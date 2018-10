Beberapa fakta tentang hilang kesadaran yang dipicu oleh alkohol

Hak atas foto Getty Images

Peristiwa orang yang hilang kesadaran karena alkohol banyak diberitakan baru-baru ini. Tapi apakah arti sebenarnya dari lesap ingatan atau black out, dalam hal pemrosesan otak, pemrosesan ingatan, dan bagaimana seseorang bertindak — dan seberapa umum hal itu, khususnya di kalangan anak muda?

Berikut ini beberapa fakta tentangnya.

Lesap ingatan karena alkohol, atau alcoholic black out, terjadi ketika otak sementara tidak dapat merekam memori. Kondisi ini dapat diinduksi oleh minuman beralkohol karena alkohol mengganggu aktivitas bagian otak yang disebut hipokampus, menghambat kemampuannya untuk menciptakan ingatan jangka panjang.

"Kondisi ini seperti jeda dalam pita film," ujar Aaron White dari Institut Nasional AS tentang Penyalahgunaan Alkohol dan Alkoholisme mengatakan kepada BBC Future.

Tidak selalu jelas bagi orang lain jika seseorang berada dalam kondisi lesap ingatan. Dalam beberapa studi awal pada fenomena tersebut, subjek yang mengalami lesap ingatan dapat mengingat peristiwa beberapa menit setelah terjadi dan bahkan dapat melakukan perhitungan sederhana. Setengah jam kemudian, mereka melupakan kejadian itu sepenuhnya.

Untuk peminum, sampai ke titik 'black out' adalah hal yang biasa terjadi.

Dalam sebuah penelitian terhadap lebih dari 1.000 mahasiswa, lebih dari dua pertiga, atau 66,4%, dilaporkan mengalami setidaknya satu kali black out.

Analisis lain terhadap lebih dari 4.600 peserta menemukan bahwa 52% pria dan 39% wanita dilaporkan mengalami setidaknya satu kali black out dalam hidup mereka, sementara 21% pria dan 11% wanita dilaporkan mengalami tiga atau lebih dalam satu tahun.

Dan sebuah studi dari 2.000 peserta yang telah satu tahun lulus dari sekolah menengah menemukan bahwa, dari 68% yang mengaku pernah minum, 20% melaporkan bahwa mereka mengalami black out dalam enam bulan sebelumnya.

Namun, tidak semua orang bisa hilang kesadaran karena jumlah minuman yang sama. Sebuah penelitian menemukan bahwa frekuensi orang mabuk pada bulan sebelumnya merupakan faktor risiko apakah seseorang mengalami black out.

Black out juga memengaruhi orang secara berbeda. Berdasarkan laporan, perempuan lebih sering mengalami black out daripada laki-laki.

Juga sepertinya ada komponen yang diwariskan. Studi terhadap anak kembar menemukan bahwa risiko genetik saja menyebabkan lebih dari separuh black out yang dialami. Dalam studi lain, peminum yang melaporkan bahwa ibu mereka peminum bermasalah lebih mungkin melaporkan black out, tetapi ada perbedaan di sini antara kedua jenis kelamin.

Laki-laki yang mengatakan ibu mereka kecanduan alkohol dua kali lebih mungkin untuk mengalami black out daripada perempuan yang mengatakan hal yang sama.

Karena otak masih berkembang selama masa remaja dan awal usia 20-an, mabuk-mabukan pada masa remaja, khususnya, dapat menyebabkan perubahan di otak.

Bahkan, setelah memperhitungkan faktor-faktor lain, black out adalah penyebab utama seseorang bermasalah dengan polisi dan merusak properti. Ia adalah faktor risiko untuk konsekuensi negatif lainnya dari minum minuman beralkohol. Ia meningkatkan peluang untuk mengalami "perilaku seksual yang tidak diinginkan, tidak aman, dan disesali", terutama di kalangan perempuan.

Perempuan yang pernah diserang secara seksual di masa lalu juga lebih mungkin untuk menjadi korban kembali saat pingsan. Tapi itu bisa mengarah pada situasi serba salah: meskipun seseorang yang mengalami black out lebih rentan terhadap serangan seksual, seseorang yang telah pingsan biasanya tidak dilihat sebagai sumber yang dapat dipercaya tentang apa yang terjadi.

