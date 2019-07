Sederet alasan kita perlu bicara soal perselingkuhan

Hak atas foto Getty Images

Kita mungkin cenderung berpikir yang terbaik dalam diri pasangan kita, tetapi mungkin kita seharusnya tidak terlalu mempercayainya.

Mike Pence menolak makan sendirian bersama perempuan selain istrinya, Karen. Bagi wakil presiden AS tersebut, itu adalah tanda penghormatan terhadap istrinya, Karen, dan aturan yang dipandu oleh keyakinan agamanya yang kuat.

Beberapa komentator memuji itu sebagai solusi bagi pria yang tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri, yang lain menyebutnya sebagai memandang rendah, seksism dan penghinaan terhadap perempuan.

Namun, ini bukan sikap yang sepenuhnya langka. Dalam suatu studi, sekitar 5,7% orang yang disurvei berpikir bahwa membeli makanan untuk orang yang berlainan jenis akan dianggap sebagai tindakan perselingkuhan.

Apa pun yang Anda pikirkan tentang pembenaran Pence, setidaknya dia dan Karen memiliki batasan yang jelas tentang apa yang pantas dilakukan dengan lawan jenis, lebih dari yang dapat dikatakan untuk banyak pasangan heteroseksual.

Kebanyakan orang jarang memiliki definisi yang baik tentang apa artinya menjadi tidak setia dan sangat meremehkan seberapa besar kemungkinan semacam pengkhianatan akan terjadi, walaupun mereka sendiri tidak setia.

Mereka juga memiliki sedikit pemahaman tentang bagaimana mereka akan berurusan dengan perselingkuhan jika itu terjadi dengan reaksi banyak orang yang mengejutkan mereka.

Mengingat prevalensinya, kurangnya komunikasi dan pemahaman menyebabkan banyak patah hati. Banyak psikolog menyarankan bahwa kita harus melakukan lebih banyak percakapan terbuka tentang perselingkuhan.

Mencari tahu berapa banyak orang yang pernah tidak setia itu menantang, paling tidak karena para peneliti bergantung pada pengakuan jujur para pelaku. Akibatnya, perkiraan perselingkuhan dapat sangat bervariasi dan seringkali dipengaruhi oleh bagaimana data dikumpulkan.

Pada perkiraan yang lebih tinggi, 75% pria dan 68% perempuan mengaku selingkuh pada titik tertentu, dalam suatu hubungan, meskipun penelitian terbaru dari 2017 menunjukkan bahwa pria dan wanita sekarang terlibat perselingkuhan pada tingkat yang sama.

Salah satu tingkat perselingkuhan terendah yang dipublikasikan adalah 14%. Ini masih merupakan angka yang cukup besar.

Namun hanya 5% orang yang percaya bahwa pasangan mereka sendiri telah selingkuh atau akan selingkuh pada suatu titik dalam hubungan mereka. Artinya, perkiraan paling konservatif bahkan menunjukkan ini terjadi jauh lebih sering daripada yang diharapkan. Mungkin kita terlalu mempercayai pasangan kita.

"Kita yang tidak mengalami depresi umumnya memiliki perasaan yang sangat besar tentang bagaimana kemungkinan hal-hal baik akan terjadi dan perasaan yang terlalu rendah bahwa hal-hal buruk akan terjadi," kata Susan Boon dari University of Calgary.

"Satu kemungkinan adalah bahwa anggapan rendah kita bahwa pasangan kita akan selingkuh adalah manifestasi dari itu."

"Atau, ketika Anda berada dalam suatu hubungan, mungkin akan membantu untuk memiliki kepercayaan pada pasangan Anda karena akan tidak sehat untuk memantau perilaku mereka sepanjang waktu."

Di sinilah letak salah satu masalah: selingkuh berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda.

Para peneliti mungkin menentukan sebelumnya apa yang merupakan selingkuh bagi mereka, tetapi setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda, sehingga yang diwawancarai mungkin tidak setuju dengan mereka.

Hak atas foto Getty Images Image caption Dalam satu studi, sekitar 5,7% orang yang disurvei berpikir bahwa membeli makanan untuk orang yang berlainan jenis akan dianggap sebagai tindakan perselingkuhan.

"Orang melebih-lebihkan sejauh mana orang lain menyetujui dan terlibat dalam perselingkuhan sehubungan dengan berapa banyak yang mereka lakukan," kata Boon.

"Saya tidak yakin mengapa orang tidak membicarakannya mengingat seberapa sering Anda melihatnya di film atau lagu. Sebagian darinya adalah bahwa kita tidak mengetahui variabilitas standar."

"Kita berasumsi salah bahwa apa yang saya anggap tidak setia juga akan Anda lakukan. Ia juga mengakui bahwa mungkin ini bisa terjadi. Orang-orang lebih suka percaya bahwa Anda tidak akan melakukan ini."

Sekitar 70% orang belum membicarakan dengan pasangan mereka apa yang dianggap sebagai perselingkuhan.

Apakah mengunduh aplikasi kencan termasuk, misalnya? Antara 18% dan 25% pengguna Tinder memiliki hubungan yang berkomitmen saat menggunakan aplikasi kencan.

