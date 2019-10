Ibu-ibu tunggal yang tinggal bersama dalam 'mommunes'

Apakah semakin banyaknya tempat tinggal bersama bagi para ibu tunggal dapat membantu menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak - dan ibunya?

Hak atas foto BBC News

Ketika Emily Blake mengetahui dirinya hamil di usia 34 tahun, teman-teman flatnya mengatakan padanya bahwa mereka tetap dapat tinggal bersama. Tetapi ketika bayi Jaden hadir, tangisan dan jadwal menyusui, dan malam-malam ketika Blake tidak bisa tidur, mulai merasuki pengaturan tinggal yang dulu disepakati

"Tinggal bersama anak-anak merupakan hal yang sulit bagi seseorang yang tidak memiliki anak," ungkapnya.

Setelah meninggalkan flatnya, Blake yang sekarang berusia 35 tahun, tidak memiliki rumah sendiri selama lebih dari setahun.

Dia tidur di kamar cadangan seorang teman selama beberapa bulan sebelum tabungannya cukup untuk membayar deposit pada sebuah rumah, dibantu oleh agen perumahan.

Akan tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia harus membagi biaya sewa dan tagihan dengan orang lain untuk dapat membayar biaya pemeliharaan rumah - dan ternyata sulit menemukan teman serumah yang dapat merasa nyaman tinggal bersama ibu tunggal dan anak kecil.

Suatu pencarian internet membawanya ke CoAbode, sebuah situs web yang menghubungkan ibu-ibu tunggal yang sedang mencari tempat tinggal bersama.

Hak atas foto Tara Greenbaum/Getty Images

CoAbode didirikan oleh Carmel Boss pada 2002, setelah perkawinannya kandas dan dia sendiri yang harus membesarkan anak laki-lakinya yang berusia tujuh tahun di Los Angeles.

"Sebagai ibu tunggal baru, saya merasa sendiri dan meragukan cara saya membesarkan anak seorang diri," kata Boss. "Di mana kelompok saya, desa saya?"

Boss memasang iklan di surat kabar lokal guna mencari ibu tunggal lain untuk diajak berbagi rumah. Ketika ada 18 orang yang menjawab, dia menyadari bahwa dia sedang melakukan sesuatu.

Bersatunya sumber daya dan dukungan moral yang timbul akibat tinggal bersama ibu-ibu tunggal lainnya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan ibu-ibu itu - dan menurutnya, selama dua dekade terakhir ratusan ribu ibu-ibu telah mendaftar di situs itu untuk menemukan rumah yang cocok, termasuk Emily Blake

Di akhir bulan Juli, Blake telah mendapatkan kunci untuk sebuah rumah dengan lima kamar tidur di Central Alemeda, sebuah wilayah di Los Angeles, California.

Di sana, dia dan tiga orang ibu lainnya serta anak-anak mereka akan menciptakan 'mommune'nya sendiri.

Memulai 'mommune'

Mommunes, suatu permainan dari kata 'communes', adalah bagian dari tren perubahan situasi kehidupan seiring dengan berkembangnya struktur keluarga inti tradisional.

Saat ini ada sekitar 15 juta ibu tunggal di Amerika Serikat, menurut sebuah laporan dari PEW Research Center di tahun 2018. Secara umum terjadi peningkatan dua kali lipat jumlah keluarga dengan ibu tunggal sejak tahun 1960-an, meningkat dari sekitar 12% pada tahun 1960 pada tahun 1960-an menjadi 21% sekarang.

Hak atas foto Sean Gallup/Getty Images

Beberapa faktor telah memberikan kontribusi pada peningkatan ini, termasuk penurunan stigma sosial terkait perceraian, banyaknya jumlah ibu yang meninggalkan hubungan yang tidak sehat dan lebih banyak kesempatan di tempat kerja yang memungkinkan ibu tunggal mendapatkan kestabilan finansial.

Terlebih karena jumlah ibu tunggal meningkat, banyak masalah yang terkait dengan menjadi pengasuh tunggal juga meningkat.

