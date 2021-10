Perlukah kita memaknai ulang konsep keperawanan?

50 menit yang lalu

Gagasannya terinspirasi dari penulis asal Amerika Serikat, Theodor Seuss Geisel. Pada tahun 2020, Hodges merilis Oh, the Places You'll Go Oh Oh!, sebuah buku nakal tentang kekuatan orgasme perempuan yang dia tulis dengan gaya Seuss. Buku itu berisi syair dan perayaan kehidupan yang memperluas eksplorasi seksual.