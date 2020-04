Foto-foto yang menangkap 'momen seorang ibu' dengan jujur

Hak atas foto Sophie Ebrard

Untuk Hari Perempuan Internasional, Deborah Nicholls-Lee mengeksplorasi karya foto yang melihat melampaui klise, mengungkapkan perubahan fisik dan psikologis setelah perempuan usai melahirkan.

Hal-hal yang berhubungan dengan menjadi seorang ibu, sebagai subjek yang layak dipelajari, harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya di galeri seni, kata fotografer Inggris Jenny Lewis.

"Orang tidak melihatnya sebagai topik yang sesuai untuk seni. Hal itu selalu dilihat sebagai hal yang 'ringan', "katanya.

Lewis berusaha mengubah hal itu dalam proyeknya 2010-15 'One Day Young', ketika dia memotret 150 wanita di rumah mereka di London Timur dalam waktu 24 jam setelah kelahiran bayi mereka.

Proyek ambisius, yang diterbitkan dalam sebuah buku pada tahun 2015, adalah seruan "untuk mematahkan hierarki (karya seni)", katanya, dan membawa perhatian kembali ke ibu.

Pelukis zaman Renaisans telah lama membuat meme tentang pemujaan bayi Yesus, tetapi pengalaman Madonna tidak terlihat.

"Apa yang saya sadari adalah betapa diabaikannya orang normal, dan kisah-kisah luar biasa yang diceritakan orang kepada saya berkali-kali," kata Lewis, yang pekerjaan editorialnya sering berfokus pada orang-orang terkenal.

Hak atas foto Jenny Lewis Image caption Chieska dan Floyd, dari One Day Young, 2015.

Berada di ujung tempat tidur para ibu dengan peralatan fotografi minimal, Lewis menemukan keterbukaan yang luar biasa pada ibu-ibu baru.

Dia mengatakan: "Orang-orang tidak memiliki kesadaran diri ketika mereka difoto pada saat itu karena mereka begitu diliputi oleh emosi [dan] sesuatu yang otentik muncul dengan luar biasa."

Pada tahun 2016, WaterAid mengundang Lewis untuk mengulangi proyek di Malawi, di mana beberapa wanita harus berjalan pulang selama enam jam dari pusat persalinan.

Meskipun subjeknya untuk kedua lokasi bervariasi dalam usia, etnis dan latar belakang, pengalaman keibuan dalam 24 jam pertama terlihat serupa.

"Semua wanita ini, sampai saat ini, memiliki kehidupan yang sangat berbeda, tetapi pada saat ini, mereka semua sama," katanya.

Hak atas foto Jenny Lewis Image caption Liviness Banda, dari One Day Young Malawi untuk WaterAid, 2016.

Sisi positif keibuan

Enam ribu mil jauhnya, fotografer Taiwan Annie Hsiao-Ching Wang juga harus bekerja keras untuk mendapatkan topik tentang menjadi ibu.

Ketika, pada tahun 2000, ia mulai merumuskan apa yang kemudian akan menjadi viral 'The Mother as Creator series', supervisor PhD-nya menasihatinya bahwa "tidak ada yang akan peduli dengan kisah pribadi seorang ibu Asia" dan bahwa "masalah kecil seperti itu tidak layak untuk dipelajari," katanya.

Tidak gentar, Wang pindah ke universitas lain dan melanjutkan proyeknya.

Hak atas foto Annie Wang Image caption Sehari sebelum saya akan melahirkan, 2001, dari The Mother as Creator, 2001 hingga sekarang.

Dia mulai dengan foto dirinya yang jujur ​​dan tidak eksperimental saat hamil.

Tahun berikutnya, dia memotret dirinya sendiri dengan bayi laki-lakinya, Tong, di depan foto sebelumnya.

Wang terus mengulangi prosesnya selama 19 tahun.

Foto-foto itu, kata Wang, seperti ingatan kita. "Sesuatu yang sudah lama menjadi buram, hampir menghilang. Tapi masih ada di pikiran kita yang paling dalam, dan kita bisa merasakannya. Sedikit banyak itu memengaruhi siapa diri kita. "

Hak atas foto Annie Wang Image caption Tinggi yang sama dengan anak laki-lakinya, 2014, dari The Mother as Creator, 2001 hingga sekarang.

Selain perubahan fisik, foto-foto Wang juga mendokumentasikan perjuangan internal.

Di I sign; I Exsit, dia memberi tanda tangan pada perutnya saat ia tengah hamil untuk menegaskan kepemilikannya atas tubuhnya. "Seorang ibu tidak lagi dilihat hanya sebagai 'wadah'," katanya.

"Tubuh saya telah menjadi bagian saya selama bertahun-tahun ini, dan untuk menyaksikan perubahan di luar kendali saya itu terasa mengganggu," kata fotografer potret dokumenter Prancis Sophie Ebrard dalam buku harian audio, yang merupakan bagian dari pamerannya di Amsterdam tahun 2019, I didn't want to be a mum.

Hak atas foto Sophie Ebrard Image caption Saya tidak mau jadi seorang ibu, 2019.

Yang pertama dari dua kehamilan Ebrard tidak direncanakan, dan proses menjadi seorang ibu, terbukti merupakan transisi yang sulit.

"Saya mencintai putra saya, tetapi saya tidak suka menjadi seorang ibu," katanya.

