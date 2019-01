Apollo 8: misi antariksa pertaruhan NASA dalam Perang Dingin

Hak atas foto Getty Images

Pada 21 Desember 1968, pukul 07.50 pagi di Cape Kennedy, Florida. Awak wahana antariksa Apollo 8: Frank Borman, Jim Lovell dan Bill Anders - terikat di kursi mereka, sekitar 110 meter di atas permukaan tanah di dalam roket berawak pertama, Saturn 5 -mesin paling kuat yang pernah dibuat.

Saat detik-detik terakhir mulai diluncurkan, tidak banyak yang bisa dikatakan dan sedikit yang bisa mereka lakukan. Sekitar empat juta liter bahan bakar akan terbakar di bawahnya. Mereka, seperti yang dikatakan oleh komentator BBC TV, "duduk di atas benda yang setara dengan bom luar biasa besar".

Ada banyak alasan untuk khawatir. Selama pengujian Saturn 5 sebelumnya yang tak berawak, beberapa bulan sebelumnya, getaran dan kekuatan gravitasi yang muncul tidak lama setelah peluncuran berpotensi membunuh siapa pun yang ada di dalamnya.

Meskipun roket telah dimodifikasi, istri Borman telah diberi tahu secara rahasia oleh NASA bahwa leuang suaminya untuk selamat dalam misi ini adalah 50/50.

Kinerja roket Saturn 5 bukan satu-satunya yang mengkhawatirkan manajemen NASA. Apollo 8 adalah misi pertama - lompatan besar dalam perlombaan untuk mendaratkan manusia di Bulan.

Misi itu akan menjadi pesawat ruang angkasa berawak pertama yang meninggalkan orbit Bumi, yang pertama mengorbit Bulan dan yang pertama kembali ke Bumi dengan kecepatan 40.000 km/jam.

Misi tersebut adalah pertaruhan yang diperhitungkan oleh badan antariksa untuk mengalahkan Uni Soviet yang menjadi pesaing mereka.

"Itu adalah keputusan yang sangat, sangat berani," kata Teasel Muir-Harmony, Kurator Apollo di National Air and Space Museum di Washington DC.

"Semua orang dalam badan ini tahu itu adalah misi yang sangat berisiko dan ada banyak kritik, yang paling terkenal adalah oleh astronom Inggris Sir Bernard Lovell, yang mengatakan Amerika Serikat mempertaruhkan nyawa manusia."

Hak atas foto Nasa Image caption Kru Apollo 8 kesulitan menulis naskah pidato yang didengarkan oleh penonton paling banyak dalam sejarah.

Faktanya, Apollo 8 tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sangat ambisius. Awalnya direncanakan sebagai tes pertama pendaratan Apollo di orbit Bumi, tetapi produksinya berjalan lambat.

Selain itu, CIA memperingatkan bahwa intelijen memberi tahun bahwa Soviet akan mencoba penerbangan berawak mereka sendiri di sekitar Bulan (Anda dapat membaca seberapa dekat mereka sebenarnya di sini.)

"Semua orang lupa bahwa program Apollo bukanlah perjalanan eksplorasi atau penemuan ilmiah, itu adalah pertempuran dalam Perang Dingin," kata Borman, "dan kami adalah pejuang Perang Dingin."

Terlepas dari keraguan bosnya, dan setelah hanya empat bulan pelatihan intensif, Borman, seorang mantan pilot pesawat tempur militer, mengatakan ia tidak pernah ragu bahwa misi itu akan berhasil.

"Kami diwajibkan untuk mengubah misi untuk mencapai pendaratan di Bulan sebelum akhir dekade, yang dijanjikan Presiden Kennedy," kata Borman.

"Menurut pendapat saya, misi itu sangat penting bukan hanya bagi AS tetapi juga untuk membebaskan orang di mana pun."

