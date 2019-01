Waktu yang tepat dalam setahun untuk menikah, punya anak, dan bercerai

Bertunangan, menikah, hamil, atau bercerai tampaknya tidak ada hubungannya dengan musim. Tetapi lebih baik merencanakan berbagai perubahan dalam bulan-bulan selama setahun ini.

Beberapa keputusan paling mendalam yang Anda buat dalam kehidupan berpusat di sekitar keluarga - dari menikah, menjadi orang tua, bahkan waktu terbaik untuk menceraikan pasangan Anda.

Musim-musim memainkan peran, yang secara mengejutkan, penting dalam keputusan-keputusan ini dan memengaruhi kesehatan, psikologi, dan prospek masa depan kita. Kalender liburan juga mendiktekan kapan waktu yang baik dan tidak baik untuk membuat keputusan besar.

Meskipun tidak ada dua pasangan yang sama, dalam suatu tingkat populasi terdapat pola tahunan yang timbul, memperlihatkan waktu puncak untuk membuat keputusan penting dalam suatu hubungan.

BBC Future mengajak Anda melihat kalender untuk menemukan kapan waktu yang paling umum - dan yang terbaik - untuk melakukan perubahan besar dalam hubungan Anda.

Cincin di tahun ini

Di Amerika Serikat, hampir 40% pertunangan terjadi dalam 2,5 bulan antara Thanksgiving dan Hari Valentine, menurut survei WeddingWire terhadap 18.000 orang.

Bulan Desember, khususnya, adalah puncak bulan untuk bertunangan - dengan Malam Natal yang biasanya menjadi tanggal yang populer.

Sepertiga dari lelaki yang mengikuti survei yang diadakan oleh Chillisauce terhadap 10.000 orang, menganggap saat itu adalah saat yang tepat untuk mengajukan lamaran.

Hak atas foto Vasyl Dolmatov/Getty Images Image caption Salah satu survei di Amerika Serikat menemukan bahwa hampir sepertiga lamaran dilakukan di Malam Natal.

Tetapi para lelaki mencatat; para perempuan cenderung tidak setuju. Survei yang sama menemukan bahwa waktu yang dianggap terbaik untuk bertunangan oleh para perempuan adalah Hari Valentine, dengan 23% pemilih.

Sayangnya bagi mereka, survei menemukan bahwa hanya 12% lamaran benar-benar terjadi pada Hari Valentine.

Sebaliknya Malam Natal (yang merupakan favorit para laki-laki) adalah waktu yang paling umum, dengan 31% lamaran yang dilakukan pada tanggal 24 Desember - mungkin merupakan gambaran dari pasangan mana yang akan berlutut dan melamar.

Malam Tahun Baru adalah pilihan yang paling umum berikutnya, diikuti oleh Hari Tahun Baru, dan kemudian hari peringatan ketika pasangan itu pertama kali bertemu.

Hak atas foto Getty Images Image caption Kaum perempuan menganggap bahwa waktu yang tepat untuk bertunangan adalah saat Hari Valentine.

Sementara itu beberapa survei menyebutkan kegiatan-kegiatan perayaan adalah waktu yang paling populer, meski tidak terlalu jelas kapan waktu yang terbaik itu. Lagipula tidak ada bukti bahwa tanggal pertunangan Anda dapat memengaruhi kualitas atau lamanya perkawinan Anda.

Dan sayangnya, tidak ada data tentang waktu dalam setahun kapan kemungkinan terbesar kekasih Anda akan menjawab 'iya'.

Lonceng pernikahan

Apakah pasangan Anda mengatakan 'iya'? Maka itulah saat untuk menentukan kapan hari besar itu berlangsung.

Hak atas foto Getty Images Image caption Di Inggris, waktu yang paling populer untuk menikah adalah musim panas - yang juga berarti paling mahal.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah biaya - waktu yang paling tepat untuk menikah di Amerika Serikat adalah musim gugur, sementara di Inggris adalah musim gugur.

Pada tahun 2017 di Amerika Serikat, bulan yang paling disukai untuk menikah adalah September (16%), Juni (15%) dan Oktober (14%), menurut sebuah jajak pendapat terhadap 13.000 pasangan pengantin oleh web perencanaan pernikahan The Knot.

Memilih tanggal di luar waktu-waktu tersebut tampaknya akan memberikan harga yang baik untuk Anda - yang mungkin saja merupakan hal yang penting untuk saldo bank Anda.

Sebuah penelitian terhadap 3.000 pasangan di Amerika Serikat menemukan bahwa mereka yang menikah dengan upacara berbiaya murah cenderung memiliki pernikahan yang langgeng.

