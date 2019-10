Manfaat dari langsung menjalin hubungan asmara setelah putus

Hak atas foto Getty Images

Putus dari suatu hubungan asmara bisa jadi sangat memusingkan. Tidak mengherankan jika hal itu dikaitkan dengan penurunan kesejahteraan psikologis.

Dan teman-teman Anda yang bermaksud baik - berharap untuk melindungi Anda dari patah hati yang lebih parah- akan memperingatkan Anda untuk tidak terburu-buru menjalin hubungan baru, terutama jika orang itu mirip dengan mantan Anda.

Ada stigma yang terkait dengan hubungan yang bergerak cepat. Tetapi bukti menunjukkan bahwa ini mungkin yang terbaik bagi kita.

Jadi mengapa stigma itu bertahan? Bagaimana seharusnya kita menavigasi hubungan pascaputus? Dan apa risiko dari berhubungan dengan seseorang yang mirip dengan cinta yang hilang?

"Orang-orang yang memulai hubungan baru dengan cepat memiliki perasaan kehidupan romantis yang lebih baik," kata Claudia Brumbaugh, seorang psikolog yang mempelajari keterikatan orang dewasa di City University of New York, menggambarkan sebuah penelitian di mana ia menilai kesejahteraan psikologis orang-orang yang baru saja putus.

"Mereka merasa lebih percaya diri, diinginkan, dicintai. Mungkin karena mereka telah membuktikannya pada diri mereka sendiri. Mereka memiliki lebih banyak perasaan pada perkembangan dan kemandirian pribadi. Mereka lebih dari mantan mereka, mereka merasa lebih aman. Tidak ada kasus di mana orang yang lajang lebih baik. "

Brumbaugh mengatakan rata-rata orang berpikir Anda harus menunggu lima bulan sebelum memasuki hubungan baru dan bahwa hubungan semacam ini tidak akan bertahan lama - tetapi ini hanya apa yang orang pikirkan, bukan apa yang dikatakan oleh data terbaik bagi kita.

Dalam sebuah survei terhadap orang-orang yang hubungannya baru saja berakhir, orang-orang yang dengan cepat menemukan pasangan baru melaporkan harga diri dan kesejahteraan yang lebih tinggi, dan merasa kurang cemas.

Status hubungan mereka yang relatif tidak terputus memungkinkan gaya hidup mereka mengalir dengan lancar saat mereka beralih dari satu pasangan ke pasangan lainnya.

Namun, mereka juga cenderung menjadi orang-orang yang memiliki masalah dengan rasa tidak aman dalam hubungan mereka sebelumnya. Mungkin terdengar kontradiktif bahwa orang yang merasa tidak aman juga memiliki harga diri yang lebih tinggi.

Tapi itu bisa merupakan hasil dari mengukur perasaan tidak aman dalam suatu hubungan yang akan segera berakhir (sesuatu hal yang logis jika Anda dapat merasakan bahwa segala sesuatu tidak berjalan dengan baik) dan kemudian mengukur rasa percaya diri selanjutnya setelah menemukan pasangan baru.

Mendewasakan diri setelah putus

Salah satu alasan yang diberikan untuk meluangkan waktu lebih lama untuk sendiri sebelum memasuki hubungan baru adalah bahwa kita perlu menyembuhkan dan mendewasakan diri sebelum bertemu dengan orang baru.

Ada beberapa logika untuk ini.

Setelah putus, rata-rata orang melaporkan lima cara mereka mendewasakan diri . Ini umumnya hal-hal seperti "Saya merasa lebih percaya diri" atau "Saya lebih mandiri".

Perpisahan mungkin melukai rasa percaya diri Anda, tetapi jika Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda lebih mandiri itu melawan keseimbangan itu Ty Tashiro

Akan tetapi, eksperimen seperti ini bergantung pada ukuran pendewasaan diri yang dilaporkan sendiri, yang berarti sesuatu yang sedikit lebih rumit bisa terjadi.

Saya mungkin mengatakan bahwa saya merasa lebih percaya diri, tetapi apakah saya secara obyektif lebih percaya diri?

Penelitian yang melihat bagaimana orang melaporkan pendewasaan diri setelah peristiwa traumatis sering menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada perubahan.

Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita telah lebih dewasa karena bias kognitif yang disebut ilusi positif.

"Orang-orang kadang-kadang meningkatkan evaluasi ini untuk melindungi harga diri mereka," kata Ty Tashiro, seorang psikolog dan penulis The Science of Happily Ever After.

"Putus cinta bisa melukai rasa percaya dirimu. Tetapi jika Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda lebih mandiri melawan keseimbangan itu. Anda mungkin sebenarnya tidak lebih mandiri tetapi Anda merasa lebih baik tentang fakta bahwa Anda telah dicampakkan."

Studi Tashiro saat bekerja di University of Maryland menunjukkan bahwa menemukan pasangan baru dan waktu sejak putus tidak berpengaruh pada skor pendewasaan diri.

Jadi, meluangkan waktu Anda untuk kembali ke dunia kencan tidak selalu akan membuat Anda lebih baik dalam hal perbaikan diri Anda - dan Anda mungkin menipu diri sendiri untuk berpikir bahwa Anda telah tumbuh pula.

Namun, di mana Anda menyalahkan Anda atas putusnya memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan pribadi Anda. Apakah itu salah Anda? Kesalahan dia? Beberapa faktor eksternal?

Orang-orang yang menyalahkan alasan lingkungan, seperti pekerjaan atau bagaimana mereka bergaul dengan anggota keluarga, juga melaporkan lebih banyak pertumbuhan pribadi setelahnya. Orang-orang yang sedikit melihat pendewasaan diri paling tidak menyalahkan diri mereka sendiri atas putusnya hubungan mereka.

