Bagaimana mengakali tahun Anda: Kapan sebaiknya melamar pekerjaan, membeli mobil dan sebagainya

Kalau urusannya kehidupan nyata, sepertimelamar kerja, mencari rumah, atau menikah, sepertinya ada bulan-bulan tertentu yang lebih menguntungkan dibanding bulan lainnya. Nah, jika mau tahu lebih lanjut, bulan apa cocok untuk apa, silakan menyimak (namun ini didasarkan pada situasi Inggris).

Banyak dari kita yang mulai merenungkan kembali hidup di bulan Januari, mengikuti ujian di bulan Mei atau Juni, dan menikah di musim panas - dan berbagai peristiwa lain, seperti membeli rumah atau melamar pekerjaan, kita lakukan sepanjang tahun.

Tetapi bagaimana jika ada cara yang lebih baik?

Ternyata, ketika tiba pada urusan kehidupan seperti ini, bulan-bulan tertentu dianggap lebih optimal daripada yang lainnya.

Tentu saja, kecil kemungkinan Anda dapat menjadwal ulang seluruh tahun Anda untuk mengetahui apa yang menurut penelitian merupakan bulan terbaik.

Tetapi seandainya Anda dapat melakukannya, seperti apa tahun Anda? Berikut cara bagaimana Anda dapat mengatur penanggalan Anda secerdas dan sebaik mungkin.

Januari: waktu terbaik dalam setahun untuk…. melamar pekerjaan

Mungkin dalam upaya membuka lembaran baru, pencarian Google untuk 'pekerjaan' mencapai puncaknya pada bulan Januari, menurut data dari situs rekrutmen di Inggris, TotalJobs dan Pagegroup.

Tetapi hanya sedikit dari para pencari di Google ini yang benar-benar mengirimkan surat lamaran pekerjaan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya.

Pencarian Google untuk 'pekerjaan' mencapai puncaknya di bulan Januari - tetapi hanya sedikit orang saja yang benar-benar mengirimkan lamaran.

Hal itu menjadikan Januari sebagai waktu yang paling tepat dalam setahun untuk mengirimkan lamaran-lamaran pekerjaan.

Menurut data, untuk setiap lowongan pekerjaan yang tersedia, maka surat lamaran yang dikirim di bulan Januari sampai Juni jumlahnya 14 persen lebih sedikit daripada yang dikirim pada Juli sampai Desember.

Hal ini kemungkinan besar karena kebanyakan mahasiswa universitas di Inggris lulus pada musim panas, yang mengarah pada banyaknya orang yang mencari pekerjaan di musim gugur.

Bulan ini juga merupakan bulan yang baik untuk alasan-alasan lainnya: selain pada minggu pertama ketika beberapa orang pergi berlibur, jadi ada lebih banyak orang di tempat kerja yang siap mengambil keputusan menerima pegawai baru secara cepat.

Beberapa perusahaan biasanya mendapatkan anggaran perekrutan baru untuk tahun itu juga.

Dan karena biasanya bonus tahunan dibayarkan pada bulan Desember, banyak orang menunggu sampai bulan Januari untuk mengganti pekerjaan - artinya ada banyak lowongan baru di bulan Januari.

Februari: waktu terbaik dalam setahun untuk...membeli asuransi mobil

Di Inggris, setidaknya, rata-rata premi asuransi mobil melonjak di Desember, menurut dua buah penelitian yang menganalisis jutaan penawaran oleh situs perbandingan penawaran harga CompareTheMarket dan MoneySuperMarket.

Namun harga sering jatuh lagi di Januari. Menurut MoneySuperMarket, rata-rata polis komprehensif lengkap untuk orang Inggris yang dikeluarkan pada bulan Desember 2016 bernilai £644 (Sekitar Rp11,5 jurta), sementara pada bulan Februari 2017, atau dua bulan kemudian, berharga £544,43 (sekitar Rp9,7 juta).

