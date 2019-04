Kepulauan kecil di Skotlandia yang hasilkan bahan bakar hidrogen

Hak atas foto Nicola Colombo/Getty Images

Kepulauan Orkney di Skotlandia menghasilkan lebih banyak energi bersih daripada yang dapat digunakan penghuninya. Lalu, apa langkah mereka selanjutnya? Mereka memproduksi bahan bakar hidrogen.

Saya telah melihat ribuan pompa bensin dalam hidup saya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat stasiun pengisian bahan bakar hidrogen.

Stasiun itu terletak di tepi jalan di kepulauan Orkney, sebuah kepulauan di lepas pantai timur laut Skotlandia di mana penduduknya memiliki impian besar: mereka ingin mobil, kapal feri, dan penghangat ruangan mereka bekerja menggunakan hidrogen.

Ketika kami mendekat, tempat pengisian bahan bakar itu terlihat sangat biasa. Hanya ada pompa pengisian yang menunggu untuk digunakan.

Tetapi Adele Lidderdale, petugas proyek hidrogen di Dewan Kepulauan Orkney, sedikit gugup: salah satu sensor vannya tidak berfungsi akhir-akhir ini, katanya, dan mungkin tidak bisa menerima bahan bakar dari mulut pipa.

Dia memasukkan mulut pipa ke dalam van dan melangkah mundur. Dia tampak lega ketika proses pengisian berjalan lancar.

Hak atas foto Diego Arguedas Ortiz Image caption Penduduk Orkney memiliki impian besar: mereka ingin mobil, feri, dan penghangat ruangan mereka bekerja menggunakan hidrogen.

Tiga menit kemudian, tangki berkapasitas 1,4 kilogram penuh, dan kami melanjutkan perjalanan -semua tanpa menggunakan bensin satu tetes pun.

Sejak Orkney merencanakan ekonomi berbasis hidrogen pada 2016, prosesnya tidak selalu semulus ini. Ketika lima van, termasuk yang saya gunakan, tiba pada tahun 2017, pulau-pulau itu tidak memiliki hidrogen karena produksinya masih belum berjalan.

Setelah berhasil menghasilkan hidrogen, mereka menghadapi masalah lain: siapa yang dapat memperbaiki kendaraan berbahan bakar hidrogen yang rusak di wilayah berpenduduk 21.000 orang ini?

Menanggapi tantangan itu, penduduk Orkney mendatangkan ahli untuk melatih mekanik lokal, menciptakan program pendidikan untuk operator feri dan merancang peraturan untuk memperbarui hukum maritim hingga memungkinkan penggunaan hidrogen pada kapal.

Mereka tidak berhenti di situ. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pada tahun 2021, pulau-pulau itu akan memiliki feri pertama di dunia yang hanya menggunakan bahan bakar hidrogen.

Kepulauan ini mungkin nampak tidak mungkin menjadi aspirasi canggih semacam itu. Tetapi jika berhasil, upaya ini mungkin menginspirasi komunitas lain untuk meninggalkan bahan bakar fosil.

Seperti yang dikatakan Lidderdale: "Jika kami dapat bermimpi untuk menjalankan kapal dengan hidrogen, tidak ada alasan orang lain untuk tidak mengikuti."

Energi bersih

Tidak seperti bensin atau diesel, pembakaran hidrogen tidak menghasilkan produk sampingan yang berbahaya.

Sekarang, saat kami berkendara melalui ibukota Orkney di Kirkwall, hidrogen bergabung dengan oksigen di dalam van untuk menghasilkan reaksi listrik yang memberi tenaga pada mesin.

Satu-satunya emisi yang dihasilkan adalah air murni. Dengan kata lain, tidak ada polusi udara dan tidak ada emisi gas rumah kaca (seperti karbon dioksida) yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Selain mobil, hidrogen dapat digunakan untuk menghangatkan ruangan, menyalakan listrik, bahan bakar kereta, kapal feri, kargo, dan untuk proses industri.

