Siklus pramenstruasi yang menyebabkan penderitanya stres luar biasa hingga ingin bunuh diri

Hak atas foto Getty Images/Javier Hirschfeld Image caption Gejala-gejala PMDD, yang bisa bersifat mental dan fisik, bisa cukup ekstrem

Premenstrual dysphoric disorder atau PMDD mempengaruhi 8% populasi perempuan dan bahkan telah dikaitkan dengan tindakan kekerasan, tetapi masih kurang dipahami.

Saat berusia 30 tahun, Caroline Henaghan sangat sibuk.

Dia bekerja untuk Departemen Dalam Negeri Inggris dan secara bersamaan menjalani pelatihan untuk menjadi pengacara.

Ia bertanya-tanya apakah stres dan kecemasan yang dia alami hanyalah akibat dari pekerjaan yang berlebihan dan semakin tua usianya.

"Rasanya seperti naik roda hamster dan tidak bisa turun," kenangnya.

Akhirnya pekerjaan menjadi terlalu banyak dan dia mengambil cuti pendek seperti biasanya.

Tapi suasana hati Henaghan tidak membaik.

Dia bangun setiap pagi dengan kecemasan yang luar biasa, yang membuatnya enggan bertemu dengan orang lain.

"Saya pada dasarnya menghilang sehingga saya tidak harus berada di sekitar orang," katanya.

Dia tidak berpikir untuk bunuh diri, ujarnya. Tetapi dia berfantasi tentang meninggalkan banyak hal.

Meskipun gejala kejiwaan adalah yang terkuat, ada juga pola fisik yang aneh.

Henaghan akan kembung dan lelah, tidur berlebihan, dan - sebagai orang yang hobi berkebun - ia berbelanja tidak menentu, misalnya membeli tanaman yang sedang tidak musim.

Keluarganya memperhatikan tingkah lakunya yang semakin aneh.

Dia pikir itu mungkin gangguan bipolar, mengingat siklus naik dan turunnya.

Misalnya, dia mungkin menghabiskan dua minggu setiap bulan untuk memperbaiki kerusakan dari minggu sebelumnya: perkelahian dengan orang yang dicintai, rumah yang berantakan, dan pekerjaan yang menumpuk.

Akhirnya, setelah apa yang disebutnya "mini-breakdown", dia menyadari bahwa kambuhnya semua gejala ini terkait dengan siklus menstruasinya.

Dokternya menepis kekhawatirannya. Dia mengunjungi lima dokter, semuanya laki-laki, setelah dokter yang pertama berkomentar: "Oh, itu hanya PMS. Istri saya mengalaminya."

Tapi itu bukan sindrom pramenstruasi PMS.

Henaghan pun melakukan apa yang dilakukan banyak wanita yang diabaikan oleh lembaga medis: melakukan penelitian sendiri.

Melalui penjelajahan online, dia belajar tentang suatu kondisi yang disebut gangguan PMDD.

PMDD jauh lebih intens daripada apa yang lebih dikenal dengan PMS, dengan gejala fisik termasuk kelelahan dan migrain, sedangkan gejala psikologis dapat mencakup perubahan suasana hati yang parah dan kecemasan.

Kelainan ini menyebabkan 15% dari mereka yang menderitanya pernah mencoba bunuh diri. Beberapa perempuan muda yang didiagnosis dengan penyakit ini memilih untuk mengoperasi keluar rahim mereka.

Hak atas foto Getty Images/Javier Hirschfeld Image caption Karakteristik PMDD membedakannya dari kondisi kesehatan mental lainnya yang dapat memicu gejala serupa

Henaghan adalah salah satunya.

Ketika dia akhirnya didiagnosis menderita PMDD oleh seorang spesialis, pengalaman yang tidak biasa yang dia alami sejak masa puber akhirnya masuk akal.

Henaghan mencoba terapi estrogen (yang tidak membantu) dan progesteron dosis tinggi (yang sedikit membantu). Setelah dirawat di rumah sakit karena kelakuannya yang tidak menentu, dia menjalani histerektomi abdominal total dan salopo ooforektomi bilateral (pengangkatan indung telur dan saluran tuba).

Jadi pada 2015, pada usia 36, ia menjalani operasi, yang secara efektif memicu menopause dini.

Siklus menstruasi dapat memengaruhi otak baik secara positif maupun negatif karena hormon wanita berfluktuasi.

Ini dapat membuat mereka lebih cemas dan mudah tersinggung pada titik-titik tertentu tetapi juga meningkatkan kesadaran spasial dan keterampilan komunikasi mereka.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa PMS, gejala yang dialami sebagian wanita dalam satu atau dua minggu sebelum menstruasi, setidaknya sebagian dipengaruhi oleh genetika dan dapat diturunkan dari ibu ke anak perempuan mereka.

Dan penelitian yang diterbitkan pada 2017 juga menemukan gen yang tidak biasa pada orang dengan PMDD yang membuat mereka sangat sensitif terhadap estrogen dan progesteron.