Para pengemudi yang mengasuransikan mobil mereka pada bulan Desember membayar rata-rata 15 persen lebih tinggi daripada mereka yang mengasuransikannya pada bulan Februari.

Harga asuransi mobil biasanya turun setelah Desember.

Tetapi kapanpun waktu dalam setahun, membeli polis asuransi tiga minggu sebelum tanggal perpanjangan adalah waktu yang optimal, menurut penelitian yang dilakukan oleh MoneySavingExpert, sebuah situs penasihat keuangan personal di Inggris.

MSE (MoneySavingExpert) menganalisis jutaan penawaran dan menemukan waktu yang paling tepat membeli asuransi mobil adalah 21 hari sebelum jatuh tempo untuk perpanjangan.

Perusahaan itu menyebutkan: "Semuanya berdasarkan pada risiko - membeli asuransi sebelum Anda membutuhkannya menunjukkan Anda lebih berhati-hati dan terorganisir, sementara membiarkannya sampai saat-saat terakhir menunjukkan Anda berisiko tinggi, beberapa perusahaan asuransi menyebutkan bahwa mereka telah melihat hubungan langsung antara para pengemudi yang membiarkan asuransi mereka sampai saat terakhir dan jumlah klaim yang lebih tinggi."

Maret: waktu yang bagus untuk...menikah

Di Amerika Serikat, waktu yang paling populer untuk menikah adalah di musim gugur, sementara di Inggris adalah di musim panas. (Di Indonesia, yang memiliki dua musim, orang memilih menikah pada musim kemarau -tak banyak yang mau bikin hajatan di musim penghujan, dan sebagian melakukannya di bulan-bulan menjelang Ramadhan.)

Hal itu berarti bahwa bulan-bulan tersebut juga merupakan waktu termahal dalam setahun.

Oleh karena itu, setidaknya di belahan bumi utara, Anda cenderung untuk mengurangi pengeluaran menikah di luar bulan-bulan seperti Januari, Februari atau Maret.

(Di Australia, tempat di mana waktu yang paling disukai untuk menikah adalah bulan-bulan musim semi seperti November, Juni merupakan bulan yang paling tidak umum - bisa menjadi pilihan yang lebih baik).

Di banyak negara, Maret adalah bulan sepi - oleh karena itu murah - untuk pernikahan.

Hal tersebut dapat menimbulkan implikasi yang lebih dari anggaran Anda: Sebuah penelitian terhadap 3.000 pasangan Amerika Serikat menemukan bahwa mereka yang mengadakan pesta pernikahan yang lebih murah lebih mungkin menjalankan pernikahan yang lebih langgeng.

April: waktu terbaik dalam setahun untuk...berusaha memiliki bayi

Ketika sampai ke masalah kesuburan, satu faktor penting adalah kesehatan dan kuantitas sperma - dan beberapa penelitian telah menemukan bahwa keduanya meningkat pesat pada musim semi.

Seperti yang telah kami tuliskan di artikel sebelumnya, contoh sperma dari 29.000 lelaki di Amerika Serikat selama periode 17 tahun menemukan bahwa musim semi merupakan waktu tingginya jumlah sperma yang bergerak dan musim panas merupakan waktu terendah.

Hak atas foto Getty Images Image caption Mungkin ada sedikit peningkatan kesuburan di musim semi.

Sementara sebuah penelitian di Swiss terhadap lebih dari 12.000 lelaki juga menemukan bahwa konsentrasi sperma juga tertinggi di musim semi dan terrendah di musim panas.

Akan tetapi, hal itu sendiri tidak berarti menandakan kemungkinan hamil lebih besar di waktu tersebut, daripada waktu-waktu lainnya. Tetapi tentu saja tidak ada salahnya mencoba.

Mei: saat terbaik untuk...mengambil keputusan penting dalam hidup

Meskipun Januari cenderung menjadi waktu yang populer untuk memikirkan pilihan-pilihan besar bagi mereka yang tinggal di belahan bumi utara, tidak berarti juga menjadi waktu yang tepat untuk memutuskannya.

