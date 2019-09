Bagaimana caranya memprediksi masa depan?

Hak atas foto Getty Images Image caption Sebuah pesawat ringan terbang dekat Eyjafjallajökull pada letusan tahun 2010 yang menyebabkan gangguan perjalanan udara tertinggi sejak Perang Dunia Kedua

Beberapa orang memiliki bakat untuk memprediksi masa depan. Bukan prediksi yang samar-samar atau ambigu, tapi prediksi yang beralasan, berhati-hati, dan bijaksana.

Orang-orang ini dapat melihat kemungkinan keberhasilan perusahaan atau hasil pemilihan umum yang lebih tepat dibandingkan orang lain.

Mereka disebut "juru prediksi super", dan apa yang dapat mereka bagikan tentang bagaimana membuat penilaian yang lebih cerdas dapat menyelamatkan miliaran uang perusahaan atau bahkan mencegah negara-negara berperang.

Pada 2007, Steve Ballmer, bos Microsoft saat itu, mengatakan kepada USA Today bahwa "tidak ada peluang bagi iPhone akan mendapatkan pangsa pasar yang signifikan".

Dia kemudian memperkirakan bahwa Apple akan mengambil 2-3% dari pasar ponsel yang sedang tumbuh.

Pada akhirnya, pangsa pasar global Apple memuncak sekitar 23% pada awal 2012. Dapat disimpulkan bahwa Ballmer sudah membuat prediksi yang buruk.

Ballmer tidak memiliki karakteristik seorang 'juru prediksi super' - di antaranya kerendahan hati, pikiran terbuka, dan keingintahuan.

Yang membuat segalanya lebih buruk adalah keengganannya untuk mengubah prediksi. Orang-orang yang membuat prediksi terbaik tentang masa depan sangat terbuka untuk mengubah prediksi mereka ketika disajikan dengan informasi baru.

Ballmer tidak, dan akibatnya ponsel pintar produksi Microsoft gagal mendapat sambutan pasar yang diharapkan. Beberapa kritikus menyebutnya sebagai "CEO terburuk dari sebuah perusahaan publik besar" di AS.

Hak atas foto Getty Images Image caption Efek dahsyat gempa bumi dan tsunami pada pembangkit listrik Fukushima Daiichi tidak diduga oleh pihak berwenang Jepang

Jika kita tahu apa yang membuat seseorang hebat dalam memprediksi, dapatkah kita mengajar orang lain untuk menjadi juru prediksi yang lebih baik?

Jika itu memungkinkan, kesalahan seperti yang dibuat Ballmer sangat mungkin dihindari.

Penilaian yang baik

Gagasan mengenai 'juru prediksi-super' baru diteliti dalam beberapa tahun terakhir.

Dari 2011 hingga 2015, Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), yang merupakan bagian dari badan intelijen AS, mengadakan turnamen untuk menemukan tim juru prediksi yang berbakat secara alami.

Hasil yang diharapkan adalah sekelompok besar orang yang dapat membuat prediksi yang jauh lebih pintar daripada anggota intelijen mereka sendiri.

Secara total, 25.000 orang mengambil bagian dalam kegiatan itu. Mereka membuat prediksi tentang masa depan Zona Eropa dengan kemungkinan Vladimir Putin kehilangan kekuatan di Rusia.

Juru prediksi yang bekerja dalam tim mengungguli individu-individu yang terlatih dengan baik - itu diyakini terjadi karena setiap anggota menyeimbangkan bias anggota lainnya.

Tim pemenang, the Good Judgment Project, kemudian mendirikan bisnis mereka sendiri.

"Jika Anda melihat beberapa media atau pakar politik saat ini - dalam berita yang ada - semua orang mengatakan 'Ini tidak dapat diprediksi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi'," kata Kathy Peach, pemimpin Pusat Desain Kecerdasan Kolektif, Nesta.

Hak atas foto Getty Images Image caption Hanya sedikit orang yang memprediksi kemenangan luar biasa Leicester City pada Liga Premier 2015/16

"Jika Anda membuka koran, Anda akan melihat bagan alur yang sangat rumit dari semua kemungkinan hasil Brexit yang berbeda. Jadi, jika para ahli mengatakan mereka tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi, jika metode statistik tidak berfungsi karena tidak ada preseden untuk ini, bagaimana Anda membuat keputusan terbaik sebagai individu atau sebagai organisasi?"

Pusat Desain Kecerdasan Kolektif adalah bagian dari Nesta, yayasan inovasi Inggris, yang bekerja sama dengan BBC Future untuk menemukan individu yang dapat memprediksi peristiwa global dan untuk menganalisis prediksi mereka.

Hak atas foto Getty Images

"Oleh karena kompleksitas dan ketidakpastian semakin meningkat, semakin kecil kemungkinan satu individu saja akan memiliki akses ke semua informasi tentang apa yang terjadi," kata Peach.