"PMDD pada akhirnya adalah kerusakan genetik seluler sebagai respons terhadap perubahan hormon, dan itu harus diperlakukan sebagai kondisi medis serius," kata Tory Eisenlohr-Moul, yang mempelajari kesehatan mental wanita di University of Illinois di Chicago.

Tetapi kurangnya konsensus dan pengetahuan tentang gejala, apakah mereka berakar secara biologis, psikologis atau budaya, menyebabkan PMDD pada umumnya salah didiagnosis.

Gangguan itu hanya dimasukkan dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental (DSM) pada 2013, setelah banyak perdebatan.

PMDD begitu suram sebagian karena masih jarang diketahui.

Beberapa orang yang skeptis khawatir untuk menempelkan label lain pada perempuan yang bisa menyebabkan mereka dipandang tidak rasional.

Ada juga kritik terhadap hubungan antara anggota subkomite DSM dan perusahaan farmasi di tengah kekhawatiran bahwa PMS / PMDD akan menjadi patologis dan terlalu-medis untuk keuntungan sejumlah pihak.

Ini berarti PMDD telah diabaikan, meskipun efeknya terhadap penderita sangat parah.

Dan banyak perempuan yang terkena dampaknya. Sementara perkiraan terkait penderitanya bervariasi, diestimasi bahwa PMDD diderita 3-8% wanita usia reproduksi - jutaan perempuan di seluruh dunia.

Tetapi sekarang ada pengakuan yang berkembang tentang PMDD dalam budaya populer.

Novel terbaru Megan Abbott 'Give Me Your Hand' berpusat pada sekelompok peneliti yang tidak hanya yakin bahwa PMDD ada, tetapi mereka tahu mengungkap mekanismenya akan membuat mereka terkenal.

Seperti yang dijelaskan narator tentang PMDD:

"Yang terburuk, PMDD membuat wanita melakukan tindakan merusak diri sendiri. Atau yang merusak. Di lab, kita semua pernah mendengar kisah-kisah horor: Perempuan memukul kepala pacar mereka dengan wajan penggorengan, menabrak mobil guru anak-anak di tempat parkir sekolah... "

Deskripsi PMDD ini merupakan cerminan dari beberapa kasus kehidupan nyata di mana masalah pramenstruasi ekstrem digunakan dalam pembelaan di pengadilan pidana.

Siklus pra menstruasi telah menyebabkan terdakwa dibebaskan dalam kasus mengutil sejak abad ke-19.

Keadaan itu juga dijadikan bahan pembelaan dalam kasus pembakaran, pemalsuan, penganiayaan anak dan, dalam kasus yang paling ekstrim, pembunuhan.

Diperlukan kehati-hatian untuk tidak melebih-lebihkan kemungkinan agresi yang terkait dengan masalah pramenstruasi - seorang pengacara memperkirakan bahwa jika semua kejahatan yang dilakukan oleh wanita di AS dapat dikaitkan dengan PMS, itu masih berarti bahwa tidak lebih dari 0,1% orang dengan PMS melakukan kekerasan.

Jelas, bahkan angka itu tidak mungkin dan Eisenlohr-Moul menekankan bahwa "sebagian besar wanita tidak memiliki perubahan siklus dalam emosi, pemikiran atau perilaku menjelang menstruasi".

Tetapi untuk sebagian kecil perempuan yang memiliki gejala PMDD ekstrem, yang mungkin termasuk impulsif, agresi dan kecenderungan antisosial, mungkin itu dapat menyebabkan beberapa perilaku yang tidak sesuai karakter.

Hak atas foto Getty Images/Javier Hirschfeld Image caption Menemukan seorang dokter yang mengenali PMDD bisa jadi seperti menang lotre karena sejumlah dokter masih skeptis dengan gangguan ini

Kasus paling terkenal melibatkan Sandie Craddock, seorang bartender di London yang pada tahun 1981 menusuk rekan kerjanya.

Pembunuhan ini adalah kejahatan terbaru dalam sejarah panjang pembakaran, penyerangan, dan pencurian yang dilakukan Craddock, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki ingatan yang jelas tentang peristiwa tersebut.

Dalam pembelaannya, Craddock membawa buku harian dan catatan yang menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukannya bersifat siklus, dan berpendapat bahwa perubahan hormon pramenstruasi yang dia alami begitu parah sehingga itu membuatnya marah.

Craddock kemudian ditempatkan dalam masa percobaan dan diperintahkan untuk melanjutkan pengobatan progesteron.

Selanjutnya, ada dua periode di mana Craddock tidak menerima progesteron atau menerima dosis yang lebih rendah.

Saat itu, dia melemparkan bata ke jendela. Kali kedua, dia mencoba bunuh diri dan membawa pisau ke kantor polisi. Seperti sebelumnya, dia dijatuhi hukuman percobaan.