Hal itu karena banyak dari kita merasa kurang bergairah dalam bulan-bulan musim dingin - terutama untuk sekitar hampir 10 persen orang yang mengidap gangguan afektif musiman.

Seperti yang telah kami tulis secara mendalam di artikel sebelumnya, ketika kita merasa tidak bersemangat, kita juga lebih berhati-hati mengambil risiko.

Artinya mungkin ini merupakan waktu yang paling tepat untuk mempertimbangkan dalam melakukan sesuatu yang berpotensi memiliki konsekuensi serius, karena kita akan lebih mempertimbangkan risiko-risikonya.

Tetapi waspada terhadap risiko tidak selalu membantu dalam pengambilan keputusan.

Karena banyak dari kita merasa tidak bergairan di bulan-bulan musim dingin, lebih baik kita menunggu sampai akhir musim semi, atau malah di musim panas, untuk mengambil keputusan besar.

Dan pendekatan yang konservatif tidak selalu merupakan hal bijaksana: ketika diberikan tugas bermain kartu yang dirancang untuk menilai pengambilan risiko, misalnya, para peserta yang mengalami depresi memiliki kesulitan mengingat opsi-opsi apa yang tampaknya menguntungkan, yang dapat membuat mereka kalah dalam permainan daripada mereka yang tidak mengidap depresi.

Ditambah lagi, merasa tertekan juga membuat kita lebih bingung dan ragu-ragu, yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan pilihan sama sekali.

Jadi untuk beberapa jenis keputusan, mungkin lebih baik menunggu sampai hari-hari lebih panjang, dan suasana hati membaik - seperti, katakanlah, bulan Mei.

Juni: waktu terbaik dalam setahun untuk...ke rumah sakit

Tidak pernah ada waktu yang tepat untuk sakit. Tetapi bulan-bulan tertentu menjadi lebih buruk daripada yang lainnya.

Di daerah lintang utara, musim dingin adalah waktu yang paling umum - dan paling buruk - dalam setahun untuk kunjungan ke rumah sakit.

Sebaliknya di musim panas, ada beberapa bukti bahwa bulan-bulan di mana terdapat penerimaan dokter-dokter yang baru lulus - biasanya Juli dan Agustus - dapat menjadi lebih berisiko.

Di Inggris, jumlah pendaftaran di rumah sakit yang dipilih per hari - yang termasuk jadwal pertemuan dan operasi, tetapi tidak termasuk ke ruang gawat darurat - meningkat pada bulan November dan Februari sampai Maret.

Begitu juga pendaftaran untuk kecelakaan dan gawat darurat, meningkat di bulan Februari dan Maret.

Dan secara internasional, pendaftaran rumah sakit untuk banyak penyakit juga meningkat du musim semi bersamaan dengan meningkatnya kejadian penyakit-penyakit ini.

Hal itu termasuk penyakit saluran pernapasan seperti pneumonia dan, terutama di kelompok usia lanjut, asma dan serangan jantung.

Artinya bahwa rumah sakit- rumah sakit umumnya berada pada tingkat kesibukan yang tinggi selama musim dingin, dan tempat tidur yang tersedia sangat terbatas - dan waktu tunggu yang lebih lama di ruang gawat darurat.

Musim panas adalah waktu yang tidak terlalu sibuk di rumah sakit - yang berarti waktu yang tepat untuk ke sana.

Namun jika Anda bisa, Anda mungkin ingin menghindari Agustus atau Juli di Amerika Serikat - atau Januari di Australia.

Inilah waktu perekrutan besar-besaran para dokter yang baru lulus ke bangsal-bangsal rumah sakit, dan ketika banyak dokter-dokter muda berganti rumah sakit, atau tugas.

Para kritikus berpendapat bahwa kombinasi dari para dokter baru yang tidak berpengalaman dan perubahan massal, di mana hanya sedikit dokter yang benar-benar terbiasa dengan tugas-tugas mereka, dapat menyebabkan meningkatnya kesalahan medis.

