Cerita seorang seniman yang berburu dan melacak nisan para pesohor yang telah meninggal - apa yang dicari?

21 menit yang lalu

Waktu dan epitaf juga tampak dan saling terhubung. "Queen of the Pin-Ups." "Actor, Writer and Superstar." "Beloved Mother." "With God, In the Joy of Beauty and Youth." "Everybody Loves Somebody Sometime."