Setelah mengendalikan karakteristik demografi dan hubungan, para peneliti menemukan bahwa mereka yang menikah lebih lama juga hanya mengeluarkan sedikit uang untuk cincin pertunangan.

Hak atas foto Getty Images Image caption Pernikahan yang berbiaya murah terkait dengan perkawinan yang langgeng.

Tetapi penelitian ini hanya merupakan suatu observasi, yang berarti para penulis tidak dapat membuat kesimpulan tentang sebab dan akibat.

Dengan kata lain, bukan pernikahan di bulan Januari yang membantu pasangan langgeng.

Mengadakan pesta pernikahan dengan biaya murah bisa jadi merupakan tanda hubungan yang sehat - mungkin pasangan-pasangan itu tidak merasa butuh membuktikan atau menunjukkan hubungan mereka kepada orang lain dengan pesta besar, atau fokus pada prioritas jangka panjang yang dapat merupakan tanda-tanda komitmen mendalam.

Faktor berikutnya yang harus dipertimbangkan ketika memilih tanggal adalah berapa usia Anda dan pasangan saat itu.

Menikah di antara usia 28 dan 32 berkaitan dengan rendahnya angka perceraian lima tahun kemudian, menurut sebuah penelitian oleh peneliti sosiologi University Of Utah, Nick Wolfinger, untuk kelompok pro pernikahan Institute for Family Studies

Dengan menganalisis data dari lebih dari 9.000 orang, Wolfinger menemukan bahwa "sebelum usia 32 tahun atau lebih, setiap tahun tambahan usia menikah mengurangi kemungkinan perceraian sebesar 11%.

Namun, setelah itu peluang perceraian meningkat 5% setahun", tulisnya dalam sebuah artikel blog tentang penelitiannya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Mengikat janji di antara usia 28 dan 32 telah dihubungkan dengan rendahnya angka perceraian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mungkin ada 'efek Goldilocks' yang bekerja. Jika terlalu muda, kita masih banyak berubah tahun demi tahun daripada usia tua, jadi menikah muda dapat menyebabkan gesekan di kemudian hari.

Di sisi lain, mereka yang menunda usia pernikahan kemungkinan besar akan tidak cocok dengan institusi pernikahan, Wolfinger berspekulasi.

Entah bagaimana, orang-orang ini mungkin lebih "tidak bisa diterima" dan memiliki masalah dengan hubungan pribadi mereka, menempatkan mereka pada risiko perceraian yang lebih tinggi.

Karena tidak ada bukti kausal untuk membuktikan hal itu, mencoba mengatur waktu pernikahan Anda agar sesuai dengan waktu yang tepat antara 28 - 3 tahun, tidak akan membuat Anda bebas dari kemungkinan bercerai

Waktu untuk pergi

Tetapi bagaimana jika tidak berjalan lancar - apakah ada waktu yang 'tepat' untuk pergi?

Hak atas foto Getty Images Image caption Satu penelitian menemukan pendaftaran cerai meningkat di bulan Maret dan Agustus.

Di Amerika Serikat, sebuah penelitian yang berbasis di Washington menemukan bahwa ada dua puncak penyerahan permohonan cerai, yaitu pada bulan Maret dan Agustus.

Menurut para penulis laporan penelitian, alasan di baliknya adalah bahwa para pasangan bertahan selama liburan musim dingin dan musim panas.

Liburan ini merupakan "saat-saat bermuatan simbolis" ketika mengajukan cerai sering dianggap tidak pantas, kata para penulis.

Atau mungkin mereka hanya sekedar tidak praktis, karena para pengacara mereka mungkin juga sedang berlibur.

Tetapi begitu keluarga-keluarga dan para pengacara secara bersama-sama kembali dari liburan mereka, pendaftaran cerai meningkat.

Alasan bahwa puncak setelah musim dingin terlambat sampai Maret, menurut penulis, adalah bahwa pasangan-pasangan itu mungkin membutuhkan beberapa waktu untuk mencari sumber dana bersama-sama dan menyewa pengacara.

Di luar negara bagian Washington, pengacara keluarga Amerika Serikat secara anekdot melaporkan suatu kenaikan tahunan terhadap pasangan-pasangan yang ingin bercerai di bulan Januari.

Tepatnya kenapa Januari adalah waktu yang populer juga tidak jelas, tetapi hal itu dapat digabungkan dengan efek akhir periode liburan dan keinginan memulai sesuatu yang baru di Tahun Baru.

Atau bisa jadi alasannya lebih sederhana: setidaknya di Amerika Serikat, menunggu sampai Januari memiliki keuntungan pajak.

Bercerai biasanya selesai dalam waktu setahun, jadi mendaftarkan perceraian di bulan Januari akan meningkatkan pencatatan pajak sebagai lajang pada tahun pajak berikutnya bergulir.

