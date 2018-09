Perjuangan lebah bertahan dari kepunahan

Hak atas foto Rüdiger Katterwe/EyeEm/Getty

Binatang yang sering menjadi momok saat piknik, telah mendapatkan reputasi yang tidak beralasan sebagai binatang hama.

Kesalahpahaman ini tidak bisa lebih jauh lagi dari kebenaran; mereka lebih hina dari pada kehinaan itu sendiri. Lebah adalah bagian penting dari rantai makanan dan jumlahnya terus menurun.

Kehilangan mereka akan berdampak parah pada pasokan makanan masa depan. Berikut adalah tujuh hal yang perlu Anda ketahui untuk membuat Anda mulai berkampanye untuk keberlangsungan hidup lebah.

Jangan biarkan mereka dimadu

Ada sekitar 275 spesies lebah yang berbeda. Inggris memiliki 24, delapan di antaranya umum. Sangat penting untuk memahami fitur-fitur yang membuat lebah berbeda dengan lebah madu.

Hanya satu jenis lebah madu yang hidup di Eropa, Apis mellifera, kebanyakan hidup di sarang yang dikelola manusia hingga 60.000 lebah. Lebah ini tidak membuat madu, mereka hanya menghasilkan zat seperti madu yang disebut nektar untuk memberi makan beberapa ratus lebah di sarang mereka.

Tidak seperti lebah madu, yang menari untuk mengarahkan pasangan mereka ke bunga yang bagus, lebah ini tampaknya tidak menari.

Hak atas foto Alexei Sergeev/Getty Image caption Lebah lebih besar dan berbulu dibandingkan lebah madu.

Tidak takut

Lebah bukan hama. Mereka sebagian besar adalah makhluk pasif yang benar-benar tidak tertarik untuk merusak piknik Anda.

Tidak seperti lebah madu, mereka dapat menyengat lebih dari satu kali, tetapi kecuali Anda melakukan sesuatu yang membuat mereka kesal seperti mengganggu rumah mereka, mereka jarang menyengat.

Sarang tidak akan merusak properti (mereka tidak merusak kayu seperti tawon) dan jangan khawatir, jika Anda melihat mereka berkerumun di sekeliling sarang: akan ada lebah jantan yang berharap dapat kawin dengan ratu lebah - dan lebah jantan tidak bisa menyengat sama sekali.

Jagoan penyerbuk

Nilai lebah terletak pada kekuatan penyerbukannya. Tanpa mendapatkan sedikitpun penghargaan dari kita, mereka menyerbuki 80% bunga liar kita dan 84% hasil panen.

Para pekerja sukarela ini menyumbang sekitar £510 juta (Rp9,7 triliun) per tahun untuk ekonomi Inggris. Keahlian spesial mereka adalah penyerbukan dengan membuat suara.

Tanaman seperti tomat, terong dan kiwi memiliki serbuk sari yang lengket dan lebahlah satu-satunya binatang di Inggris yang dapat membuat mereka berpisah dengan serbuk sarinya - mereka menggetarkan otot terbang mereka untuk melepaskannya.

Hak atas foto Peter Atkinson/Getty Image caption Lebah berdengung untuk melepaskan serbuk sari dari tumbuhan.

Berdengung

Lebah Inggris telah menerima serangan maut dalam delapan dekade terakhir. Sekitar 97% dari habitat bunga liar yang kaya yang pernah menutupi lanskap Inggris telah lenyap sejak 1930-an, sebagian besar karena metode pertanian modern dan perluasan kota.

Baik lebah Cullem dan lebah berambut pendek sejak itu telah punah, sementara lebah kuning besar dan lebah carder yang cemberut sekarang sangat terancam.

Tekanan besar

Perubahan iklim juga memberi tekanan pada habitat lebah karena serangga itu tidak menyukai panas. Sebuah studi 2015 di jurnal Science menunjukkan bahwa suhu yang lebih hangat telah mengurangi wilayah paling selatan yang mereka huni di Eropa dan Amerika Utara lebih dari 300 km dalam beberapa dekade terakhir.

Tidak dapat dijelaskan, mereka tidak mendapatkan kompensasi dengan berpindah ke daerah-daerah utara, mungkin karena tidak tersedianya habitat, sehingga mereka ditekan untuk tinggal di garis lintang yang lebih kecil.

Hak atas foto pskeltonphoto/Getty Image caption Perubahan iklim mengancam habitat lebah.

Bahaya pestisida

Penelitian menunjukkan bahwa insektisida dapat menyebabkan lebah menjadi agak bingung. Pada bulan Desember 2013 Uni Eropa memberlakukan larangan dua tahun pada tiga pestisida neonicotinoid (clothianidin, imidacloprid dan thiamethoxam) yang banyak digunakan oleh petani sementara lebih banyak penelitian dilakukan untuk menyelidiki efek pestisida itu.

Penelitian menunjukkan mereka dapat membahayakan neuron lebah, menyebabkan mereka kehilangan bantalan dan gagal untuk kembali ke sarang mereka dengan pasokan makanan penting.

Penelitian itu, yang dilakukan oleh Otoritas Keamanan Pangan Eropa, menemukan bahwa secara keseluruhan ketiga neonicotinoid menjadi ancaman bagi lebah, namun berbagai jenis neonicotinoid mempengaruhi jenis lebah yang berbeda.

Imidacloprid, misalnya, dianggap memiliki risiko rendah untuk lebah madu ketika terkena zat itu melalui residu di nektar dan tepung sari dari tanaman yang dirawat dengan pestisida itu, tetapi berisiko tinggi untuk lebah. Pada 30 Mei 2018, Uni Eropa memperbarui larangan penggunaan tiga pestisida di luar ruangan.

Tak lagi punah

Lebah berambut pendek (Bombus subterraneus) adalah salah satu dari dua spesies lebah yang telah hilang di Inggris pada abad yang lalu. Terakhir kali binatang asli Inggris itu terlihat adalah di Dungeness, Kent, pada tahun 1988, dan pada tahun 2000 spesies ini secara resmi dinyatakan telah punah. Namun pada tahun 2009, para peneliti mulai menyusun cara untuk membawa mereka kembali.

Mengambil ratu lebah berambut pendek dari Swedia - satu-satunya negara di mana spesies ini diketahui dapat bertahan hidup secara mandiri - manajer proyek Dr Nikki Gammans dan timnya membawa mereka kembali ke Inggris dengan tujuan untuk melepaskan mereka di Dungeness dan di Romney Marsh.

Agar lebah memulai populasi yang dapat bertahan hidup secara mandiri, mereka juga membutuhkan pasokan makanan. Proyek ini bekerja sama dengan petani dan pemilik tanah untuk menciptakan kembali habitat yang kaya akan bunga favorit lebah.

Rilis tahunan pertama terjadi pada tahun 2012 dan para lebah pekerja berambut pendek terlihat di tahun berikutnya - bukti bahwa ratu telah bersarang. Bahkan lebih baik, berkat 70 petani dan 27 pemilik tanah yang mengubah 1.200 hektar menjadi padang rumput yang kaya akan bunga, lebah lainnya berdengung kembali.

Di antara mereka adalah lebah madu terlangka di Inggris, lebah carder shrill, yang telah kembali ke daerah itu setelah absen selama 25 tahun.

"Ini bukan hanya tentang lebah berambut pendek. Ini adalah simbol dari seluruh lebah ini, tentang apa yang bisa terjadi jika kita menghancurkan ekosistem hewan, " jelas Dr Gammans.

"Pesannya adalah jika Anda membuat ulang habitat dan Anda mengelolanya dengan benar, itu benar-benar berfungsi."

