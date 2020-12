16 film terbaik di tahun 2020: mulai dari Ammonite, Ma Rainey's Black Bottom dan Emma

Sumber gambar, Mary Cybulski/Netflix

Pemerhati film di BBC Culture Nicholas Barber dan Caryn James memilih 16 film terbaik tahun ini, termasuk Ammonite, Mangrove, dan animasi Irlandia yang setiap adegannya adalah karya seni.

Mangrove

Sumber gambar, BBC/Amazon Prime

Serial Small Axe dari Steve McQueen, terdiri dari lima film yang eklektik dan mendebarkan, menceritakan komunitas kulit hitam di Inggris dan Karibia dari tahun '60-an hingga '80-an.

Semuanya mengungkap kemampuan unik sang sutradara untuk menggabungkan seni dengan kesadaran sosial.

Kelimanya berani dan mencekam, tapi yang menonjol adalah Mangrove, kisah nyata tentang pelecehan polisi terhadap seorang pemilik restoran pada tahun 1960-an.

Letitia Wright memberi penampilan yang kuat dan memukau sebagai pemimpin kelompok British Black Panthers.

Adegan polisi menyerang pengunjuk rasa saat demonstrasi di jalan menempatkan kita di tengah-tengah kebrutalan itu.

Adegan tersebut juga memilukan karena mencerminkan aksi protes terhadap ketidakadilan rasial saat ini. (CJ)

Wolfwalkers

Sumber gambar, Cartoon Saloon

Siapapun yang pernah menonton The Secret Kells atau Song of the Sea akan mengenali mistisisme Keltik dan gaya animasi khas yang disukai oleh sutradara film-film tersebut, Tomm Moore.

Tapi Wolfwalkers adalah karyanya yang paling indah sejauh ini.

Jagoan perempuan dalam film ini adalah Robyn (Honor Kneafsey), putri seorang pemburu Inggris (Sean Bean) yang ditempatkan di Irlandia pada pertengahan 1600-an.

Ia diberi tugas membasmi serigala di hutan dekat Kilkenny, tetapi ketika Robyn pergi menjelajah, ia mendapati seekor serigala yang dapat berubah menjadi seorang gadis manusia (Eva Whittaker).

Berakar kuat seperti dalam sejarah dan lanskap Irlandia, ini adalah kartun tentang sihir yang benar-benar terasa magis.

Pertempuran gadis-gadis itu melawan orang dewasa yang merusak sangat mengasyikkan, dan setiap adegan adalah karya seni. (NB)

I'm Thinking of Ending Things

Sumber gambar, Mary Cybulski/Netflix

Drama horor Charlie Kaufman yang memukau tidak seperti film lain tahun ini - atau tahun lainnya.

Diadaptasi dari novel karya Iain Reid, film ini dibintangi oleh Jessie Buckley sebagai seorang perempuan muda yang berkendara melalui salju bersama pacarnya, Jesse Plemons, untuk bertemu dengan orang tuanya yang eksentrik, Toni Collette dan David Thewlis, di peternakan keluarga mereka.

Tidak ada yang salah, tetapi juga tidak ada yang benar: pakaian dan usia para karakter terus berubah, dan si protagonis perempuan tidak pernah yakin dengan namanya sendiri.

Dan kemudian segalanya mulai menjadi aneh.

Seperti yang Anda harapkan dari penulis skenario Being John Malkovich and Adaptation, Kaufman memelintir aturan narasi film dengan berbagai cara yang cerdas dan sureal, tapi I'm Thinking of Ending Things pada akhirnya adalah risalah yang sangat melankolis tentang singkatnya hidup dan cinta.

Ini mungkin membingungkan, tetapi tidak diragukan lagi mengharukan. (NB)

Ammonite

Sumber gambar, See Saw Films

Kate Winslet memberikan salah satu penampilan paling mempesona dalam kariernya sebagai Mary Anning, yang penemuan fosilnya pada abad ke-19 mengubah paleontologi, meskipun banyak pengakuan atas penemuan-penemuan itu diberikan kepada pria.

