Pantai selatan Inggris, pusat kelahiran bioskop, ‘film biru’ dan teknik sinematografi, sebelum Hollywood ada

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, Brighton, Inggris, menjadi tempat kelahiran bioskop pertama.

Ketika Hollywood masih menjadi daerah pinggiran di Los Angeles, Amerika Serikat, yang tak bernama, sebuah kota tepi pantai di Inggris tengah sibuk menciptakan "bahasa" dari sinema, di masa gemilang tahun-tahun terakhir pemerintahan Ratu Victoria hingga awal abad ke-20.

Tempat itu adalah Brighton and Hove yang terletak di pantai selatan Inggris, dan perannya begitu besar dalam membantu terbentuknya sinema sebagai bagian dari seni yang memiliki warna, teknik hingga karakter kuat dari kisah layar lebar manapun.

Ketika, misalnya, George Albert Smith menyadari dengan memutar ke belakang film di kamera dapat menciptakan hasil yang tidak terduga dan mempesona penonton.

Smith menunjukan keajaiban dalam bioskop dengan efek-efek khusus - seperti dalam filmnya di tahun 1900 The House That Jack Built, di mana sebuah rumah mainan yang dihancurkan oleh seorang anak laki-laki secara ajaib tampak memperbaiki dirinya sendiri.

Sumber gambar, Screen Archive South East, University of Brighton Keterangan gambar, Kaca mata baca nenek (1900) juga digunakan untuk pengambilan gambar close-up pertama kalinya.

Tonggak sejarah sinematik lainnya yang pertama kali muncul di tepi pantai Victoria Inggris ini seperti: teknik memperlihatkan objek secara detail (close-up) , teknik cutaways (memasukkan gambar lain dalam satu adegan) dan dissolves (teknik transisi perlahan antara satu gambar ke gambar berikutnya), adegan ciuman hingga kejar-kejaran di layar.

Smith juga mengembangkan sistem film berwarna komersial pertama antara 1903 dan 1908.

Sesuai dengan reputasi 'ekspresi yang liar'-nya, kota ini bahkan bisa menghasilkan "film biru" pertama - Woman Undressing tahun 1897 yang kadang-kadang dikreditkan ke Arthur Albert "Esmé" Collings, dan hanya dipasarkan karena hanya cocok untuk ditonton di "kamar merokok pria".

Kemudian, beberapa elemen berkontribusi pada peran utama kota di masa awal sinema, jelas Suzie Plumb, yang mengkurasi pameran "Gerakan Eksperimental: Seni Inovasi Film" di Museum dan Galeri Seni Brighton pada tahun 2016.

Sumber gambar, Fox Photos/Getty Images Keterangan gambar, Sebuah adegan dari The Thrill difilmkan di tebing di Brighton pada tahun 1926.

Sebagai resor tepi pantai yang mapan, kota abad ke-19 ini telah memiliki pemandangan fotografi yang maju dalam melayani para wisatawan Victoria yang menginginkan kenang-kenangan indah liburan.

Tambahkan cuaca dan cahaya yang baik "dan Anda akan memiliki pemandangan alam yang luar biasa," kata Plumb. "Laut, perbukitan, dan kota."

Sama pentingnya, antara tahun 1890-an dan sekarang, Brighton adalah tempat di mana kreativitas dan pemikiran bebas berada di depan, menjadikannya lahan subur bagi bentuk seni baru untuk mengakar - dalam setahun setelah Lumière bersaudara (Auguste dan Louis) memutarkan gambar bergerak pertama di Prancis pada tahun 1895.

Dari awal 1896 hingga akhir 1900, setidaknya 176 film dibuat di Brighton and Hove - lebih dari satu dekade sebelum Hollywood didirikan sebagai pusat pembuatan film Amerika pada 1910-an.

Sementara itu, film George Albert Smith tahun 1903, Mary Jane's Mishap, digambarkan oleh sejarawan sinema John Barnes sebagai "film modern pertama" karena menyatukan berbagai teknik termasuk pengambilan gambar jarak jauh, close-up, stop-motion, dan super-imposisi.