"Tetapi jika Anda mengambil pandangan kolektif dengan menyatukan dan menggabungkan prediksi banyak orang yang berbeda, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih akurat karena mereka semua memiliki informasi berbeda, yang akan membantu membangun gambaran yang lebih lengkap."

"Dengan menggabungkan prediksi individu tersebut, Anda juga mungkin mengurangi beberapa bias atau ketidakakuratan yang mungkin ada dalam prediksi individu."

Pengenalan pola

Tim Good Judgment Project berulang kali membuat prediksi yang sangat baik - jadi apa yang membedakan individu dalam tim itu dari tim yang lain?

Sebagai anggota tim, Michael Story adalah salah satu 'juru prediksi super' terbaik di dunia. Sekarang, dia adalah direktur pelaksana Good Judgment Inc, bagian dari proyek tersebut.

"Ketika kami menguji orang untuk melihat apakah mereka adalah prediktor yang baik, hal yang dilihat bukanlah subjek pengetahuan atau semacamnya, tapi pengenalan pola gambar," kata Story.

Dengan meminta orang untuk menemukan pola dalam serangkaian foto, Anda dapat membuat penilaian yang akurat tentang apakah seseorang adalah juru prediksi yang baik. Tetapi untuk melakukan ini, mereka harus dapat menghiraukan bias pribadi mereka.

Story menggambarkan bias pribadi - di mana kita secara selektif mencari bukti untuk mendukung ide-ide kita sendiri - seperti saat bermain kartu.

Berapa kali Anda atau pemain lain mengatakan "Oh, saya tahu Anda memiliki kartu itu" setelah seseorang mengungkapkan kemenangan?

Anda merasa yakin bahwa Anda tahu mereka memiliki kartu-kartu itu, tetapi dalam kenyataannya Anda memikirkan beberapa kemungkinan.

Ketika salah satu dari kemungkinan itu terungkap, Anda meyakinkan diri sendiri bahwa itu adalah kemungkinan yang paling Anda rasakan.

"Saya selalu berpikir saya cukup pandai dalam memprediksi berbagai hal dan sebagainya, tetapi juga sangat mudah untuk meyakinkan diri sendiri tentang fakta itu," kata Story.

Philip Tetlock, salah satu pendiri Good Judgment Project menggambarkan 'prediktor super' sebagai orang yang "agak berbeda secara psikologis".

Mereka memiliki kombinasi unik dari karakteristik yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan prasangka mereka sendiri.

"Sementara kebanyakan orang berpikir tentang kepercayaan mereka sebagai sesuatu yang sangat berharga, dan bahkan kadang-kadang sakral, seorang 'prediktor super' cenderung melihat keyakinan mereka sebagai hipotesis yang dapat diuji," kata Tetlock.

Hak atas foto Getty Images Image caption Kemenangan Olivia Colman atas nominasi unggulan, Glenn Close, dalam kategori aktris terbaik Oscar di 2019 cukup mengejutkan.

'Juru prediksi super' juga cenderung membuat revisi kecil pada prediksi mereka ketika diberi kesempatan.

Mungkin saja perkiraan awal mereka sudah cukup akurat. Tetapi para peneliti berpendapat bahwa 'juru prediksi super' dapat memikirkan lebih banyak kemungkinan dibandingkan orang-orang lain.

Ketika merevisi jawaban mereka, mereka memberikan prediksi yang sedikit berbeda, bukannya melompat secara liar ke solusi yang sama sekali berbeda.

Peach mengatakan dia juga tertarik untuk mengeksplorasi apakah perempuan membuat prediksi yang lebih baik daripada pria.

Penelitian serupa menunjukkan bahwa kelompok perempuan lebih cerdas secara kolektif daripada kelompok laki-laki, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah kecerdasan kolektif setara dengan kemampuan sebagai 'juru prediksi super'.

Semakin cerdas Anda, misalnya, semakin besar kemungkinan Anda memiliki bias, karena Anda dapat lebih baik dalam menemukan dasar untuk mendukung argumen Anda sendiri.

Jika Anda ingin meningkatkan keterampilan, Anda dapat berlega hati karena meskipun sebagian ' juru prediksi super' ditemukan, sebagian bisa diciptakan, menurut salah satu pendiri Good Judgment Project, Barbara Mellers.

Semakin banyak prediksi yang Anda buat, semakin baik pula kemampuan Anda memprediksi.

BBC Future bekerja sama dengan Nesta untuk membuat prediksi tentang masa depan.

Anda dapat turut serta dengan dengan mendaftar ke tantangan You Predict the Future. Hanya dengan mengambil bagian dalam proyek ini, Anda dapat menjadi juru prediksi yang lebih baik.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris di How you can make better predictions pada BBC Future.