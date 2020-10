Mengapa film dan TV selalu keliru menggambarkan Paris

Setelah 10 tahun hidup sebagai imigran AS di ibu kota Prancis ini, saya masih tidak yakin apa yang dia maksud, tapi saya yakin dia tidak sedang membayangkan Emily Cooper, tokoh utama wanita dari acara baru Netflix, Emily in Paris .

Berlatar belakang satu abad setelah Fitzgerald tinggal di tempat berjuluk kota cahaya ini, serial baru dari pencipta serial Sex and the City , Darren Star ini, adalah karya terbaru yang berusaha untuk mengambarkan mimpi 'Amerika di Paris'.

"Biasanya, sutradara Amerika melukiskan penggambaran mereka tentang Paris dan budayanya melalui kacamata nostalgia atau romatisme [...]" kata Dr Alice Craven, Profesor Studi Film di The American University of Paris.

Dari ciuman di atas kendaraan Meg Ryan di film French Kiss (1995) hingga klimaks Sex and the City , di mana Carrie Bradshaw menemukan dongengnya berakhir di sana bersama dengan Mr Big.

Bagaimana kebohongan berkembang

"'Generasi yang Hilang' dari Hemingway mungkin telah datang dan pergi, tetapi masih ada kisah nyata abad ke-21 yang layak untuk diceritakan," kata Vanessa Grall, pendiri situs gaya hidup Messy Nessy Chic dan penulis Don't Be a Tourist in Paris .

Musikal klasik Gene Kelly/Leslie Caron, An American in Paris (1951) punya penggambaran yang tepat. Dalam adegan pertama film yang ceria, kita melihat kamera menyorot ke gedung klasik Left Bank lalu berhenti di kamar berukuran kecil milik Kelly.

Patricia Field, desainer kostum terkenal Sex and the City yang sekali lagi bekerja sama dengan Starr untuk Emily in Paris, mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh An American in Paris ketika merancang kostum tersebut.