Bagaimana rumah minimalis jadi tren - 'Masa depan adalah mungil'

7 menit yang lalu

Kecil tapi terbentuk sempurna

Di negara lain, tampaknya industri rumah kecil bergerak lebih cepat. Di AS, diperkirakan 10.000 orang tinggal di tempat tinggal kecil. "Gerakan rumah mungil berkembang," kata Amy Turnbull, direktur American Tiny House, kepada The Spruce: "Semakin banyak orang mendorong izin rumah kecil, makin banyak area akan menerima".

David Latimer adalah CEO dan pendiri New Frontier Design, yang terpilih sebagai pembangun rumah mungil mewah terbaik dalam penghargaan The Spruce 2020. David berbicara dengan BBC Culture dari studionya di Venice Beach, California, studi dengan desain yang sangat minimalis, dengan banyak kayu dan pemandangan tanaman hijau.

Anda dapat membaca tulisan ini dalam Bahasa Inggris di BBC Culture dengan judul Why the tiny house is perfect for now