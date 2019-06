Lima cara kita memberi makan khalayak dunia pada 2050

Pertanian sedang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya - berikut lima hal yang perlu kita ubah.

Bersamaan dengan meningkatnya populasi secara global, beberapa pihak memperkirakan bahwa penduduk dunia dapat mencapai 10 miliar pada tahun 2050.

Untuk memberi makanan bagi orang sebanyak itu, kita akan perlu memproduksi makanan dalam jumlah yang besar.

Skala tantangannya sangat luar biasa. Dengan hanya 30 musim tanam dan panen yang tersisa sebelum akhirnya populasi mencapai angka 10 miliar itu, jelas sekali bahwa pertanian yang kita kenal sekarang harus berubah, jika kita ingin memiliki harapan untuk memberi makan planet ini.

Selama enam bulan terakhir saya sudah melakukan perjalanan ke seluruh Eropa untuk berbicara dengan para ilmuwan dan insinyur perintis, para pemikir global, para pedagang retail yang cerdas, dan tentu saja, para petani yang berpengetahuan luas dan tangguh, untuk BBC World News and BBC Future series, Follow the Food.

Tujuannya adalah untuk mempelajari banyaknya masalah di seputar pasokan makanan dan menemukan jalan keluar yang potensial untuk masa depan kita.

Transformasi yang sangat dibutuhkan ini - tidak hanya pertanian, tetapi seluruh rantai pasokan makanan kami - sudah berjalan.

Berikut adalah lima solusi yang bisa membantu kita bersiap untuk menyediakan pangan bagi 10 miliar penduduk.

Menciptakan robot petani

Sebelum Anda berteriak di layar Anda tentang bagaimana robot-robot itu mengambilalih pekerjaan kita, dengarkan saya.

Banyak petani yang mengatakan bahwa waktu yang dihabiskan di ladang, duduk di traktor berjam-jam, bukan hanya berulang-ulang dan membosankan, tetapi juga merampas waktu yang bisa mereka habiskan untuk pekerjaan utama lain yang perlu mereka lakukan untuk mengelola bisnis mereka.

The Small Robot Company telah menciptakan tiga robot kecil: Tom, Dick, dan Harry.

Tom mengambil gambar tanaman yang diberi geotag di lapangan, yang dikirim kembali untuk dianalisis.

Hal itu diikuti oleh Dick yang keluar untuk menyemprot masing-masing tanaman - dengan ketepatan yang persis, menghilangkan kebutuhan untuk menutupi bidang penyemprotan dan menghindari pencemaran yang tidak perlu dan menghemat sumber daya.

Harry adalah robot penanam, lengkap dengan bor robot. Bersama-sama mereka melakukan tugas-tugas monoton yang secara konvensional dilakukan oleh manusia, dengan akurasi yang lebih besar dan lebih sedikit pemborosan.

Menyimpan kotoran yang berharga

Satu alasan kecil, robot-robot yang bergerak dapat menjadi kabar baik bagi pertanian karena mereka dapat menggantikan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh traktor konvensional yang besar.

Traktor-traktor yang biasa itu berat. Ketika mereka melaju melintasi ladang, mereka memadatkan tanah. Hal itu menghancurkan celah di dalamnya, mengurangi ukuran pori-pori yang menahan udara dan air.

Pemadatan ini secara signifikan mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air dan begitu juga dengan kemampuan tanaman untuk mengambilnya, bersama dengan nutrisi.

Menggunakan robot-robot yang lebih kecil dan ringan untuk melaksanakan pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh traktor-traktor dapat sangat mengurangi masalah-masalah tersebut.

Saat ini, robot kecil tidak dapat menarik mesin-mesin yang besar dan berat seperti mesin pengolah tanah dan mesin penebar benih.

Tetapi mereka tidak digunakan hanya untuk mengulang metoda pertanian tradisional.

Memberikan kesempatan kedua untuk sampah

Salah satu dari fakta yang paling mengejutkan yang saya pelajari adalah banyaknya makanan lezat yang masih bisa dimakan telah terbuang sia-sia.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), "Diperkirakan sepertiga dari semua makanan yang diproduksi berakhir membusuk di tempat-tempat sampah para konsumen dan pedagang, atau rusak karena buruknya alat transportasi atau cara-cara memanen.

