Miss Fury: Pahlawan super perempuan yang terlupakan karena terlalu 'tangguh dan mandiri'

59 menit yang lalu

Dibesarkan oleh ibunya yang janda dan kerabat mereka, dia bekerja sebagai model dan ilustrator mode sebelum menjual komik pertamanya di akhir tahun 1930-an, seperti The Purple Zombie, Mann of India, and Daredevil Barry Finn.

"Rasanya seolah-olah segalanya bisa terjadi," kata Mike Madrid, penulis The Supergirls: Fashion, Feminism, Fantasy, and the History of Comic Book Heroines.