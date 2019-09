Alasan sebenarnya hiu menyerang manusia

Hak atas foto Getty Images Image caption Hiu putih besar dianggap sebagai spesies paling berbahaya di laut saat ini, tapi belum banyak yang diketahui tentang siklus hidup dan perilaku mereka.

Air sebening kristal di bawah Hannah Mighall yang berusia 13 tahun menjadi gelap sesaat. Saat itu, dia sedang duduk di atas papan selancar, menikmati kehangatan sinar matahari sambil menunggu gelombang di Teluk Fires yang indah di Tasmania, Australia. Di belakang mereka, pantai berpasir putih cemerlang nyaris sepi.

Sebuah bayangan yang muncul tiba-tiba di bawah membuat Mighall secara naluriah mengangkat kakinya — bola-bola rumput laut seringkali pecah di bebatuan terdekat dan hanyut bersama ombak. "Mereka sangat berlendir jadi saya benci menyentuh mereka," katanya.

Tapi kemudian sesuatu memegang kakinya.

"Awalnya tidak sakit, rasanya seperti sesuatu yang dengan lembut meraih saya, dan kemudian saya berada di dalam air," kata Mighall.

Namun, bagi mereka yang menyaksikan apa yang terjadi, pemandangan itu jauh dari lembut.

Air di sekitar Mighall seakan meledak ketika seekor hiu putih besar sepanjang lima meter menggigit kaki kanannya, mengangkatnya dari papan selancar dan mengguncangnya di udara sebelum menghilang di bawah air.

"Perlu beberapa detik bagi saya untuk menyadari kalau itu adalah hiu," katanya.

"Ketika saya muncul kembali dari air, saya berbaring telentang tetapi kaki saya ada di mulutnya. Yang bisa saya lihat hanyalah kaki saya, gigi si hiu, gusi merah muda, gigi, dan bagian gelap di bawah hidungnya. Saya pikir saya sedang mimpi buruk dan terus berusaha membuka mata saya. "

Hak atas foto Malcolm Mighall Image caption Hiu yang menyerang Hannah Mighall sempat menggigit papan selancarnya sebelum melepaskan gadis itu.

Sepupu Mighall, Syb Mundy, 33 tahun, yang duduk di papannya sendiri hanya beberapa meter darinya, segera menghampirinya dan mulai meninju sisi kepala si hiu. Hiu itu bergerak menjauh dan melepaskan Mighall, kemudian menerjang papan seluncur yang masih terikat dengan tali di kakinya.

Dengan papan di mulutnya, si hiu kembali menarik Mighall ke dalam air kalinya. Beberapa saat kemudian, Mighall muncul kembali ke permukaan dengan papan yang rusak. Hewan itu telah menggigit habis bahan fiberglass dan busa di papan seluncurnya.

Mundy meraih sepupunya, membaringkannya dan mendayung dengan panik ke pantai.

Beruntung bagi Mighall, di antara sedikit orang di pantai yang menyaksikan kejadian hari itu adalah seorang dokter dan seorang perawat. Mereka memberinya pertolongan pertama yang vital sambil menunggu ambulan tiba.

Lebih dari 10 tahun kemudian, luka bekas gigitan hiu masih membekas di kakinya. Kaki kanannya terasa lebih lemah dari kirinya – begitu lemah sehingga ia harus mengangkatnya dengan tangannya ketika ia hendak menyalakan sepeda motor.

Hak atas foto Getty Images Image caption Hiu putih besar biasanya menerjang mangsa mereka dari bawah air dengan kecepatan tinggi, melukainya dengan satu gigitan kuat.

Mighall adalah salah satu dari sekitar 83 orang di seluruh dunia yang diserang tanpa provokasi oleh hiu pada tahun 2009. Angka itu tetap berada pada level yang sama selama satu dekade terakhir. Jumlah rata-rata serangan hiu tanpa provokasi antara 2013-2017, misalnya, adalah 84.

Tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa serangan hiu di beberapa bagian dunia tampaknya sedang meningkat. Di AS bagian timur dan Australia selatan, serangan hiu meningkat hampir dua kali lipat dalam 20 tahun terakhir; hal serupa juga terjadi di Hawaii. Tapi mengapa?

"Gigitan hiu sangat berkorelasi dengan jumlah manusia dan hiu di dalam air pada saat yang bersamaan," kata Gavin Naylor, direktur Program Florida untuk Penelitian Ikan Hiu, yang memelihara International Shark Attack File.

"Semakin banyak hiu dan manusia di satu tempat, semakin besar kemungkinan mereka bertemu satu sama lain."

