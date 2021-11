100 serial televisi terhebat di abad ke-21: Mulai dari Breaking Bad, Game of Thrones, hingga The Wire

BBC Culture mensurvei 206 pakar TV dari 43 negara untuk menemukan serial TV terbaik abad ke-21. The Wire, Mad Men dan Breaking Bad tempati posisi teratas daftar 100 serial terbaik abad ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, BBC Culture melakukan jajak pendapat tahunan terhadap kritikus film, pakar, dan tokoh industri dari seluruh dunia untuk memutuskan film terbaik dalam kategori tertentu.

Kategori itu antara lain daftar 100 film terbaik yang disutradarai perempuan pada tahun 2019 dan 100 film non-Inggris terbaik di tahun 2018. Tahun ini, rasanya sudah saatnya kita mengalihkan perhatian ke bentuk seni lain: televisi.

TV memainkan peran penting dalam kehidupan kita selama 18 bulan terakhir, ketika kita mengandalkannya untuk informasi, hiburan, pelipur lara, dan inspirasi.

Sekarang juga rasanya saat yang tepat untuk mensurvei lanskap televisi karena bisa dibilang telah menjadi bentuk seni yang menentukan dalam 21 tahun terakhir.

Dulu, benar atau salah, televisi dimaklumi sebagai saudara sinema yang lebih muda, lebih kasar dan siap saji. Hari ini kredibilitas artistiknya tak dapat dibantah lagi, seiring dengan munculnya platform streaming yang mampu menjangkau pemirsa global sekaligus, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Jadi, untuk menandai kekuasaan TV, kami memutuskan untuk mengajukan pertanyaan: Apa serial TV terbesar di abad ke-21?

Keragaman acara TV

Meskipun sama sekali tidak definitif, jawaban yang kami kumpulkan sangat menarik.

Kami berharap, daftar ini akan menginspirasi pecinta TV di mana pun untuk mencari judul yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan lebih jauh merenungkan dan mendiskusikan seri yang pernah ditonton.

Secara total, 460 serial berbeda dipilih oleh 206 pakar TV. Mereka adalah kritikus, jurnalis, akademisi, dan tokoh industri yang berasal dari 43 negara, dari Albania hingga Uruguay.

Dari pemilih tersebut, 100 adalah perempuan, 104 laki-laki, dan dua non-biner.

Setiap pemilih mendaftarkan 10 serial TV favorit mereka di abad ke-21, yang kami skor dan urutkan untuk menghasilkan daftar 100 acara teratas yang tercantum di bawah ini.

Hasilnya adalah daftar yang menjadi bukti nyata kekuatan, keserbagunaan dan inovasi acara televisi selama dua dekade terakhir.

Dari serial tentang kisah kota kecil Gilmore Girls dan serial komedi Curb Your Enthusiasm, yang keduanya dimulai dalam bayang-bayang milenium baru pada Oktober 2000, hingga yang terbaru, The Underground Railroad, serial adaptasi dari novel dengan judul yang sama, yang ditayangkan perdana pada Mei 2021.

Pada saat yang sama, meskipun daftarnya beragam menurut beberapa ukuran, tapi dalam beberapa hal juga mencerminkan bias yang signifikan.

Keterangan gambar, I May Destroy You (kiri) dan Fleabag (kanan) adalah dua serial televisi yang masuk dalam daftar sepuluh besar serial terbaik versi BBC

Sebanyak 92 seri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, dengan bahasa Denmark, Swedia, Prancis, Spanyol, dan Jerman di antara bahasa-bahasa lain yang ditampilkan.

Sejumlah 79 pertunjukan di 100 besar diciptakan oleh pria, dan hanya 11 oleh perempuan, dan 10 oleh kombinasi laki-laki dan perempuan. Kedua statistik ini menunjukkan ketidaksetaraan industri yang sistemik.

Meski demikian, serial non-bahasa Inggris semakin menarik perhatian pemirsa internasional.

Suara yang lebih beragam, dalam hal ras, gender, dan orientasi seksual, semakin memiliki kontrol kreatif sehingga lanskap TV dapat berubah sekali sekali lagi dengan cara yang penting dan menginspirasi di masa depan – dan tentu akan menarik untuk melihat seperti apa hasil jajak pendapat serupa dalam waktu lima, 10 atau 20 tahun mendatang.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, daftar ini dirancang bukan sebagai tujuan, tetapi hanya sebagai titik awal untuk penemuan, diskusi, dan debat.

Kami harap Anda terinspirasi dan senang membacanya, seperti kami. Sebab, secara kolektif, daftar ini tidak hanya memberi kesempatan merayakan televisi, tetapi juga pandangan akan era modern.

