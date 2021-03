'Tentara hantu' dan tipuan ilusi: Cara seniman kalahkan Nazi di Perang Dunia

Sumber gambar, Roger Viollet via Getty Images

Ilusi untuk tipu musuh

Sumber gambar, Imperial War Museum via Getty Image

Pematung dan pelukis Leon Underwood - yang pernah belajar di Royal College of Art sebelum perang - membantu merancang dan merakit pohon-pohon ini, pekerjaan yang sangat berisiko saat itu.

Seniman lain yang berkontribusi dalam upaya perang dalam Perang Dunia Pertama adalah Norman Wilkinson. Sebelum perang, ia telah menghasilkan seni rupa serta poster dan ilustrasi untuk koran seperti The Illustrated London News.

Generasi baru

Sumber gambar, Imperial War Museum via Getty Images

'Tentara Hantu'

Tipu daya cerdik ini menjadi inspirasi bagi resimen militer AS dalam Perang Dunia Kedua. Pasukan Khusus Markas Besar ke-23, lebih dikenal sebagai "Tentara Hantu", terdiri dari lebih dari 1.000 orang dan ditugaskan di Eropa setelah D Day.

Kisah kamufelur Perang Dunia Pertama, Direktorat Kamuflase Timur Tengah, dan "Tentara Hantu" AS mengungkapkan arah baru terkait gaya ilusi dalam seni.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul The artists who outwitted the Nazis di BBC Culture.