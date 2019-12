Kegemaran manusia akan apel merah mendorong kepunahan varietas apel lainnya

Hak atas foto Getty Images

Apel merah telah menjadi buah favorit manusia selama beberapa generasi, tetapi naiknya suhu bumi bisa berarti kepunahannya

Apel sejati adalah merah, tidak ada perdebatan tentang itu.

Mungkin memang ada apel kuning atau apel hijau di toko kelontong. Di beberapa tempat, Anda bahkan mungkin menemukan varietas yang bergaris-garis atau berbintik-bintik dengan banyak warna, seperti jenis Cox's Orange Pippin yang cantik.

Tapi apel merah adalah warna apel di sebagian besar buku alfabet. Ini detail yang menarik, karena sebenarnya apel tidak selalu hanya satu warna.

Nenek moyang apel modern adalah pohon liar yang tumbuh di tempat yang sekarang disebut Kazakhstan, di lereng barat pegunungan yang berbatasan dengan Cina barat.

Saat ini, pohon-pohon apel liar masih tumbuh di sana, mengharumkan udara dengan aroma buah yang jatuh dan memberi makan beruang yang berkeliaran di hutan.

Meskipun demikian, jumlah apel liar telah menyusut sebesar 90% dalam 50 tahun terakhir berkat makin banyaknya manusia. Masa depan apel pun makin tidak pasti.

Warna apel berkisar dari kuning pucat ke merah ceri dan hijau musim semi, tetapi merah sebenarnya tidak lebih menonjol daripada warna lainnya.

(Seorang musafir pecinta apel, Beck Lowe, melaporkan bahwa kebun buah komersial Kazakh, seperti kebun di mana-mana di seluruh dunia, justru menanam apel jenis Red Delicious dan Golden Delicious, apel dari Amerika.)

Warna muncul dari tingkat ekspresi gen-gen tertentu di kulit apel, demikian temuan para ilmuwan.

David Chagne, seorang ahli genetika di Penelitian Tanaman dan Makanan di Selandia Baru, menjelaskan bahwa beberapa set enzim bekerja bersama untuk mengubah molekul tertentu menjadi pigmen yang disebut anthocyanin. Ini adalah kelas zat yang sama yang memberi warna pada ubi jalar ungu, anggur, dan plum.

Kadar enzim-enzim ini dikendalikan oleh faktor transkripsi, yaitu protein yang mengatur berapa banyak gen tertentu akan muncul.

Gen ini disebut MYB10, sehingga semakin banyak MYB10 maka kulit apel akan menjadi semakin merah.

Faktanya, sebuah penelitian menemukan bahwa pada apel bergaris merah, kadar MYB10 lebih tinggi pada bagian kulit yang bergaris.

Menariknya, warna juga tergantung pada suhu. Agar apel sepenuhnya merah, suhu harus tetap dingin, kata Chagne. Sebab, jika suhunya naik ke atas sekitar 40C, MYB10 dan tingkat anthocyanin akan jatuh.

Di wilayah Pyrenees Spanyol, ia dan rekan-rekannya menemukan jenis apel yang biasanya bergaris merah, jadi pucat setelah bulan Juli yang sangat panas. Saat suhu menghangat, menurutnya, apel lebih sulit menjadi merah.

Meskipun demikian, ia dan rekannya ingin membiakkan apel yang berwarna semera mungkin menggunakan pemahaman mereka tentang biologi di balik warna. Mereka menyasar pasar Asia, di mana warna batu rubi adalah warna apel yang paling populer,

Mungkin ancaman perubahan iklim terhadap apel merah akan diimbangi oleh tekad kita untuk membiakkan mereka, bahkan jika itu membutuhkan program pemuliaan yang mahal.

Bahkan sebelum kita memahami genetika, apel berwarna punya daya tarik yang kuat pada manusia.

John Bunker, seorang kolektor apel yang berbasis di Palermo, Maine, telah menyelamatkan banyak jenis yang terlupakan, dari kepunahan. Ini termasuk apel yang dulunya ditanam satu abad atau lebih yang lalu sebelum kebun menjadi sangat berfokus pada jenis Delicious.

Salah satu apel langka ini adalah jenis Black Oxford yang luar biasa, sebuah apel yang merahnya begitu gelap sehingga Anda mungkin keliru menganggapnya sebagai buah prem yang besar sebelum melihat daging putihnya yang cerah.

"Warnanya fenomenal. Dan saya pikir untuk beberapa orang, termasuk saya, itulah daya tarik aslinya, "katanya.