Hak atas foto Construction Photography/Avalon/Getty images Image caption Tidak seperti bensin atau diesel laut, pembakaran hidrogen tidak menghasilkan produk sampingan yang berbahaya.

Manfaat lain dari hidrogen? Jika Anda memiliki terlalu banyak hidrogen, Anda dapat menyimpan dan mengangkutnya dalam skala besar dengan relatif mudah.

Seperti yang ditulis oleh seorang konsultan keuangan energi terbarukan Bloomberg dalam kolom yang diterbitkan tahun lalu, hidrogen "adalah salah satu zat yang paling menjanjikan untuk disimpan dalam jangka panjang."

Tetapi memproduksi hidrogen cukup rumit. Meskipun hidrogen adalah zat kimia paling melimpah di alam semesta, sangat sedikit dari zat itu yang tersedia sebagai gas. Zat itu misalnya, sering ditemukan bercampur dengan Oksigen untuk membentuk air.

Anda perlu memecah tautan-tautan itu untuk "membebaskan" hidrogen itu dan menggunakannya. Proses itu membutuhkan banyak listrik - yang mungkin tidak berasal dari sumber yang "bersih".

Hak atas foto Diego Arguedas Ortiz Image caption Jika Anda memiliki terlalu banyak hidrogen, Anda dapat menyimpan dan mengangkutnya dalam skala besar dengan relatif mudah.

Cara yang lebih murah untuk menghasilkan hidrogen adalah dengan menggunakan metana dan penangkap dan penyimpan karbon (CCS). Beberapa ahli berpendapat cara ini lebih masuk akal, tetapi mungkin tidak sebersih yang diharapkan.

Namun, penelitian yang diterbitkan pada bulan Februari 2019 menunjukkan bahwa hidrogen yang diproduksi menggunakan listrik yang terbarukan mungkin lebih kompetitif secara harga dan akan menyaingi CCS dalam satu dekade.

Tetapi bagi Orkney, menghasilkan hidrogen melalui listrik berjalan dengan baik. Pulau-pulau di kepulauan itu tersebut telah berbangga diri menjadi daerah dengan kendaraan listrik terpadat di Inggris.

Dan yang paling penting, berkat sumber-sumber seperti energi pasang surut dan gelombang, Orkney mampu menghasilkan listrik bersih lebih banyak dari yang dibutuhkan penghuninya.

Bahkan setelah mengekspor ke jaringan nasional Inggris, sumber listrik itu menghasilkan sekitar 130% listrik dari yang dibutuhkan penduduknya - semuanya dari sumber yang bersih.

Oleh karena listrik sulit untuk disimpan dalam skala besar (kami masih tidak memiliki baterai yang besar untuk seluruh masyarakat), beberapa turbin gelombang pasang surut atau angin harus dimatikan secara berkala untuk menghindari kerusakan saluran listrik ke daratan Inggris.

Memproduksi hidrogen

Hidrogen yang dipompa Lidderdale berasal dari pulau Eday, tempat sekitar 130 orang tinggal.

Eday menghasilkan terlalu banyak energi bersih dan tidak ada cara untuk menggunakannya.

Pulau itu telah berinvestasi dalam turbin angin yang dimiliki bersama oleh masyarakat pada tahun 2012.

Mereka awalnya berencana untuk menjual listrik itu ke jaringan nasional Inggris dan mendapat keuntungan dari revolusi energi hijau.

Hak atas foto Smith Collection/Gado/Getty Images Image caption Meskipun hidrogen adalah zat kimia paling melimpah di alam semesta, sangat sedikit dari zat itu yang tersedia secara bebas sebagai gas.

Tetapi pada tahun itu, operator jaringan mengumumkan bahwa sudah terlalu banyak turbin baru bermunculan di Skotlandia utara dan mereka tidak dapat mengambil semua energi bersih yang dihasilkan, kata James Stockan, Pemimpin Dewan Kepulauan Orkney.