Drama romantis yang indah dan tidak sentimental karya penulis skenario-sutradara Francis Lee menceritakan Mary di usia paruh baya, bekerja keras untuk hidup di kota tepi pantai Lyme Regis.

Lee mengarang hubungan Mary dengan Charlotte Murchison, seorang perempuan yang sudah menikah (Saoirse Ronan), dan Ammonite mendapat perhatian karena mempertunjukkan adegan seks grafis sesama perempuan.

Tapi yang paling menonjol ialah akting Winslet yang empatik dan alami tentang seorang perempuan mandiri dan defensif yang sedikit demi sedikit mulai mendapat kebahagiaan. (CJ)

Rocks

Sumber gambar, BFI/Film 4/Fable Pictures

Rocks disutradarai Sarah Gavron (Brick Lane, Suffragette) dan skenarionya ditulis Theresa Ikoko dan Claire Wilson, tetapi, seperti yang sering dikatakan Gavron, sebagian besar plot dan dialognya terinspirasi oleh kaum muda yang ia temui di pusat kota London.

Hasilnya adalah film remaja paling otentik dalam beberapa tahun terakhir: menunjukkan semua masalah yang dialami remaja di daerah tertinggal, tapi juga semua tawa, kehangatan, dan energi mereka.

Bukky Bakray berperan sebagai anak sekolah yang harus mengasuh adik laki-lakinya (D'angelou Osei Kissiedu) setelah ibu mereka menghilang dari flat mereka.

Ia membuat banyak pilihan buruk, tapi ia punya teman-teman baik. Sebuah penghargaan yang menyayat hati namun penuh harapan atas keberanian dan ketahanan kaum muda. (NB)

Ma Rainey's Black Bottom

Sumber gambar, David Lee/Netflix

Penampilan luar biasa dari Chadwick Boseman akan menempatkannya dalam kompetisi piala Oscar bahkan jika peran itu ternyata, sayangnya, menjadi yang terakhir.

Berdasarkan drama August Wilson, kisahnya berlatar tahun 1924 pada sesi rekaman untuk legenda blues Ma Rainey, diva licik dan angkuh yang diperankan dengan cemerlang oleh Viola Davis.

Boseman adalah Levee, seorang musisi berbakat yang mengalami trauma akibat serangan rasial yang ia saksikan di masa kecil.

Dalam penampilan Boseman yang termodulasi dengan sempurna, Levee adalah seorang pemuda tampan dan menawan, dengan kemarahan terpendam yang akhirnya meledak.

Setiap menit penampilannya, dan film ini, diwarnai dengan energi dan gairah . (CJ)

Da 5 Bloods

Sumber gambar, Netflix

Film Spike Lee terbaru adalah drama yang intens, penuh gairah, epik, tapi juga cerdik.

Saat empat veteran kulit hitam Amerika kembali ke Vietnam untuk membawa pulang jenazah kawan mereka yang hilang, sekaligus simpanan emas, Lee menatap sejarah panjang AS dan rasismenya.

Empat sekawan itu adalah individu-individu kompleks yang diceritakan dalam waktu yang sangat singkat - khususnya Delroy Lindo, yang karakternya tersiksa oleh masa lalu dan gangguan stres pascatrauma, dirumorkan pantas mendapat piala Oscar.

Da 5 Bloods adalah salah satu film terbaik dari Spike Lee. (CJ)

The Personal History of David Copperfield

Sumber gambar, FilmNation Entertainment

Salah satu ketidakadilan terburuk di dunia sinema ialah The Personal History of David Copperfield dilewatkan di ajang penghargaan film Inggris, BAFTA, pada Februari ini.

Bahkan menurut standar penulis skenario-sutradaranya, Armando Iannucci, film yang ceria dan cerdas ini adalah pencapaian gemilang yang meningkatkan standar untuk adaptasi novel Charles Dickens.

Film ini merupakan bentuk penghormatan terhadap prosa sang penulis, tetapi juga sangat sinematik dalam penggunaan warna-warna cerah, layar terpisah, teks, sulih suara, dan adegan fantasi.

