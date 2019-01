Bisakah kebun binatang Indonesia membuat pengunjung lebih aktif dalam konservasi?

Hak atas foto Wolfgang Kaehler/Getty Images

Apakah Anda bermimpi berenang dengan penyu, menyentuh harimau, atau mendekati kera?

Berinteraksi dengan hewan-hewan yang luar biasa di lokasi-lokasi eksotis menduduki peringkat teratas daftar keinginan banyak orang, tetapi ada bahaya bahwa liburan yang menjadi pengalaman sekali seumur hidup Anda itu dapat mengeksploitasi hewan dan habitat yang rentan.

Sebagai jurnalis foto, Emily Garthwaite telah merekam penderitaan hewan-hewan di balik layar di tempat-tempat wisata di seluruh Asia.

Di Jaipur, India, ia memiliki bukti bahwa tempat yang disebut 'tempat perlindungan' justru memperlakukan gajah secara salah dan memaksa mereka untuk membawa para turis meskipun itu berarti gajah itu menderita tekanan yang sangat besar.

Di Sumatra, Indonesia, Garthwaite menyaksikan orangutan jadi terbiasa dengan makanan yang diberikan para pemandu wisata liar dan menjadi agresif dalam mempertahankannya.

Belum lagi kerumunan orang dan berkas lampu kilat: situasi yang dihadapi orang-orangutan itu jadi tragis.

Tur-wisata ke kawasan orangutan ini sering merupakan bagian dari suatu paket perjalanan, dan meskipun ada upaya sejumlah agen perjalanan untuk menyaring jenis tur yang paling tidak etis, masih ada permintaan besar dari wisatawan untuk mendapat pengalaman dekat dengan binatang, yang justru tak berfaedah bagi hewan-hewan itu.

"Yang muncul adalah suasana pertunjukkan- ada rasa apatis di situ, "kata Garthwaite.

Hak atas foto AFP Image caption Ozon si Orang Utan di Kebun Binatang Bandung, meniru perilaku merokok dari pengunjung -foto contoh interaksi atau pengaruh keliru, bukan karya Emily Garthwaite

Dia mempertanyakan apa yang memotivasi kita untuk melakukan interaksi yang dibuat-buat ini: "Apa yang terjadi di sini? Apakah tidak cukup melihat mereka sebagaimana adanya? Mengapa kita harus menyentuh, mengambil, dan menunggangi mereka? Mengapa kita seakan perlu berinteraksi langsung dengan mereka agar tampak mendapat pengalaman otentik?"

Garthwaite berupaya untuk menyediakan hubungan emosional antara subjek dan audiensnya melalui fotografinya. "Ini adalah dinamika yang sulit di mana Anda ingin audiens terlibat tetapi tidak kecewa," jelasnya.

Dengan membingkai subjeknya secara setara, ia bertujuan untuk membantu audiens merenungkan gambar-gambar yang ada dan memahami perasaan dan pengalaman hewan. "Kontak mata sangat penting dalam foto binatang karena itu memungkinkan penonton untuk benar-benar melihat binatang itu."

Baru-baru ini, fotonya Garthwaite tentang beruang madu yang ditahan dalam kondisi mengerikan sangat dipuji oleh para juri kompetisi Wildlife Photographer of the Year.

Sejak itu dia kewalahan oleh pertanyaan orang-orang yang peduli akan masa depan beruang itu.

Melalui tim beruang madu Sumatera, sebuah tempat perlindungan sedang disiapkan untuk merawat banyak beruang yang telah diselamatkan dari situasi yang sama suramnya.

Hak atas foto Emily Garthwaite/Wildlife Photographer of the Year Image caption Beruang madu yang ditahan di Tanjung Medan, Sumatra, Indonesia.

Mudah-mudahan ini akan menjadi babak baru yang positif bagi beruang, tetapi Garthwaite bertekad untuk terus berbagi cerita tentang hewan-hewan ini untuk mendorong orang berpikir sebelum Anda memesan tur wisata apapun.

