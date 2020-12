Bagaimana TikTok mengubah dunia di 2020

Sophia Smith Galer

BBC Culture

Dari rumor tentang algoritma yang menekan "pembuat konten jelek dan miskin" sampai Presiden Donald Trump yang mempertimbangkan pelarangannya di AS, TikTok adalah aplikasi yang paling menipu dan difitnah tahun ini.

Aplikasi media sosial besar pertama yang berasal dari luar Silicon Valley, platform milik China ini bergabung dengan WhatsApp, Instagram dan Twitter dalam daftar media sosial banyak orang, meskipun ada banyak kontroversi.

Tiktok mempopulerkan video pendek dan mengembangkan algoritma rekomendasi yang menjadikannya salah satu pesaing terkuat dalam kompetisi aplikasi video di dunia.

Tetapi sementara orang dewasa sibuk mencoba mencari tahu implikasi ancaman keamanan nasional dari Partai Komunis China dan polemik internet AS/China, para remaja menyibukkan diri dengan menggunakan alat paling kuat yang pernah mereka lihat.

Pada akhir 2020, TikTok adalah aplikasi yang paling banyak diunduh tahun ini. TikTok mengubah jauh lebih banyak daripada sekadar cara kita mengonsumsi media online.

Saya secara teknis terlalu tua untuk TikTok, karena saya sudah berada di luar pasar intinya yang berusia 13-24 tahun. Tapi secara spiritual, saya masih termasuk. Sama seperti boomer yang tidak selalu berarti demografis usia, melainkan pola pikir.

Tidak ada batasan usia bagi pengguna TikTok, tapi semua tergantung kemauan Anda untuk menjerumuskan diri ke dalam kehebohan di internet.

Menemukan akun yang terasa dekat, lalu mengikuti setiap unggahan mereka, bicara lewat DM dan terus memberikan dukungan dan komentar, adalah budaya Zoomer (Gen-Z).

Bertanya, mendukung inisiatif yang bermanfaat, dan protes massal melalui aplikasi, adalah sesuatu yang dilakukan secara wajar oleh Gen-Z, mereka yang terlahir ketika dunia telah menjadi digital.

Sama seperti YouTube, algoritma TikTok merekomendasikan konten yang secara tidak sadar Anda minati.

Tapi tidak seperti YouTube, video-video di platform ini berdurasi kurang dari satu menit. Artinya, dalam satu sesi, Anda dapat menonton banyak sekali video yang menarik sambil membiasakan diri dengan pembuat konten, tren, dan komunitas.

Ada ruang untuk semua orang di sana; yang baik, yang buruk, dan yang biasa-biasa saja.

Memiliki banyak pengikut di TikTok artinya menjadi semacam selebriti yang aneh di tahun 2020.

Saya hanya memiliki 140.000 pengikut, yang sebenarnya cukup kecil dalam skema besar internet, namun sekarang saya tidak dapat melewati dua minggu tanpa ada yang mengenali saya di jalan.

Saya ingin sekali bisa berkata bahwa hasil kerja jurnalisme saya yang gemilang juga memberi efek yang sama.

Fakta bahwa orang-orang mengenali wajah saya adalah bukti bahwa TikTok membuat orang-orang terpaku menatap layar teleponnya tahun ini.

Alasan mengapa saya punya banyak pengikut di TikTok adalah karena saya menjadi diri saya sendiri, dan para pembuat konten lain juga mengatakan hal yang sama.

Orang-orang biasa yang menjadi terkenal bermunculan di era baru pembuat konten. Tidak ada lagi foto yang diedit berlebihan dengan nuansa warna merah muda pastel yang sempat populer di Instagram.

TikTok mungkin berhasil merekrut selebriti seperti chef Gordon Ramsay, tetapi para pengguna membanjiri aplikasi ini untuk melihat individu yang biasa-biasa saja, tapi yang terasa dekat.

Jika Instagram memberi kita model IG, TikTok memberi kita tetangga sebelah yang berbakat.

Dengan bantuan algoritmenya, karakter-karakter ini mengubah tahun 2020, dan bisa saja hingga tahun-tahun mendatang.

Era baru aktivisme digital

Sejarah mungkin akan mengingat bahwa TikTok memiliki peran penting dalam Black Lives Matter, mempopulerkannya sebagai tren di halaman Discover dengan tagar yang disaksikan lebih dari 23 miliar kali.

