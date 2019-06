Benarkah merapikan rumah bisa membuat kita lebih bahagia?

Hak atas foto Getty Images

"Merapikan barang-barang dapat mengubah hidupmu."

Ini adalah janji yang memikat dari perempuan asal Jepang yang didewakan untuk urusan merapikan isi rumah, Marie Kondo.

Sekitar 11 juta orang telah membeli bukunya, The Life-Changing Magic of Tidying Up, dan jutaan lainnya telah menyaksikannya beraksi di Netflix dengan harapan belajar cara meniru gaya hidup minimalistik ala Kondo.

Metode "KonMari" yang dia lakukan sangat mudah - merapikan rumah Anda berdasarkan kategori alih-alih berdasar kamar, tapi mengumpulkan semuanya sebelum memilahnya, nikmati kengerian penuh materialisme Anda, dan simpan hanya hal-hal yang berguna atau "memicu kegembiraan".

Tidak ada yang aman dari misinya untuk mengurangi jumlah barang dalam hidup kita - pakaian, peralatan dapur, dokumen, dan yang paling kontroversial, buku-buku untuk disingkirkan.

Kondo bukan satu-satunya orang yang menganjurkan gaya hidup yang lebih sederhana dan lebih rapi ini.

Di Inggris, Sophie Hinchliffe, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Hinch, telah menunjukkan kepada para pengikut Instagram dan pemirsa TVnya bahwa memiliki rumah yang lebih bersih dan rapi dapat mengarah pada kehidupan yang lebih baik.

Sementara di California, Beth Penn telah menulis buku dan mendirikan perusahaannya sendiri untuk membantu orang memilah barang-barang mereka.

Ada lusinan buku lain dan layanan yang dapat ditemukan dengan pencarian cepat di internet.

Tetapi bagi kebanyakan dari kita, tumpukan kekacauan mungkin tidak tampak seperti masalah besar.

Itu mungkin berarti kita berjuang untuk menemukan permukaan yang bersih untuk meletakkan gelas sesekali atau kita tak sengata memasukkan jari pada tumpukan peralatan olahraga yang salah tempat, tetapi itu tidak membuat hidup kita semakin buruk.

Bahkan, sebagian besar dari kita sangat menyukai barang-barang kita - itu membantu mengubah bangunan tempat kita tinggal menjadi rumah dan dapat memberi kita kepuasan.

Membuang benda mengaktifkan bagian otak yang juga bertanggung jawab untuk memproses rasa sakit

"Untuk para penimbun, benda dapat mewakili kenyamanan dan keamanan," kata James Gregory, seorang psikolog klinis dan pakar penimbunan di Universitas Bath.

Dalam kasus yang paling ekstrem, penimbunan diakui sebagai gangguan medis yang dapat merampok kualitas hidup orang-orang.

Satu studi oleh para peneliti di Universitas Yale menggunakan pemindaian otak untuk menunjukkan bahwa bagi orang-orang dengan kelainan ini, membuang benda mengaktifkan bagian otak yang juga bertanggung jawab untuk memproses rasa sakit .

Sebagian besar dari kita mungkin tidak merasa keterikatan yang begitu kuat dengan harta benda kita, tetapi hal-hal yang terkait dengan ingatan yang signifikan secara emosional tetap dapat mewakili sepotong identitas Anda yang sulit untuk dibuang.

Ketika Anda berjuang untuk berpisah dengan kostum yang Anda kenakan di tim basket universitas, misalnya, Anda tidak benar-benar berpegang pada kostum itu sendiri.

Alih-alih, Anda bergantung pada ingatan yang diwakili oleh pakaian usang yang sekarang Anda tidak akan kenakan lagi. Nilai sentimentalnya mungkin membuat memberikan kostum itu terasa seperti menyerahkan sepotong identitas Anda sendiri, kata Gregory.

Tetapi dapatkah mengumpulkan semua barang-barang ini benar-benar membuat hidup kita lebih baik? Atau bisakah kita lebih baik dengan lebih sedikit barang?

Tentu saja, tampaknya hidup di ruang yang tidak rapi dapat berdampak negatif pada banyak bidang kehidupan kita.

Stephanie McMains dan Sabine Kastner, psikolog di Princeton University, menemukan bahwa kekacauan dapat mengurangi kemampuan kita untuk fokus pada tugas, yang mungkin menjelaskan mengapa beberapa orang tidak tahan bekerja di meja yang berantakan.

