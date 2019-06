Cara Anda menceritakan kisah hidup akan membentuk kepribadian Anda

Hak atas foto BBC/Getty Images

Bayangkan ketika Anda berusia 12 tahun, keluarga Anda pindah ke kota lain. Di sekolah baru, Anda dirisak untuk pertama kalinya.

Ketika merenungkan periode hidup saat itu, apakah Anda melihatnya sebagai salah satu dari sekian banyak kisah yang awalnya berjalan bagus, dan kemudian berubah buruk?

Atau apakah Anda melihatnya sebagai contoh pengalaman sulit yang berakhir manis - mungkin perisakan itu membuat Anda tangguh, atau menuntun Anda untuk bertemu orang yang menjadi teman seumur hidup Anda?

Mungkin kelihatannya cara Anda menceritakan kisah ini, bahkan hanya untuk diri Anda sendiri, tidak membentuk diri Anda. Tetapi ternyata cara Anda menafsirkan hidup Anda, dan menceritakan kisahnya, punya efek mendalam pada kepribadian Anda di masa mendatang.

Hak atas foto BBC/Getty Images Image caption Bagaimana Anda mengisahkan peristiwa besar dalam hidup Anda memiliki dampak mendalam pada kepribadian Anda.

Pada pertengahan abad ke-20, pertunjukan This Is Your Life sangat populer di televisi Inggris dan Amerika.

Program ini mengundang para selebritas dan non-selebritas yang dihadiahi sebuah buku merah yang menampilkan peristiwa-peristiwa penting, titik balik penting, dan kenangan dari kehidupan mereka.

Kisah hidup ini disusun oleh para peneliti untuk program tersebut.

Tetapi dalam kenyataannya, kita semua berjalan dengan sebuah versi "buku merah" - yang ditulis secara pribadi, seringkali tanpa kita sadari - dalam pikiran kita.

Narasi-narasi ini ada, terlepas apakah kita memilih untuk memberi banyak perhatian atau tidak. Kisah-kisah ini memberi makna pada keberadaan kita dan memberikan landasan bagi rasa identitas kita.

Anda adalah kisah Anda.

Sebagaimana digambarkan tim yang dipimpin oleh Kate McLean di Western Washington University dalam makalah di Journal of Personality and Social Psychology, "kisah-kisah yang kita ceritakan tentang diri kita mengungkapkan diri kita, membangun diri kita sendiri, dan mempertahankan diri kita seiring berjalannya waktu".

Penelitian baru dari tim McLean adalah salah satu yang terbaru untuk mengeksplorasi ide menarik bahwa - meskipun terus direvisi dan diperbarui - kisah-kisah pribadi ini mengandung berbagai elemen stabil yang mengungkapkan sesuatu yang melekat pada diri kita.

Kisah-kisah ini mencerminkan aspek fundamental dari kepribadian kita.

Salah satu rekan McLean, pakar kepribadian, dan perintis di bidang ini, Dan P McAdams di Universitas Northwestern, menjelaskan hal ini dalam makalah seminalnya The Psychology of Life Stories:

"Manusia berbeda satu sama lain dari cara mereka mengisahkan hidup masing-masing hampir mirip dengan perbedaan satu sama lain ditinjau dari karakteristik psikologis yang lebih konvensional seperti sifat mereka."

Hak atas foto BBC/Getty Images Image caption Orang memiliki sifat yang berbeda, begitu pula mereka menceritakan kisah hidup mereka menggunakan gaya yang berbeda.

Dalam hampir dua dekade sejak McAdams mengajukan klaim itu, bukti-bukti telah terakumulasi untuk mendukung gagasan bahwa, di samping tujuan, nilai-nilai, dan sifat-sifat karakter kita, narasi pribadi kita mencerminkan aspek stabil dari kepribadian kita.

McAdams memberi label pada ketiga aspek diri ini "Personalitas Trinitas".

Karya lain juga telah menggambarkan pentingnya gagasan cerita diri sebagai bagian dari kepribadian, karena cara kita menceritakan kisah-kisah pribadi kita ternyata memiliki implikasi bagi kesehatan mental dan kesejahteraan kita secara keseluruhan.

Misalnya, jika Anda adalah tipe orang yang akan mengingat hal-hal positif yang muncul dari episode (misalnya) perisakan di sekolah baru Anda, kemungkinan besar Anda akan lebih bahagia dan puas dalam hidup.

Selain itu, mengubah gaya dan fokus dari mengisahkan diri Anda dapat bermanfaat.

Dan memang, membantu orang untuk menafsirkan kembali kisah pribadi mereka dengan cara yang lebih konstruktif adalah dasar dari apa yang dikenal sebagai "terapi naratif".

Buku merah di kepala Anda bukanlah edisi terakhir.

