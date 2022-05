Onoda, tentara Jepang yang bersembunyi di hutan Filipina selama 30 tahun - pahlawan atau pelaku kekerasan nan keji?

Sebuah film baru, 'Onoda: 10,000 Nights in the Jungle', menceritakan kisah ganjil tentang pahlawan Perang Dunia Kedua yang kontroversial dari Jepang. Tema nasionalisme dan berita palsunya sekarang lebih relevan dari sebelumnya, tulis James Balmont.

Pengalamannya dikisahkan dalam karya epik Arthur Harari, dalam film berdurasi tiga jam Onoda: 10.000 Nights in the Jungle , yang meraih pujian kritis dan melahirkan kontroversi sejak pemutaran perdana di Festival Film Cannes pada 2021, dan dirilis di Inggris pada pekan ini.

"Anda benar-benar dilarang bunuh diri," dia diberitahu saat dikirim ke Lubang pada akhir 1944 - seperti yang diingat dalam memoarnya pada 1974, No Surrender: My Thirty-Year War .

Film Arthur Harari, 'Onoda: 10.000 Nights in the Jungle', mendapat pujian dan menimbulkan kontroversi sejak ditayangkan perdana di Festival Film Cannes 2021.

Ketahanan dan delusi

Arthur Harari, sutradara asal Prancis dari film 'Onoda: 10,000 Nights in the Jungle', awalnya ingin membuat film "petualangan", karena terinspirasi penulis seperti Joseph Conrad dan Robert Louis Stevenson.

Sementara itu, dalam film dokumenter Jonathan Hacker (2001) 'The Last Surrender', dalam acara Timewatch BBC Two, seorang petani bernama Fernando Poblete menggambarkan temuan sosok mayat di pulau Lubang: "tubuhnya ditemukan di satu tempat, dan kepalanya ditemukan di tempat lain."

Naoko Seriu, profesor di Tokyo University of Foreign Studies dan penulis Le retour du soldat Onoda et ses résonances , memuji dimasukkannya adegan-adegan ini, yang berkontribusi pada apa yang dia rasakan sebagai interpretasi karakter yang kurang heroik.

Sang pahlawan disambut?

Dalam bukunya, Japanese Army Stragglers and Memories of the War in Japan, 1950-75, Trefalt menggambarkan kontroversi yang memenuhi memoar terlaris Onoda.