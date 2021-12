Foto-foto menakjubkan 2021: Dari bocah dengan cat metalik di Indonesia, hingga pengungsi Afghanistan

Kelly Grovier

BBC Culture

46 menit yang lalu

Sumber gambar, Getty Images

Seorang bocah berusia delapan tahun sedang mengemis di jalanan Depok, Indonesia.

Kulitnya berlumur ramuan zat beracun yang terdiri dari cat berwarna metalik dan minyak goreng yang mengubah tubuhnya menjadi semacam patung mengilap.

Aldi adalah salah satu dari sekelompok orang yang dikenal sebagai Manusia Perak (atau "Pria Perak") yang menggunakan cara berbahaya ini untuk menarik sedekah.

Citra Aldi, yang berkilauan di tengah arus lalu lintas yang padat di jalan kota yang padat, sangat kuat.



Bagi banyak anak laki-laki seusia Aldi, robot adalah jimat keajaiban - sebuah tema yang memperkuat foto yang disempurnakan dengan tinta karya seniman Skotlandia, Eduardo Paolozzi, Wonder Boy, 1971, yang membayangkan seorang anak laki-laki bergabung dengan keajaiban robot mainannya.

Dalam foto Paolozzi, keduanya larut dalam kilau metalik yang sama.

Akan tetapi, citra Aldi, secara tragis menumbangkan naluri kekanak-kanakan itu dan kehilangan diri sendiri dalam permainan.

Foto potret bocah berlumur cat metalik ini menjadi salah satu pilihan foto-foto menakjubkan tahun ini versi BBC Culture. Berikut ini adalah foto-foto luar biasa yang dikurasi oleh Kelly Grovier.

Pidato COP26, Tuvalu, November 2021

Sumber gambar, Reuters

Berbicara pada konferensi iklim PBB di Glasgow, menteri luar negeri Tuvalu - negara kepulauan Pasifik - Simon Kofe, dengan setelan jas berdiri di podium setinggi paha di tengah laut untuk menunjukkan bagaimana naiknya permukaan laut dan percepatan krisis iklim mengancam negara dataran rendahnya.

"Kami tidak akan tinggal diam," desak Kofe, "saat air naik di sekitar kami."

Gambar yang mencolok dan kata-katanya yang penuh cemas mengingatkan pada citra tokoh dan komunitas yang tinggal di dekat Amsterdam, Belanda, yang terancam oleh gelombang dan air, yang tergambar dalam lukisan menakutkan Jan Asselijn The Breach of the Saint Anthony's Dike (yang merekonstruksi gelombang bencana yang melanda pantai Belanda pada dini hari tanggal 5 Maret 1651)

Foto itu juga mengingatkan pada karya seniman digital Jerman Kota Ezawa pada 2011, The Flood, yang terinspirasi oleh gambar-gambar media tentang lingkungan yang tenggelam oleh permukaan air yang kian tinggi di bagian selatan Amerika.

Patung, Italia, 2021

Sumber gambar, Classical Civilisation Shrewsbury

Sebuah foto jenaka yang diduga menggambarkan penemuan tes Covid-19 viral di media sosial pada bulan November.

Rekonstruksi adegan sekelompok patung dari vila abad ke-1 Tiberius di Sperlonga, Italia, tentu saja menggambarkan sesuatu yang sangat berbeda dari pengetesan swab Covid saat ini: yakni pembutaan Cyclops Polyphemus, yang telah menjebak Odysseus dan rombongannya di sebuah gua.

Menurut legenda, Odysseus akhirnya berhasil memberi Polyphemus (yang telah memakan beberapa pasang rombongan Odysseus) dengan anggur "murni" sebelum menusuk mata tunggal Polyphemus dengan tombak tajam.

Siapa pun yang telah melakukan sendiri tes Covid dan secara tidak sengaja menusuk sedikit lebih dalam dari yang mereka inginkan mungkin merasa apa yang Polyphemus rasakan.

Pesawat Angkatan Udara AS, bandara Kabul, Agustus 2021

Sumber gambar, DefenseOne

Ketika Taliban memasuki ibukota Afghanistan, Kabul, pada tanggal 15 Agustus, sebuah pesawat Angkatan Udara AS, dengan tujuan Qatar menjadi harapan terakhir untuk evakuasi dari kota bagi banyak orang Afghanistan.

Foto ratusan orang putus asa membanjiri pesawat C-17 Globemaster III termasuk di antara yang foto-foto paling dramatis yang ditangkap tahun ini.