Ini sepertinya poin yang jelas, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat lokasi serangan terjadi ada beberapa petunjuk tentang apa yang mungkin sebenarnya terjadi.

Populasi manusia yang tinggi di sepanjang pantai selatan Australia dan pantai timur AS berarti banyak orang menikmati air. Tapi di sepanjang garis pantai Australia selatan, populasi anjing laut bulu juga meningkat. Hewan itu adalah mangsa favorit hiu putih besar di wilayah tersebut.

Hak atas foto Getty Images Image caption Peningkatan populasi anjing laut di Cape Cod, pantai timur AS telah menyebabkan peningkatan jumlah hiu putih besar di area-area yang populer bagi manusia.

Demikian pula, populasi anjing laut di lepas pantai Cape Cod di pantai Massachusetts di AS mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar berkat perlindungan oleh Undang-Undang Mamalia Laut AS yang diberlakukan pada tahun 1972.

Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah hiu putih besar di daerah itu selama bulan-bulan musim panas yang hangat saat mereka ingin memangsa anjing laut yang berjemur di pantai.

Sayangnya, musim gugur yang lalu, Massachusetts menderita serangan hiu fatal pertama dalam 82 tahun dan semakin seringnya penampakan hiu telah menyebabkan serangkaian penutupan pantai.

Tapi tidak ada bukti nyata bahwa hiu secara aktif memburu manusia, menurut para ilmuwan. Hiu putih besar di Atlantik Utara, misalnya, menunjukkan pola pergerakan musiman, bermigrasi ribuan mil ke perairan yang lebih hangat di selatan selama bulan-bulan musim dingin. Beberapa hiu dewasa akan menjelajah ke lautan terbuka selama berbulan-bulan, menempuh puluhan ribu mil dan menyelam hingga kedalaman 1000m saat mencari mangsa.

"Kami seperti sosis kecil tak berdaya yang melayang-layang di air," kata Naylor. Tapi meskipun berpotensi menjadi mangsa yang mudah, manusia tidak menarik bagi hiu.

"Mereka umumnya mengabaikan manusia. Saya pikir jika orang-orang tahu seberapa sering mereka berada di air bersama hiu, mereka mungkin akan terkejut. "

Namun, Naylor percaya bahwa catatan resmi tentang serangan hiu mungkin terlalu rendah dari yang sebenarnya terjadi. Sebagian besar laporan berasal dari negara-negara maju dengan populasi besar dan media berita yang sangat aktif. Serangan di pulau-pulau terpencil atau di komunitas yang kurang berkembang mungkin tidak dilaporkan.

Statistik untuk jumlah serangan hiu pada tahun lalu dapat mengungkapkan beberapa tren yang menarik. Tahun lalu, hanya ada 66 serangan yang dikonfirmasi dan tidak diprovokasi, kira-kira turun 20% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hanya empat di antaranya yang fatal menurut International Shark Attack File, meskipun basis data lain dari serangan hiu mencatat tujuh kematian. Sejauh ini pada tahun 2019, ada empat serangan hiu yang fatal.

Hak atas foto Getty Images Image caption Hiu macan adalah salah satu dari tiga spesies yang paling sering menyerang manusia, tapi mereka seringkali mengabaikan manusia jika bertemu di lautan.

Alasan penurunan ini - yang menentang tren keseluruhan meningkatnya serangan -dikaitkan dengan penurunan tajam dalam populasi hiu sirip hitam.

Hiu-hiu ini berada di balik serangan di sekitar AS tenggara, bermigrasi ke pantai Florida karena naiknya suhu laut yang telah menyebabkan mangsa mereka menjadi lebih tersebar.

Temuan ini menyoroti salah satu tantangan utama dalam memahami mengapa hiu menggigit manusia.

Ada puluhan spesies berbeda yang bertanggung jawab atas gigitan, masing-masing dengan perilaku, strategi berburu, mangsa, dan habitatnya masing-masing — meskipun dalam banyak kasus spesies tersebut bisa salah diidentifikasi atau tidak diidentifikasi sama sekali.

Mayoritas serangan tanpa provokasi terhadap manusia di mana spesiesnya diidentifikasi umumnya melibatkan tiga pelaku: hiu putih besar, hiu harimau, dan hiu banteng.

Namun hiu putih besar - spesies yang digambarkan dalam film Jaws dan dianggap jahat oleh Hollywood sejak itu - bukan hanya spesies yang berbeda, tapi berada di susunan taksonomi yang sama sekali berbeda dari dua hiu lainnya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Hiu putih besar dianggap sebagai spesies paling berbahaya di laut saat ini, tapi belum banyak yang diketahui tentang siklus hidup dan perilaku mereka.