Tentu saja, dalam kasus-kasus seperti ini, sulit untuk mengungkap apakah penurunan progesteron menjadi penyebab insiden itu.

Bagaimanapun, kasus-kasus lain mengikuti. Yang pertama di AS terjadi pada tahun 1991, ketika ahli bedah Geraldine Richter diberhentikan di Virginia karena mengemudi secara tak beraturan.

Dia ditemukan mengemudi di bawah pengaruh alkohol, mengancam petugas polisi yang menghentikannya dan mencoba menyerang mereka.

Akhirnya Richter dibebaskan setelah pembelaan kontroversial yang menyebutkan PMS sebagai faktor yang meringankan.

Pada tahun 2018, Pengadilan Tinggi Rajasthan di India membebaskan seorang wanita dari tuduhan pembunuhan terhadap tiga anak dengan mendorong mereka ke dalam sumur. Satu anak meninggal.

Dokter dipanggil ke pengadilan untuk bersaksi bahwa terdakwa menderita PMS parah, membuatnya agresif.

Sulit untuk mengetahui seberapa sering PMDD diangkat dalam kasus hukum sekarang.

Deborah Denno, seorang profesor hukum di Universitas Fordham di New York, mengatakan bahwa di AS "tidak ada daftar itu. Banyak kasus yang diselesaikan dengan negosiasi (plea bargain)".

Hak atas foto Getty Images/Javier Hirschfeld Image caption Dalam kasus ekstrim PMDD telah dikaitkan dengan kekerasan oleh perempuan baik terhadap orang lain atau diri mereka sendiri

Caroline Henaghan sendiri mempelajari bahwa setidaknya di Inggris dan Wales, keadaan pra menstruasi tidak melepaskan perempuan dari tanggung jawab hukum sepenuhnya.

Pengadilan mungkin meminta mereka mengobati sindrom itu, katanya.

Aturan mengenai Perempuan dan Hukum di Australia mengatakan bahwa sebagian besar ahli medis setuju bahwa untuk sebagian kecil perempuan, gejala PMDD dapat menyebabkan tindakan kriminal.

Tetapi sama seperti diagnosis itu sendiri, aplikasi hukum terkait PMDD bervariasi di seluruh yurisdiksi.

Untuk mendiagnosis PMDD, seorang dokter akan membutuhkan dua bulan catatan harian, untuk menunjukkan gejala, menurut Eisenlohr-Moul.

Gejala harus menunjukkan pola on/off, mulai satu atau dua minggu sebelum periode, untuk didiagnosis sebagai PMDD.

Namun, banyak perempuan sendiri sering tidak yakin apakah mereka menderita PMDD atau tidak.

Eisenlohr-Moul mengatakan bahwa ada "tingkat positif palsu yang sangat tinggi", karena orang menggunakan PMS / PMDD sebagai kategori umum untuk gejala misterius.

Ini mencerminkan kecenderungan umum untuk meremehkan kesehatan wanita, sehingga masalah pramenstruasi telah menjadi cara yang nyaman untuk menyatukan banyak kondisi kesehatan perempuan.

Apa pun yang terjadi di masa depan, Eisenlohr-Moul percaya bahwa seharusnya dimungkinkan untuk mengenali keparahan (dan kelangkaan) PMDD, dan membongkar lelucon yang melelahkan dan kesalahpahaman seksis tentang PMS.

"Kami tidak memerlukan episode sitkom lagi tentang PMS dan gagasan bahwa semua wanita memilikinya," katanya. Yang kita butuhkan adalah kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana menstruasi mempengaruhi tubuh dan otak yang berbeda.

Hak atas foto Getty Images/Javier Hirschfeld Image caption Ada beberapa kekhawatiran bahwa PMDD dan PMS digunakan sebagai dalih oleh perusahaan obat untuk mencari keuntungan

Eisenlohr-Moul berkontribusi, misalnya, dengan membuat aplikasi yang akan membuatnya lebih mudah melacak dan mendiagnosis gejala PMDD.

Dan organisasi seperti Asosiasi Internasional untuk Gangguan Pramenstruasi meningkatkan kesadaran akan kondisi ini.

Ketika pengakuan soal PMDD tumbuh, itu berarti lebih banyak perempuan yang mendapat pertolongan yang mereka butuhkan.

Beberapa bulan setelah operasi, gejala Henaghan menghilang. "Saya kembali menjadi Caroline sebelum saya mulai menderita gejala PMDD," katanya bahagia. Dia baru saja menyelesaikan PhD di University of Manchester, yang tidak akan mungkin terjadi jika dia masih dalam PMDD, katanya.

Dia berharap bahwa pada akhirnya, lebih banyak dokter umum, ahli endokrin dan ginekolog yang akrab dengan PMDD sehingga penderita tidak akan memiliki pengalaman yang sama dengan yang dia miliki, takut dilabeli histeris, atau ditipu dengan selebaran tentang PMS.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul The overlooked condition that can trigger extreme behaviour pada laman BBC Future.