Sumber gambar, Screen Archive South East, University of Brighton Keterangan gambar, Smith's Kiss in the Tunnel (1899) menampilkan sutradara dan istrinya Laura Bayley - aktris layar pertama Inggris.

Pengusaha hiburan George Albert Smith adalah pemain kunci dalam adegan-adegan film perintis Brighton.

"Smith menyatukan kombinasi dari setiap kekuatan," kata Frank Gray, dosen utama di Sekolah Media Universitas Brighton, dan penulis buku The Brighton School and the Birth of British Film pada tahun 2019.

"Kegiatannya sebagai lentera ajaib - teknologi, pembuatan pertunjukan, pemahaman tentang 'mengedit' hingga bekerja dari slide ke slide. Lalu ada kehadiran istrinya Laura Bayley dengan latar belakang aktris profesional yang tertarik pada ilusionisme dan tontonan. "

Plumb bercerita, saat Smith pergi ke London dan melihat film Lumière pertama yang diputar Maret 1896 di Leicester Square.

"Smith lalu berpacu kembali ke Brighton sambil berpikir bahwa ini adalah hal besar berikutnya ... Dia mulai memikirkan tentang kamera, dan pergi mengunjungi Alfred Darling - seorang insinyur lokal yang membuat barang-barang dari potongan-potongan bus dan pegangan peti mati! Smith berkata 'Saya ingin kamera '- kemudian Darling menjadi bersemangat dan mulai bermain-main ... "

Tahun-tahun penemuan ajaib

Pada tahun 1896, Brighton melompat ke garis depan dari apa yang sekarang kita kenal sebagai bioskop - menjadikan tahun ini, 2021, sebagai hari jadi ke-125.

Tahun yang singkat untuk banyak karya film yang dihasilkan, dimulai pada akhir Maret dengan pemutaran film Inggris pertama di Luar London, lalu Juli 1896, Robert Paul merekam film pertama yang diketahui dibuat di kota - perahu yang mendarat di pantai Brighton.

Selama enam bulan berikutnya, lebih dari dua lusin film pendek dibuat di Brighton oleh sutradara baru termasuk Esmé Collings, yang memotret kegiatan anak laki-laki berebut koin yang dijatuhkan oleh wisatawan di bawah West Pier.

Pada bulan November, pameran tahunan Hove Camera Club mencakup beberapa film yang dibuat oleh sutradara perintis lainnya, James Williamson - yang kemudian merekam lebih dari 100 film di kota, menampilkan peristiwa penting inovasi sinematik baik dalam teknik maupun subjek.

Sumber gambar, Screen Archive South East, University of Brighton Keterangan gambar, James Williamson's Fire! (1902) adalah sebuah drama realis inovatif awal yang difilmkan di jalanan Hove dan di studionya.

Film Williamson tahun 1900, Attack on a China Mission - Blue Jackets to the Rescue (menggambarkan adegan dari petinju yang berkembang di China, tetapi sebenarnya difilmkan di Hove) menampilkan rekaman pertama yang menggunakan bidikan sudut terbalik untuk menunjukkan aksi dari sudut pandang yang berlawanan .

Setahun kemudian, muncul film pengejaran pertama berjudul Stop Thief !. Sementara itu, pada tahun 1902, dua film tentang tentara dari Perang Boer - A Reservist, Before the War, serta After the War dan The Soldier's Return - menjadi batu fondasi bagi realisme sosial sinematik.

Menciptakan mekanisme sinema

Para pionir pembuatan film Brighton tampaknya segera menangkap potensi sinema lebih dari sekadar gambar bergerak di layar.

"Mereka mulai memikirkan film sebagai cara untuk menceritakan sebuah cerita daripada hanya menampilkan sebuah peristiwa," kata Suzie Plumb.

Plumb membandingkan penemuan naratif mereka dengan film-film terdahulu lainnya, seperti film yang meniru teater dengan memfilmkan aktor yang masuk dari sayap, atau menggunakan judul tertulis untuk membantu narasi daripada menceritakan sebuah cerita menggunakan kamera dan aksi.