Dengan mesin menyala dan hitungan mundur menuju angka nol, Saturn 5 perlahan-lahan terangkat dari landasan dan berakselerasi ke langit Florida yang biru jernih.

"Saya merasa seperti berada di ujung jarum," kata Borman.

"Suara berisik itu memberi kesan kekuatan yang luar biasa - rasanya lebih ikut saja dalam suatu perjalanan, dan bukannya mengendalikan sesuatu."

Kami melihat ke bawah dan ada Bulan Frank Borman

"Sangat sulit bernapas, hampir tidak mungkin untuk bergerak, dan mata tertutup sehingga penglihatan seperti berada di terowongan," kenangnya, "itu adalah perasaan yang tidak biasa."

Sekitar delapan menit kemudian mereka berada di orbit. Setelah satu setengah orbit, mereka menyalakan mesin roket tahap ketiga dan meluncur menjauh dari Bumi menuju Bulan.

Kemudian, dua hari dan 402.000 kilometer kemudian, pada 08.55 GMT di Malam Natal, Borman melakukan pembakaran mesin penting pada modul Apollo yang akan menempatkan pesawat ruang angkasa ke orbit di sekitar Bulan.

"Saya pikir kami menyalakan mesin sekitar empat menit untuk memperlambat masuk ke orbit bulan," kenang Borman.

"Saya sekitar tiga perempat jalan melalui itu dan kami melihat ke bawah dan terlihat ada Bulan."

Para awak itu adalah manusia pertama yang pernah melihat sisi jauh Bulan dengan mata kepala sendiri.

"Saya tidak berpikir apa pun yang telah saya pelajari mempersiapkan saya untuk permukaan bulan yang benar-benar bermasalah - itu benar-benar kacau," kata Borman.

"Itu dipenuhi dengan lubang, kawah, residu vulkanik, jadi itu adalah pandangan pertama yang sangat menarik dari dunia yang berbeda."

Hak atas foto NASA Image caption Kru Apollo 8 adalah manusia-manusia pertama yang melihat sisi terjauh dari Bulan

Dan bukan hanya pemandangan Bulan yang mengejutkan mereka. Sekitar 75 jam dan 48 menit setelah misi dimulai, Anders melihat warna biru marmer dari Bumi naik di atas cakrawala bulan dan berebut film warna untuk mengabadikan momen tersebut.

"Kontras antara Bulan yang kelam dan Bumi berwarna biru yang indah dan sangat luar biasa, Bumi adalah satu-satunya di seluruh Semesta yang memiliki warna," kata Borman.

"Anda bisa melihat awan putih, benua merah muda kecoklatan ... kita sangat beruntung hidup di planet ini."

Sebuah misi yang telah disusun sebagai uji risiko kecerdikan teknologi manusia dan keberanian astronot sedang diubah menjadi pengalaman emosional yang tak terduga bagi mereka yang terlibat.

Gambar Earthrise tidak akan dipublikasikan sampai Apollo 8 kembali ke Bumi, namun untuk Natal 1968 kru memiliki hadiah lain untuk planet ini.

"Sebelum penerbangan, pejabat urusan publik NASA mengatakan kepada Borman bahwa mereka mengharapkan sekitar satu miliar orang - seperempat populasi dunia - untuk mengikuti siaran TV Malam Natal mereka dari orbit bulan," kata Muir-Harmony.

"Lebih banyak manusia akan mendengar siaran mereka daripada suara manusia lainnya dalam sejarah dan dia hanya diberitahu untuk mengatakan sesuatu yang sesuai."

Kami bertiga dan istri kami berusaha mencari tahu - kami tidak bisa Frank Borman

"Itu adalah salah satu momen paling luar biasa di negara merdeka," kata Borman.

"Bisakah Anda bayangkan jika Soviet sudah bangkit, kita akan berbicara tentang Lenin dan Stalin dan kita hanya disuruh melakukan sesuatu yang sesuai."

