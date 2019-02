Cara kita bicara bisa memprediksi keawetan pernikahan

Hak atas foto Getty Images

Cara kita berbicara dengan pasangan bisa mengungkap perasaan kita yang sebenarnya, dan kecerdasan buatan memakai petunjuk-petunjuk ini untuk memprediksi: seberapa awetkah hubungan kita?

Seandainya hubungan Anda sedang mengalami krisis. Anda berusaha mengatasinya dengan mengikuti proses konseling, tapi Anda juga ingin tahu, apakah itu bisa berhasil akhirnya. Apakah situasi akan menjadi lebih baik atau apakah hubungan Anda memang sudah tak bisa diselamatkan lagi?

Mungkin Anda bisa mulai mendengarkan pasangan. Benar-benar mendengarkan. Saat Anda berbicara satu sama lain, suara Anda menyimpan berbagai jenis informasi yang bisa memberikan jawaban. Perubahan nada yang subtil, jeda antara kata, volume suara — semuanya menyimpan sinyal tersembunyi yang menunjukkan perasaan Anda.

Kita bisa menangkap tanda-tanda ini secara intuitif. Kita sudah menggunakannya untuk menyampaikan makna sebenarnya dari apa yang kita katakan. Coba lihat perbedaan makna dari pertanyaan-pertanyaan ini:

"Sedang apa kamu di sini?"

"Sedang apa kamu di sini?"

"Sedang apa kamu di sini?"

Perubahan penekanan ini adalah salah satu cara paling mudah yang kita gunakan untuk memberi makna pada apa yang kita katakan. Tapi ada lebih banyak lagi lapisan makna yang kita tambahkan tanpa kita sadari.

Ada cara untuk mengungkap informasi yang tersembunyi dalam apa yang kita sampaikan. Ilmuwan tengah mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang bisa menggunakan informasi tersembunyi ini untuk memprediksi keawetan hubungan. Kecerdasan buatan ini juga lebih akurat dalam memprediksi daripada terapis profesional.

Hak atas foto Getty Images Image caption Beberapa fitur dalam cara bicara manusia tak bisa tertangkap oleh telinga tapi bisa mengungkap perasaan kita akan seseorang.

Dalam satu penelitian, ilmuwan memantau 134 pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam hubungan mereka.

Dalam dua tahun, pasangan ini merekam 10 menit sesi penyelesaian masalah. Masing-masing dari mereka memilih satu topik tentang hubungan mereka yang mereka anggap penting dan membahasnya bersama.

Para ilmuwan juga punya data apakah hubungan masing-masing pasangan menjadi lebih baik atau lebih buruk dan apakah mereka masih tetap bersama dua tahun kemudian.

Beberapa terapis terlatih kemudian menonton video dari rekaman-rekaman itu. Mereka kemudian membuat laporan psikologis tentang kemungkinan pasangan ini bertahan berdasarkan analisis atas cara pasangan ini berbicara dengan satu sama lain, apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka terlihat saat berbicara.

Para peneliti juga melatih algoritme untuk menganalisis pola percakapan para pasangan tersebut. Riset-riset sebelumnya telah memberikan beberapa petunjuk akan apa-apa saja elemen yang harus diperhatikan dalam komunikasi antar-manusia, seperti intonasi, durasi percakapan, dan bagaimana masing-masing orang bergantian berbicara.

Tugas algoritme ini adalah untuk menghitung bagaimana fitur-fitur ini terkait ke keawetan hubungan.

Algoritme ini hanya mencatat rekaman suara tanpa mempertimbangkan informasi visual yang ada dalam video. Sistem ini juga mengabaikan apa isi percakapan tersebut, tapi melihat perubahan nada dalam suara, tinggi rendah suara, dan berapa lama masing-masing pasangan berbicara.

Yang luar biasa, algoritme ini juga mencatat fitur percakapan yang tak tertangkap oleh persepsi manusia. Fitur-fitur ini sulit sekali untuk digambarkan karena biasanya kita tak sadar akan hal ini — seperti spectral tilt, sebuah rumus matematika yang rumit dalam pola bicara.

"Dengan menggunakan berbagai data, kami bisa menemukan pola yang selama ini tersembunyi dari mata serta telinga manusia," kata Shri Narayanan, seorang ilmuwan di University of Southern California yang memimpin penelitian tersebut.