Meski begitu, dewan juri berencana untuk mencatatkan di waktu tertentu dalam setahun dapat membantu pihak tertentu untuk bangkit dari perceraian lebih cepat.

Ledakan bayi

Bagaimana dengan memulai sebuah keluarga? Tampaknya hari kelahiran berlaku acak - tetapi nyatanya, ada bulan-bulan yang lebih populer (dan dalam beberapa hal, lebih baik) untuk melahirkan anak.

Beberapa penelitian telah memperlihatkan bahwa sperma lebih sehat di musim semi daripada musim-musim lainnya dalam setahun

Misalnya saja kesuburan. Kualitas dan konsentrasi sperma laki-laki adalah faktor yang penting, dan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa sperma lebih sehat di musim semi daripada waktu lainnya dalam setahun.

Satu penelitian, yang disajikan dalam konferensi American Society for Reproductive Medicine di Denver pada tahun 2018, melakukan analisis contoh sperma yang diambil selama 17 tahun dari 29.000 laki-laki di Amerika Serikat.

Para lelaki ini memiliki jumlah sperma bergerak paling tinggi selama musim semi - yaitu 117 juta per mililiter. Level terendah terdapat pada musim panas, yaitu 112 juta.

Dan musim gugur adalah waktu ketika para lelaki ini memiliki jumlah sperma normal terbanyak - ukuran kualitas sperma yang lainnya.

Penelitian lain terhadap 12.245 lelaki di Swiss menemukan bahwa konsentrasi sperma juga tertinggi di musim semi, dan terendah di musim panas.

Dan contoh-contoh yang dikumpulkan di pagi hari mengandung sperma dalam konsentrasi tinggi dan bentuk yang umumnya proporsional, daripada sperma yang diambil di siang hari

Hak atas foto Getty Images Image caption Kualitas sperma terbaik ditemukan di musim semi.

"Gagasan bahwa musim semi lebih baik untuk sperma adalah karena membutuhkan tiga bulan untuk memproduksi sperma dari awal sampai akhir," kata Allan Pacey, seorang profesor bidang andrologi di University of Sheffield, yang tidak terlibat dalam penelitian apapun.

Sperma yang diejakulasi di musim semi mulai tumbuh sekitar Natal, ketika cuaca dingin."

Temperatur yang dingin baik untuk sperma, hal ini menjelaskan mengapa kualitas sperma meningkat di saat ini.

Tetapi faktor-faktor lain, seperti lamanya hari, juga berperan penting dalam kesuburan manusia.

Di antara binatang lainnya - seperti domba atau sapi - beberapa jam berada dalam cahaya akan mendapatkan pengaruh kuat tentang kapan mereka lebih subur, untuk meyakinkan anak-anak mereka lahir dengan kemungkinan besar bertahan terhadap musim dingin pertama mereka.

Ada kemungkinan bahwa sinar matahari dapat juga memiliki efek yang sama pada manusia, kata Pacey, dengan hari-hari musim panas yang panjang berkaitan dengan rendahnya kesuburan.

Alasan lain bahwa kualitas sperma mungkin rendah di musim panas, kata Pacey, adalah karena kita jarang berhubungan seks.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa meski puasa berhubungan seks meningkatkan jumlah sel sperma, hal itu juga membuat sperma berbentuk buruk, dengan kemampuan berenang yang buruk dan lebih banyak kerusakan DNA.

Di lain sisi, sering berhubungan seks menghasilkan sperma yang memiliki bentuk bagus, berenang lebih cepat, memiliki sedikit kerusakan DNA dan meningkatkan kemungkinan hamil

Tetapi perubahan-perubahan yang dicatat dalam penelitian ini, meskipun signifikan, tidak dapat diandalkan untuk menentukan kalender Anda untuk mencoba hamil, kata Pacey.

"Sebuah perubahan kecil pada kualitas sperma tidak berarti dapat diterjemahkan sebagai kurangnya kesempatan untuk hamil."

Hadiah ulang tahun

Waktu yang baik dalam setahun untuk kesuburan adalah satu hal, tetapi kapankah waktu yang terbaik untuk lahir?

Pembuahan di musim semi, sekitar Maret atau April di belahan Bumi Utara setidaknya akan menyebabkan kehamilan yang akan melahirkan di bulan Desember atau Janurai.

Tetapi waktu yang paling bagus untuk dilahirkan sebenarnya beberapa bulan sebelumnya - pada bulan September.

Menariknya, September juga merupakan bulan yang paling umum untuk berulang tahun di Amerika Serikat dan Inggris.

Anak-anak yang lahir di bulan Agustus dua kali lebih berisiko mengalami bully (perisakan) di sekolah dasar.

