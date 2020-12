Wonder Woman 1984 hingga animasi Pixar terbaru: 12 film layak tonton pada bulan Desember

Pemerhati film Nicholas Barber memilih 12 film terbaik yang akan dirilis bulan depan, termasuk animasi Pixar pertama dengan karakter utama Afrika-Amerika, sekuel Wonder Woman, serta film terakhir Chadwick Boseman.

Ma Rainey's Black Bottom

Chicago, 1927. Ma Rainey, perempuan yang dijuluki ' Mother of the Blues ', hendak merekam album baru, namun rencananya kacau karena manajer kulit putih yang mengeksploitasinya dan seorang pemain terompet yang memiliki ambisinya sendiri.

Sementara itu, Peter Bradshaw dari The Guardian menyebutnya sebagai "ledakan kekuatan akting murni... sangat cerdas dan sangat fokus, sebuah opera tentang gairah dan penderitaan".

Promising Young Woman

Emerald Fennell yang multi-talenta memerankan Camilla Parker Bowles dalam serial The Crown . Tapi ia juga seorang sutradara sekaligus penulis naskah yang mendalangi musim kedua Killing Eve.

Dalam "debut film panjangnya yang mengejutkan", kata Todd McCarthy di The Hollywood Reporter , ia "menunjukkan keberanian tentang naratif ekstrem dan kepiawaian dalam menangani kekerasan yang tak diragukan lagi diasah dalam acara-acara edgy itu".

Dirilis pada 25 Desember di AS dan Kanada, 31 Desember di Singapura, dan 1 Januari di Australia dan Turki.

Another Round / Druk

Thomas Vinterberg, sutradara Festen , membuat The Hunt bersama Mads Mikkelsen pada tahun 2012. Sekarang keduanya kembali bekerja sama dalam drama komedi krisis paruh baya yang memabukkan, Another Round, yang mewakili Denmark untuk kategori Film Internasional Terbaik dalam ajang penghargaan Oscar tahun depan.

"Kemabukan jarang ditampilkan sebaik ini di layar," kata Emma Simmonds di Radio Times, "dan Another Round secara meyakinkan menangkap tinggi-rendahnya eksperimen yang sangat konyol, dengan para karakternya melantur, menari, dan tersandung ke akhir yang benar-benar sensasional. "

Dirilis pada 3 Desember di Belanda dan 18 Desember di AS.

The Midnight Sky

The Midnight Sky diadaptasi dari novel karangan Lily Brooks-Dalton oleh Mark L Smith, salah satu penulis skenario The Revenant dan spesialis film tentang pria yang menjelajahi hutan belantara.