Kareem Rahma memposting adegan di Minneapolis dengan lagu latar remix Post Malone dari Childish Gambino, "This Is America". Unggahan itu menjadi momen kunci bagi pengguna muda yang putus asa dan menginginkan perubahan di AS dan sekitarnya.

Beberapa akan mengingat bahwa dalam beberapa hari pertama setelah kematian George Floyd, laman #GeorgeFloyd dan #BlackLivesMatter memiliki 0 penayangan karena "kesalahan teknis".

Setahun sebelumnya, The Intercept telah menemukan bukti bahwa pembuat konten yang tidak berkulit putih, cacat, dan miskin mungkin ditekan dalam algoritma oleh moderator.

Namun bagi banyak orang, platform ini mulai terasa seperti tempat yang berbeda, sebab ada lebih banyak pembuat konten yang muncul di halaman "For You" dan lebih banyak inisiatif yang mempromosikan inklusivitas.

TikTok juga menjadi arena yang menonjol untuk protes anti-Trump yang benar-benar membawa hasil di kehidupan nyata.

TikTokkers disebut setidaknya berperan dalam sedikitnya orang yang datang pada kampanye Presiden Trump di Tulsa pada bulan Juni.

Pengguna TikTok juga mengakibatkan pihak Trump harus menyetel ulang penilaian di aplikasi Trump setelah TikTokkers mengolok-oloknya dengan ulasan buruk.

Pada musim panas tahun ini, saya membuat film tentang bagaimana aktivisme algoritmik telah menjadi cara penting bagi aktivis sosial untuk memobilisasi saat mereka tak bisa meninggalkan rumah.

Aktivisme algoritmik meliputi cara pengguna berkomentar, menyukai, berbagi, dan menonton ulang video untuk mendorongnya jadi teratas di algoritme TikTok.

Absurdisme TikTok telah mengubah komedi internet

Seni sketsa komedi TikTok itu unik; Anda hanya memiliki satu menit untuk melempar guyonan dan Anda harus bisa memikat penonton dalam beberapa detik pertama.

Jika tidak, mereka hanya akan bergeser pergi dari unggahan itu.

Sekarang ada kiasan TikTok umum yang langsung dimengerti para penonton; Sebagai contoh, kenakan handuk teh di kepala, maka Anda langsung menjadi perempuan.

Kenakan wig pirang, kacamata hitam, dan topi baseball dan Anda tiba-tiba menjadi "Karen".

"Dalam hal komedi, TikTok pada dasarnya menghilangkan bagian lucunya," kata Baron Ryan, yang memiliki lebih dari 700 ribu pengikut dari sketsa TikTok-nya. "Bukan hal yang buruk, tapi berbeda saja."

Banyak komedi di sana yang absurd, meskipun bisa dinikmati juga di media arus utama, tapi lebih baik dinikmati di platform yang menikmati keanehan.

"Jalan cerita menjadi lebih cepat dan detail menjadi semakin penting. Misalnya Anda menampilkan telur Paskah selama setengah detik saja, penonton hampir pasti memperhatikannya. Ini karena menonton konten di tangan Anda sendiri adalah hal yang sangat intim, tak bisa digantikan oleh TV."

Bagi Ryan, ini bukan hanya tentang kualitas konten Anda, tetapi juga perilaku Anda sebagai individu.

Dia merujuk @kallmekris, seorang pembuat konten yang menciptakan beberapa karakter menyenangkan termasuk seorang balita yang membebani.

"Meskipun dia sendiri lucu, [dia] sangat menyenangkan. Ramah dengan penggemar, dia bekerja dengan bersih, tidak mengejek atau mengkritik siapa pun dengan komedinya, dan itulah mengapa dia memiliki lebih dari 10 juta pengikut."

Ryan melihat TikTok telah menciptakan genre komedi baru; tren yang tidak berfokus pada satu bagian lucu, tapi lebih soal apa yang dia sebut sebagai "cekikikan eksistensial".

"Kami tidak berada dalam bisnis tertawa perut," katanya. "Bisnis kami adalah 'Huh, itu cukup lucu'."

Di dunia yang sering kali tidak ada banyak hal untuk ditertawakan dan banyak ketakutan eksistensial, tidak mengherankan jika aplikasi Gen Z begitu mudah dimanfaatkan oleh artis seperti Ryan.

