebagai seorang siswa di Slade School of Fine Art di London, seniman Inggris Winifred Knights dianugerahi beasiswa bergengsi Rome Scholarship atas penafsiran dramatisnya pada sebuah adegan banjir di Alkitab.

Di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang putus asa mencari tempat yang lebih tinggi sementara bahtera Nuh berlayar di titik yang jauh, adalah lukisan diri pelukis itu sendiri - tepat di tengah ruang kerjanya, tubuh dan jiwanya terbelah menjadi dua - sebuah persuasi yang jelas menggambarkan ketakutan yang kala itu menghantui Eropa, setelah melalui kengerian perang.

Hak atas foto Tate/Creative Commons Image caption "The Deluge" (1920) oleh Winifred Knights mengambarkan banjir bandang dan orang-orang mencoba menyelamatkan diri, sementara bahtera Nuh berlayar di kejauhan.

Di waktu nyaris bersamaan ketika para juri memuji karya Knigths, pelukis ekspresionis Spanyol, José Gutiérrez Solana melukis karya yang lebih kalem, meski sama-sama rumit secara psikologi, yang mengekspresikan emosi sama.

Meski tidak ada unsur ketergesaan dalam penggambaran Solena di objek lukisan "The Clows", dua orang badut itu berhasil menghantui latar karnaval yang disajikan dengan sosok dan wana kulit pantomim di sebelah kanan.

Penelitian menunjukkan bahwa ketakutan adalah emosi yang susah dipalsukan, karena melibatkan lebih banyak otot wajah bagian atas bila dibandingkan emosi lainnya. Seseorang langsung bisa merasakannya kala melihat kerutan alis si badut saat dia memandang kosong ke sosok di sebelah kanannya.

Hak atas foto Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Image caption Lukisan Solena, The Clowns (1920), membersitkan ketakutan melalui ekpresi wajah-wajah objeknya (Credit: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)

Namun bagaimana dengan hari-hari ini? Adakah kengerian seperti dalam karya Giotto atau Bosch tampak dalam seni kontemporer masa kini? Atau ambisi akan kehidupan setelah kematian seperti Michelangelo dan Munch - yang melukiskannya dengan ketakutan?

"For the Love of God" (2007) karya Damien Hirst, sebuah tengkorak bertahta berlian, terlintas dalam pikiran ketika kita membahas penemuan kembali emosi dari karya-karya lama. Tengkorak ini bukan sekadar 'pengingat bahwa Anda pasti mati' (terjemahan dari bahasa Latinnya), namun menakut-nakuti Anda pada kesegeraan kematian.

Hak atas foto Getty Images Image caption Sebuah tengkorak terbuat dari berlian, "For the Love of God" karya Hirst, dipamerkan di Doha, Qatar, pada 2013

Saat ini, seniman baru begitu hati-hati dengan pertengkaran tanpa henti tentang apakah yang mereka buat adalah seni atau tidak, mereka seakan kehilangan kontak dengan emosi.

Jake dan Dinos Chapman bersaudara, misalnya, kerap bermain dengan ketakutan sebagai elemen estetik dalam karya seni mereka, seperti manekin di rumah hantu hingga potongan-potongan gambar dari seniman seperti Francisco Goya. Namun hasilnya kurang dari menyeramkan, justru terkadang konyol.

Bagaimana Chapman bersaudara menggambarkan neraka dalam karya seni instalasi berjudul Hell pada tahun 2000, puluhan ribu tentara mainan yang mewakili batalion Nazi dan korban mereka - sebuah lingkaran kekerasan yang membentuk lambang swastika.

Hak atas foto Getty Images Image caption Karya mereka, Hell, bukanlah tentang Holokos, kata Chapman bersaudara: "Ini adalah kebalikan dari itu, ini adalah para Nazi yang mengalami genosida industrial"

Karya ini membutuhkan 24 bulan masa pengembangan. Namun untuk apa? Perkawinan Chapman bersaudara dengan Hitler berakhir sebagai lelucon yang konyol ketimbang mengungkit ketakutan - bahkan, untuk para penciptanya sendiri.

"Saat karya itu terbakar," Jake mengaku, setelah mengetahui seni instalasi ini hancur karena kebakaran gudang pada 2004, "kami hanya tertawa. Butuh dua tahun untuk membangunnya, namun dua menit untuk menghancurkannya."

Lalu, kemanakah ketakutan menghilang dalam seni visual? Pelukis Portugis Paula Rego mungkin yang paling sering dikutip dalam konteks teror dan ketakutan.

Hak atas foto Paula Rego dan Marlborough, New York dan London Image caption Lukisan karya Rego, "The Policeman's Daughter" (1987) menunjukkan seorang perempuan dengan marah menggosok sepatu bot; bagian dari seri yang mengeksplorasi hubungan keluarga yang disfungsional

Bagi saya, sosok yang digambarkan dalam lukisan-lukisan Rego - dari "The Policeman's Daughter" (1987) yang tengah menggosok sepatu bot hingga potret Jane Eyre karangan Charlotte Brontë di ruangan berwarna merah - menentang ketakutan, alih-alih memunculkannya.

Maka, jika seni kontemporer seperti susah nyambung dengan penikmat seni yang lebih luas, mungkin karena kecanduan akan rasa takut kini sudah berubah. Mungkin kini saatnya para seniman menemukan kembali rasa takut itu.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul The most terrifying images in history? pada laman BBC Culture.