Dan meskipun skenario Iannucci mengakar kuat dalam kemiskinan dan sistem kelas di Inggris zaman Victoria, ia juga sangat modern, paling tidak dalam pilihan aktor multikulturalnya

Never Rarely Sometimes Always

Sumber gambar, BBC Films

Drama yang menggugah ini menceritakan Autumn (Sidney Flanigan), seorang remaja berusia 17 tahun yang hamil di sebuah kota kecil di Pennsylvania tempat aborsi dilarang, saat ia dan sepupunya diam-diam naik bus ke New York City untuk melakukan aborsi.

Bukannya memberi wejangan, film karya penulis skenario-sutradara Eliza Hittman adalah cerita yang fasih dan intim tentang pilihan, rahasia, dan keputusan putus asa yang kadang-kadang dibuat oleh perempuan muda untuk menyelamatkan masa depan mereka.

Kamera diam-diam menangkap kesedihan di wajah Autumn, serta tekstur kotanya yang suram dan realitas New York yang cerah dan luar biasa.

Film ini memilukan dalam kejujurannya namun juga mendebarkan dalam empatinya. (CJ)

The Hunt

Sumber gambar, IMDB

The Hunt sudah membuat kontroversi bahkan sebelum ada yang menontonnya.

Film thriller komedi ini bercerita tentang sekelompok kaum liberal kaya (termasuk Hilary Swank) yang menculik beberapa 'orang tercela' dari kaum konservatif (termasuk Betty Gilpin) dan kemudian memburu mereka untuk olahraga.

Peluncurannya ditunda tahun lalu menyusul dua penembakan massal di AS, dan film ini dikecam oleh presiden AS Donald Trump di Twitter.

Tapi ketika akhirnya keluar musim semi ini, tepat sebelum bioskop ditutup, film Craig Zobel dan Damon Lindelof ternyata menjadi atraksi rollercoaster yang mendebarkan dan membuat Anda terus menebak siapa yang ada di pihak siapa dan siapa yang akan dibunuh.

Caryn James memujinya dalam ulasannya di BBC Culture sebagai "satire cerdas" dan "kritik tajam dan cerdas tentang perpecahan politik di Amerika".

Sejauh ini, tidak ada rilisan tahun 2020 yang lebih baik dalam mengundang sorak-sorai dari para penontonnya. (NB)

Bacurau

Sumber gambar, Vitrine Filmes

Salah satu film paling aneh dan paling inventif tahun ini datang dari Brasil, berlatarkan desa terpencil yang miskin bernama Bacurau.

Warga desa tersebut, termasuk Sônia Braga sebagai seorang dokter pemabuk, ditindas oleh politisi korup, dan bingung mengapa Bacurau tiba-tiba menghilang dari peta manapun, baik cetak maupun online.

Ketika desa diserang oleh tentara bayaran, film berubah menjadi penghormatan berlumuran darah kepada film koboi.

Anda dapat menganalisis subteks film tentang politik Brasil atau sekadar menikmati keberaniannya yang memikat.

Sutradara Kleber Mendonça Filho dan Juliano Dornelles menciptakan film yang mempesona, dan mendapatkan Penghargaan Juri di festival Cannes tahun lalu. (CJ)

The Assistant

Sumber gambar, Bleecker Street Media

Drama dari sutradara Kitty Green berlatar di sebuah kantor milik seorang produser film, yang juga merupakan predator seksual; tidak diketahui siapa produser yang tidak disebutkan namanya dan tidak pernah terlihat itu.

Ia menceritakan satu hari dalam kehidupan sang asisten, diperankan Julia Garner, yang bekerja keras dari sebelum fajar sampai senja - menjawab telepon, mencetak naskah, dan membereskan semua bukti perselingkuhan bosnya.

Bayangkan karya pendamping yang lebih otentik dan sederhana untuk The Devil Wears Prada.

Sang CEO yang mirip Weinstein mungkin adalah penjahatnya, namun fokus film ini bukan satu orang melainkan seksisme, sikap merendahkan, dan keterlibatan diam-diam dalam budaya perusahaan yang lebih luas.

