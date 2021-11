Perubahan iklim: Foto-foto yang mengubah cara kita melihat lautan

32 menit yang lalu

Bersama dengan mitranya Paul Nicklen, Mittermeier adalah salah satu pendiri SeaLegacy, sebuah organisasi yang mempromosikan perlindungan lautan dunia melalui penceritaan visual, dan Only One, sebuah platform konservasi lingkungan.

Mempercepat perubahan

Awal tahun ini, Skerry memenangkan penghargaan Emmy untuk Secrets of The Whales, serial dokumenter Disney+ yang difilmkan di lebih dari 20 lokasi selama tiga tahun, dengan sebuah buku dengan nama yang sama yang menampilkan hasil karya fotografi bawah laut miliknya yang menyoroti ikan paus.

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, The images changing how we see oceans, bisa Anda baca di laman BBC Culture.