Sekitar sepertiga dari seluruh produksi makanan berakhir membusuk di tempat sampah para konsumen dan pedagang ritel.

Salah satu negara dengan masalah sampah terbesar adalah Belanda - eksportir produk-produk pertanian (berdasarkan nilai) terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

Skala besar aliran makanan melalui Belanda yang berarti limbah merupakan masalah besar. Pemerintah Belanda telah berjanji menjadi negara Eropa pertama yang mengurangi separuh jumlah makanan yang dibuang pada tahun 2030.

Ada banyak ide dan inisiatif brilian yang diharapkan dapat membantu, tetapi hanya satu pendekatan yang saya pikir keren adalah menggunakan aplikasi seperti "Too Good To Go".

Aplikasi ini memungkinkan pedagang eceran untuk menggeser makanan yang tadinya akan dibuang - tetapi masih bisa dimakan - untuk konsumen dengan harga yang lebih murah.

Memperlambat proses penuaan

Tentu saja kita belum bisa memutar waktu, tetapi, setidaknya untuk buah-buahan, kita dapat memperlambat hitungannya.

Pisang-pisang yang saya makan di rumah di Inggris bisa jadi telah melakukan perjalanan dari Ekuador, Republik Dominika, Kosta Rika atau bahkan ladang yang lebih jauh.

Untuk sampai kepada saya, buah-buahan itu mungkin sudah dipetik ketika masih hijau, mungkin telah melalui 40 hari di atas kapal, dan berakhir di supermarket di mana, untuk diambil dari raknya, buah-buahan itu harus menjadi kuning sempurna, tanpa bintik hitam atau bercak coklat.

Hal tersebut membutuhkan manajemen yang luar biasa dan hati-hati.

Jika sebuah pisang matang terlalu awal dalam proses itu, maka buah tersebut akan melepaskan gas etilena, yang memicu mematangkan pisang-pisang lainnya.

Hanya perlu satu pisang yang benar-benar matang untuk menurunkan 15 persen dari pengiriman. Itu menjadi tumpukan besar limbah pisang.

Yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan di Norwich, Inggris, adalah mengedit genom pisang - memodifikasi huruf tertentu dalam DNA mereka - sehingga mereka memproduksi etilena jauh lebih sedikit.

Hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit yang terbuang dalam perjalanan dan memperpanjang umur simpan pisang di supermarket.

Di beberapa bagian dunia, hal ini diterjemahkan ke dalam rantai pasokan nyata. Tetapi di tempat lainnya, seperti Uni Eropa, tanaman yang gennya diedit, diatur oleh peraturan yang sangat ketat, dengan proses persetujuan yang sangat panjang.

Buatlah pilihan yang cerdas

Setelah menghabiskan waktu dengan para petani, produsen, retailer dan konsumen, saya segera saja melihat bagaimana cara kita tumbuh sekarang, proses dan penjualan makanan tidak terukur dan berkelanjutan.

Satu-satunya cara agar kita dapat memberi makan 10 miliar orang di tahun 2050 adalah industri pertanian dan makan menjadi lebih berkelanjutan.

Dan hal itu membutuhkan perubahan di setiap model penanaman, proses, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan. Hal ini berarti banyaknya pebisnis dan pemerintah yang harus bertindak. Tetapi kita juga harus melakukannya.

Apakah hal itu berarti pergi ke pasar dan memilih sayuran yang paling 'jelek' untuk makan malam, menyarankan supermarket-supermarket untuk mengubah label mereka untuk menunjukkan kepada kita jejak karbon atau air dalam makanan kita (jadi Anda dapat memilih sebuah alpukat yang menggunakan sedikit air segar persediaan kami yang semakin menipis untuk tumbuh), atau menggunakan teknologi baru untuk menghindari pemborosan, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menilai makanan kita dan menghargai produsennya.

Membangun dunia yang diberi makan dari pertanian yang berkelanjutan adalah tugas yang menakutkan.

Tetapi petani, ilmuwan, insinyur, pedagang ritel, pemimpin bisnis dan pemerintahan semuanya berkumpul untuk memastikan apakah kita memiliki cukup makanan di masa depan.

Dan saya pasti akan berpikir tentang perubahan apa yang dapat saya lakukan pada tingkat individu untuk bergabung dengan upaya ini.