Tidak ada pidato besar atau konfrontasi yang meledak-ledak, tetapi ada ketegangan seiring kita menunggu si asisten memberontak melawan bosnya... atau menerima bahwa ia akan terus bekerja untuknya, apa pun yang terjadi. (NB)

Emma

Sumber gambar, Focus Features

Apakah dunia membutuhkan satu lagi adaptasi Jane Austen? Tidak juga, tapi versi yang mempesona dan penuh warna ini layak disambut dengan sangat baik.

Sutradara Autumn de Wilde tidak berusaha merombak genre drama periode; ia justru mengandalkan daya tariknya yang kolot dan menghibur.

Sebagai Emma, ​​Anya Taylor-Joy menangkap semangat dan kehangatan sosok makcomblang dalam novel Austen.

Johnny Flynn tampil memukau dan menawan sebagai cinta tak berbalas Emma, Mr. Knightley (lebih muda dari novelnya). '

Dan Bill Nighy dengan gemilang mencuri setiap adegan sebagai ayah Emma yang sangat protektif.

De Wilde memanfaatkan kariernya sebagai fotografer dengan baik dalam kisah percintaan yang indah ini. (CJ)

The Vast of Night

Sumber gambar, Amazon Studios

Apakah alien mengawasi kita? Apakah mereka melayang di langit New Mexico pada tahun 1950-an? Film fiksi ilmiah-misteri ini mengajukan pertanyaan ala Twilight Zone yang familier, namun menjawabnya dengan semangat dan orisinalitas yang begitu tinggi sehingga tampak seperti baru.

The Vast Of Night menceritakan seorang DJ radio lokal (Jake Horowitz) dan operator telepon (Sierra McCormick) saat mereka menyelidiki suara-suara menakutkan yang disiarkan dari suatu tempat di dekatnya.

Film ini memasukkan beberapa komentar tajam tentang marjinalisasi kelompok sosial tertentu, namun teknis pembuatan filmnyalah yang membuat debut sutradara Andrew Patterson begitu menyenangkan.

Seiring kamera berkeliling kota dalam pengambilan gambar yang lama dan tak terputus, dan para bintangnya mengucapkan dialog-dialog yang lucu dan istimewa, Anda tahu bahwa Anda sedang menyaksikan kemunculan talenta baru. (NB)

The Painter and the Thief

Sumber gambar, Medieoperatørene

Film dokumenter ini dimulai ketika dua lukisan Barbora Kysilkova, seorang seniman Ceko yang miskin di Oslo, dicuri dari sebuah galeri.

Setelah si pencuri, Karl Bertil-Nordland, ditangkap, Barbora mencarinya dan meminta untuk melukis potretnya.

Ia menggunakan citra orang yang mencuri karya seninya, tapi itu baru awal dari persahabatan yang nyata dan kadang memilukan.

Kemudian ceritanya meluas hingga mencakup hubungan Barbora dengan pacarnya dan kecanduan narkoba yang dialami Karl.

Sutradara Benjamin Ree mengikuti subjeknya selama bertahun-tahun untuk menciptakan kronik tentang inspirasi, rasa bersalah, dan penemuan kembali. (CJ)

True History of The Kelly Gang

Sumber gambar, Porchlight Films

Film biopik karya Justin Kurzel tentang Ned Kelly, perampok abad ke-19 yang terkenal kejam, sangat jauh dari drama periode pada umumnya.

Diadaptasi dari novel Peter Carey, ini lebih mirip video musik punk-rock -- gambaran lanskap Australia era kolonial, korupsi yang endemik, seks dekaden, dan kekerasan berdarah.

Kelly (George MacKay) diajari untuk bertahan hidup di medan yang buas ini oleh ibunya yang brutal (Essie Davis), bandit yang ceria (Russell Crowe), polisi korup (Charlie Hunnam) dan pejabat Inggris yang tak bermoral (Nicholas Hoult).

Di bawah pengaruh mereka, hampir tak terhindarkan bahwa ia harus menjadi seorang pemimpin geng yang revolusioner.

Kurzel dan timnya membuat Kelly lebih liar dan menakutkan dari biasanya, tapi juga lebih simpatik. (NB)

--