Inilah daftar 100 serial terbaik versi BBC Culture:

100 The Queen's Gambit (2020)

99 Steven Universe (2013-2020)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

96 Catastrophe (2015-2019)

95 Luther (2010-2019)

94 Louie (2010-2015)

93 Treme (2010-2013)

92 Show Me a Hero (2015)

91 Westworld (2016-)

90 It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

89 Dexter (2006-2013)

88 The OA (2016-2019)

87 The Comeback (2005-2014)

86 How I Met Your Mother (2005-2014)

85 Normal People (2020)

84 Narcos (2015-2017)

83 Insecure (2016-2021)

82 Big Little Lies (2017-2019)

81 OJ: Made in America (2016)

80 House (2004-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

78 The Killing (Denmark) (2007-2012)

77 American Crime Story (2016-)

76 Rick and Morty (2013-)

75 Babylon Berlin (2017-)

74 Utopia (2013-2014)

73 Planet Earth (2006)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

71 Enlightened (2011-2013)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

69 24 (2001-2010)

68 Stranger Things (2016-)

67 RuPaul's Drag Race (2009-)

66 Mare of Easttown (2021)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

64 Detectorists (2014-2017)

63 Pose (2018-2021)

62 The Good Place (2016-2020)

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

60 House of Cards (2013-2018)

59 The Underground Railroad (2021)

58 Dark (2017-2020)

57 The Young Pope (2016)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

55 The Shield (2002-2008)

54 Happy Valley (2014-)

53 Call My Agent! (2015-2020)

52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

51 Small Axe (2020)

50 Halt and Catch Fire (2014-2017)

49 The Bureau (2015-)

48 Inside No 9 (2014-)

47 Grey's Anatomy (2005-)

46 Homeland (2011-2020)

45 The Good Fight (2017-)

44 Community (2009-2015)

43 Money Heist (2017-2021)

42 Peep Show (2003-2015)

41 Schitt's Creek (2015-2020)

40 Borgen (2010-2022)

39 The Office (US) (2005-2013)

38 The Handmaid's Tale (2017-)

37 Downton Abbey (2010-2015)

36 Band of Brothers (2001)

35 Fargo (2014-)

34 The Bridge (2011-2018)

33 The Good Wife (2009-2016)

32 Arrested Development (2003-2019)

31 True Detective (2014-2019)

30 Girls (2012-2017)

29 Parks and Recreation (2009-2015)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

27 Line of Duty (2012-2021)

26 Watchmen (2019)

25 Sherlock (2010-2017)

24 Veep (2012-2019)

23 Better Call Saul (2015-2022)

22 Black Mirror (2011-)

21 Curb Your Enthusiasm (2000-)

20 The Thick of It (2005-2012)

19 Lost (2004-2010)

18 Deadwood (2004-2006)

17 30 Rock (2006-2013)

16 The Crown (2016-)

15 Chernobyl (2019)

14 Atlanta (2016-)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

12 Six Feet Under (2001-2005)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

10 Succession (2018-)

9 The Office (UK) (2001-2003)

8 The Americans (2013-2018)

7 The Leftovers (2014-2017)

6 I May Destroy You (2020)

5 Game of Thrones (2011-2019)

4 Fleabag (2016-2019)

3 Breaking Bad (2008-2013)

2 Mad Men (2007-2015)

1 The Wire (2002-2008)

Mengapa The Wire?

The Wire menang telak dalam jajak pendapat BBC Culture dan terpilih sebagai serial TV terhebat pada abad ke-21.

Hampir setengah dari 206 responden memasukkan serial ini di dalam daftar 10 serial terbaik. Hampir seperempatnya menempatkan The Wire di nomor satu.

Mereka mengutip gambaran kekuasaan, ras, kelas dan kehidupan di Amerika di The Wire. Mattias Bergqvis, jurnalis TV Expressen dari Swedia menulis alasannya.

Sumber gambar, Alamy Keterangan gambar, Selama lima musim, serial The Wire menggambarkan berbagai struktur disfungsional dalam penegakan hukum, politik, pendidikan, serikat pekerja, media dan geng narkoba.

"The Wire tidak pernah jauh dari ambisi. Pendekatannya, dan kita sebagai pemirsa mengalaminya secara pribadi dan politis. The Wire menyentuh kebenaran yang tak terkatakan, sambil membuat kita tertawa, menangis, dan tersenyum.

Ini adalah serial yang penuh informasi tapi juga menghibur. Seperti dalam setiap pertunjukan besar, naskahnya terjalin erat dengan para aktor.

Kita merasa peduli pada hampir setiap wajah yang muncul, betapapun singkatnya. Kita bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka setelah David Simon dan Ed Burns memfokuskan lensa di tempat lain.

The Wire, bersama dengan The Sopranos, adalah tolok ukur serial televisi hebat di abad ke-21.