Hak atas foto Getty Images

Namun, warna mungkin tidak mengalahkan kualitas apel lain ketika petani menilai pohon baru.

Sebaliknya, mereka fokus pada rasa dan kegunaan apel: ada yang baik untuk sari buah apel, ada yang lebih enak untuk pai, beberapa untuk saus, dan yang lainnya untuk dimakan.

Tidak masalah seperti apa buah itu dan apakah nampak sama dari pohon ke pohon, karena petani menanam buah untuk diri mereka sendiri dan untuk pasar lokal, dan fungsi lebih penting daripada penampilan.

Bunker mengatakan bahwa semuanya berubah sekitar seratus tahun yang lalu.

"Dalam budaya pertanian dan ekonomi pertanian diversifikasi kecil, keseragaman memiliki nilai terbatas," katanya.

Tetapi jika apel yang ditanam dengan jarak ribuan mil dibeli kekhasannya, warnanya menjadi semacam penanda merek. Warna menjadi "seperti ini yang diharapkan".

Dalam sistem komoditas ini, keseragaman jadi makin bernilai. Pada saat yang sama, apel mulai dipetik sebelum benar-benar matang sehingga dapat dikirim jarak jauh tanpa busuk.

Namun ada masalah. "Warna adalah indikator kematangan," kata Bunker. Apel yang dipetik lebih awal tidak memiliki warna yang tepat.

Tetapi kemudian sebuah apel dengan mutasi pun muncul, apel ini punya warna merah sebelum matang, ia menjelaskan. Apel itu akhirnya dijuluki Red Delicious, dan pada tahun 1921 dirilis secara komersial untuk para petani.

Apel-apel lain juga naik peringkatnya. Varietas-varietas yang berwarna seragam dan teratur, terutama jika warnanya bisa muncul sebelum apel benar-benar mencapai kematangan penuh, sangat baik untuk bisnis.

Jumlah varietas yang ditanam petani mulai menyusut. Dan sedikit demi sedikit, beberapa varietas ini tak lagi terasa enak, karena penekanan pada penampilan tidak mendorong meningkatnya rasa.

David Bedford, seorang peternak apel di University of Minnesota, mengatakan bahwa ia tumbuh besar dengan makan Red Delicious dan akibatnya tidak terlalu menyukai apel.

Sampai ketika kuliah dia mencoba varietas lain, barulah dia sadar bahwa rasa apel bisa berbeda.

Dia dan rekan-rekannya adalah sosok yang berada di belakang apel Honeycrisp yang sangat sukses, dirilis beberapa tahun yang lalu dan dikenal karena kerenyahannya yang segar berair.

Dan nyatanya, Honeycrisp yang mereka hasilkan adalah kecantikan apel dengan garis kuning dan merah.

Tetapi bahkan di dalam apel yang dibiakkan untuk menjauh dari kutukan Red Delicious, dorongan tak terhindarkan untuk memuja apel merah terus berlanjut.

Orang-orang sekarang telah memperkenalkan Honeycrisps dengan mutasi yang membuat mereka semakin merah. "Ini terjadi pada setiap apel di pasar," kata Bedford.

"Itu hanya sifat dari keinginan alami kita untuk memiliki apel seperti yang kita ingin kita lihat ... sejak manusia bisa membuat pilihan, mereka membuat apel semakin lama semakin merah."

Apel yang lebih merah mungkin tidak lebih baik dari yang kuning (bahkan mungkin lebih buruk). "Tapi, apel merah lebih menjual, itu masalahnya," kata dia.

Untuk mencoba memperbaikinya di apel-apel yang akan datang, Universitas Minnesota telah merilis apel lain di bawah apa yang disebut "model klub". Dalam sistem ini, petani tidak diperbolehkan memilih buah yang lebih merah.

Ketika Anda melihat berbagai warna liar yang mungkin ada, dan menyadari bahwa warna yang makin merah makin menjauh dari rasa yang sebenarnya, rasanya tak salah jika berharap hari-hari yang lebih baik akan datang bagi para penggemar apel.

Akankah sifat sebenarnya, sifat alami apel yang aneh, akan menang dari perburuan apel merah? Sejarah menunjukkan itu akan menjadi perjuangan yang berat, tetapi kita semua bisa bermimpi.

Versi asli tulisan ini dalam bahasa Inggris bisa Anda baca di How climate change could kill the red apple di laman BBC Future