Misalnya di Amerika Serikat, ibu tunggal adalah kelompok yang paling mungkin terkena dampak kemiskinan: 30% ibu tunggal dan keluarga mereka hidup dalam kemiskinan, dibandingkan dengan hanya 8% keluarga pasangan menikah, berdasarkan statistik pada sensus di Amerika Serikat di tahun 2018.

Biaya menjadi semakin mahal bagi kebanyakan ibu tunggal untuk menghidupi diri sendiri, itulah kenapa hidup bersama dapat menjadi "cara di masa depan".

Hak atas foto Valery Sharifulin/Getty Images

Dengan kata lain, biaya menjadi semakin mahal bagi kebanyakan ibu tunggal untuk menghidupi diri sendiri, itulah kenapa hidup bersama dapat menjadi "cara di masa depan", demikian menurut Blake Reed, salah satu pendiri Roommates with Kids, yang menghubungkan para orang tua tunggal yang mencari rumah bersama.

Saat peluncurannya di bulan Mei, Reed mengatakan bahwa setidaknya 70% dari 6.500 anggota di Rommates with Kids adalah ibu-ibu tunggal.

Karena penempatan di sekolah distrik yang bagus sangat tergantung pada kode pos, dia meyakini para ibu itu mendapatkan keuntungan dari berbagi biaya untuk tinggal di lingkungan yang memungkinkan anak-anak mereka mendapatkan akses terbaik ke pendidikan.

Reed juga mencatat bahwa privasi merupakan daya tarik yang kuat dari situs web seperti oommates With Kids dan CoAbode, keduanya menjaga kerahasiaan informasi data. "Para ibu mengirimkan email setiap saat, dan mengatakan, 'Syukurlah, saya tidak harus pergi ke Craiglistlagi'."

'Saya menginginkan satu kampung'

Bagi Emily Blake, menciptakan sebuah rumah bersama dengan para ibu tunggal lain lebih dari sekedar keamanan keuangan: dia menginginkan dukungan emosional dari mereka yang ada di posisi sama seperti dirinya.

Hak atas foto Roberto Machado Noa/Getty Images

"Saya tidak memiliki banyak keluarga, jadi saya ingin satu kampung untuk anak saya. Saya ingin berbagi sebagian tanggung jawab, juga berbagi kebahagiaan," katanya.

Meski beberapa teman dan keluarga berkomentar bahwa cara hidup Blake yang baru itu aneh, dia merasa bersemangat terhadap kemungkinan yang akan dihadapinya.

Dia berencana menanam rumput di halaman agar anak-anak dapat bermain di sana. Kebanyakan anak-anak berada dalam satu kamar sehingga para ibu dapat memiliki kamar mereka sendiri.

Dan dia berharap dapat segera mengetahui jadwal menjaga anak sehingga setiap ibu bisa pergi selama beberapa waktu untuk 'me time'.

Jaringan dukungan emosional yang dibangun Blake dan teman-teman sesama ibunya penting untuk melawan kekurangan yang mungkin dialami beberapa ibu yang membesarkan anak seorang diri.

Beberapa penelitian di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa ibu tunggal memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental dibandingkan dengan yang menikah.

Hak atas foto Valery Sharifulin/Getty Images

Sebuah penelitian di tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 33 persen ibu tunggal yang diteliti mengalami depresi, sementara hanya sekitar 8 persen dari kelompok kontrol yang menunjukkan gejala depresi. Hal ini disebabkan karena kesulitan ekonomi dan kurangnya dukungan.

Peneliti Issar Daryanani telah mempelajari cara pengasuhan ibu tunggal mempengaruhi anak- anak, dan penelitiannya juga menunjukkan bahwa status sosial ekonomi yang rendah berdampak negatif pada pola pengasuhan dan kesehatan mental bagi ibu dan anak.

Mommune juga merupakan pengaturan yang sempurna dan suportif bagi Janet Hoggarth, yang juga berbagi rumahnya yang terletak di London dengan ibu tunggal lain.

Setelah perceraiannya pada 2009, Hoggarth mendapati dirinya membesarkan tiga anak yang berusia di bawah enam tahun seorang diri di rumahnya.

