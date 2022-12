Kisah jurnalis perang dan bukunya yang 'dilarang terbit selama 200 tahun' karena 'terlalu berbahaya'

42 menit yang lalu

Dalam bulan-bulan terakhir, pengunjuk rasa di Rusia diciduk karena membentangkan poster spanduk kosong dan membagi-bagikan salinan Nineteen Eighty Four , novel karya George Orwell.

Laporan dari garis depan

'Life and Fate' adalah bagian kedua dalam dua novel. Yang pertama, 'Stalingrad', diterbitkan pada 1952.

'Life and Fate' adalah novel tentang genosida dan juga tentang perang.

Tindakan kebaikan

Linda Grant adalah novelis yang membahas 'Life and Fate' setelah melihat nama Grossman di catatan kaki buku 'A Writer At War: Vasily Grossman with the Red Army 1941' karya Antony Beevor.