Setelah berlatih mengamati rekaman para pasangan tersebut, algoritme kemudian menjadi sedikit lebih baik daripada terapis dalam memprediksi apakah para pasangan ini akan bertahan. Tingkat akurasi algoritme bisa mencapai 79,3%.

Hak atas foto Getty Images Image caption Cara bicara kita mengungkap jauh lebih banyak informasi soal pikiran dan emosi daripada yang tertangkap oleh telinga manusia.

Para terapis — yang punya keunggulan dalam memahami isi percakapan para pasangan tersebut dan mengamati bahasa tubuh mereka — memiliki tingkat akurasi 75,6%.

"Manusia bisa mengungkap banyak informasi, tapi kita tak bisa memproses semua aspek informasi yang tersedia," kata Narayanan.

Sebagai manusia, kita 'membocorkan' jauh lebih banyak informasi tentang pikiran dan emosi daripada yang bisa kita serap.

Namun algoritme tak hanya mengungkap fitur suara yang biasa digunakan orang untuk menyampaikan informasi, ada dimensi 'tersembunyi' lain dalam cara bicara kita yang tak bisa diakses oleh kecerdasan buatan.

"Salah satu keunggulan komputer adalah kemampuan untuk menemukan pola dan tren pada data dengan jumlah besar," kata Fjola Helgadottir, seorang psikolog klinis dari University of Oxford. "Perilaku manusia bisa memberi informasi soal proses kejiwaan yang ada di baliknya," katanya.

"Meski begitu, algoritme bisa menyortir, menemukan informasi yang penting, dan membuat prediksi untuk masa depan."

Ide akan sebuah algoritme yang bisa memprediksi apakah hubungan Anda akan bertahan mungkin tak terdengar terlalu menarik, apalagi ketika tingkat akurasi sistem ini hanya 75%. Namun prediksi seperti ini bisa mengubah arah hubungan dan cara Anda berpikir tentang pasangan.

Memecahkan kode rahasia di balik cara kita berbicara — dan bagaimana tubuh kita berfungsi — bisa menjadi cara untuk memperbaiki hubungan.

Theodora Chaspari, seorang ilmuwan komputer di Texas A&M University, telah mengembangkan program kecerdasan buatan yang bisa memprediksi kapan konflik akan muncul dalam hubungan.

Chaspari dan koleganya menggunakan data dari sensor yang tak mengganggu — seperti fitness tracker yang digunakan di pergelangan tangan — yang dikenakan oleh 34 pasangan selama seharian.

Sensor itu kemudian mengukur keringat, detak jantung dan data suara termasuk nada. Sensor juga menganalisis isi percakapan pasangan tersebut — termasuk apakah mereka menggunakan kata positif atau negatif. Pada hari para pasangan itu mengenakan sensor, tercatat ada 19 pasangan yang mengalami konflik.

Chaspari dan koleganya menggunakan mesin untuk melatih algoritme untuk melihat pola yang terhubung ke pertengkaran yang dialami pasangan tersebut. Algoritme yang sudah dilatih itu kemudian mampu mendeteksi konflik pada pasangan berdasarkan data dari sensor dengan tingkat akurasi 79,3%.

Kini tim itu tengah mengembangkan algoritme prediktif yang mereka harap bisa digunakan untuk memperingatkan para pasangan itu dengan mendeteksi tanda-tanda yang biasanya muncul sebelum pertengkaran.

Para peneliti membayangkan cara kerja algoritme tersebut seperti ini: Anda sibuk di kantor, mungkin ada rapat yang membuat stres, dan Anda sedang dalam perjalanan pulang.

Pasangan Anda juga menjalani hari yang sibuk. Sistem akan memonitor keringat, detak jantung dan cara Anda berbicara dalam sejam terakhir, algoritme kemudian akan menghitung kemungkinan Anda bertengkar dengan pasangan yang sama lelahnya saat Anda di rumah.

Peringatan ini bisa dilakukan dengan mengirimkan pesan sebelum pertengkaran terjadi, kata Adela Timmons, psikolog dari Pusat Psikologi Klinis dan Kuantitatif untuk Anak dan Keluarga di Florida International University.