Kekacauan juga dapat membuat kita lebih sulit untuk tertidur dan bahkan membuat kita lebih mungkin kecanduan junk food

Ketika lingkungan kita terasa penuh sesak, itu juga dapat membuat kita merasa lebih cemas dan stres, dengan satu penelitian oleh psikolog Rena Repetti dan Darby Saxby di University of California, Los Angeles menemukan ibu yang tinggal di rumah berantakan memiliki kadar hormon stres kortisol yang lebih tinggi.

Kekacauan juga dapat membuat kita lebih sulit untuk tertidur dan bahkan dapat membuat kita lebih mungkin ketagihan junk food, menurut sebuah penelitian, yang menemukan partisipan yang menggunakan "dapur semrawut" makan kue dua kali lebih banyak daripada yang ada di dapur yang rapi.

Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa Kondo menyukai sesuatu dan efek merapikan dapat membuat kita merasa segar dan puas.

"Salah satu keuntungan yang jelas untuk rumah yang rapi adalah bahwa dengan mudah menemukan berbagai hal akan mengurangi stres Anda," kata Chris Stiff, seorang dosen psikologi di Keele University.

Ada bukti bahwa lingkungan yang rapi membantu kita berpikir lebih jernih.

Misalnya, para peneliti di Universitas Navarra menemukan para sukarelawan membuat lebih banyak kesalahan dengan memasukkan data di lingkungan yang berantakan, daripada di lingkungan yang rapi.

"Gagasan merapikan dan menjadi lebih rapi dapat memberi Anda perasaan bahwa Anda mampu mencapai tujuan, yang merupakan salah satu pendorong utama kami," tambah Stiff.

"Jika kamu bisa melihat area baru organisasi, itu bagus untuk harga dirimu dan bisa membuatmu merasa seperti kamu bisa menguasai tantangan selanjutnya juga."

Stiff percaya salah satu keuntungan dari metode KonMari adalah bahwa metode ini mencakup instruksi terperinci tetapi masih memberikan cukup banyak kebebasan untuk bagaimana menafsirkannya, membuat Anda lebih mungkin berhasil dalam mencapai tujuan Anda.

Bahkan ada bukti bahwa menyelesaikan tugas berkat petunjuk daripada instruksi khusus, terasa lebih memuaskan.

Sophie Scott, seorang ahli saraf kognitif di University College London setuju bahwa merapikan, entah itu mengkoordinasikan warna rak buku atau merombak lemari pakaian, bertindak sebagai hadiah, yang meningkatkan pelepasan neurotransmitter dopamin, yang juga dikenal sebagai "bahan kimia kesenangan" otak.

"Bagian dari apa yang sistem imbalan lakukan adalah memberikan sensasi yang menyenangkan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dan jika itu membuat ketagihan, itu adalah jalan pintas menuju hasil itu," kata Scott.

Kegemaran saat ini untuk merapikan dan menciptakan "lemari kapsul" yang diseleksi secara ketat pada saluran vlogging juga sering melibatkan pembelian barang-barang penting yang modis dan membuang barang-barang kuno.

Scott percaya ini memberikan dorongan ganda untuk sistem hadiah kita, yang pertama dari merapikan dan yang kedua dari membeli barang-barang.

Namun, dia memperingatkan bahwa meskipun pembersihan yang baik dapat membuat kita bahagia, itu hanya akan meningkatkan suasana hati kita jika kita menetapkan tujuan yang dapat dikelola sendiri.

"Cara yang dijamin membuat kita tidak bahagia adalah dengan menetapkan tujuan yang tidak dapat Anda capai - seperti merapikan rumah Anda dalam sehari," kata Scott.

"Anda membuat diri Anda gagal dan Anda akan merasa lebih buruk."

Tetapi haruskah kita menjauhkan diri dari harta duniawi kita untuk mengejar kehidupan yang lebih bahagia?

Banyak tokoh agama berusaha menjalani kehidupan sederhana dengan keyakinan bahwa mereka tidak terbebani dengan harta benda dan merasa bebas.

Tetapi kita mungkin harus berhati-hati dalam melepaskan barang-barang yang memiliki hubungan sentimental yang dalam.

"Bisa jadi jalannya," kata Stiff. "Itu bisa menjadi pengalaman yang sangat negatif [jika kamu membuang benda sentimental yang tak tergantikan] tapi itu mungkin kamu bisa merasa dibersihkan - kamu mungkin merasa bebas dari masa lalumu."