Menghindari kecenderungan fotografi untuk meromantisasi masa kanak-kanak, dari kerub bersayap Julia Margaret Cameron (1815-79) hingga clickbait yang lucu di media sosial, sosok berotot yang digambarkan Ebrard, dengan cengkeraman mencekik pada ibunya, membuat pemandangan yang menyegarkan tapi tidak nyaman.

Potongan-potongan yang lebih bertentangan, seperti plasenta berdarah yang diangkangi oleh kakinya dan lingkaran film dari putingnya yang kaku dan menyusui, adalah jendela yang jujur ​​pada sisi keibuan yang kurang terdokumentasi.

"Saya ingin mendidik orang tentang realitas pengalaman itu," katanya, "dan menciptakan landasan bagi orang lain untuk maju dan mengekspresikan perasaan mereka tanpa rasa bersalah atau malu."

Fotografi melalui permainan

Dalam buku foto Kinderwunsch (2013), fotografer Meksiko Ana Casas Broda mengomunikasikan perjalanan pribadinya melalui perawatan kesuburan, kehamilan dan menjadi orang tua.

Seperti Ebrard, ia mencari representasi keibuan yang lebih bernuansa. Dia mengatakan: "Saya ingin proyek ini menjadi serumit pengalaman menjadi seorang ibu - untuk mengajukan pertanyaan, untuk membuka kontradiksi tentang pengalaman ini.

Hak atas foto Ana Casas Broda) Image caption Videogame, 2009, Kinderwunsch, 2006-12

Martin, anak sulungnya, muncul dengan banyak ide untuk pemotretan, seperti membungkus ibunya seperti mumi Mesir.

"Permainan akhirnya menjadi gambar yang sangat simbolis dan kuat," kata Casas Broda. "Foto-foto itu selalu mengejutkan. Saya mengatur lampu, kami menyiapkan skenario dan kemudian mulai bermain ... Satu gambar akan mengarah ke yang lain. Saya tidak bisa berhenti membayangkan foto; mereka akan mengalir dalam pikiran saya terus menerus, dan datang bersama dengan ide-ide baru anak saya, dan permainan yang akan kami ciptakan. "

Bagi Casas Broda, menjaga momen-momen intim bersama anak-anaknya juga menyebabkan dia merenungkan bagaimana dia sendiri menjadi orangtua.

Dia mengatakan, "Dalam beberapa gambar ini, perasaan menyakitkan juga akan muncul ke permukaan, dan menuntun saya untuk memahami emosi yang sulit dari masa kecil saya sendiri."

Hak atas foto Ana Casas Broda Image caption Ana Playroom V, 2010, Kinderwunsch, 2006-12

Rasa sakit dan ketidaksempurnaan di masa kanak-kanak, seperti yang terlihat melalui mata sang ibu, adalah tema utama dalam karya fotografer Amerika Sally Mann, yang memfokuskan lensanya pada tiga anak kecilnya dalam buku fotografi kontroversial Immediate Family (1992).

Gambar hidung berdarah Emmet, tempat tidur Virginia yang basah dan wajah Jessie yang bengkak dengan gigitan serangga menawarkan pandangan yang jujur tentang membesarkan anak-anak di pedesaan Virginia; sementara pose sensual, ketelanjangan dan merokok, menciptakan keburaman yang mengganggu antara dunia orang dewasa dan anak.

Tabrakan kedua dunia ini juga terlihat dalam tulisan Mary Ellen Mark Streetwise Revisited (2015) yang diterbitkan setelah ia meninggal, yang mendokumentasikan transisi Erin 'Tiny' Brockwell dari pelacur anak berusia 13 tahun menjadi ibu beranak sepuluh.

Mark (1940-2015), yang tidak memiliki anak sendiri, membentuk ikatan keibuan dengan Tiny yang bermasalah saat dia memotretnya lebih dari 30 tahun, bahkan menawarkan untuk membawanya dari Seattle ke New York untuk tinggal bersamanya.

Hak atas foto Elinor Carucci Image caption Brushing Hair, 2010 dari Mother, 2013

Bagi artis Israel-Amerika, Elinor Carucci, ia memulai karirnya ketika masih remaja dengan memotret ibunya - seorang wanita yang ia gambarkan sebagai "penuntut dan keras" dan "memiliki hati yang penuh cinta dan cantik".

"Ketika saya mulai memotretnya, banyak hal terjadi. Semua kualitas yang sulit ditangani menjadi semacam bahan untuk bekerja," katanya.

"Itu membuat saya melihat lebih banyak tentang dia dan membuat hubungan kami ke tempat yang lebih dalam."

Pada 2013, sekarang ia menjadi orangtua kembar, Carucci menerbitkan Mother, puncak dari pekerjaan 10 tahun, dan tawaran untuk penggambaran bagaimana pengalaman seseorang menjadi ibu yang lebih otentik.

Dia mengatakan: "Anda memang memiliki momen-momen 'Madonna dan anak-anak', tetapi mungkin itu hanya 0,8% dari apa artinya menjadi seorang ibu."

Sebaliknya, koleksi tersebut menangkap keintiman seorang anak yang bergabung dengannya di toilet atau menjelajahi tubuh telanjangnya; dan bekas luka operasi caesar, linea nigra, dan payudara yang membesar setelah melahirkan.

Bisakah kita mengatakan bahwa penggambaran ibu di masyarakat sudah semakin jujur? "Akan menuju ke sana," jawabnya.

Artikel ini pertama kali tayang dalam bahasa Inggris di BBC Culturedengan judulPhotos showing what motherhood is really like .