Pusat pembuatan film muncul di sekitar kota. George Albert Smith mengubah Ruang Pompa di Hove's St Ann's Well Gardens menjadi "pabrik film" termasuk studio dan laboratorium khusus bersisi kaca. Di sini dia memelopori eksposur ganda untuk efek, termasuk dalam film tahun 1898 The Corsican Brothers dan Photographing a Ghost.

Di dekat Cambridge Grove, Perusahaan Kinematografi James Williamson mendirikan studio film rumah kaca lain, sementara bioskop prototipe dibuka untuk menayangkan lusinan film yang sedang dibuat di Brighton.

Empat ruang tamu 'Mutoscope' dibuka hanya pada tahun 1897 saja, di mana penggemar film awal berbondong-bondong untuk memasukkan uang receh ke dalam mesin tontonan yang dioperasikan dengan koin.

Sumber gambar, Brighton and Hove Museums Keterangan gambar, Orang banyak menghadiri pembukaan Duke of York's, bioskop yang dibangun secara khusus dan tertua di Inggris, pada tahun 1910.

Sementara itu, di Chester Terrace, ruang kerja Alfred Darling menghasilkan terobosan penggunaan kamera yang sangat penting bagi Sekolah Brighton sebagai inovasi pembuatan film.

"Smith mungkin berkata 'Saya ingin melakukan bidikan close-up' - lalu Darling membuat kamera yang dapat melakukannya," jelas Plumb.

Hasilnya, penonton disuguhkan gambar close-up pertama dalam film pendek Grandma's Reading Glass di tahun 1900.

Film close-up lainnya, Spiders on a Web, yang dibuat pada tahun yang sama, juga merupakan salah satu film alam pertama.

Kamera ikonik Darling - sekarang banyak dipajang di Hove Museum - terlihat seperti objek-objek yang dipuja, lensa-lensanya seperti jendela ke dunia lain, dipasang di kayu gelap yang terbakar oleh waktu.

Satu kamera 1896 dibuat untuk bereksperimen dengan film ukuran 42 milimeter (sebelum 35mm menjadi standar), sedangkan 1899 Biokam adalah realisasi keinginan Smith untuk kamera film amatir pertama di dunia.

Ada juga kamera efek khusus pertama di dunia yang dibuat pada tahun 1900, ditambah juga sebuah kamera film warna 1910 perintis.

Wanita pembuat film Brighton

Peran kunci perempuan seperti Laura Bayley juga semakin diakui. "Mengingat pemahamannya tentang akting dan panggung profesional, saya tidak bisa melihat bagaimana Smith [suaminya] bisa membayangkan skenario dan mengeksekusinya tanpa keterlibatan aktif istrinya," argumen Gray.

"Sekarang kita harus menyebut mereka sebagai direktur bersama."

Pelopor perempuan dalam film-film Brighton lainnya adalah Elizabeth Alice Frances Hawkins-Whitshed.

Pendaki gunung pemberani ini merekam setidaknya 10 film olah raga musim dingin di Swiss sekitar tahun 1900, penggambarannya tentang peristiwa seperti bob-sleighing Cresta Run (lomba kereta luncur balap kerangka es alami) membantu menciptakan genre liputan olah raga.

Sekolah Brighton juga menjangkau Amerika. Gray menyoroti sebuah katalog film tahun 1900 di mana 56 adalah buatan Brighton.

"Dalam hal bentuk film, Smith dan Williamson juga mempengaruhi orang Amerika kontemporer, terutama Edwin Porter - tokoh kunci dalam film Amerika awal," kata Gray.

Pameran Museum Brighton tahun 2016 telah menarik sutradara film kontemporer paling terkenal di kota itu, Ben Wheatley, pembuat fitur terkenal termasuk A Field in England (2013) dan High-Rise (2015).

Wheatley ternyata adalah penerus spiritual Sekolah Brighton dalam kesediaannya untuk menciptakan perangkat keras untuk efek tertentu.

Di antara alat dan teknik yang ditemukan dalam dekade terakhir, temuan sinematografer Laurie Rose adalah yang mempesona - dibuat menggunakan lensa dari teleskop mainan plastik murah untuk menciptakan efek kedalaman bidang yang unik dalam film fitur modern yang inovatif.