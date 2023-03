Delapan rumah hutan terbaik di dunia

Banyak perancang di Living in the Forest (Phaidon) "melihat ke masa lalu untuk membangun rumah masa depan, yang terinspirasi dari cerita rakyat, budaya asli, arsitektur lokal atau tanahnya sendiri".

1. Circle Wood, Mobius Architekci, 2020, Izabelin, Polandia

2. Holiday Home, KRADS, 2020, Thingvellir, Islandia

3. Forest House, Shma, 2017, Bangkok, Thailand

4. Woodnest, Helen & Hard, 2020, Odda, Norwegia

5. Casa Bautista, Productora, 2019, Quintana Roo, Meksiko

Sumber gambar, Benjamin G Saxe and Studio Sa.

6. Sirena House, Studio Saxe, 2020, Santa Teresa, Kosta Rika

7. Casa Mirador, RAMA Estudio, 2021, Pichincha, Ekuador

8. Niliaitta, Studio Puisto, 2020, Kivijärvi, Finlandia

