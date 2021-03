Meghan dan Harry saat diwawancarai Oprah: Begini seni wawancara di televisi

Oprah Winfrey mengungkap drama kerajaan dari Duke dan Duchess of Sussex dalam sebuah wawancara yang disiarkan pertama kali di AS pada hari Minggu. Bagaimana acara TV ini menjungkirbalikkan ekspektasi dan menjadi momen monumental budaya pop?

Sementara itu, wawancara pesohor yang disiarkan televisi semakin menurun kualitasnya, sampai wawancara ini muncul. Dengan gaya wawancaranya yang klasik dan langsung, Oprah duduk bersama Duke dan Duchess of Sussex, Pangeran Harry dan Meghan Markle. Terlepas dari hype dan promosi sebelum acara ini disiarkan, wajar jika acara ini dikira jenis obrolan selebriti yang biasa kita temui sebelumnya, yang diisi dengan potongan-potongan klip gimick dan penuh pertanyaan lembut yang sentimentil. Baca juga:

Pada tahun 1953 CBS mulai menyiarkan Person to Person, sebuah acara wawancara yang dibawakan oleh koresponden perang yang dihormati Edward R Murrow, yang mengobrol dengan bintang film dan tokoh masyarakat lainnya di rumah mereka sendiri. Batas kabur antara berita dan hiburan sudah terjadi sejak dulu.

Cara Sawyer memberikan pertanyaan lanjutan yang payah memungkinkan Jackson menghindari pertanyaan yang sulit. The Los Angeles Times mengatakan, "media membiarkan diri mereka dimanfaatkan," dan Vanity Fair memasang judul headline menyebut siaran wawancara itu dengan sebutan The Jackson Jive, dengan alasan bahwa "Banyak orang yang punya pengetahuan terperinci tentang kasus ini terkejut… oleh kurangnya persiapan Sawyer dan ketidakmampuannya menindaklanjuti, dan dalam format yang didikte oleh tim Jackson."

Tapi berbicara dengan bangsawan adalah bagian dari kehidupan nyata yang biasa bagi Oprah, ketika Frost harus membayar Nixon untuk duduk bersamanya. CBS dilaporkan membayar perusahaan produksi Oprah $7 juta untuk hak siar AS, tetapi seperti yang disebut pada awal wawancara, tidak ada uang yang masuk ke pasangan Sussex ini.

Pertanyaan lanjutan itu dengan lembut tetapi tegas menekankan fakta yang diinginkan ketika pasangan itu tidak jelas menjawab. Ketika Pangeran Harry mengatakan "kurangnya dukungan" menyebabkan mereka meninggalkan Inggris, Oprah menimpali, "Saya ingin kejelasan. Apakah keputusan itu diambil untuk menjauh dari pers Inggris? …atau apakah karena Anda tidak mendapatkan cukup dukungan dari The Firm?"

Bahkan saat mereka melakukannya, wawancara televisi Oprah berdiri sebagai sebuah karya seni jurnalistik tersendiri.Anda dapat membaca versi asli artikel ini dengan judul Meghan and Harry: The art of TV interview di BBC Culture.