Agaknya, bertemu secara langsung dengan orang yang anda kenal di Tinder baru bisa disebut selingkuh. Tidak mengherankan, pengguna Tinder yang sudah menjalin hubungan lebih cenderung melakukan hubungan seks kasual.

Bagi sebagian orang, selingkuh mungkin hanya mencakup seks, tetapi bagi orang lain, menggoda dengan seseorang mungkin diperhitungkan.

Orang-orang yang menanggapi pertanyaan tentang apakah mereka pikir pasangan mereka pernah tidak setia bebas menafsirkan perselingkuhan dengan cara apa pun yang mereka pilih.

Mungkin itu membuat statistik 5% bahkan lebih mengejutkan. Bagi sebagian orang, selingkuh mungkin hanya mencakup seks, tetapi bagi orang lain, menggoda dengan seseorang mungkin diperhitungkan.

Dengan kebebasan untuk menafsirkan perselingkuhan seperti yang kita inginkan, kita masih sangat optimis bahwa itu tidak akan pernah terjadi pada kita.

Mendefinisikan perselingkuhan emosional sangat sulit. Satu tempat di mana pelanggaran emosional dapat terjadi adalah di tempat kerja di mana kepentingan profesional dan pribadi yang tumpang tindih menghasilkan hubungan yang erat.

Masuk akal ini akan memungkinkan kesempatan untuk melampaui dari persahabatan yang tidak berbahaya ke sesuatu yang lebih intim.

Dalam satu penelitian, peneliti mewawancarai perempuan tentang sikap mereka terhadap hubungan di tempat kerja. Perempuan-perempuan ini, semuanya berusia 30-an dan 40-an tahun dan dalam hubungan berkomitmen, ditanya tentang kapan mereka merasa garis-garis antara hubungan tempat kerja yang sesuai dan tidak pantas menjadi kabur.

"Aku tidak bisa berbohong, aku berharap bisa melihatnya di tempat kerja," kata seorang yang diwawancarai, "rasanya seperti gadis sekolah yang bodoh, kau tahu, seperti ketika kamu naksir seseorang dan kamu melihat mereka dan kamu seperti "Oh!" dan Anda menjadi bersemangat."

Orang yang diwawancarai menyimpulkan bahwa keintiman fisik tidak diperlukan untuk memperoleh perasaan perselingkuhan emosional.

Menahan informasi, curhat pada orang lain, bahkan memikirkan orang lain jika itu mencegah Anda dari memikirkan pasangan Anda sudah cukup. Ini semua adalah hal yang mungkin terjadi mengingat jumlah waktu yang kita habiskan di tempat kerja dan sifat menjalin hubungan dekat dengan rekan kerja.

Hak atas foto Getty Images Image caption Sekitar 70% orang belum membicarakan dengan pasangan mereka apa yang dianggap sebagai perselingkuhan.

Orang yang diwawancarai berbicara tentang 'pengamanan hubungan'; menetapkan aturan dasar tentang apa yang pantas dan apa yang tidak pantas.

Mereka juga mengatakan bahwa memilih untuk mempercayai pasangan mereka adalah penting untuk menjaga hubungan yang sehat.

"Dan dalam situasi yang sehat, ini bisa menjadi berhubungan dengan fisik hanya karena [saya] berusaha menunjukkan kepada orang-orang bagaimana melakukan latihan yang benar," kata orang yang diwawancarai lainnya.

"Jadi, itu adalah percakapan yang harus kami lakukan ... sebelumnya hanya untuk mengatakan, 'Aku akan mempercayaimu untuk melakukan pekerjaanmu dan itu tidak akan melampaui itu'."

Kita cenderung mengelilingi diri kita sendiri dengan orang-orang yang sama-sama berselingkuh, atau yang tidak berselingkuh

Perilaku teman-teman pasangan Anda dapat mencerahkan sikap mereka sendiri tentang perselingkuhan.

Semakin besar proporsi teman-teman Anda yang Anda yakini selingkuh dalam hubungan mereka, semakin besar kemungkinan Anda selingkuh di masa lalu, dan semakin besar kemungkinan Anda untuk mengatakan bahwa Anda akan mau berselingkuh lagi di masa depan.

Kita cenderung mengelilingi diri kita sendiri dengan orang-orang yang sama-sama berselingkuh, atau yang tidak berselingkuh.

Jelas bahwa sebagian besar orang yang menjalin hubungan monogami berpikir bahwa berselingkuh adalah salah secara moral. Tetapi, jika seseorang telah berselingkuh, apakah tindakan terbaik adalah mengakui kesalahannya?

Ketika ditanya pertanyaan ini oleh para peneliti, orang cenderung mengatakan ya. Faktanya, lebih dari 90% orang yang ditanya mengatakan bahwa mereka ingin tahu apakah pasangan mereka telah berselingkuh.

Salah satu penelitian menunjukkan bahwa pentingnya tampil setia dan murni adalah alasan utama mengapa orang membuat penilaian moral. Padahal, mempertahankan kesetiaan lebih penting daripada melindungi perasaan seseorang.