Apakah seseorang telah tumbuh secara bermakna dari pengalaman atau tidak, mungkin tergantung pada pelajaran yang telah mereka pelajari.

Orang-orang yang menemukan cara yang lebih spesifik yang mereka kembangkan setelah perpisahan lebih mungkin untuk memasuki hubungan selanjutnya dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Tashiro mengatakan respons favoritnya adalah dari seorang pria yang telah belajar mengatakan "Maaf".

"Saya suka yang itu karena ada kekhususannya," katanya.

"Kedengarannya sangat nyata. Saya bisa membayangkan tempat asalnya. Mengucapkan maaf akan membantu pria itu dalam semua hubungannya. "

Merasa terikat

Bagaimana kita bergantung pada orang lain untuk dukungan emosional dapat dijelaskan, sebagian, dengan gaya kelekatan kita. Secara umum, bagaimana kita mencari dukungan orang lain dipengaruhi oleh perasaan aman, gelisah, atau penghindaran.

Orang-orang yang merasa terikat dengan aman dalam hubungan mereka mungkin dibesarkan dengan perlakuan yang konsisten dari orang tua mereka. Mereka cenderung memercayai orang lain dan mencari dukungan emosional dari teman atau keluarga dekat mereka.

Teori tentang keterikatan menjadi lebih rumit ketika kita melihat orang-orang dalam hubungan yang tidak aman. Orang-orang yang tidak terikat dengan aman dalam hubungan masa lalu mereka cenderung memulai hubungan berikutnya lebih cepat daripada individu yang aman, tetapi karena alasan yang berbeda.

Kecemasan yang berhubungan dengan keterikatan dikaitkan dengan digantung oleh mantan Anda dan menanggapi perasaan terluka dengan perilaku dendam. Orang-orang ini juga mengalami lebih banyak tekanan fisik dan emosional dan mungkin melakukan hal ekstrem untuk mencoba memulai kembali hubungan masa lalu.

Sebaliknya, orang yang menunjukkan penghindaran yang terkait dengan keterikatan lebih mandiri, jadi mungkin tidak memikirkan mantan mereka sama sekali ketika mereka akhirnya berpaling ke hubungan selanjutnya.

Memiliki orang tua yang tidak hangat tidak selalu berarti Anda akan menghindar selamanya

"Orang-orang yang cemas selalu khawatir dan cemburu atau sangat menuntut perhatian, namun tidak melakukan sebaliknya," kata Brumbaugh.

"Orang-orang yang menghindar melepaskan diri dari keintiman dan tidak percaya dan [lebih suka] mulai bekerja. Mereka tidak suka keintiman tetapi mereka masih memiliki hubungan."

Bagaimana orang tua Anda memperlakukan Anda di masa kecil Anda dapat memengaruhi gaya keterikatan Anda di masa dewasa, tetapi itu bisa berubah. Memiliki orang tua yang tidak hangat tidak selalu berarti Anda akan menghindar selamanya.

Mitra yang hangat dapat mengubah gaya keterikatan Anda kembali ke menjadi merasa aman. Namun, ada juga beberapa bukti bahwa gaya-gaya ini adalah turun temurun, jadi mungkin ada batas seberapa banyak mereka dipengaruhi oleh orang lain.

Melihat mantan Anda di pasangan baru Anda

Secara umum, orang mentransfer gaya keterikatan mereka dari satu pasangan ke yang berikutnya, tetapi melakukannya ke tingkat yang lebih besar ketika pasangan baru menyerupai mantan mereka.

Mereka kemudian mentransfer beberapa kepercayaan mereka tentang pasangan lama mereka ke yang baru.

"Manusia menyukai konsistensi," kata Brumbaugh.

"Dengan menemukan pasangan baru yang menyerupai pasangan masa lalu Anda mendapatkan konsistensi. Orang-orang yang pulih lebih cepat memang merasakan lebih banyak kesamaan antara mantan dan pasangan baru mereka. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kesamaan itu ada secara objektif, karena mereka melaporkan sendiri, tetapi mereka melihat kesamaan. "

Pasangan memiliki "konsep diri" yang tumpang tindih, yang berarti mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari satu sama lain. Mereka berbagi persahabatan dan hobi. Jalinan diri ini mungkin membuat mereka merasa rentan setelah putus.

Tiba-tiba, mereka kehilangan sebagian identitas mereka, atau seseorang yang dengannya mereka berbagi minat. Menemukan seseorang yang dapat menggantikan banyak dari kebutuhan itu membuat bergerak lebih mudah.

Melihat kesamaan di mana mereka mungkin tidak ada memiliki kelebihan dan kekurangannya.

"Jika mantan saya adalah Sam dan kemudian saya bertemu Bob dan sesuatu tentang Bob mengingatkan saya pada Sam, saya berasumsi lebih daripada yang seharusnya tentang Bob," kata Brumbaugh.

"Mungkin kalau Sam koki yang baik dan sangat romantis, aku berasumsi tentang Bob juga. Itu bisa menciptakan masalah karena asumsi yang salah. Saya ingin dia menjadi sama romantisnya dengan Sam, dan setiap kali dia tidak menantang harapan saya, itu mungkin mengecewakan, meskipun Bob mungkin sangat romantis."

Jelas, hubungan semacam ini tidak akan menjadi obat yang sempurna untuk patah hati. Tetapi itu bukan bencana yang mungkin membuat teman Anda percaya, dan mungkin membawa manfaat psikologis.

Perpisahan sering kali traumatis, dan sepertinya tidak pernah terlalu dini untuk membiarkan sedikit cinta kembali ke dalam hidup Anda.