Dari tahun 1993 sampai 2001, National Bureau of Economic Research menemukan peningkatan tingkat kematian sebesar 4 persen di sekitar 700 rumah sakit pendidikan, terutama di bulan Juli dan Agustus.

Sementara sebuah penelitian di California menemukan para pasien gawat darurat lebih mungkin menderita komplikasi yang dapat dicegah ketika masuk di bulan Juli dan Agustus, jika dibandingkan dengan mereka yang masuk di bulan Mei dan Juni.

Setelah menyesuaikan dengan faktor-faktor lain, terdapat peningkatan risiko mengalami komplikasi yang dapat dicegah atau potensial dapat dicegah sebesar 90 persen (meski demikian hal tersebut masih jarang, hanya sekitar 1 persen).

Penelitian lain di Amerika Serikat menemukan para pasien yang melakukan operasi di rumah sakit pendidikan pada bulan Juli dan Agustus, 40 persen lebih berrisiko mengalami kematian dalam waktu 30 hari ke depan, daripada mereka yang menjalani operasi pada bulan April sampai Juni.

Masih dari hasil penelitian di Amerika Serikat tersebut, Desember ditemukan sama berbahayanya dengan Juli.

Jadi bisa jadi perubahan jadwal rumah sakit, dalam kasus ini, disebabkan oleh para dokter yang berlibur - yang mengakibatkan 'July Effect', bukan sekedar tidak berpengalaman.

Bagaimanapun juga, jika Anda harus memilih bulan yang paling tepat untuk kunjungan ke rumah sakit, mungkin lebih baik pada bulan Juni.

Juli: waktu yang tepat dalam setahun...untuk ujian

Kebanyakan dari kita tidak memiliki pilihan tentang kapan akan mengikuti ujian.

Tetapi jika kita memilikinya, lebih baik menjadwalkannya di pertengahan musim panas - setidaknya jika hal itu membutuhkan ketelitian.

Satu penelitian kecil terbaru menunjukkan aktivitas otak dan keterampilan kognitif bisa jadi mengikuti siklus tahunan.

Ketika 28 orang-orang muda menjalani tes pada waktu yang berbeda dalam setahun, para peneliti menemukan bahwa konsentrasi mereka berada pada titik terbaik di pertengahan musim panas, dan terburuk di pertengahan musim dingin.

Satu penelitian menunjukkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi meningkat di pertengahan musim panas.

Tetapi untuk pekerjaan terkait memori, kinerja terbaik terjadi di musim gugur dan terburuk di musim semi.

Penelitian pada hewan dengan menggunakan tikus menunjukkan wilayah otak yang merespon perubahan panjang hari, suprachiasmatic nucleus, sama dengan wilayah yang mengontrol jam sirkadian yang mengatur siklus harian terhadap hormon, nafsu makan, suasana hati dan sebagainya.

Tampaknya panjangnya hari memiliki dampak terhadap proses di otak, tetapi para ahli belum memahami bagaimana hal itu terjadi.

Tidak semua penelitian yang meneliti musim dan kognitif menemukan satu efek.

Satu penelitian terhadap 182 remaja Norwegia menemukan waktu tertentu dalam setahun yang tidak berdampak terhadap ingatan, pembelajaran, waktu reaksi atau kemampuan memecahkan masalah.

Meski demikian, jika Anda merasa sebagai cenayang, tanggal ujian di musim panas bukan suatu masalah.

Agustus: waktu yang tepat untuk...membeli rumah

Di Amerika Serikat, musim semi adalah waktu yang disukai untuk membeli rumah, mungkin cuaca yang bagus menginspirasi orang-orang untuk melakukannya.

April, Mei dan Juni menawarkan daftar rumah-rumah baru dalam jumlah yang besar, menurut situs real estate Amerika Serikat, Zillow, hal tersebut akan memberikan pilihan yang luas terhadap para pembeli.