Ubah cerita Anda saat Anda mengisahkannya, dan mungkin Anda bisa mengubah kepribadian Anda.

Tetapi apa saja perbedaan gaya menceritakan kehidupan kita?

Ketika menggambarkan sifat-sifat karakter orang - cara berpikir konvensional tentang kepribadian - teori yang paling banyak didukung dan diteliti di lapangan menunjukkan bahwa, dari ribuan istilah sifat dalam bahasa Inggris, dapat disuling menjadi "Lima Besar" (termasuk ekstroversi, kesadaran, neurotisme, dan sebagainya) yang menangkap esensi setiap individu.

Dan, tampaknya, kisah hidup kita juga memiliki fitur utama yang dapat mendefinisikan masing-masing kita.

Penelitian telah mengukur banyak rangkaian dari berbagai aspek kisah pribadi orang, termasuk (dan seperti yang pertama kali dikompilasi oleh rekan McLean, Jonathan Adler):

"agensi, persekutuan, valensi, penebusan, kontaminasi, penjelasan, koherensi (setidaknya tiga jenis), proses eksplorasi, tujuan pertumbuhan, memori integratif dan intrinsik, pembuatan makna positif dan negatif, elaborasi, kemewahan, pemrosesan akomodatif, pemrosesan berbeda, valensi akhir, pemrosesan afektif, keintiman, bayangan, kompleksitas".

Hak atas foto BBC/Getty Images Image caption Ketika kita menceritakan kisah hidup kita, kita cenderung lebih menekankan yang negatif atau positif, yang mengatakan sesuatu tentang siapa kita.

Untuk menyaring fitur kisah hidup paling bermakna dari daftar ini, McLean dan timnya melakukan tiga studi yang melibatkan hampir 1.000 sukarelawan.

Masing-masing memberikan kisah dari episode tertentu kehidupan mereka atau narasi menyeluruh yang merangkum seluruh kisah hidup mereka.

Berdasarkan analisis menyeluruh dan pengkodean narasi yang mereka hasilkan, McLean dan rekan-rekannya percaya ada "Tiga Besar" fitur utama yang mewakili karakteristik cara kita menceritakan kisah hidup kita.

Yang pertama adalah "Tema-tema terkait motivasi dan afektif", yang melihat seberapa besar otonomi dan hubungan dengan orang lain yang diungkapkan narator, serta seberapa positif atau negatif cerita secara keseluruhan, dan apakah mereka didominasi oleh situasi yang baik berubah menjadi suram (melihat bahwa episode perisakan sebagai hal-hal yang merusak), atau situasi buruk pada akhirnya berakhir dengan baik (seperti ketika perisakan menghasilkan hasil positif).

Yang kedua adalah "Penalaran Autobiografis", yaitu seberapa banyak kita merefleksikan pengalaman dalam cerita kita, menemukan makna dalam apa yang terjadi, dan membedakan hubungan antara peristiwa-peristiwa kunci, dan cara-cara yang kita miliki dan yang belum berubah.

Dan yang terakhir, ada "Struktur", atau seberapa banyak cerita kita masuk akal, dalam hal garis waktu, fakta dan konteksnya.

Hak atas foto BBC/Getty Images Image caption Seberapa banyak struktur di cerita kita juga memberikan wawasan tentang tipe kepribadian yang kita miliki.

Agar narasi pribadi kita mirip dengan aspek kepribadian, narasi perlu menunjukkan tingkat stabilitas yang bermakna dari waktu ke waktu (mirip dengan stabilitas karakter kita).

Penelitian terbaru menunjukkan ini memang masalahnya.

Misalnya, Robyn Fivush di Emory University dan rekan-rekannya meminta hampir 100 sukarelawan dewasa untuk menceritakan kisah hidup mereka dalam sebuah wawancara.

Mereka bertemu kembali dengan sukarelawan ini empat tahun kemudian, di mana mereka diundang untuk menceritakan kisah hidup mereka sekali lagi.

Yang terpenting, para peneliti menemukan bahwa "koherensi" dari cerita relawan mereka menunjukkan stabilitas sepanjang durasi penelitian (fitur yang mirip dengan karakteristik "Struktur" yang diidentifikasi oleh tim McLean).

"Cara-cara kita menceritakan narasi otobiografis mencerminkan aspek stabil dari perbedaan individu," kesimpulan Fivush dan timnya.

Hasil terbaru ini menambah temuan terbaru yang serupa, seperti bahwa isi kisah-kisah pribadi kita memperoleh unsur stabilitas sejak pertengahan masa remaja, menjadi semakin konsisten seiring bertambahnya usia.

