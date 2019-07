Hak atas foto NASA

Selama sembilan hari di luar angkasa, para astronot Apollo 11 memotret beberapa foto paling terkenal dan paling indah di dunia.

Hak atas foto NASA

16 Juli 1969

Neil Armstrong memimpin krunya saat mereka naik ke roket Saturn V. Dia membawa suplai oksigennya, dan empat hari lagi akan berjalan di bulan.

Hak atas foto NASA

Pukul 09.32 EDT, misi dimulai. Setengah jam sebelumnya, Armstrong berkomentar bahwa para kru merasa nyaman: "Pagi ini sangat menyenangkan".

Hak atas foto NASA

Satu jam setelah perjalanan, Armstrong mengambil foto Michael Collins yang memegang kamera TV ini.

Hak atas foto NASA

17 Juli 1969

Para kru meluncur menuju bulan. Mereka mengambil gambar ini ketika mereka melihat ke bumi, yang kemudian menjadi salah satu foto paling terkenal Bumi yang dipotret selama program Apollo.

Hak atas foto NASA

18 Juli 1969

Edwin "Buzz" Aldrin menyimpan kacamata hitamnya di dalam Lunar Module Eagle, pesawat luar angkasa yang akan membawanya dan Armstrong ke bulan.

Hak atas foto NASA

19 Juli 1969

Apollo 11 telah memasuki orbit bulan, dan terbang ke sisi jauh. Di sana, mereka mengambil gambar, dan Michael Collins berseru, "Ya ampun, mereka monster," katanya tentang gunung dan kawah di permukaan bulan.

Hak atas foto NASA

20 Juli 1969

Setelah 102 jam dan 45 menit misi, Lunar Module Eagle mendarat di bulan. Setelah Aldrin dan Armstrong keluar, mereka mengambil foto, termasuk gambar ikonik cetakan boot mereka di permukaan bulan.

Hak atas foto NASA

Aldrin dan Armstrong memasang bendera AS di permukaan bulan dan Aldrin memberi hormat. Bagian atas tiang tidak memanjang sepenuhnya, sehingga bendera terlipat sebagian, seperti yang Anda lihat di sini.

Hak atas foto NASA

Armstrong mengambil foto Aldrin ini, tetapi pantulan di helmnya menangkap gambar keduanya saat mereka berdiri di bulan. Ini adalah gambar yang paling banyak direproduksi dari misi Apollo.

Hak atas foto NASA

Kembali ke dalam Lunar Module Eagle, Armstrong sangat senang karena semua berjalan baik. Nantinya, dia akan menjelaskan bahwa dia merasa tidak ada cukup waktu untuk melakukan semua yang mereka inginkan.

Hak atas foto NASA

21 Juli 1969

Awak pesawat berkumpul saat Lunar Module Eagle menyambung kembali ke Columbia, yang diterbangkan Michael Collins di sekitar bulan. Collins mengambil foto sisi jauh bulan ini, ketika Eagle mendekati Columbia. Anda dapat melihat bumi muncul di belakang.

Hak atas foto NASA

Saat melaju cepat meninggalkan bulan dan dalam perjalanan pulang, para kru melihat ke belakang dan mengambil beberapa foto batu abu-abu besar di langit, bulan.

Hak atas foto NASA

22 Juli 1969

Awak sedang dalam perjalanan pulang untuk disambut sebagai pahlawan, dan mereka mengambil beberapa foto dari pendekatan mereka ke bumi. Meskipun sulit dilihat dari kejauhan, Amerika Selatan adalah benua yang menonjol di sini.

Hak atas foto NASA

23 Juli 1969

Hari ini, para kru ada di titik tengah antara bulan dan bumi. Di sini, Anda dapat melihat Gurun Sahara dengan segala keindahan warna oranyenya.

Hak atas foto NASA

24 Juli 1969

Begitu dekat dengan bumi sehingga lebih dari mengisi bingkai kamera mereka, kru akan mendarat hari ini.

Hak atas foto NASA

Penceburan! Mereka mendarat dengan selamat di Samudra Pasifik, dan diselamatkan ke dalam perahu kecil untuk didekontaminasi dan kemudian dipindahkan ke pusat karantina selama tiga minggu.

Hak cipta seluruh foto dalam artikel ini dipegang NASA.

Versi asli tulisan ini dalam bahasa Inggris bisa Anda baca di The most beautiful photos taken on The Apollo 11 mission di laman BBC Future