Pulau ini juga merupakan tempat Pusat Energi Laut Eropa (EMEC), lembaga global terkemuka yang mengembangkan energi gelombang pasang surut.

Dengan dua sumber energi bersih yang andal, pulau ini menjadi tempat yang ideal untuk mulai memproduksi hidrogen.

Minyak di laut

Pulau-pulau Orkney bergantung pada sistem feri mereka. Tenaga medis, barang, guru, dan anggota keluarga mengandalkan feri untuk beraktivitas.

Tetapi feri juga mengkonsumsi sekitar sepertiga dari bahan bakar fosil Orkney, keadaan yang menghambat ambisi pulau-pulau itu untuk menjadi tempat yang lebih hijau.

"Jika Anda melihat cara mendekarbonisasi sektor maritim, ini adalah salah satu cara terbaik untuk melakukannya," kata John Clipsham, manajer hidrogen di EMEC.

Hak atas foto Diego Arguedas Ortiz Image caption Pulau-pulau Orkney bergantung pada sistem feri mereka. Tenaga medis, barang, guru, dan anggota keluarga mengandalkan feri untuk beraktivitas.

Pulau Shapinsay, tempat tujuan kami, adalah rumah bagi lebih dari 300 penduduk, pantai-pantai indah, dan perbukitan.

Di dermaga, Steve Bews, ketua Komunitas Pengembangan Shapinsay, menunggu saya di atas van putih bertenaga bensin.

Kami berkendara melalui pedesaan berbukit menuju ke turbin angin yang berada di atas lereng. Dibangun pada tahun 2012, turbin milik masyarakat itu telah menciptakan pendapatan yang cukup untuk memberikan hibah pendidikan, taksi listrik untuk keperluan masyarakat (tidak ada taksi di pulau itu) dan subsidi untuk naik feri tambahan ke Kirkwall setiap malam.

Ketika beberapa organisasi datang kepada mereka dan meminta untuk memanfaatkan kelebihan listrik untuk menghasilkan hidrogen di Shapinsay, komunitas itu setuju.

"Kami punya banyak listrik ramah lingkungan hijau," kata Bews, yang merupakan petugas dan sukarelawan di komunitas itu.

Hak atas foto Getty Images Image caption Feri mengkonsumsi sekitar sepertiga dari bahan bakar fosil Orkney, keadaan yang menghambat ambisi pulau-pulau itu untuk menjadi tempat yang lebih hijau.

Stasiun elektrolisis sudah dibangun sejak Desember 2018 dan akan siap digunakan pada awal 2019.

Stasiun ini akan dapat menghasilkan 500 kilogram hidrogen sehari, kira-kira bisa memenuhi permintaan harian layanan feri dari Kirkwall-Shapinsay.

Orang-orang di Shapinsay dapat menjual kelebihan listrik mereka dan mereka mendapatkan akan mendapatkan pemanas yang lebih murah untuk anak-anak mereka.

Perjalanan ke depan

Banyak orang di Orkney bangga dengan kecanggihan teknologi mereka. Tetapi mereka tampaknya lebih bangga dengan kemampuan untuk memberikan pekerjaan berkualitas bagi para profesional muda mereka.

Mungkin Orkney dapat memberikan contoh bagi komunitas kecil lainnya yang berjarak jauh dari ibukota atau pusat kota lain. Mungkin transisi dari bahan bakar fosil membuka peluang bagi wilayah ini.

"Ada ribuan pulau di dunia," kata pemimpin dewan Stockan. Dia bermimpi tentang dunia bebas karbon di mana pulau-pulau kecil menjadi memimpin.

"Kami telah memiliki komoditas yang dapat diekspor (hidrogen), yang dapat kami bagi dengan mereka, sehingga pulau-pulau ini tidak menjadi yang terakhir - tetapi bisa menjadi yang utama."

Anda dapat membaca versi bahasa Inggris artikel iniHow hydrogen is transforming these tiny Scottish islands di laman BBC Future.