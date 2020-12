Mungkinkah berpakaian modis meski sedang di rumah saja bisa membuat kita lebih bahagia?

Saat Anna Wintour menjadi pembawa acara online 'A Moment with the Met', Julia Roberts mengunggah potret dirinya di kamar mandi, mengenakan gaun tumpuk hitam-putih dengan tulisan: "Ini saya… tidak akan ke Met Ball malam ini #stayhome ".

Ratu menari

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, How dressing up can make us happy, bisa Anda simak di laman BBC Culture.