Tahun ketika budaya meme menjadi 3D

Kita tidak lagi hidup dalam dunia meme 2D Pepe the Frog, pacar yang melihat wanita lain, dan pria dengan wajah keriput aneh menertawakan sesuatu.

Ranah seni visual online sekarang tidak hanya menuntut PhotoShop, tetapi juga keterampilan mengedit video.

Banyak yang berpendapat bahwa Vine melakukan ini terlebih dahulu, tetapi perbedaannya adalah Vine mati, sementara TikTok tetap bertahan.

TikTok bahkan menjadi aplikasi tercepat dalam sejarah media sosial yang mencapai satu miliar pengguna.

Pembuat konten seperti Robert Tolppi telah mengirimkan rendering 3D yang mengerikan dan buruk menjadi viral di DeepTok [Deep TikTok], komunitas TikTok yang dikenal karena menyebarkan video-video aneh, dan bagian komentarnya menjadi tempat pengguna berkumpul untuk menikmati keanehan internet mereka.

Ini adalah tahun di mana internet menjadi "deepfried": frasa yang mengacu pada video yang sengaja diberi penggunaan efek rusak, dan suara menyeramkan yang mengubah linimasa TikTok menjadi semacam lanskap kehancuran Orwellian. Tapi untuk bersenang-senang.

Mengingat betapa seluruh dunia merasa berubah menjadi lanskap malapetaka Orwellian, masuk akal jika anak-anak ingin membuat sendiri dalam kendali mereka, dan di mana mereka dapat saling terhubung.

Banyak video ini gagal mencapai viralitas di luar aplikasi, tidak seperti banyak TikTok lainnya tahun ini. Ini menunjukkan bahwa relung budaya meme yang lebih aneh hanya berjalan ketika bermitra dengan algoritma misterius TikTok, seperti bagaimana unggahan lain hanya berhasil dalam kelompok atau subreddit tertentu.

Cara baru bagi musisi independen untuk menjadi viral

Promosi tren di TikTok telah berjalan seiring dengan pembuatan meme audio. Sebuah tren yang biasanya menggunakan audio yang sama.

Terkadang audionya berasal dari artis terkenal, beberapa di antaranya dengan sengaja menggunakan TikTokkers untuk mencoba dan meningkatkan pemasaran di platform itu, persis seperti yang dilakukan Drake dengan Toosie Slide.

Tetapi apa yang menjadi komponen berbeda dari budaya TikTok tahun ini adalah viralitas penyanyi dan artis tak terkenal yang telah diangkat dari ketidakjelasan menjadi dilihat dan didengarkan oleh jutaan orang.

Salah satu contoh yang paling mengharukan adalah Lyn Lapid, yang membuat TikTok tentang pengalaman mengecewakan dengan seorang produser ketika dia pertama kali mencoba merilis musiknya. Lagunya dilihat sebanyak 50 juta kali dan sekarang pemusik berusia 18 tahun ini telah merilisnya sebagai single. Dan kemungkinan bukan dari produser perampas uang tersebut.

Ini seperti Birdy, yang pertama kali terkenal di YouTube, musik yang sangat viral dari artis yang kurang terkenal cenderung cekatan, tulus, dan khas indie.

"Media tradisional tidak memiliki jangkauan global luar biasa seperti yang diciptakan TikTok," kata Will Joseph Cook, yang akhir-akhir ini menjadi viral dengan lagunya Be Around Me.

Dia meluncurkan lagu itu secara indie dan sekarang punya lebih dari 200 ribu pengikut. "Saya akhirnya menjangkau penggemar indie di Asia Tenggara yang tanpa TikTok, akan susah menemukan saya. Secara pribadi, saya merasa ini adalah ruang di mana artis bisa menunjukkan minat yang lain dan selera humor mereka dengan cara yang asyik. Saya sangat menikmati bagian itu."

Cook memperingatkan bahwa ini bukan untuk semua orang. "Ada budaya internet yang cukup berani di TikTok. Anda harus menjadi konsumen konten untuk menjadi kreator yang baik. Rasanya benar-benar dipaksakan ketika seorang artis yang tidak menggunakan TikTok mencoba sok asyik dan mencoba memaksakan audio jadi viral."

Era baru seni kolaboratif

TikTokkers telah menulis musik bersama berdasarkan Ratatouille dari Pixar. Ini bukan lelucon, tidak konyol, dan bahkan sekarang diputar secara offline di acara teater di Broadway.

