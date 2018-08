Hidup di gunung berapi terkuat dan teraktif di dunia

Hak atas foto Vivien Cumming Image caption Pemandangan dari puncak gunung tertinggi di Samudra Hindia, Piton des Neiges.

Lima juta tahun yang lalu, jauh di tengah Samudera Hindia, dua gunung berapi bawah laut mulai meletus di dasar laut.

Selama 3 juta tahun berikutnya, keduanya akhirnya tumbuh cukup tinggi untuk muncul dari dasar lautan setinggi lebih dari 4000m.

Mereka tumbuh begitu besar sehingga salah satu dari mereka sekarang berada di ketinggian 3069m di atas permukaan laut; tinggi total dari dasar laut hampir setinggi Everest.

Ini adalah atap Samudra Hindia, Piton des Neiges, gunung tertinggi yang menawarkan pemandangan spektakuler Samudra Hindia.

Tetangganya, Piton de la Fournaise, adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Letusan terbarunya dimulai pada 28 April 2018 dan pada saat tulisan ini diterbitkan masih berlanjut. Bersama-sama kedua gunung berapi ini membentuk pulau Réunion milik Prancis.

Gunung berapi adalah pusat keberadaan pulau ini dan bagi orang-orang yang tinggal di sana.

Réunion adalah pulau tropis kecil, yang hanya berukuran 69 km pada sisi terluasnya.

Daerah kecil ini memiliki spesies endemik langka, hutan hujan tropis spektakuler yang menutupi lansekap pegunungan, gunung berapi yang berguncang, terumbu karang yang hidup dan budaya yang unik selaras satu sama lain dan dunia alam.

Hak atas foto Vivien Cumming Image caption Kawah Piton de la Fournaise.

Sebagian besar dari kita tahu pulau-pulau Samudera Hindia sebagai tujuan liburan surga tropis - Mauritius, Maladewa, Pulau Réunion - tetapi pulau-pulau ini dan sejumlah pulau tetangga yang kurang dikenal semuanya terkait dengan cara yang tidak terduga. Mereka semua diciptakan oleh hotspot vulkanik Réunion.

Kami mengasosiasikan sebagian besar gunung berapi dengan batas lempeng tektonik, tetapi ada beberapa yang meletus di tempat yang lebih tidak biasa. Seperti Hawaii dan Yellowstone, mereka terkait dengan bagian mantel yang lebih panas, kadang-kadang di tengah lempeng tektonik dan mereka dapat menciptakan rantai gunung berapi.

Hotspot Réunion diperkirakan telah aktif selama setidaknya 66 juta tahun, menyebabkan letusan yang berhubungan dengan kepunahan dinosaurus dan baru-baru ini selama 10 juta tahun terakhir menciptakan Kepulauan Mascarene, termasuk Mauritius dan Réunion.

Hak atas foto Vivien Cumming Image caption Ukiran jalur sungai di atas batu vulkanik yang menciptakan pemandangan dan air terjun yang indah.

Ini adalah tata geologis yang langka ketika gunung berapi besar seperti itu tumbuh dari dasar laut hingga ketinggian yang sangat tinggi di tengah-tengah lempeng tektonik - kekuatan alam yang paling besar menciptakan sebuah pulau di mana tanaman dapat bertahan dan kemudian hewan mulai menemukan pulau itu.

Ketika pulau itu tumbuh, sistem cuaca terbentuk dan sungai mengukir sendiri melalui batu vulkanik muda.

Pulau ini didiami pada abad ke-17, awalnya oleh orang Portugis, diikuti oleh Perancis, yang masih menguasainya hingga saat ini dan menjadikannya wilayah terluar Uni Eropa.

Namun, ada sejumlah budaya dari Afrika dan Asia yang hidup harmonis dan telah menciptakan identitas Kreol mereka sendiri.

Populasi telah meningkat pesat dengan lebih dari 800.000 orang menyebut pulau kecil ini sebagai rumah mereka.

Hak atas foto Vivien Cumming Image caption Tanaman bertahan di batu vulkanik muda.

Evolusi unik dari pulau itu berarti ada banyak tanaman endemik termasuk anggrek dan burung langka dengan pohon pakis endemik yang ikonik membuat hutan di sana tampak seperti taman Jurassic di kehidupan nyata.

Peningkatan populasi telah memberi tekanan pada satwa liar dan ekosistem dengan sejumlah spesies yang endemik mulai hilang.

Sebuah taman nasional dibuat di pulau pada tahun 2007 dengan misi inti untuk melindungi spesies endemik pulau itu dan pada tahun 2010 taman itu menjadi situs Warisan Dunia UNESCO.

Hak atas foto Vivien Cumming Image caption Taman nasional menyediakan jalur pendakian yang menakjubkan dan pemandangan gunung menjadikannya surga pecinta petualangan.

Bagi sebagian besar dari kita, gagasan untuk hidup di gunung berapi yang terisolasi itu aneh, tetapi bagi orang-orang Réunion, gunung berapi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, mendefinisikan budaya mereka dan mempengaruhi segala sesuatu mulai dari musik, pertanian, hingga agama.

Gunung berapi menyediakan tanah yang subur dan begitu banyak lansekap dataran rendah di Réunion didominasi oleh perkebunan tebu. Gula tebu digunakan untuk membuat rum yang diberikan rempah-rempah lokal dan merupakan minuman biasa di setiap bar atau restoran.

Hak atas foto Vivien Cumming Image caption Desa-desa terletak di antara bebatuan vulkanik yang terisolasi dari dunia luar, hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki.

Pulau-pulau vulkanik memberikan geologi dalam bentuknya yang paling mentah dan orang-orang yang tinggal di sana menawarkan jendela ke dunia dan budaya bersatu dengan ritme alam.

Kita tidak dapat mengontrol gunung berapi, jadi jika Anda ingin hidup di gunung berapi, Anda harus terbiasa.

Anda bisa membaca versi asli dari artikel ini di laman aslinyaLiving on one of nature's mightiest forcesdi BBC Earth