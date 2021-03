The Mauritanian: 'penggambaran manusiawi' tahanan Muslim di penjara teroris AS

Ketika Tahar Rahim ditawari untuk membintangi The Mauritanian , dia tidak banyak tahu tentang kamp tahanan AS itu, seperti halnya para penonton di Barat yang menjadi target penonton film tersebut.

Berbagai film dan siaran televisi lain menggambarkan Penjara Teluk Guantanamo dan kengerian yang terjadi di dalamnya. Beberapa di antara film itu, seperti Camp X-Ray (2014) dan The Report (2019), berfokus pada perspektif "kulit putih" warga AS. Hal ini menciptakan kesenjangan empati antara subyek film dan penonton, yang memicu hambatan memahami trauma yang diperlihatkan.

Sekitar 40 orang masih ditahan penjara itu hingga waktu yang belum ditentukan. Kebanyakan warga AS sama sekali tidak tahu siapa orang-orang ini dan tidak paham tentang tempat dan budaya asal mereka atau bagaimana mereka bisa ditangkap dan diserahkan ke otoritas AS untuk tujuan politik atau korup.

"Selain menempatkan orang-orang ini di luar jangkauan hukum AS, memenjarakan mereka di Guantanamo menempatkan mereka di luar jangkauan imajinasi AS."

Masalah 'penyelamat berkulit putih'

Dengan menampilkan para tentara dan pengacara AS secara simpatik sebagai orang-orang yang berusaha menolong para tahanan, Camp X-Ray dan The Report juga dapat dilihat sebagai bagian dari tradisi yang disebut 'white saviour'.

The Mauritanian juga mengikuti narasi ini, tapi tidak sepenuhnya. Meskipun berfokus pada perjalanan mengerikan Slahi dari kampung halamannya di Mauritania, tempat dia ditangkap dua bulan setelah 11 September dan dituduh bekerja untuk al-Qaeda, film ini juga memberi cukup ruang bagi peradilan AS, baik pihak yang membelanya maupun melawannya atas nama keadilan.

Slahi mempercayai Macdonald tidak hanya karena latar belakangnya dalam pembuatan film dokumenter seperti Touching the Void (2003) dan Marley (2012) tapi karena pengalamannya di Afrika membuat biopik The Last King of Scotland, yang dicalonkan untuk Piala Oscar. Film itu dibintangi Forest Whittaker sebagai Presiden Uganda Idi Amin. "Film itu begitu meyakinkan," kata sang penulis.