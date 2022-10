Memperbaiki barang-barang yang ternyata bisa mendatangkan kebahagiaan

24 menit yang lalu

Memperbaiki hal-hal yang rusak

Keberhasilan acara BBC The Repair Shop - sekarang dalam seri kesepuluh dan tersedia untuk ditonton di Discovery+ di AS - adalah bukti minat berkelanjutan kami pada perdagangan manual ahli, serta kisah yang dibuka dengan perbaikan.

Jahitan yang terlihat

Dalam hal ini dia menggemakan penyair AS Adrienne Rich, yang menulis dalam esainya pada 1976, Conditions for Work: The Common World of Women tentang perempuan yang melakukan "aktivitas perlindungan dunia, pelestarian dunia, perbaikan dunia" - memulai "tenunan tak terlihat dari kehidupan keluarga yang compang-camping dan tipis".