Orang-orang dengan pengetahuan dan pelatihan musik telah menulis nada dan lirik yang menggugah, dan desain produk TikTok memang mendorong duet. Maka jadilah dia alat yang sempurna untuk menyelaraskan dan menulis musik bersama orang asing.

Ada lagu solo yang ditulis untuk Chef Skinner, berjudul "I Knew I Smelled A Rat". Ada pula video montase mengharukan yang menunjukkan banyak orang yang menari, dengan desain kostum, karya seni, aktor, karya seni rias, dan bahkan kru di belakang panggung. Ini adalah sebuah karya musik kolaboratif yang benar-benar organik.

Dalam pandemi di mana ada begitu banyak inisiatif yang mencoba menyatukan pemain di Zoom, musikal Ratatouille menjadi sesuatu yang membanggakan di internet. Saya yakin bahwa banyak produk dan merek akan segera mencoba membanjiri TikTok dengan ide-ide serupa. Tapi sampai itu terjadi, Remy si tikus akan tetap menjadi "tikus impian kita".

Kita semua menjadi pembuat konten

YouTube mengubah banyak orang menjadi pembuat konten melalui komputer, dan sekarang TikTok mengubah lebih banyak orang menjadi pembuat konten melalui ponsel. YouTuber harus mengambil dan mengedit gambar yang disesuaikan untuk YouTube. Tetapi TikTokkers cukup mengeluarkan ponsel mereka begitu saja saat bepergian atau ketika ada waktu luang di rumah, merekam dan mengedit dalam aplikasi dan kemudian langsung mengunggah.

Anda akan disuguhi tren di halaman "For You" atau halaman "Discover" dan Anda dapat langsung mulai membuat video. Beban untuk membuatnya tampak seperti rekaman videografer menghilang, begitu pula tekanan untuk memunculkan ide konten.

Bagi banyak pengguna internet pasif, dunia pra-TikTok terbagi antara influencer dan orang biasa. Foto makanan di Instagram Anda mungkin memiliki telur goreng yang sempurna, tetapi itu tidak akan pernah mencapai jumlah viral seorang Kardashian.

Tetapi dengan aplikasi seperti TikTok, video lucu Anda memiliki peluang yang sama besarnya untuk tersebar ke seluruh dunia seperti milik orang lain, baik mereka punya nol pengikut atau 100.000.

Kekacauan internet yang muncul karenanya tidak selalu positif, tetapi ada sesuatu yang menyenangkan tentangnya.

Populernya TikTok tahun ini membuat banyak dari kita mempertimbangkan dua hal yang kuat. Pertama, manfaat dari bersantai melihat-lihat konten menyenangkan di internet untuk melarikan diri dari kenyataan.

Tapi yang terpenting juga adalah pertanyaan tentang siapa yang benar-benar mengontrol apa yang kita katakan dan lihat secara online.

Adanya aplikasi milik China yang masuk dalam kompetisi media sosial Silicon Valley mungkin telah memicu banyak xenofobia yang dipolitisasi dan anti-China. Tapi muncul juga kesadaran yang muncul di antara pengguna internet tentang siapa yang bisa memiliki akses ke data mereka dan siapa yang dapat memprioritaskan atau menyembunyikan konten yang mereka lihat di feed mereka.

TikTok, sampai saat ini, belum terbukti berbahaya untuk data. Dan keberadaannya di mana-mana membuatnya jadi aplikasi andalan.

Jika algoritmanya tetap seperti saat ini, bisa ada gelombang besar konten yang mengubah hidup dan mengubah pikiran menghampiri Anda di 2021.

Ekspresi diri akan jadi identik dengan pembuatan konten, disukai orang-orang yang tahu cara memfilmkan diri mereka sendiri.

Apakah itu hal yang baik atau buruk bagi dunia? Jawabannya masih diperdebatkan. Tapi bagi mereka yang telah lama merasa dipinggirkan oleh "pemegang kekuasaan tradisional", ketenaran video meritokratis tahun 2020-an akan menentukan era baru Daud mengalahkan Goliat.

Platform seperti Instagram semakin menjadi tempat di mana hanya merek terbesar dengan anggaran besar yang mendapatkan perhatian, dengan mengorbankan bakat yang lebih baru dan lebih kecil.

Sementara itu TikTokker dengan pesan yang kuat, bebas berekspresi, menantang, dengan kekuatan mereka untuk mengambil alih algoritma, internet, dan dunia di luar sana. Setidaknya untuk saat ini.