Dan bahwa frekuensi relatif dari upaya penebusan dan urutan kontaminasi pada cerita kaum muda menunjukkan tingkat stabilitas selama beberapa tahun (meski frekuensi cerita ini berubah dari waktu ke waktu, para peserta yang memiliki urutan lebih banyak pada penceritaan pertama juga cenderung memiliki lebih banyak pada penceritaan kedua tiga tahun kemudian).

Hak atas foto BBC/Getty Images Image caption Konten dari kisah pribadi kita menjadi semakin konsisten seiring bertambahnya usia.

Gagasan bahwa kisah hidup kita mencerminkan aspek yang stabil dan penting dari kepribadian kita mungkin memiliki konsekuensi penting.

Beberapa tahun yang lalu, Jonathan Adler di Franklin W Olin College of Engineering dan rekan-rekannya, termasuk Iliane Houle di University of Quebec di Montreal, meninjau 30 penyelidikan yang ada terkait kisah-kisah kehidupan dan menemukan bahwa beberapa aspek terkait dengan kebahagiaan.

Orang yang menceritakan lebih banyak kisah positif dan kisah-kisah dengan lebih banyak unsur penebusan (misalnya, saat Anda kehilangan pekerjaan, tetapi akhirnya beralih jalur karier menjadi sesuatu yang lebih Anda sukai) cenderung lebih bahagia, setidaknya berdasarkan penelitian di Barat, terkait kepuasan hidup dan kesehatan mental yang lebih baik.

Begitu juga orang-orang yang mengungkapkan diri sebagai protagonis dalam peristiwa-peristiwa kehidupan mereka dan memiliki persekutuan yang lebih bermakna dengan orang lain.

Misalnya, episode yang mereka ingat sering kali melibatkan orang yang dicintai dan teman dekat, seperti malam pelepasan status lajang yang lucu, atau berbagi hobi, seperti saat mereka dan sepupu mereka pergi ke kelas memasak bersama.

Terlibat dalam penalaran otobiografis yang lebih dan memiliki struktur yang lebih besar untuk kisah hidup seseorang juga berkorelasi dengan kebahagiaan yang lebih besar.

Sebaliknya, bercerita dengan lebih banyak "kontaminasi", kurang otonomi dan persekutuan berkorelasi dengan kesejahteraan yang lebih rendah.

Selain itu, ada beberapa bukti yang terbatas bahwa peningkatan fitur positif dari kisah hidup seseorang mendahului konsekuensi manfaat untuk kebahagiaan, daripada sekadar mencerminkan kehidupan menjadi lebih baik - meskipun Adler dan rekan-rekannya memperingatkan bahwa penelitian jangka panjang diperlukan untuk membangun hubungan sebab akibat.

Hak atas foto BBC/Getty Images Image caption Ada bukti bahwa semakin banyak fitur positif dalam kisah kehidupan seseorang dapat mendahului kebahagiaan seseorang.

Apakah ini berarti bahwa jika Anda dapat merevisi kisah hidup Anda, seperti dengan mempertimbangkan hal-hal positif yang muncul dari pengalaman negatif, Anda mungkin dapat mengembangkan kepribadian yang lebih kuat dan sehat?

Idenya tidak sepenuhnya dibuat-buat. Pertimbangkan satu penelitian terbaru di mana siswa yang menjadi relawan diminta untuk menulis narasi sehingga mereka menampilkan lebih banyak urutan penebusan (seperti mempertimbangkan "satu kali kegagalan telah mengubah Anda menjadi lebih baik").

Dibandingkan dengan peserta yang diawasi yang tidak diminta dengan cara ini, mereka yang didorong untuk menampilkan lebih banyak urutan penebusan kemudian menunjukkan ketekunan tujuan yang lebih besar, bahkan beberapa minggu kemudian, mengatakan bahwa mereka cenderung menyelesaikan apa pun yang mereka mulai.

"Tidak hanya temuan ini memberikan bukti bahwa narasi pribadi dapat dibentuk," kesimpulan para peneliti, "mereka juga menyarankan bahwa mengubah cara orang berpikir dan berbicara tentang peristiwa kehidupan yang penting dapat memengaruhi kehidupan mereka untuk bergerak maju."

Seperti yang telah lama dibantah oleh para filsuf, ada perasaan di mana kita membangun realitas kita sendiri. Dunia kita adalah apa yang kita olah.

Biasanya perspektif yang membebaskan ini diterapkan oleh ahli psikoterapi untuk membantu orang menghadapi ketakutan dan kecemasan tertentu.

Penelitian kisah kehidupan menyarankan prinsip yang sama dapat diterapkan pada tingkat yang lebih tinggi, dengan cara yang sama seperti kita menulis kehidupan kita sendiri, karena itu membentuk siapa kita.

Sekarang itu adalah kisah yang layak untuk dibagikan.

Anda dapat membaca artikel aslinya The transformational power of how you talk about your life dan artikel lain semacam ini dalam bahasa Inggris di BBC Future.