Tetapi datang dengan "sesuatu yang sesuai" terbukti jauh dari mudah. "Kami bertiga dan istri kami berusaha mencari tahu," kata Borman. "Kami tidak bisa."

Dia menoleh ke temannya, yang pada gilirannya meminta koresponden perang veteran Joe Layton. "Seperti yang saya pahami, dia duduk sepanjang malam sambil membuang kertas kusut ketika istrinya lewat, dan istrinya adalah mantan pejuang perlawanan Prancis, dia menyarankan mengapa Anda tidak mulai dari awal?"

Dengan kamera TV terus merekam, dan ketika pesawat ruang angkasa mendekati matahari terbit bulan pada Malam Natal (waktu AS), para kru mulai membaca Kitab Kejadian.

"Pada awalnya ..." dimulai Anders. Borman mengakhiri siaran dengan "selamat malam, semoga sukses, selamat Natal dan Tuhan memberkati kalian semua, kalian semua di Bumi yang baik."

"Kami cukup yakin itu adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan karena ada rasa kagum dalam diri saya, setidaknya, bahwa Semesta lebih besar dari kita semua," kata Borman.

"Ini terlalu teratur dan terlalu besar untuk tidak memiliki semacam ciptaan ilahi."

Hak atas foto NASA Image caption Misi ini "mempengaruhi bagaimana kita menghargai Bumi dan tempat kita di Semesta".

Namun misinya masih jauh dari selesai. Pada Hari Natal Borman menyalakan mesin lagi untuk meninggalkan orbit bulan.

"Luka bakar akibat penyisipan orbit Bumi dicapai di sisi jauh Bulan, karena sentuhan tanah - jika gagal, aku masih akan mengelilingi Bulan."

"Tolong beri tahu, ada Sinterklas!" seru Lovell ketika mereka membangun kembali kontak dengan Bumi. Dan Santa bahkan mengirim hadiah. Tercakup dalam pita meriah tahan api yang dirancang khusus, para kru membuka bungkusan hadiah mereka dari kontrol misi: makan malam kalkun dengan saus.

"[Bos kami] Deke Slayton juga telah menyelundupkan tiga gelas brendi di atas pesawat tetapi kami tidak meminumnya," kata Borman.

"Aku tidak ingin itu disalahkan atas kesalahan yang terjadi, jadi kami membawanya pulang."

Itu memperluas batas pengalaman manusia, itu mempengaruhi cara kita menghargai Bumi dan tempat kita di Alam Semesta Teasel Muir-Harmony

"Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya," tambahnya.

"Mungkin bernilai banyak uang sekarang."

Pada tanggal 27 Desember, para kru kembali ke Bumi - jatuh begitu dekat dengan target mereka di Samudra Pasifik sehingga pesawat pemulihan harus bergerak keluar dari rute.

Itu adalah akhir yang sempurna untuk misi yang sempurna, bukti terakhir bahwa pertaruhan terbang ke Bulan akan membuahkan hasil.

"Apollo 8 tidak hanya merupakan pencapaian ilmiah dan teknik yang hebat," kata Muir-Harmony, "itu memperluas batas pengalaman manusia, itu mempengaruhi cara kits menghargai Bumi dan tempat kita di Semesta."

Bagi Kolonel Borman, pada usia 90 tahun yang masih merupakan pejuang Perang Dingin yang hebat, pencapaian besar dari misi terakhirnya adalah membuat Amerika selangkah lebih dekat ke Bulan.

"Aku akan jujur padamu, aku tidak benar-benar berpikir tentang warisan Apollo 8," katanya padaku.

"Terus terang setelah Apollo 11 berhasil [dalam pendaratan manusia di Bulan], saya tidak tertarik lagi pada program tersebut. Saya bergabung untuk membantu bertarung dalam Perang Dingin dan kami menang."

Anda bisa menyimak versi Bahasa Inggris dari artikel ini, The NASA mission that broadcast to a billion people di laman BBC Future.