"Ada 530 spesies hiu dan ada begitu banyak keanekaragaman di antara mereka. Anda tidak bisa hanya mengelompokkannya bersama,"kata Blake Chapman, ahli biologi kelautan yang telah mempelajari sistem sensorik hiu dan baru-baru ini menulis sebuah buku tentang serangan hiu terhadap manusia.

"Spesies-spesies tersebut sangat beragam dalam hal biologi sensorik mereka, bagaimana mereka berperilaku, motivasi mereka, dan habitat tempat tinggal mereka."

Hiu banteng, misalnya, cenderung berburu di perairan keruh dan dangkal yang tidak mengharuskan mereka untuk terlalu bergantung pada penglihatan dan lebih pada indera penciuman dan persepsi, yang memungkinkan mereka mendeteksi medan listrik lemah yang dihasilkan oleh mangsa mereka.

"Hiu putih (besar), yang sering berburu di air yang sangat jernih, lebih sering menggunakan penglihatan mereka dan penglihatan mereka jauh lebih baik," kata Chapman.

Ada juga beberapa bukti bahwa gigi hiu juga dapat berfungsi sebagai struktur mekanosensor – mirip dengan sentuhan – untuk membantu hewan tersebut belajar tentang apa yang mereka gigit.

Chapman percaya mungkin ada serangkaian alasan kompleks yang menjelaskan kenapa serangan tanpa provokasi terhadap manusia tampaknya meningkat dalam beberapa dekade terakhir.

Selain populasi manusia yang meningkat di sepanjang garis pantai, perusakan habitat, perubahan kualitas air, perubahan iklim, dan pergeseran dalam distribusi mangsa menjadi penyebab utama hiu berkumpul dalam jumlah yang lebih besar di titik-titik tertentu di seluruh dunia.

Pada tahun 1992, misalnya, tiba-tiba terjadi rentetan serangan hiu di lepas pantai Recife, Brasil — daerah yang tidak mengalami serangan tanpa provokasi selama dekade sebelumnya.

Chapman percaya bahwa pembangunan pelabuhan komersial di daerah itu merusak area besar terumbu karang dan bakau, yang bisa menggeser spesies seperti hiu banteng, kemudian yang pindah ke tempat baru seperti Recife untuk mencari mangsa.

Hak atas foto Getty Images Image caption Hiu banteng adalah binatang agresif yang biasanya berburu di perairan yang gelap.

Pulau Réunion di Samudera Hindia – terkenal karena habitat lautnya yang indah dan belum terjamah – mengalami peningkatan dramatis dalam pariwisata, tapi dalam beberapa tahun terakhir pulau ini juga mengalami peningkatan serangan hiu banteng dan hiu harimau yang hidup di perairan sekitarnya.

Sejak 2011, ada 11 serangan fatal di Reunion, terutama pada peselancar. Mereka yang selamat kerap kehilangan anggota tubuh. Para peneliti menemukan bahwa sekitar dua pertiga dari serangan di Reunion terjadi di air yang keruh dan bergelombang — lingkungan favorit hiu banteng, yang dianggap bertanggung jawab atas sebagian besar serangan.

Naylor percaya bahwa dalam kebanyakan kasus, gigitan hiu adalah kasus identitas yang salah.

"Saat hewan ini mengejar ikan umpan, kilatan telapak kaki putih dari seseorang yang menendang papan mungkin menarik perharian mereka," ujarnya. "Jika hewannya besar seperti hiu harimau atau hiu putih, yang bergerak cepat, gigitan akan jauh lebih fatal."

Hiu putih besar biasanya menerjang dari bawah air, memberikan gigitan dahsyat. Dalam beberapa kasus, mereka akan menarik diri sementara mangsanya mati kehabisan darah sebelum kembali makan.

Cara menghindari serangan hiu

Gavin Naylor dan rekan-rekannya di Florida Program for Shark Research memberi beberapa kiat untuk membantu orang tetap aman ketika berada di air yang dihuni oleh hiu:

Berenang dalam kelompok

Jangan berenang di sekitar waktu fajar atau senja

Hindari kumpulan ikan, terutama jika mereka melompat keluar dari air.

Jangan memakai perhiasan karena cahaya yang terpantul dari logam atau arloji mungkin terlihat seperti ikan yang melesat ke hiu

Jangan memercik berlebihan, karena hiu tertarik pada suara binatang yang terluka.

Mengenakan pakaian berwarna gelap saat menyelam juga dapat mengurangi kemungkinan menarik perhatian hiu.