Jumlah orang yang berjejal (diperkirakan antara 640 dan 830 orang dewasa dan anak-anak) berhasil menyerupai visi sesak dari patung karya seniman kontemporer Kanada Timothy Schmalz Angels Unawares- sebuah perahu perunggu setinggi 20 kaki yang dijejali jiwa-jiwa yang terlantar - tampak sangat besar jika dibanding ukuran normal.

Diresmikan oleh Paus Fransiskus pada bulan September 2019 pada Hari Migran dan Pengungsi Sedunia di Vatikan, karya tersebut dinamai seperti instruksi moral dalam Surat Ibrani: "Jangan lupa untuk menghibur orang asing: karena dengan demikian beberapa telah menghibur malaikat tanpa disadari."

Astronot, Israel, 2021

Sumber gambar, Getty Images

Sepasang astronot berjalan berdampingan dalam pakaian luar angkasa selama misi pelatihan untuk Mars di Kawah Ramon di gurun Negev Israel.

Makhtesh (sejenis depresi erosi yang tidak terbentuk oleh dampak meteor atau letusan gunung berapi) terbesar di dunia, ngarai berbentuk hati berfungsi sebagai retret surealis bagi enam astronot dari Austria, Jerman, Israel, Belanda, Portugal, dan Spanyol.

Para kru hanya diizinkan untuk menjelajahi medan terpencil dengan pakaian antariksa, untuk memperkirakan kondisi yang akan mereka hadapi di Mars.

Foto-foto simulasi alien menangkap imajinasi dunia dan tampaknya tidak begitu menggambarkan alam fisik di tata surya kita, melainkan pemandangan jiwa yang sepi dan bercahaya - sebuah metafisika di tempat lain seperti yang dibayangkan oleh seniman avant-garde Prancis Yves Tanguy…

Para pengunjuk rasa, Skotlandia, November 2021

Sumber gambar, Getty Images

Selama Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow pada bulan November, para aktivis dari kelompok Ocean Rebellion berdemonstrasi di luar kilang dan pusat petrokimia terintegrasi INEOS di Grangemouth, Skotlandia.

Menjuluki diri sendiri "Kepala Minyak", karena menggunakan jerigen bensin plastik sebagai topeng, para juru kampanye secara dramatis meludahkan minyak dan melemparkan uang palsu untuk mencemooh perilaku investor dan politisi yang, menurut mereka, bertindak terlalu lambat dalam janji mereka untuk mengakhiri deforestasi pada tahun 2030.

Foto itu sangat efektif, dan mengingatkan kita akan motif utama yang menonjol dalam karya seni kontemporer oleh para seniman yang meminta perhatian pada dampak merusak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh manusia, sebuah tradisi yang terbentang mulai dari Oil Pool, karya mendiang seniman Jepang Noriyuki Haraguchi( seri jangka panjang yang dimulai pada 1970-an) hingga yang terbaru, Oil Spills karya seniman Ai Weiwei pada 2006.

Penyelam, China, Januari 2021

Sumber gambar, Getty Images

Pada bulan Januari, seorang perempuan difoto sedang menyelam di lapisan es dari danau dingin di Shenyang, di provinsi Liaoning, China timur laut.

Postur tubuh horisontal tubuhnya yang heroik berirama dengan bentangan jalur bersalju atau tepian terukur yang membagi foto menjadi bagian bumi dan udara yang sama.

Di mata banyak orang, parahnya lingkungan dan ketidaknyamanan yang selalu menunggu perenang membuat pendaratannya di air dingin tak terbayangkan seperti angsa yang menyelam menuju jalan dari langkan kota - suatu prestasi yang diklaim seniman Prancis Yves Klein dia lakukan dari jendela Paris pada tahun 1960.

Menciptakan kembali gerakan lunge kaki, Klein menyewa beberapa fotografer untuk membantunya menampilkan serangkaian gambar yang disebutnya "Leap into the Void", yang memotret tubuh yang terbentang di udara dalam postur yang sangat mirip dengan penyelam Cina.

Bocah perempuan, Gaza, Mei 2021

Sumber gambar, Getty Images

Dalam eskalasi konflik paling berdarah antara Israel dan Palestina sejak 2014, serangan udara yang dilepaskan oleh Israel (sebagai pembalasan atas roket yang ditembakkan dari Hamas) merobek rumah seorang gadis kecil di Beit Hanoun, Gaza pada 24 Mei.

Bayangan gadis itu - berdiri tanpa alas kaki di antara rebar dan puing-puing, menatap cakrawalanya yang hancur - sangat memilukan.