"Kami merasa bisa lebih efektif dalam menangani kasus jika kita bisa memberi bantuan dalam kehidupan seseorang saat mereka membutuhkannya," katanya.

Terapi model tradisional tak bisa memenuhi tujuan tersebut. Biasanya satu sesi dilakukan satu jam dalam seminggu, saat pasien mengingat apa yang terjadi dalam seminggu terakhir, dan berbicara soal masalah-masalah yang terjadi sejak itu.

"Terapis tak bisa berada di sana saat momen itu terjadi dan orang butuh bantuan" kata Timmons. "Ada banyak langkah yang bisa dilakukan dalam proses tradisional di mana intervensi malah menjadi kurang efektif."

Hak atas foto Getty Images Image caption Dengan mengawasi faktor-faktor yang bisa memperbesar risiko pasangan bertengkar memungkinkan kecerdasan buatan untuk menceagah pertengkaran sebelum terjadi.

Namun peringatan otomatis yang muncul berdasarkan pengawasan konsisten akan fisiologi serta cara berbicara seseorang bisa memenuhi impian akan kebutuhan terapi intervensi. Dan sistem ini juga memungkinkan sistem perawatan yang lebih terstandardisasi, kata Helgadottir.

"Tak ada yang tahu apa yang terjadi di balik ruang terapi yang tertutup," kata Helgadottir, yang telah mengembangkan platform kecerdasan buatan berbasis bukti untuk menangani kecemasan sosial. "Kadang-kadang teknik yang paling efektif tak digunakan karena membutuhkan upaya yang lebih besar dari si terapis. Di sisi lain, komponen klinis dari sistem terapi kecerdasan buatan bisa sangat terbuka dan transparan."

"Sistem ini bisa dirancang dan diuji oleh peneliti dan praktisi unggulan. Terlebih lagi, komputer tak mengenal hari libur, dan tak ada bedanya apakah 1, 100 atau 1.000 pengguna memanfaatkannya di saat yang sama."

Meski begitu ada kekurangannya. Tak ada jaminan apakah notifikasi peringatan pada ponsel Anda yang memperingatkan akan kemungkinan pertengkaran yang terjadi malah akan berbalik dan membuat Anda semakin kesal. Pemilihan waktu untuk intervensi itu pun menjadi penting.

"Kita tak mau melakukan intervensi saat konflik," kata Timmons. "Saat orang sudah kesal, mereka tak akan menerima peringatan dari ponsel mereka yang meminta mereka untuk tenang. Tapi jika kita bisa memberitahu orang saat eskalasi mulai terjadi tapi mereka masih bisa mengatur perilaku mereka — itulah titik intervensi yang tepat."

Ada banyak hambatan teknologi yang harus diatasi sebelum aplikasi semacam ini bisa digunakan. Tim harus menajamkan algoritme yang bisa meningkatkan tingkat efektivitas pada banyak orang berbeda. Ada juga pertanyaan besar seputar privasi.

Hak atas foto Getty Images Image caption Pasangan yang ingin memperbaiki hubungan bisa mendapat keuntungan dari kemampuan prediksi yang dimiliki oleh kecerdasan buatan.

Kebocoran data akan hubungan Anda dengan pasangan tentu akan membuka berbagai informasi sensitif. Muncul juga pertanyaan akan apa yang terjadi pada data tersebut jika ada kejahatan yang terjadi, seperti kekerasan domestik.

"Kami harus berpikir bagaimana mengatasi situasi itu dan cara-cara menjaga keamanan orang-orang dengan menjaga privasi mereka," kata Timmons. "Ini adalah isu sosial yang lebih luas yang harus terus kita bicarakan."

Jika model terapi ini bisa sukses, maka ini bisa membuka cara-cara serupa untuk meningkatkan hubungan lain — seperti dalam keluarga, pekerjaan, atau dinamika antara dokter-pasien. Semakin banyak fungsi tubuh kita yang dimonitor — dari gerakan mata sampai ketegangan otot — semakin banyak yang bisa kita ungkap dalam hubungan.

Mungkin ada semakin banyak lapisan makna, selain reaksi fisik dasar dan cara kita berbicara, yang bisa diungkap oleh mesin.

Versi asli tulisan ini dalam bahasa Inggris bisa Anda baca di How your voice hides clues about love life di laman BBC Future