Kenapa arti emoji berbeda-beda di tiap negara

Hanya sedikit momen yang lebih menegangkan dibanding harı pernikahan, dan berbagai emosi yang muncul kadang sulit diungkapkan dengan kata-kata.

Tapi di hari pernikahan Andy Murray, petenis juara Olimpiade dan Wimbledon, dia mampu menangkap perasaan-perasaan itu dengan tepat dalam sebuah kicauan Twitter yang membuat dunia terharu. Yang menjadikan cuitan ini sanat spesial adalah alih-alih menggunakan kata, Murray menulis semuanya dengan emoji.

Mulai dari bangun pagi hingga perjalanan menuju gereja, cincin kawin, foto-foto, perayaan, minum, cinta, dan tidur yang sangat sangat banyak, kicauan Murray, melambangkan kemunculan dari bentuk baru komunikasi.

Kepopuleran emoji, yang oleh profesor linguistik Vyvyan Evans - penulis buku The Emoji Code: The Linguistics behind Smiley Faces and Scaredy Cats - disebut '"bentuk komunikasi universal pertama di dunia yang tak terelakkan' dan bahkan 'bahasa universal baru'.

Jadi ketika ahli psikologi bisnis Keith Broni dipekerjakan oleh Today Translations sebagai Penerjemah Emoji pertama di dunia tahun 2017, muncul pertanyaan yang sulit. Jika emoji benar-benar merupakan lingua franca global pertama di dunia, mengapa ada yang membutuhkannya untuk diterjemahkan?

Broni menjelaskan ini terjadi karena - di balik kepopulerannya - emoji adalah pada intinya bukanlah 'universal' dan 'bukan bahasa' betulan. Melainkan, emoji adalah "alat bahasa yang digunakan untuk memperkaya bahasa kita." Dengan kata lain, emoji tidak bisa digunakan sendirian untuk membangun komunikasi yang berarti antara dua pihak. Sebaliknya, emoji digunakan sebagai cara untuk memperkaya pesan teks dan media sosial seperti semacam tanda baca tambahan.

Tapi ini tidak mengurangi nilai yang ditawarkan emoji. Broni percaya bahwa di era modern, emoji sedang menyelesaikan masalah yang telah menghantam prosa dan semua teks sejak jaman dahulu. Keterbatasan yang melekat pada bentuk tertulis telah merampas berbagai hal dari para penulis berbakat sekalipun: kemampuan untuk mengekspresikan nuansa, nada dan emosi dalam tulisan mereka.

Apa yang ditawarkan emoji sekarang adalah kesempatan bagi penulis surel, SMS atau pengguna media sosial untuk menyiratkan konteks emosional pada pesan mereka, untuk mengekspresikan empati. Dengan emoji, mereka dapat melakukan ini secara sederhana dan alami seperti menggunakan ekspresi wajah atau gerakan mirip seperti ketika berbicara dengan seseorang secara tatap muka.

Momen kenaikan popularitas emoji juga bukan kebetulan. Saat komunikasi elektronik menjadi lebih pendek, lebih tajam, dan mulai terbentuk lebih seperti kalimat percakapan, ada kebutuhan yang semakin meningkat untuk memasukkan perasaan dan emosi dalam pesan-pesan ini dengan cara lain. Jika tidak, tanpa iringan senyuman atau nada suara simpatik, pesan lucu bisa disalahartikan sebagai hal yang negatif atau bahkan kasar.

Namun terlalu mengandalkan emoji untuk menjembatani kesenjangan juga bisa menyebabkan masalah tersendiri. Kita semua mungkin memiliki akses ke lebih banyak atau lebih sedikit emoji yang sama melalui keyboard ponsel cerdas, tetapi apa yang maksud ketika kita menggunakan emoji itu sebenarnya sangat bervariasi, tergantung pada budaya, bahasa, dan generasi.

Sementara simbol jempol ke atas dapat menjadi tanda persetujuan dalam budaya Barat, secara tradisional di Yunani dan Timur Tengah itu telah ditafsirkan sebagai vulgar dan bahkan menyinggung.

Sama halnya, di Cina, emoji malaikat, yang di Barat dapat menunjukkan kepolosan atau telah melakukan perbuatan baik, digunakan sebagai tanda kematian, dan dapat dianggap sebagai ancaman.

Demikian pula, tepuk tangan emoji digunakan di Barat untuk menunjukkan pujian atau menawarkan ucapan selamat. Di Cina, bagaimanapun, ini adalah simbol untuk bercinta, mungkin karena kemiripannya dengan bunyi "pah pah pah" (啪啪啪).

Tapi mungkin yang paling membingungkan, di Cina, emoji 'sedikit tersenyum' tidak benar-benar digunakan sebagai tanda kebahagiaan sama sekali. Karena sejauh ini emoji ini adalah emoji paling tidak antusias dari rentang emoji positif yang tersedia. Penggunaan emoji ini malah menyiratkan ketidakpercayaan, atau bahkan bahwa seseorang sedang bercanda pada Anda.

Salah satu indikator yang baik tentang kurangnya keseragaman di antara penggunaan emoji disorot oleh studi tentang bagaimana umat Islam mengungkapkan pemikiran mereka mengenai Ramadhan pada tahun 2017.

Hamdan Azhar dari prismoji.com menunjukkan bahwa kicauan dengan #ramadan dalam bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, dan Turki kebanyakan mengandung emoji hati merah. Namun, dalam bahasa Arab, Urdu dan Farsi, emoji yang paling sering digunakan adalah bulan sabit.

Sama halnya, dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Turki, Farsi, dan Indonesia, emoji yang tangan berdoa secara konsisten menempati posisi tiga teratas dari semua emoji yang digunakan, sementara dalam bahasa Arab emoji itu ada di urutan kesembilan dan tidak termasuk di antara emoji yang paling sering digunakan dalam bahasa Urdu.

Ini mungkin merupakan indikator fakta bahwa merapatkan dua telapak tangan itu tidak secara tradisional dikaitkan dengan doa Islam, meskipun di Barat simbol itu membawa banyak makna keagamaan. Di Jepang, di mana emoji berasal, simbol itu umumnya berarti 'tolong' atau 'terima kasih', tanpa harus membangkitkan konotasi religius.

Walau maksud kita mengirim emoji dengan maksud yang baik, ada sejumlah kasus di mana emoji bisa membuat Anda berada dalam masalah hukum. Pertimbangkan kasus berikut: di Israel awal tahun ini, setelah melihat sebuah properti, para calon penyewa mengirim pesan kepada pemilik rumah dengan serangkaian emoji perayaan.

Sayangnya, calon penyewa kemudian mundur, tetapi pemilik rumah sudah terlanjur menarik properti itu dari pasar. Seorang hakim kemudian memutuskan bahwa emoji itu sendiri sudah cukup untuk menyiratkan niat mereka untuk menyewa - dan mereka harus membayar 8.000 shekel (sekitar $2.000 atau £1.600) sebagai kerugian dan biaya hukum sebagai akibatnya (https://qz.com/987032).

Namun selama orang tetap sadar akan konteks budaya, Keith Broni tetap yakin bahwa piktogram kecil memiliki kekuatan untuk membawa dunia lebih dekat, daripada mendorongnya lebih jauh terpisah.

Dia menyimpulkan: "Pro lebih banyak daripada yang kontra. Asalkan kita menyadari jebakan epistemologis yang emoji bawa ke depan, kita dapat menggunakannya untuk mengacaukan makna tertentu dan menghargai maksud emosional dari pesan seseorang dengan cara yang tidak pernah mungkin sebelumnya. "