Citra ganjil boneka kelinci, yang menatap dunia yang terbalik, mengingatkan lukisan seniman Inggris Paula Rego tahun 2003, War, yang didasarkan pada foto media seorang gadis muda, yang diambil selama perang Irak.

Dalam visi Rego, kelinci - secara konvensional merupakan simbol kepolosan dan kelahiran kembali dalam sejarah seni - secara pedih disusun kembali sebagai topeng penderitaan yang mengancam.

Dalam foto gadis kecil dari Gaza, tidak diperlukan reinterpretasi kengerian.

Danau, Serbia, 2021

Sumber gambar, Getty Images

Foto tumpukan sampah yang menyumbat sungai Lim dekat kota Priboj di Balkan Barat, sangat suram.

Konvergensi langkah-langkah pengelolaan sampah yang lambat, eskalasi pembuangan ilegal, dan banjir di wilayah tersebut - yang membantu membawa sampah ke satu tempat - adalah penyebabnya.

Kontradiksi antara tumpukan sampah padat dengan latar belakang pemandangan indah mengingatkan visi yang meresahkan dari seniman kontemporer Kuba Tomás Sánchez, yang menata ulang situs penyaliban Kristus di luar Yerusalem dalam lukisannya tahun 1994 Al sur del Calvario (Selatan Kalvari).

Gambaran sampah yang tidak didaur ulang, lukisan Sánchez menunjukkan bahwa keselamatan adalah perjalanan material melalui lumpur duniawi seperti halnya perjalanan spiritual yang sulit.

Kerusuhan Capitol, AS, Januari 2021

Sumber gambar, Getty Images

Foto-foto bentrokan antara pendukung Donald Trump dengan Polisi Capitol di Rotunda US Capitol pada 6 Januari mengejutkan dunia.

Para penyusup pro-Trump memprotes terpilihnya Joe Biden sebagai presiden AS. Mungkin mengejutkan bagi sebagian orang bahwa citra orang Amerika berada di tenggorokan satu sama lain adalah bagian dari tata ruang.

Di luar bingkai foto ini, di belakang juru kamera yang mengambilnya, sebuah pahatan relief batu pasir karya pematung Italia abad ke-18 Enrico Causici menggambarkan penjajah Daniel Boone terjebak dalam pertarungan tangan kosong dengan seorang penduduk asli Amerika.

Tubuh orang lain yang remuk tergeletak di bawah kaki mereka. Kelebihan karya tersebut - estetis dan moral - kemungkinan besar akan memprovokasi opini yang terpolarisasi akhir-akhir ini seperti halnya peristiwa 6 Januari.

Kapal kontainer Ever Given, Mesir, Maret 2021

Sumber gambar, EPA

Ketika sebuah kapal kargo mogok menyamping di Terusan Suez Mesir pada musim semi 2021, dunia, seperti lalu lintas pelayaran global itu sendiri, tiba-tiba berhenti di jalurnya.

Bepergian dari Cina ke Belanda, kapal Ever Given mengangkut 20.000 kontainer pengiriman ketika terjepit di dekat ujung selatan kanal pada awal 23 Maret.

Dengan buritannya menempel di dinding barat dan haluannya terkubur jauh di sisi timur yang berpasir, kapal raksasa itu tidak akan kemana-mana.

Foto-foto seorang penggali kecil yang mencoba membebaskan kendaraan besar itu mengilhami banyak meme yang menyenangkan dan mengingatkan pada gambar-gambar lucu yang terkenal gaya David-v-Goliath, untuk mengalahkan masalah raksasa, seperti ilustrasi emas yang dibuat abad ke-15- dari Book of Hours oleh penulis anonim bergaya Flemish yang dikenal sebagai "The Master of the Dresden Prayer Book".

Bocah laki-laki, Kenya, 2021

Sumber gambar, Environmental Photographer of the Year 2021

Pada bulan November, para pemenang Fotografer Lingkungan Tahun 2021 terungkap.

Dalam kategori Aksi Iklim, foto seorang anak laki-laki mengenakan masker wajah dan respirator ke tanaman pot yang berdiri di sampingnya seperti tangki oksigen, menang.

Meditasi yang kuat tentang lintasan kerusakan lingkungan, The Last Breath oleh Kevin Ochieng Onyango itu difoto di Nairobi, Kenya.

Gambar itu tidak hanya melihat ke depan ke masa depan kita yang tidak pasti tetapi kembali ke sejarah seni, menyerap dan menumbangkan karya-karya berpengaruh dari masa lalu.