"Turis harus ingat bahwa jika Anda membayar dengan harga murah - Anda akan mendapatkan pengalaman yang tak jujur," ia memperingatkan. "Anda harus membayar untuk sesuatu yang orisinal dan menaruh kepentingan hewan itu di atas segalanya, kesejahteraan mereka harus yang diutamakan."

Saran ahli adalah untuk melakukan pekerjaan rumah Anda. "Mungkin ada pengalaman kehidupan liar yang bagus," kata Hannah Brooks, Community Engagement Manager di Kebun Binatang Zoo.

Dia mendesak para wisatawan, agar sebelum berkunjung terlebih dahulu memeriksa apakah penyedia dan perusahaan wisata itu memiliki reputasi ihwal perlindungan lingkungan dan hak-hak binatang, dan untuk memastikan uang Anda akan dibelanjakan secara lokal.

"Jika masyarakat setempat mendapat manfaat dari satwa liar di sekitar mereka, maka itu memberi mereka motivasi untuk merawatnya," kata Brooks.

Para pelestari lingfkungan di Kebun Binatang Chester berupaya agar perawatan hewan di seluruh dunia menerapkan standar yang tinggi, termasuk dalam kolaborasi mereka dengan Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI).

Hak atas foto Getty Images Image caption Beruang di kebun binatang Bandung diberi coklat oleh pengunjung.

Selain berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan spesies-spesies hewan, mereka bekerja dengan staf kebun binatang untuk meningkatkan informasi pendidikan yang mereka tawarkan kepada pengunjung.

"Mereka memang banyak melakukan berbagai penyuluhan, tetapi tidak benar-benar melakukan pendidikan pelestarian - jadi mereka tidak memasukkan pesan tentang mengapa hewan terancam di alam liar dan bagaimana orang dapat mengambil tindakan untuk membantu," Brooks menjelaskan.

"Akan sangat berbeda, jika mereka menyadari bahwa mereka bisa menambahkan beberapa pesan saja lagi untuk bisa membuat (pengunjung0 lebih aktif dalam konservasi."

Asia Tenggara adalah pusat perdagangan ilegal satwa liar, sehingga Brooks dan rekan-rekannya berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk memahami motivasi uang dan budaya di balik kegiatan tersebut.

Melalui program pendidikan, para konservasionis bertujuan untuk mendorong munculnya alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan melindungi satwa liar.

Terkadang, bahkan dengan niat terbaik, Anda dapat mengeksploitasi hewan tanpa disadari. Tetapi masih ada cara Anda dapat membantu satwa liar berlibur.

Kebun Binatang Chester juga merupakan mitra pada proyek aplikasi ponsel cerdas Wildlife Witness yang dapat digunakan wisatawan untuk melaporkan perdagangan satwa liar ilegal.

Misalnya, jika Anda melihat trenggiling dijual, atau harimau ditangkap sehingga stress, Anda dapat mencatat lokasi dan detailnya sehingga pejabat dapat menyelidiki dan mengintervensi.

Nah, ketimbang, mencapai kepuasan instan dalam interaksi dengan hewan melalui tanda centang pada daftar atau unggahan cepat di Instagram - kita dapat berinteraksi dengan satwa liar dengan lebih sensitif.

Bahkan fotografer Garthwaite merekomendasikan untuk meletakkan lensa Anda ke pertanyaan yang benar dan menghargai lingkungan Anda.

Dia suka mengingat kenangan masa kecil dari kunjungan ke Durrell Wildlife Park, Jersey, di mana ayahnya bekerja sebagai ahli zoologi. "[Lahan konservasi] begitu padat dengan dedaunan sehingga kamu hampir tidak bisa melihat apa-apa. Tapi dari kejauhan, saya melihat kaki beruang berkacamata dan saya puas."

Ketika Anda meluangkan waktu dan melibatkan semua indera Anda, bahkan pandangan jauh atau pandangan sekilas tentang binatang dapat menggembirakan. Di mana pun Anda berada, interaksi dengan binatang harus dilandasi penghormatan - dan tak terlupakan untuk alasan-alasan yang benar.