Meski demikian, juga pembeli lain yang mencari di bulan-bulan ini juga menyebabkan tingginya harga jual rumah. April merupakan bulan yang paling kompetitif, dengan harga jual rumah yang lebih tinggi dari daftar harga.

Ingin membeli rumah? Anda ingin menunggu sampai Agustus.

Ketika mereka menganalisis data harga rumah di 50 daerah metropolitan di Amerika Serikat, antara 2014 dan 2016, situs keuangan Amerika Serikat NerdWallet menemukan bahwa harga terrendah ditemukan di bulan Januari dan Februari, ketika harga rumah 8,5 persen lebih murah daripada rata-rata di bulan Juni sampai Agustus.

Akan tetapi hal ini sebagian mungkin disebabkan oleh jenis rumah di pasar musim dingin lebih kecil; rumah keluarga yang lebih besar biasanya tidak dijual di musim dingin.

Atau karena stok rumah yang tersisa di musim dingin berkualitas rendah, sehingga tidak seorang pun yang mau membeli.

Berdasarkan hasil penelitian mereka sendiri, Zillow menyarankan untuk mencari rumah di bulan Agustus dan September, bulan-bulan yang cenderung memberikan harga bagus, dari sisi pengurangan harga dan pilihan yang lebih banyak.

Pada tahun 2016, "di setiap pasar besar yang dianalisis bagian tertinggi dari daftar dengan setidaknya satu potongan harga terdapat di bulan Agustus dan September," demikian menurut situs tersebut.

September: waktu yang tepat untuk...lahir -dan melahirkan

Tentu saja, kita tidak punya pilihan tentang kapan kita lahir. Tetapi jika Anda mencoba untuk merencanakan kehamilan hingga ke detil terkecil, meskipun sperma dalam kondisi terbaik di musim semi, Anda masih dapat memberikan yang terbaik untuk anak Anda dengan berusaha melahirkan di bulan September.

Para peneliti telah menemukan bahwa di seluruh dunia, bayi-bayi September menghasilkan nilai-nilai yang bagus saat ujian, memiliki keterampilan kognitif terbaik, lebih kecil kemungkinan mengalami perundungan, dan lebih besar kemungkinan memasuki universitas top daripada anak-anak yang lahir, bahkan hanya sebulan sebelumnya, pada Agustus.

Mereka yang lahir di bulan September mendapatkan nilai ujian yang bagus dan cenderung mencapai usia 100 tahun.

Tampaknya hal ini disebabkan karena tahun ajaran baru mulai sekitar September di beberapa negara, dari Australia sampai Amerika Serikat.

Tetapi tahun ajaran itu sendiri tidak dapat menjelaskan 'September effect'.

Sebuah penelitian terhadap sekitar 1.600 orang yang berusia 100an tahun menunjukkan bahwa mereka yang lahir antara September dan November juga cenderung berusia panjang, sampai 100 tahun - dan perempuan yang lahir di bulan hangat, seperti September berisiko lebih kecil untuk mengalami masalah kesehatan di kemudian hari, termasuk penyakit jantung dan resistensi insulin.

Oktober: waktu yang tepat untuk...membeli saham

"Jual di bulan Mei, dan pergilah" merupakan pepatah investasi kuno, merujuk kepada kepercayaan tradisional bahwa saham-saham memperlihatkan kinerja yang lemah di musim panas, dari Mei sampai Oktober, dan kinerja yang kuat di musim dingin, dari November sampai April.

Menurut pepatah itu, Anda dapat menjual saham di musim semi, persis sebelum musim panas, dan membelinya di musim gugur, persis sebelum nilainya meningkat lagi.

Seperti yang pernah kami tulis sebelumnya, ada banyak kebenaran dalam pepatah lama ini. Sebuah makalah di tahun 1998 menemukan bahwa benar dalam 36 dari 37 pasar yang diteliti dan mencatatkan bukti untuk hal tersebut di Inggris, kembali ke tahun 1694.