Kerapuhan dan berharganya nafas mengingatkan kembali tema-tema yang memperkuat karya-karya seperti karya Joseph Wright dari Derby pada abad ke-18 karya agung Experiment on a Bird in a Air Pump dan karya konseptual seniman Italia Piero Manzoni dari tahun 1960, Artist's Breath, untuk itu Manzoni berusaha mempertahankan napasnya selamanya dalam balon merah.

Gesekan antara niat Manzoni pada karya itu ("Ketika saya meniup balon," dia pernah bersikeras, "Saya menghirup jiwa saya ke dalam objek yang menjadi abadi") dan nasib akhir dari balonnya - yang telah lama kempis dan terurai - berbicara, betapapun terengah-engahnya, tentang kepedihan citra Onyango yang menghantui.

Lukisan, Prancis, Oktober 2021

Sumber gambar, Getty Images

Foto petugas pemadam kebakaran Prancis mengangkat selimut tahan api untuk melindungi salah satu dari banyak harta karun di katedral Saint-Andre selama latihan di Bordeaux, Prancis, pada bulan Oktober, itu sendiri merupakan sebuah karya seni.

Lukisan di jantung foto itu dibuat oleh master Flemish abad ke-17, Jacob Jordaens dan menggambarkan Kristus yang disalibkan dengan penuh penderitaan ditusuk dengan tusuk panjang yang dilengkapi dengan spons yang dibasahi cuka, di atas kegelapan yang menebal.

Tangga yang mengapit kanvas menyelaraskan diri dengan kiasan pendakian dan penurunan yang digambarkan dalam lukisan, dan mengubah karya menjadi sesuatu yang sangat kinetik - sebuah visi yang tidak sepenuhnya nyata atau imajiner, spiritual atau quotidian.

Penyangga bersandar menghubungkan kita ke masa lalu dan mencondongkan imajinasi kita ke tradisi karya banyak anak tangga yang tingkat maknanya diukur di sepanjang sudut tangga yang menanjak, dari yang disebut Ladder of Divine Ascent (ikon akhir abad ke-12 di Biara Saint Catherine, Gunung Sinai), yang menggambarkan para biarawan mendaki menuju Yesus, ke rangkaian lukisan seniman kontemporer Prancis-Amerika Louise Bourgeois The Ladders, di mana ia membangun simbol pribadi yang ambigu secara karakteristik - sekaligus genting dan membangkitkan semangat.

Anak-anak, Ethiopia, Juli 2021

Sumber gambar, Getty Images

Pada bulan Juli sekelompok anak difoto berdiri di bawah pohon di lokasi kamp pengungsi Eritrea, dekat desa Dabat, timur laut kota Gondar, Ethiopia.

Selendang tipis kabut yang menyelimuti pemandangan itu memberikan kualitas mistis pada foto itu.

Tempat berlindung hidup yang disediakan oleh kanopi daun yang liris dan musik imajiner dari gemerisik stasionernya mengingatkan banyak sekali contoh dalam sejarah budaya Trees of Life - sebuah tema yang telah mengilhami semua orang dari Uratria kuno, yang menganggap pohon itu lambang agama.

Juga, seniman bergaya Art Nouveau Gustav Klimt, yang menggulung ranting-ranting Pohon Kehidupan puitisnya menjadi spiral simbolis - gulungan mesin spiritual yang berputar menuju keabadian.

Petugas kesehatan, India, Oktober 2021

Sumber gambar, Getty Images

Untuk menandai pemberian vaksin virus corona ke satu miliar penduduk di India, empat anggota staf perawat di Rumah Sakit Ramaiah di Bangalore pada bulan Oktober berfoto dengan citra Dewi Durga yang sangat dihormati (dikaitkan dengan kekuatan dan perlindungan).

Dewi Durga biasanya digambarkan dengan banyak lengan, masing-masing memegang senjata yang dengannya dia dengan terampil mengalahkan musuh-musuhnya.

Ini bukan pertama kalinya Durga, dewa utama Hindu yang dianggap memerangi kekuatan jahat, dipanggil selama pandemi.

Setahun sebelumnya, pada Oktober 2020, gambar patung Durga setinggi enam kaki, yang dibuat oleh seniman India Sanjib Basak dari botol bekas suntikan dan bungkus obat yang sudah kadaluarsa, menjadi viral di media sosial.

Muncul dari tumpukan limbah rumah sakit - sisa-sisa ketidaknyamanan dan penyakit - patung Basak terdengar sebagai nada harapan yang tak terduga dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan.