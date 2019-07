Tempat-tempat di Bumi yang tampak seakan berada di Mars

Hak atas foto Getty/Michael Hubrich Image caption Situs ini digunakan untuk menguji kamera dan instrumen lain untuk dikirim ke Mars.

Tanahnya berwarna coklat kemerahan, berbintik-bintik dengan pasir vulkanik hitam. Batuan basal yang gelap menghiasi lembah-lembah kering dan tebing curam di tempat asing ini. Dan di tengah-tengah lanskap yang suram ini berdiri Claire Cousins.

Dia hadir untuk mempelajari bebatuan, mengubah kamera ilmiah yang sensitif dengan harapan menemukan tanda-tanda kehidupan di dunia lain - Mars.

Namun dia tidak berada di Mars sama sekali. Dia masih di Bumi. Islandia Utara lebih tepatnya.

Cousins adalah satu dari ratusan ilmuwan planet yang melakukan perjalanan jauh ke berbagai belahan dunia dengan harapan mendapatkan sentuhan Mars di Bumi.

"Analogi Mars" ini, sebagaimana diketahui, membantu untuk menguji peralatan, mengasah percobaan ilmiah dan bahkan melatih astronot untuk misi masa depan ke permukaan Mars.

Tetapi juga memberi kesempatan untuk merasakan seperti apa rasanya berjalan di permukaan Planet Merah. Ini adalah panduan tempat-tempat di Bumi dimana Anda bisa merasakan sedikit kehidupan di Mars.

Hak atas foto Getty/StockLapse Image caption Para ilmuwan menguji robot otonom yang mengebor permukaan Gurun Atacama.

Gurun Atacama, Chili

Di jantung Gurun Atacama, dekat dengan kota pertambangan Yungay yang ditinggalkan di sebelah selatan kota Antofagasta di Chili, adalah salah satu daerah paling mirip Mars di dunia.

Itu adalah salah satu tempat paling kering di Bumi, hujan dapat turun setelah puluhan tahun. Rata-rata, gurun ini menerima kurang dari 10mm hujan per tahun, membuat tanahnya menjadi sangat gersang.

"Secara kasat mata, terlihat sangat mirip dengan Mars modern," kata Cousins, yang merupakan dosen senior di Universitas St Andrews. "Hari ini Mars adalah gurun pasir yang sangat dingin, sunyi, berbatu."

Sementara suhu di Atacama tidak serendah di Mars - berkisar antara 0° C di malam hari dan 40° C di siang hari sementara di Planet Merah berkisar dari -195° C hingga 20° C - tanahnya sama-sama berwarna berkarat seperti di Mars.

Gurun ini sering digunakan untuk menguji langkah peralatan robot sebelum digunakan pada misi ke Planet Merah.

Instrumen yang digunakan pada pendarat Viking 1, Viking 2, dan Phoenix Mars bersama dengan ExoMars Rover milik Badan Antariksa Eropa semuanya telah diuji di sana.

Awal tahun ini, para ilmuwan dari Nasa dan Universitas Carnegie Mellon di AS menguji robot otonom yang mengebor permukaan Gurun Atacama dan menemukan bakteri aneh yang tahan hidup di bawah tanah, mungkin memberikan gambaran tentang apa yang masih hidup di Mars.

Bagaimana menuju ke sana: Menurut Catalogue of Planetary Analogues dari Badan Antariksa Eropa, bandara terdekat adalah Antofagasta di Chili

Hak atas foto Earth Observing System (EOS)/NASA Image caption Lembah Kering McMurdo di Antartika Timur tentu saja bisa dibandingkan dengan Mars karena sama-sama tidak dapat dihuni.

Lembah Kering McMurdo, Antartika

Sederet lembah bebas salju di benua terdingin di dunia, Lembah Kering McMurdo di Antartika Timur tentu saja bisa bersaing dengan Mars karena tidak dapat dihuni.

Suhu rata-rata sepanjang tahun berkisar antara -15° C hingga -30° C dan sebagian areanya mungkin belum pernah mendapatkan air hujan selama jutaan tahun.

Apa yang jatuh di sana sebagai salju - setara dengan 7-11mm hujan per tahun menurut beberapa penelitian - dengan cepat hilang melalui proses yang dikenal sebagai sublimasi, di mana es berubah langsung menjadi gas.

Sesuatu yang serupa terjadi di Mars terhadap embun beku karbon dioksida yang terbentuk di tanahnya dan mungkin bertanggung jawab untuk menciptakan formasi jurang yang berbeda di Planet Merah.

Di Antartika, Lembah Kering juga dihantam angin topan berkekuatan hingga 320km per jam, lebih dari tiga kali lebih cepat daripada kecepatan angin maksimum di Mars.

Namun di kedua tempat tersebut, angin dapat membuat tanah yang kering kerontang menjadi awan debu - seperti yang mengakhiri misi 15 tahun Opportunity Rover di Planet Merah.

Pada bulan-bulan musim panas, Lembah Kering McMurdo juga dihujani radiasi ultraviolet tingkat tinggi dari Matahari. Namun terlepas dari kondisi yang sulit ini, masih ada kehidupan di lembah gurun yang dingin dan beku ini.

Bakteri kecil yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi telah ditemukan hidup di bawah gumpalan batu kuarsa di lembah.

Kuarsa membantu menyaring sinar ultraviolet terburuk, namun masih memungkinkan ada cahaya yang cukup untuk bakteri hijau tumbuh.

Ahli astrobiologi percaya bahwa jika kehidupan ditemukan di Mars, ia mungkin hidup dalam kehidupan yang sama berbahayanya.

Tapi mungkin fitur paling alien dari Lembah Kering Antartika dapat ditemukan pada titik di mana gletser tumpah melalui pegunungan di Lembah Taylor. Di sini air garam yang tercemar oksida besi mengalir dari lidah gletser, membuatnya berwarna merah darah.

Bagaimana menuju ke sana: Bagi mereka yang ingin berkunjung, aksesnya rumit karena membutuhkan perjalanan dengan pesawat militer atau kapal penelitian. Namun, ada tujuh kamp lapangan ilmiah semi-permanen di Lembah Kering.

Hanksville, Utah

Jauh di dalam Canyonlands, di ataran tinggi Colorado, yang luasnya melingkupi empat negara bagian di barat daya AS, adalah serangkaian singkapan yang bermula di periode Jurassic Akhir. Lumpur dan pasir yang ditinggalkan oleh rawa-rawa kuno telah membentuk lanskap oranye-merah di padang pasir Utah yang mirip dengan di Mars.

Situs tersebut, yang terletak dekat dengan kota Hanksville, baru-baru ini digunakan oleh Badan Antariksa Kanada dan ilmuwan Inggris untuk menguji kamera dan instrumen lain yang nantinya dapat dikirim ke Mars menggunakan Exomar rover milik ESA.

Gambar-gambar yang dipancarkan kembali dari rover ke pusat kendali misi di Inggris menunjukkan lanskap berbatu yang tertutup kerikil dan tanah retak kering, mirip dengan yang dikirim kembali dari robot yang benar-benar ada di permukaan Mars.

Bagaimana menuju ke sana: Hanksville memiliki bandara sendiri yang cocok untuk pesawat ringan, tetapi juga memungkinkan untuk terbang ke Salt Lake City dan melakukan perjalanan melalui darat. Situs ini hanya berjarak 11 km dari barat laut Hanksville.

Hak atas foto Getty/JUAN DAVID MARTIN RAVELO/500px Image caption Gua-gua di taman nasional Teide adalah analogi terestrial yang ideal dari gua-gua Mars.

Tenerife, Kepulauan Canaria

Dibentuk oleh gunung berapi yang sekarang tidak aktif lagi sekitar tiga juta tahun yang lalu, Tenerife di Kepulauan Canaria mungkin adalah tempat liburan yang populer, tetapi juga merupakan tempat yang baik untuk melihat kehidupan Mars.

Lereng Gunung Teide, gunung berapi setinggi 3.718m di jantung pulau itu, dihiasi dengan tabung lava berongga dan gua vulkanik yang serupa dengan yang menurut para ahli astrobiologi bisa menjadi habitat potensial bagi kehidupan di Mars.

"Bukti keberadaan gua Mars seperti saluran lava panjang dan lubang-lubang telah diidentifikasi dari pesawat ruang angkasa yang mengorbit," tulis Monica Grady, seorang profesor ilmu keplanetan di Universitas Terbuka di Catalogue of Planetary Analogues. Gua-gua ini bisa menampung air dan juga melindungi kehidupan dari sinar ultraviolet yang keras dari Matahari yang menjelajahi permukaan Mars.

"Gua-gua di taman nasional Teide adalah analogi terestrial yang ideal dari gua-gua Mars," kata Grady.

Bagaimana menuju ke sana: Sebuah jalan umum melintasi Taman Nasional El Teide dan dimungkinkan untuk mengambil tur yang mengunjungi beberapa tabung lava. Kereta gantung akan membawa penumpang dalam perjalanan delapan menit ke sisi gunung, meskipun akses ke banyak bagian puncak dan lereng hanya dengan izin khusus dan memerlukan izin.

Hak atas foto Getty/Manuel ROMARIS Image caption Islandia dapat memberikan cita rasa Mars seperti sekarang begitupun miliaran tahun yang lalu.

Islandia

Sebagai salah satu bagian dunia yang paling aktif secara geologis, Islandia dapat memberikan cita rasa Mars saat ini begitupun miliaran tahun yang lalu. Dataran tinggi yang menutupi sebagian besar interior Islandia sebagian besar terdiri dari gurun vulkanik yang tidak dapat dihuni.

Tanah vulkanik yang gelap menyimpan sedikit air dan sangat sedikit kehidupan yang dapat tumbuh di sana. Letusan besar di masa lalu juga membanjiri seluruh lembah dengan lava, sesuatu yang terjadi di Mars juga.

"Secara geologis, jenis batuan di sana secara kimiawi sangat mirip dengan Mars dan medannya juga sangat mirip," kata Claire Cousins, yang telah menguji instrumen PanCam untuk ExoMars rover ESA. "Rasanya benar-benar seperti berdiri di atas permukaan planet lain."

Tapi Islandia juga memberi para ilmuwan kesempatan untuk melihat bagaimana Mars mungkin terlihat empat miliar tahun yang lalu juga. Mata air panas aktif yang menjadi titik-titik di pulau adalah "laboratorium alami" yang menghasilkan kondisi serupa dengan yang diperkirakan ada di Mars pada awal sejarahnya.

"Kita bisa menggunakan ini untuk melihat jenis organisme dan kimia yang ada di Mars awal," kata Cousins. "Kami menemukan chemolithotrophs di sini - mikroba yang memakan batu dan mineral. Mereka sangat tangguh. Mereka mungkin saja yang hidup di Mars dalam sejarah awalnya."

Bagaimana menuju ke sana: Meski Islandia memiliki jaringan jalan yang luas yang menghubungkan sebagian besar atraksi geologis utama bagi para wisatawan, untuk sampai ke daerah vulkanik terpencil di dataran tinggi akan sering memerlukan perjalanan yang cukup menantang di medan yang berat.

Hak atas foto Getty/Tobias Titz Image caption Batuan di Pilbara, Australia adalah beberapa yang paling dekat dengan batuan di Mars.

Pilbara, Australia

Gurun berbatu di Australia tengah dan barat memiliki tanah merah kering yang dipenuhi dengan bukit pasir besar dan kawah tumbukan yang serupa dengan yang ditemukan di Mars. Pelapukan lanskap di sini oleh angin dan aliran telah digunakan untuk memahami beberapa fitur yang terlihat dalam gambar dari Planet Merah.

"Pilbara sangat menarik karena memiliki beberapa batu paling kuno di Bumi," kata Claire Cousins. "Ini adalah beberapa yang paling dekat dengan batuan di Mars yang kita miliki."

Beberapa bukti tertua untuk kehidupan di Bumi telah ditemukan menjadi fosil di batupasir berumur 3,4 miliar tahun di wilayah Pilbara. Bola kecil mineral yang ditemukan di pantai kuno dianggap milik bakteri purba yang hidup dari belerang.

Struktur serupa yang ditemukan dalam sampel meteorit Mars telah memicu perdebatan sengit tentang apakah mereka juga bisa menjadi fosil kehidupan bakteri di Planet Merah.

Bagaimana menuju ke sana: Wilayah luas yang lebih besar dari gabungan California dan Indiana, Pilbara berpenduduk sangat sedikit. Dimungkinkan untuk terbang ke Port Hedland atau Newman di Utara dan kemudian melakukan perjalanan melalui jalan darat dari sana.

Hak atas foto Getty/R A Kearton Image caption Di bawah desa Boulby adalah tambang garam dan kalium yang merupakan analogi sempurna untuk sebagian lingkungan Mars.

Boulby, Inggris

Sebuah desa yang terletak di antara perbukitan hijau North York Moor, itu bukan lokasi yang cocok untuk menemukan tempat yang mirip dengan Mars. Tapi di bawah desa Boulby adalah tambang garam dan kalium yang merupakan analogi sempurna untuk sebagian lingkungan Mars.

Meliputi atap dan dinding terowongan tambang, yang terletak hampir 1 km di bawah tanah dan membentang di bawah laut utara, adalah struktur berbentuk poligon mirip dengan yang terlihat di sebuah daerah di Mars yang dijuluki "Giants Causeway" mengikuti pantai utara Irlandia.

Para peneliti dari University of Leicester dan Badan Antariksa Inggris telah menguji prototipe Raman Laser Spectrometre yang akan dilakukan pada ExoMars rover untuk mencari pertanda kimiawi yang ditinggalkan oleh organisme hidup.

Lingkungan asin dari tambang ini sangat anti dengan bakteri dan dihuni oleh mikroba yang diadaptasi secara khusus yang disebut halofil, yang mungkin mirip dengan organisme yang dapat bertahan hidup di Mars.

Bagaimana menuju ke sana: Desa Boulby sendiri mudah diakses melalui jalan darat, tetapi mendapatkan akses ke tambang cenderung memerlukan izin khusus dari perusahaan yang memilikinya karena pertambangan masih beroperasi di sana.

Hak atas foto Getty/Cheng Tat Seah/EyeEm Image caption Kondisi Arktik yang dingin di Svalbard juga sempurna untuk menempatkan peralatan dan calon astronot Mars.

Svalbard, Norwegia

Kepulauan bergunung-gunung di tepi Lingkaran Arktik ini memiliki sedikit jalan atau tumbuh-tumbuhan. Medannya terdiri dari pasir merah dan kerikil. Parit dan kipas aluvial yang ditinggalkan oleh sungai memiliki kemiripan yang mencolok dengan fitur yang dapat ditemukan di Mars. Kondisi Kutub Utara yang dingin juga sempurna untuk menempatkan peralatan dan astronot melalui langkah mereka.

"Saya cukup beruntung melihat permukaan Mars melalui mata rover kami setiap hari," kata Nicole Schmitz, ahli geologi planet dengan Pusat Aerospace Jerman (DLR) yang telah menghabiskan waktu di Svalbard menguji instrumen ilmiah untuk digunakan pada Curiosity rover milik NASA dan ExoMars rover masa depan.

"Tetapi bekerja di lingkungan analogi membantu saya memahami betapa sulitnya bekerja di lingkungan yang menantang. Di Svalbard, Anda mengenakan jas tebal, dan sarung tangan tebal. Rentang gerak Anda dibatasi. Anda harus memanjat dan membawa peralatan, memperbaiki barang-barang, dan Anda lelah, kedinginan, dan kelelahan, tetapi tetap harus berfungsi. Tidak ada jaringan komunikasi seluler, jadi Anda tidak bisa hanya meminta bantuan. Anda harus bekerja dalam tim, saling memperhatikan, dan menggunakan apa yang Anda miliki untuk menyelesaikan setiap masalah."

Bagaimana menuju ke sana: Bandara terbesar di Svalbard adalah di Longyearbyen, tetapi untuk mencapai beberapa bagian pulau yang lebih terpencil membutuhkan perahu. Juga bijaksana untuk mempersiapkan perlindungan yang diperlukan terhadap beruang kutub.

Hak atas foto Imperial College London Image caption Aliran asam di Teluk St Oswald, Dorset, meniru lingkungan Mars dari miliaran tahun yang lalu.

Dorset, Inggris

Pada pandangan pertama, pantai selatan Inggris ini sejauh Mars seperti yang Anda bayangkan, tetapi Dorset adalah rumah bagi aliran belerang yang sangat asam di mana spesies bakteri berkembang sangat banyak. Salah satu aliran di Teluk St Oswald diperkirakan meniru kondisi yang ada miliaran tahun lalu di Mars.

Mineral kaya zat besi yang disebut goethite mengubah aliran asam menjadi hematit, yang juga ditemukan di Mars. Para ilmuwan percaya menganalisis hematit di Mars untuk bahan organik yang diawetkan mungkin dapat menemukan bukti kehidupan di Planet Merah.

"Teluk St Oswald adalah mikrokosmos masa kini dari Mars setengah baya," kata Jonathan Tan, seorang ilmuwan planet di Imperial College London. "Ketika asam mengering, seperti selama 'periode pengeringan' Mars, mereka meninggalkan mineral goethite di belakang yang menjaga asam lemak yang bertindak sebagai tanda tangan biologis."

Bagaimana menuju ke sana: Berjalan kaki singkat dari desa pantai indah Lulworth Barat.

Anda bisa membaca versi bahasa Inggris dari artikel ini, The places where you can visit Mars on Earth di laman BBC Earth