Seorang seniman bernama Michael Landy dari London mengambil konsep ini secara ekstrem.Pada tahun 2001, ia menghancurkan setiap 7.227 harta miliknya di depan umum untuk sebuah karya seni yang disebut Break Down, termasuk pakaian, surat cinta, mobilnya dan mantel kulit domba ayahnya.

Merayakan retrospektif karyanya, ia mengatakan kepada BBC Culture: "Itu adalah dua minggu paling bahagia dalam hidup saya ... Pada saat-saat itu, diakui, saya merasa seperti saya menyaksikan kematian saya sendiri, karena orang-orang yang saya tidak lihat selama bertahun-tahun akan muncul , dan saya berpikir, "Yah, mereka hanya akan muncul untuk pemakaman saya."

Tetapi seringkali saya benar-benar merasa gembira. Tidak ada yang pernah menghancurkan semua harta duniawi mereka sebelumnya.

"Namun, dia mengatakan bahwa penonton kadang-kadang terkejut, terutama ketika melihat penghancuran kenang-kenangan pribadi.

Scott mengatakan kita tidak harus buru-buru menyingkirkan semua barang-barang kita karena mereka juga dapat membawa kita kebahagiaan.

Dia menyimpan foto-foto dari masa remajanya dan tidak melihat mereka untuk waktu yang lama, tetapi juga tidak ingin membiarkannya.

"Tahun lalu saya mengeluarkannya dan saya senang saya menyimpannya," katanya. "Mereka telah membawakanku kegembiraan dan yang lainnya juga."

Selain penyesalan, ada risiko bahwa seseorang yang telah memeluk kekacauan yang sepenuh hati dapat memperpanjang pendekatan kejam ini ke area lain dalam kehidupan mereka.

Salah satu klien Marie Kondo dikutip dalam bukunya mengatakan: "Kursus Anda mengajari saya untuk melihat apa yang benar-benar saya butuhkan dan apa yang tidak saya butuhkan. Jadi, saya bercerai. Sekarang saya merasa jauh lebih bahagia. "

Ada beberapa bukti bahwa kekacauan mungkin mempengaruhi hubungan kita - satu penelitian menemukan bahwa orang kurang mampu menafsirkan emosi karakter film dengan benar dari wajah mereka jika ada banyak kekacauan latar belakang dalam adegan tersebut.

Namun, kebanyakan dari kita cenderung memperlakukan hubungan pribadi secara berbeda dari kepemilikan. Scott mengatakan bahwa sebagai primata sosial, hubungan adalah salah satu hal yang paling berharga dalam hidup kita dan bahkan teman-teman yang "rese" bisa sangat berharga di saat dibutuhkan.

"Kita membutuhkan kekacauan sosial dan kita dirancang untuk mengatasinya," katanya.

Fisikawan Albert Einstein terkenal akan meja kerjanya yang berantakan

Banyak orang menemukan sukacita dalam mengumpulkan barang-barang. Pakar dan blogger gaya vintage Kate Beavis berpendapat bahwa rumah minimalis "membosankan dan hambar".

Rumahnya di Bedfordshire, Inggris, penuh dengan tas, mainan, telepon, dan peralatan masak dari tahun 1960-an.

"Saya suka peralatan rumah tangga vintage yang tidak biasa tetapi juga suka mencari barang murah jadi ketika saya menemukan sesuatu, saya tidak peduli jika saya sudah punya beberapa - semakin banyak semakin meriah," katanya.

Stiff juga berpikir ada nilai nyata dalam kekacauan dan nostalgia, terutama jika kita kurang beruntung untuk mengembangkan Alzheimer di kemudian hari. "Penggunaan kata berantakan menyiratkan bahwa itu adalah hal-hal yang tidak memiliki nilai tetapi hal-hal yang membangkitkan kenangan indah itu berharga, terutama bagi orang-orang dengan masalah ingatan," katanya.

Ada banyak manfaat langsung juga. Satu studi oleh para peneliti di University of Minnesota menemukan bahwa lingkungan yang berantakan dapat membuat kita lebih kreatif, sedangkan lingkungan yang tertib membuat kita lebih mungkin untuk mengonfirmasi harapan tradisional.

Seperti yang dikatakan Albert Einstein - pemilik meja yang terkenal berantakan - "Jika meja yang berantakan adalah pertanda pikiran yang berantakan, maka, petanda apakah meja kosong itu?"

Anda bisa menyimak versi bahasa Inggris dari artikel ini, Can decluttering your house reallu make you happier? di laman BBC Future.