"Hiu putih besar dalam mode predator sangat mengagumkan," kata Greg Skomal, ahli biologi kelautan di Massachusetts Division of Marine Fisheries yang telah menandai dan melacak hiu putih besar sejak 2009.

"Saya telah melihat perilaku itu beberapa kali selama bertahun-tahun melakukan penelitian. Seringkali, kami hanya menaruh kamera di air dan hiu tenang-tenang saja. Kita telah melakukannya ribuan kali. Tapi pada beberapa kesempatan mereka langsung menyerang, menghancurkan tiang dan kamera. Mereka seakan sedang dalam mode predator di mana indra mereka mengunci segala jenis rangsangan," tuturnya.

"Saya bertanya-tanya apakah serangan terhadap kebanyakan orang diakibatkan orang-orang itu berada di tempat yang salah pada waktu yang salah dengan hiu yang sedang dalam keadaan seperti ini."

Hak atas foto Getty Images Image caption Upaya untuk menandai hiu putih besar mulai mengungkap pengetahuan tentang perilaku dan siklus hidup predator raksasa ini.

Beberapa peneliti beralih ke metode forensik untuk mencoba dan mengungkap beberapa alasan di balik serangan.

Mereka mengembangkan teknik untuk menggunakan DNA dan pola bekas gigitan untuk mengidentifikasi spesies, sementara yang lain memeriksa rekaman video serangan dan membandingkannya dengan luka yang dialami korban untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi.

Data dari pemantau hiu di Afrika Selatan menunjukkan bahwa hiu putih besar lebih aktif di dekat permukaan, dan jadi lebih mungkin terlihat, ketika suhu air di atas 14C, selama bulan baru dan di sore hari. Namun penelitian lain menunjukkan bahwa hiu putih besar adalah pemburu yang lebih sukses di malam hari ketika bulan purnama.

Hak atas foto Getty Images Image caption Banyak pantai kini memiliki patroli hiu yang mendeteksi hiu sebelum memasuki area pengunjung sehingga mereka bisa diperingatkan.

Peneliti mangatakan bahwa hiu putih muda remaja dapat menyerang manusia saat mengasah keterampilan predator mereka, dengan cara yang sama seperti singa muda akan bereksperimen dengan mangsa apa pun yang dapat mereka ambil.

Namun terlepas dari alasan serangan terhadap manusia, risiko yang terlibat masih sangat kecil. Di Australia tingkat serangan hiu berada di urutan 0,5 serangan per juta orang, sementara di AS kurang dari 0,2 serangan per juta. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2018, angka di AS turun menjadi sekitar 0,08 serangan per juta sementara di Australia mereka meningkat menjadi 0,8 serangan per juta orang.

Namun angka-angka ini tidak begitu akurat. Mereka gagal mempertimbangkan bahwa orang yang benar-benar menggunakan air jumlahnya relatif lebih sedikit, dan lebih sedikit lagi yang berenang di dalam air yang dihuni oleh hiu berbahaya.

Tapi statistik ini, betapapun menggelikan atau menghiburnya, tidak banyak membantu mengurangi rasa takut kita terhadap hiu.

"Ketakutan telah memainkan peran yang sangat penting dalam evolusi kita," tambah Chapman. "Manusia tidak perlu merasakan dimakan oleh harimau untuk belajar menakuti mereka. Kita mempelajari ketakutan itu dengan sangat cepat dari satu cerita.

"Orang-orang yang belum pernah melihat hiu sebelumnya menjadi takut karena mendengar atau menonton cerita tentang mereka. "

Fokus pada risiko yang ditimbulkan oleh hiu kepada manusia juga mengalihkan perhatian dari ancaman kita pada kelangsungan hidup mereka, yang jauh lebih besar, dengan penangkapan ikan berlebihan dan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Beberapa perkiraan menunjukkan jumlah hiu di perairan Australia, misalnya, menurun antara 75-92%.

Tetapi bagi mereka yang takut dan ingin tahu cara melindungi diri dari hiu, beberapa pakar menyarankan untuk meninju hiu di bagian insang atau menyodok matanya.

Berenang dalam kelompok dan menjaga jarak tetap dekat dengan pantai diketahui mengurangi risiko serangan. Mengenakan pakaian gelap dan tidak mengenakan perhiasan juga dapat membantu mengurangi kemungkinan menarik perhatian hiu.

Ada juga sejumlah alat pengusir hiu di pasaran yang menggunakan pulsa elektrik atau elektromagnetik untuk mengganggu indera hiu, tapi ini tidak selalu manjur, menurut penelitian.

--

Anda bisa membaca versi bahasa Inggris artikel ini, The real reasons why shark attack humans, di BBC Future.