Anak-anak Inggris yang lahir di bulan September cenderung mendapat nilai bagus dalam ujian daripada anak-anak yang lahir di bulan Agustus, dan memiliki keteramilan kognitif yang lebih baik, menurut penelitian yang dilakukan oleh Institute for Fiscal Studies, sebuah badan think tank di Inggris.

Di lain pihak, anak-anak yang lahir di bulan Agustus dua kali berisiko mengalami perisakan di sekolah dasar, 20 persen lebih banyak kemungkinan mengambil kualifikasi vokasi daripada akademik pada usia 16 - 18 tahun ,dan 20 persen yang tidak masuk ke universitas top.

Akibat-akibat ini ada terlepas dari status sosial ekonomi keluarga, menunjukkan efek yang luas dan sulit bergeser.

Hak atas foto Getty Images Image caption Anak-anak yang lahir di bulan September mendapatkan hasil ujian terbaik daripada teman-teman mereka yang lahir di bulan Agustus.

Para peneliti kemudian menemukan bahwa efek ini tidak ada hubungannya dengan musim-musim - efek yang sama terlihat di belahan bumi seberang, dari Australia dan Chilo sampai Jepang dan Amerika Serikat.

Sebaliknya, persamaan yang dimiliki semua negara ini adalah waktu memulai tahun ajaran baru.

Keterampilan kognitif anak-anak jauh lebih baik jika mereka lahir di bulan September karena biasanya mereka lebih tua daripada teman-teman sekelas.

Anak-anak yang lahir di bulan Agustus cenderung menjadi lebih muda.

'Efek September' bertahan selama masa sekolah mereka. Saat berusia delapan tahun, anak-anak kelahiran bulan September memiliki rasa kompetensi yang tinggi terhadap teman-teman sekelas, kebalikan dari anak-anak yang lahir di bulan Agustus.

Lahir di musim gugur juga dapat memperpanjang usia Anda. Sebuah penelitian terhadap hampir 1.600 centenarian (orang-orang yang berusia lebih dari 100 tahun) menemukan bahwa mereka yang lahir antara bulan September dan November kemungkinan besar dapat bertahan hidup sampai berusia 100 tahun daripada mereka yang lahir di bulan Maret.

Hal ini mungkin disebabkan oleh kekurangan nutrisi selama kehamilan atau infeksi musiman.

Hak atas foto Getty Images Image caption Orang-orang yang lahir antara September dan November lebih mungkin berumur sampai 100 tahun.

Di wilayah beriklim sedang, bayi-bayi yang lahir di musim gugur menghindari terpapar temperatur ekstrim begitu dilahirkan, yang secara mengejutkan dapat memiliki konsekuensi terhadap kesehatan di masa tua.

Sebuah penelitian di Inggris terhadap lebih dari 4.000 perempuan menemukan temperatur yang lebih dingin di musim dingin saat kelahiran berkaitan dengan tingginya risiko terkena penyakit jantung koroner, resistensi insulin dan fungsi paru-paru yang buruk di masa tua.

Para perempuan yang lahir di triwulan terdingin dalam setahun 24 persen lebih banyak risiko mengidap penyakit jantung koroner.

Para perempuan yang lahir di triwulan terdingin dalam setahun (berdasarkan temperatur aktual selama tahun kelahiran) 24 persen lebih besar kemungkinan mengalami penyakit jantung koroner daripada para perempuan yang lahir dalam triwulan-triwulan lainnya dalam setahun.

Hubungannya semakin kuat bagi mereka yang memiliki ayah pengangguran atau pekerja kasar, menggambarkan bahwa efek yang mungkin muncul di keluarga-keluarga ini karena mereka berusaha keras untuk menghangatkan rumah-rumah mereka secara memadai.

Kita mungkin berpikir bahwa setiap pasangan itu unik. Tetapi tren yang muncul ketika orang-orang membuat keputusan besar mereka mengungkapkan sejauh mana kekuatan eksternal membentuk hubungan kita.

Beberapa dari mereka tampak insidental, seperti kalender liburan yang memengaruhi kapan orang-orang biasanya mengubah pikiran tentang romansa dan keluarga.

Yang lainnya tampak sebagai sebuah produk dari biologis kita, seperti temperatur musim semi yang segar dapat meningkatkan kesuburan laki-laki secara halus.

Dan seperti yang diperlihatkan efek September, tren yang paling kuat terjadi ketika kalender peristiwa dan efek biologis yang mendalam terhadap perubahan cuaca berada dalam satu garis.

Peneliti Miriam Quick.

Versi bahasa Inggris artikel ini: The best time of year to get engaged? dan artikel-artikel lain sejenis bisa Anda baca di BBC Future.