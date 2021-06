Film: Basic Instict, sinema yang menjadi definisi thriller erotis

Meski mungkin terdengar norak, Basic Instinct kemudian menjadi salah satu film terbesar pada dekade 1990-an, (di atas GoldenEye dan Beauty and the Beast) .

"Ini adalah sine qua non dari genre ini," katanya kepada BBC Culture. "Tanpa Basic Instinct, tidak mungkin thriller erotis akan sebesar itu tahun 1990-an dan tidak mungkin kita membicarakannya sekarang."

Penonton yang menginginkan plot misteri erotis yang sesuai standar sosial mereka dapat menonton film Body Double, Sea of Love, Fatal Attraction (dibintangi bersama Douglas), atau kisah panas lainnya tentang penguntit, pemeras, dan pembunuh dengan rambut indah.

Pertarungan kehendak yang kreatif

"Dia melihat salah satu film Belandanya, The Fourth Man , sebagai semacam prekuel spiritual dari Basic Instinct, dan ada adegan-adegan di dalamnya yang biasa bagi penonton Eropa, tetapi tidak akan pernah dibuat di Amerika pada saat itu. Verhoeven pasti mencoba mendobrak batasan."

Plot ini lebih tidak masuk akal daripada yang ada di, katakanlah, Fatal Attraction dan Sea of Love. Tapi ini baru permulaan. Eszterhas memasukkan kejutan baru, atau mengungkapkan sesuatu setiap lima menit, tidak hanya soal cerita detektif yang sedang berlangsung tetapi juga soal latar belakang karakter.

Ini adalah praktik standar film noir , yang karakternya adalah polisi dengan skandal di masa lalu. Dalam Basic Instinct , polisinya adalah seorang pecandu alkohol yang pernah tidak sengaja menembak beberapa turis saat dia mabuk kokain. Oh, dan istrinya bunuh diri.

Seorang anti-pahlawan yang menginspirasi?

Betapapun jahatnya, dia juga punya sisi yang menginspirasi. "Dia dilihat melalui lensa paranoid laki-laki," kata Anna Smith, kritikus film dan pembawa acara podcast Girls on Film, "tetapi ada aspek karakternya yang sampai batas tertentu masih menyegarkan.

Dalam memoarnya yang baru-baru ini diterbitkan, The Beauty of Living Twice, Stone mengulangi tuduhan bahwa dia diyakinkan oleh Verhoeven selama pembuatan film bahwa "kita tidak akan melihat apa-apa."