Jika hal yang paling penting adalah tidak menyebabkan putusnya suatu hubungan, maka orang akan mengatakan bahwa menjaga rahasia perselingkuhan lebih etis daripada mengaku.

Apakah dalam kenyataannya ini adalah tindakan terbaik adalah masalah lain. Perselingkuhan adalah penyebab perceraian nomor satu di AS.

Mengakui kecurangan jelas akan menyakiti perasaan pasangan Anda - tetapi ada banyak variasi dalam bagaimana orang bereaksi.

Greg Tortoriello, seorang psikolog di University of Alabama telah mempelajari efek dari kegagalan yang dirasakan pada orang; khususnya, orang yang kepribadiannya bereaksi buruk terhadap kegagalan.

Salah satu contoh adalah narsisis, yang mencari persetujuan orang lain dan sangat sadar tentang bagaimana mereka menampilkan diri.

"Kami menilai dua jenis narsisis: narsisis yang muluk-muluk dan narsisis rentan," kata Tortoriello.

"Seorang narsisis yang muluk-muluk memiliki perasaan harga diri yang tinggi, sedangkan seorang narsisis yang rentan sensitif terhadap penilaian orang lain dan biasanya memiliki harga diri yang lebih rendah. Dalam kedua kasus tersebut, sedikit ancaman dapat mengaktifkan perilaku agresif."

Dalam satu penelitian oleh Tortoriello, peserta membayangkan pasangan mereka terlibat dalam berbagai jenis perselingkuhan.

Beberapa perselingkuhan imajiner didasarkan pada pengalaman emosional; pasangan Anda berbicara larut malam di telepon dengan orang lain dan merespons teks mereka daripada Anda. Yang lainnya adalah seksual.

Hak atas foto Getty Images Image caption "Narsisis muluk ingin menegaskan kekuasaan dan kontrol atas hubungan mereka ketika ada ancaman perselingkuhan emosional," kata Tortoriello.

"Narsisis muluk ingin menegaskan kekuasaan dan kontrol atas hubungan mereka ketika ada ancaman perselingkuhan emosional," kata Tortoriello.

"Ini mengambil bentuk ancaman verbal, ancaman fisik, pengawasan - ingat ini adalah respons hipotetis terhadap situasi imajiner. Apa yang tidak kami temukan adalah bahwa ancaman perselingkuhan itu membangkitkan lebih banyak emosi negatif. "

Narsisis yang rentan setelah perselingkuhan emosional menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengkhawatirkan dan memiliki lebih banyak emosi negatif. Mereka memikirkan perselingkuhan secara mendalam.

Dalam istilah klinis, diagnosis narsisme sebagai kelainan patologis cenderung hitam dan putih - Anda seorang narsisis atau tidak.

Sebagian besar psikolog perilaku seperti Tortoriello memandang narsisme sebagai skala geser - setiap orang dapat dinilai memiliki beberapa kualitas ini pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil.

Dalam penelitian ini, ia secara khusus melihat orang-orang yang berada di atas rata-rata untuk sifat-sifat ini tetapi yang tidak selalu narsis secara patologis.

"Jika Anda menjalin hubungan dengan salah satu dari orang-orang ini dan selingkuh secara seksual, sepertinya mereka berusaha untuk menegaskan dominasi dan itu akan bermanifestasi dalam perilaku yang cukup merusak, tetapi semakin rumit dengan perselingkuhan emosional," kata Tortoriello.

"Orang narsisis yang rentan mungkin tidak menyampaikan kepada Anda bahwa ada kekhawatiran di sekitar hubungan mereka dan ada kekacauan dalam hubungan tersebut. Jika saya mengusulkan intervensi, saya akan mengatakan menemukan cara untuk memupuk komunikasi khususnya hubungan ini di mana ada banyak emosi negatif yang diinternalisasi adalah penting."

Pengampunan kemungkinan besar terjadi ketika selingkuh adalah insiden yang terisolasi dan ketika permintaan maaf ditawarkan.

Padahal, Tortoriello dan Boon menegaskan bahwa orang bereaksi sangat berbeda dalam situasi hipotetis dan dalam kenyataan.

"Dengan suara bulat orang mengatakan mereka akan putus dengan seseorang karena selingkuh, tetapi pada kenyataannya itu bukan bagaimana orang merespons," kata Boon.

"Kadang-kadang itu adalah akhir dari perkawinan tetapi tidak selalu."

Tortoriello mulai berpikir tentang mengumpulkan data kehidupan nyata dan ingin menjelajahi versi dari kedua sisi pasangan. Apakah pasangan kita menganggap kita lebih tidak setia daripada kita? Apakah mereka melihat perselingkuhan di mana orang lain melihat itu hanya godaan yang tidak berbahaya?

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa walaupun prevalensi perselingkuhan seumur hidup adalah tinggi - itu mungkin akan terjadi pada banyak orang di beberapa titik - kemungkinan pada tahun tertentu mungkin cukup rendah.

Tampaknya tidak terlalu mendesak untuk membicarakannya sekarang.

Anda bisa membaca versi bahasa Inggris dari artikel ini, Why we need to talk about cheating di laman BBC Future