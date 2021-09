Misteri Salvator Mundi, ‘lukisan terakhir’ Leonardo da Vinci yang penuh teka-teki

sejam yang lalu

Kisahnya diangkat dalam dua film dokumenter baru, The Lost Leonardo dan Savior for Sale: Da Vinci's Lost Masterpiece? , yang diceritakan dengan penuh drama dan ketegangan layaknya cerita detektif.

Kedua dokumenter itu dirilis setelah buku The Last Leonardo karya Ben Lewis diterbitkan pada 2019.

Perjalanan harta karun Leonardo ini menuju ketenaran dimulai ketika ia muncul di sebuah rumah lelang New Orleans yang tidak terkenal pada tahun 2005 dan dibeli oleh dua pedagang karya seni asal New York dengan nilai sangat rendah, US$ 1.175, atau sekitar Rp16,7 juta.

Kritikus seni AS Jerry Saltz mencerca di The Lost Leonardo bahwa "[lukisan] itu bahkan bukan lukisan yang bagus", sementara mereka yang meyakini itu lukisan Leonardo mengatakan bahwa menyaksikannya secara langsung adalah pengalaman luar biasa. (Mungkin begitu, tetapi dalam film dan gambar yang direproduksi lainnya lukisan itu tampak lebih menjemukan).

Dalam The Lost Leonardo, Evan Beard, seorang eksekutif Bank of America yang berurusan dengan seni sebagai investasi, berbicara tentang motif pembeli karya seni pada umumnya adalah menggunakan karya tersebut sebagai jaminan untuk manuver keuangan lainnya.

'Beragam karakter'

The New York Times mengonfirmasi desas-desus bahwa Louvre tidak akan menyetujui permintaan Mohammed bin Salman agar lukisannya dipajang di ruangan yang sama dengan Mona Lisa, memberikan status yang hampir setara.

Skandal dan konspirasi

Pada tahun lalu dua film dokumenter, Made You Look dan Driven to Abstraction, mengisahkan kasus Galeri Knoedler di New York, yang selama hampir dua dekade menjual karya palsu yang diduga dibuat oleh para ahli abad ke-20 termasuk Mark Rothko dan Jackson Pollock.