Akibatnya mungkin disebabkan oleh fluktuasi musiman dalam optimisme di kalangan investor.

"Menjelang akhir tahun, para investor mulai melihat ke tahun baru, seringkali dengan harapan yang sangat optimis. Hal ini menghasilkan keuntungan yang menarik untuk bursa.

Beberapa bulan dalam setahun, optimisme awal ini menjadi sulit dipertahankan dan pasar saham mengalami jeda musim panas," kata pakar keuangan independen Ronald Doeswijk.

Para investor cenderung lebih berhati-hati di musim gugur - yang dapat merupakan waktu yang tepat untuk membeli.

Tetapi orang-orang juga tidak benar-benar menjual saham di bulan Mei.

Sebuah penelitian oleh peneliti Amerika Serikat dan Kanada menemukan bahwa para investor lebih bersemangat di musim semi dan berhati-hati di musim gugur, ketika tampaknya mereka akan menjual aset-aset mereka yang berisiko untuk membeli aset-aset yang lebih aman.

Dan ketika para investor yang waspada itu menjual aset-aset yang berisiko, harganya turun - artinya investasi yang berkualitas dapat diraup dengan harga murah oleh mereka yang mau mengambil risiko.

Sejak investasi-investasi yang berkualitas ini dibeli dengan harga murah, keuntungannya sangat tinggi ketika pasar benar-benar berbalik pada akhir musim dingin, meningkatkan keuntungan secara keseluruhan

Namun, efek 'jual di bulan Mei' ini adalah salah satu dari banyak siklus musiman yang memengaruhi harga saham.

Hal lainnya termasuk efek Januari, efek liburan dan efek ganti bulan, dan berbagai hasil yang cenderung lebih kuat pada saham-saham berkapitalisasi kecil.

Lebih penting lagi, tentu saja, faktor musim hanyalah salah satu dari banyak faktor yang memengaruhi pasar saham dan keuntungan pada tahun tertentu dapat menyimpang secara substansial dari pola musiman.

Tidak satupun di atas dapat dianggap sebagai saran investasi, tentu saja.

November: waktu yang tepat untuk...membuat paspor

Waktu tunggu untuk paspor baru atau perpanjangan biasanya meningkat ketika permintaan melonjak, jadi waktu yang tepat untuk membuat paspor adalah ketika hanya sedikit orang yang mendaftar.

Pendaftaran paspor rendah di bulan November, membuatnya relatif waktu yang tepat untuk antri.

Data di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa hal itu terjadi antara bulan Agustus sampai Desember, terutama November dan Desember, ketika lebih sedikit orang yang ingin bepergian ke luar negeri. Permintaan meningkat di bulan Januari, berkembang pesat sampai musim panas karena orang-orang ingin mendapatkan perpanjangan paspor mereka untuk berlibur ke luar negeri.

Desember: waktu yang tepat untuk… membeli mobil

Di Amerika Serikat, bulan Mei dan Maret pernah menjadi puncak penjualan mobil.

Tetapi bulan Desember telah mengambil alih sejak 2009, dengan penjualan sekitar 13 persen di atas rata-rata bulanan.

Dengan mendekati akhir tahun, banyak perusahaan mobil yang menawarkan penurunan harga.

Preferensi untuk pembelian kendaraan akhir tahun ini telah meningkat dari waktu ke waktu karena para pembeli menyukai diskon akhir tahun: para penjual mobil di Amerika Serikat biasanya memiliki target jual pertahun dan lebih bersemangat untuk menawarkan penurunan harga untuk mengganti stok kendaraan karena akhir tahun sudah dekat.

Kendaraan-kendaraan yang terjual di bulan Desember berharga lebih murah, menurut situs otomotif Amerika Serikat, Edmunds, dengan harga jual yang rata-rata 6,1 persen di bawah harga yang disarankan oleh pabrik.

Versi asli tulisan ini bisa Anda baca di How to hack your year: When job hunt, buy a car and more di laman BBC Future.