Temannya, Vicki Hillman, juga mengalami keadaan yang sama dengan bayi yang baru lahir setelah berpisah dengan tunangannya.

Ketika Hillman menjual rumahnya, Hoggart mengatakan padanya bahwa dia dapat pindah ke rumahnya selama beberapa bulan sampai dia mendapatkan tempatnya sendiri.

Hak atas foto Janet Hoggarth Image caption Vicki Hillman, kiri, dan Janet Hoggarth, kanan, berbagi tempat tinggal di London sebagai ibu tunggal. Keadaan ini merupakan dasar bagi penulisan buku Hoggarth, The Single Mums' Mansion.

"Saya dan anak-anak benar-benar merasa kehilangan setelah kepergian suami saya, jadi dengan adanya orang lain yang mengalami hal yang sama tinggal bersama kita, benar-benar suatu dukungan," ungkap Hoggarth yang sekarang berusia 49 tahun.

Situasi ini menolong kedua ibu dan anak-anaknya untuk mengatasi 'patah hati di lingkungan di mana kita bisa melampiaskan perasaan dan tidak butuh penjelasan yang panjang'.

Tidak seorangpun kecuali Hillman yang memahami pengaturan mereka ketika keduanya berencana untuk pergi, pesta maupun makan bersama. Di dekat tempat tinggal mereka ada ibu tunggal lain yang bergabung dengan mereka setiap akhir pekan.

"Keadaan ini membuat saya merasa hidup lagi, tidak stres, tidak terlalu lelah," katanya. Situasi ini berhasil baik sehingga kedua ibu akhirnya hidup bersama selama dua tahun, dan Hoggarth bahkan sudah menulis sebuah buku tentang hal tersebut, The Single Mums' Mansion, "Kami membentuk bentuk keluarga alternatif sendiri."

Ibu tunggal mengambil alih

Berbagi tempat tinggal bagi para ibu tunggal bukanlah jawaban yang telat untuk semua keluarga, tetapi dapat sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan perubahan lingkungan bagi anak-anak dan mereka sendiri.

Hak atas foto Getty Images

Keluarga ibu tunggal tidak terpantau, tetapi R Kelly Raley, seorang dosen sosiologi dari University of Texas di Austin, mengatakan bahwa stabilitas keluarga merupakan kunci dari kesejahteraan anak-anak - terlepas dari struktur keluarga.

Namun, peringatan Raley bahwa pengaturan seperti mommune itu bukanlah jawaban untuk semua orang, karena pengaturan jangka pendek dapat menyebabkan masalah instabilitas bagi anak-anak, "yang tumbuh subur dalam rumah yang stabil dan hubungan yang konsisten".

Dan, tentu saja, "tidak semua keluarga akan saling merasa cocok", kata peneliti Daryanani - kunci untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang tepat.

Namun, menemukan pasangan yang tepat dapat memberikan banyak manfaat bagi ibu tunggal, demikian menurut mantan anggota mommune.

Hak atas foto ANDREW HOLBROOKE/Getty Images

Misalnya, Hoggarth dan Hillman yang meskipun sudah berpisah tempat tinggal tapi Hoggarth masih merasa senang dengan bagaimana anak-anaknya berkembang di lingkungan bersama.

"Anak-anak menyukainya. Merekalah yang merasakan kehilangan orang dewasa lain di sana. Mereka butuh jaminan itu," katanya. Tetapi dia juga ingin menjadi bagian dari sesuatu juga.

Dan di Los Angeles, Blake merasa senang akan masa depannya di mommunenya sendiri. Dia memiliki dukungan finansial, sebuah jaring keamanan emosional dan satu kelompok teman satu rumah yang dapat dia harapkan dapat berbagi kehidupan.

"Di tahun 1950an mungkin saja Anda harus didampingi laki-laki," katanya, "dan sekarang semua perempuan tunggal ini mengambil alih."

Anda dapat membaca versi bahasa Inggris artikel ini The single mums who live together on 'mommunes' di BBC .