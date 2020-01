Cara yang lebih akurat untuk menghitung usia anjing Anda

Hak atas foto Getty Images

Hewan peliharaan Anda jelas menua lebih cepat daripada Anda, tetapi penelitian baru memberi gambaran yang jauh lebih jelas tentang berapa umur anjing sebenarnya.

Jika anjing Anda telah hidup selama satu dekade, dipercaya secara luas bahwa usianya sudah menginjak 70 tahun usia manusia.

'Faktor tujuh tahun' ini - setiap tahun dari kehidupan anjing yang dihitung sebagai tujuh tahun usia manusia - berasal dari membagi harapan hidup manusia sekitar 77 tahun, dengan harapan hidup anjing sekitar 11 tahun.

Asumsi yang mendasari sistem konversi tradisional itu adalah setiap tahun kalender seekor anjing setara dengan tujuh tahun manusia.

Tetapi penelitian baru menunjukkan bahwa hal-hal itu tidak begitu sederhana.

Sebagai contoh, sebagian besar ras anjing mencapai kematangan seksual antara usia enam dan 12 bulan — yang berdasarkan konversi tradisional, setara dengan usia tujuh tahun manusia.

Namun, meskipun tidak biasa, beberapa anjing hidup selama lebih dari 20 tahun, yang berdasarkan ukuran konversi tradisional, setara dengan 140 tahun usia manusia.

Hak atas foto Getty Images Image caption Asumsi yang dipercaya banyak orang adalah setiap tahun kalender seekor anjing setara dengan tujuh tahun manusia.

Yang membuat lebih rumit, harapan hidup anjing sangat tergantung pada ras mereka.

Anjing yang lebih kecil cenderung hidup lebih lama, menunjukkan bahwa mereka menua lebih lambat daripada anjing yang lebih besar.

Semua ini menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya yang kita maksud dengan usia.

Cara yang paling jelas untuk menggambarkannya adalah lamanya waktu yang berlalu sejak mereka lahir.

Ini dikenal sebagai usia secara kronologis.

Hak atas foto Getty Images Image caption Anjing yang lebih kecil cenderung hidup lebih lama, menunjukkan bahwa mereka menua lebih lambat daripada anjing yang lebih besar.

Namun, ada deskripsi lain. Usia biologis, misalnya, adalah definisi yang lebih subyektif, yang bergantung pada penilaian indikator fisik untuk mengidentifikasi perkembangan individu.

Ini termasuk ukuran "indeks kelemahan" - yang memperhitungkan status penyakit seseorang, gangguan kognitif, dan tingkat aktivitas.

Lalu ada tanda penuaan yang lebih objektif, seperti tingkat ekspresi gen (gen menghasilkan protein pada tingkat yang berbeda pada berbagai tahap kehidupan) atau jumlah sel imun.

Peningkatan usia biologis tergantung pada faktor-faktor yang diturunkan secara genetik, kesehatan mental, dan gaya hidup.

Misalnya, jika Anda menghabiskan banyak waktu makan makanan cepat saji dan merokok, dibandingkan berolahraga dan makan sehat, kemungkinan usia biologis Anda akan melebihi usia kronologis Anda.

Atau, Anda mungkin berusia 60 tahun dengan tubuh berusia 40 tahun jika Anda menjaga diri dengan baik.

Usia biologis lebih berguna

Ketika membandingkan umur hewan lintas spesies, usia biologis jauh lebih berguna daripada usia mereka secara kronologis.

Hamster berumur enam minggu tidak akan memberi Anda gambaran yang baik tentang tahap kehidupan hewan itu, bahkan jika Anda tahu harapan hidup hamster hanya tiga tahun.

Mempelajari bahwa seekor hamster telah mencapai usia di mana ia dapat bereproduksi memberikan gambaran yang jauh lebih baik tentang tingkat kematangannya.

Para peneliti mengatakan cara yang masuk akal untuk mengukur usia biologis adalah dengan apa yang disebut "jam epigenetik" — perubahan pada DNA yang terakumulasi dari waktu ke waktu untuk semua mamalia.

Hak atas foto CBS Image caption 'Tahun pertama anjing setara dengan 31 tahun usia manusia'.

Secara khusus, "metilasi" – penambahan gugus metil (atom karbon yang terikat pada tiga atom hidrogen) ke DNA – tampaknya menjadi indikator usia yang baik.

Banyak perkembangan fisik yang menonjol, seperti perkembangan gigi, tampaknya terjadi pada tingkat metilasi.

Jadi dengan mencocokkan tingkat metilasi pada retriever Labrador dan manusia, para peneliti membuat formula untuk memetakan umur anjing dengan manusia.

Rumus itu adalah: usia setara manusia = 16 x ln (usia kronologis anjing) + 31.

Di sini "ln" mewakili fungsi matematika yang dikenal sebagai logaritma natural.

Pada grafik di bawah ini, Anda dapat melihat bagaimana logaritma tahun-tahun yang dijalani seekor anjing (umur anjing) dan usia manusia yang setara dengan kurva garis putus-putus merah.

Hak atas foto Christian Yates

Kurva di atas menunjukkan bahwa anjing bertumbuh dewasa sangat cepat pada awal hidupnya, tetapi penuaan kemudian melambat, yang berarti bahwa sebagian besar hidup mereka berada dalam usia paruh baya.

Mudahnya adalah mengingat bahwa tahun pertama anjing setara 31 tahun manusia.

Kemudian, setelah itu, setiap kali usia kronologis anjing berlipat ganda, jumlah tahun manusia bertambah 11.

Jadi delapan tahun mewakili tiga "penggandaan" (dari satu menjadi dua, dua menjadi empat dan kemudian empat hingga delapan), sehingga usia anjing setara dengan 64 (yaitu 31 + 3x11).

Perkiraan ini diplot sebagai kurva hitam pada gambar konversi.

Garis hijau mewakili aturan faktor-tujuh-tahun yang dianggap tidak realistis.

Sebagian besar pecinta anjing pasti sudah curiga bahwa hubungan usia manusia dan anjing non-linear, setelah memperhatikan bahwa, pada awalnya, hewan peliharaan mereka matang jauh lebih cepat, daripada perkiraan tradisional 'faktor tujuh tahun'.

Penyempurnaan yang lebih canggih untuk 'faktor tujuh tahun' mengatakan masing-masing dua tahun pertama anjing sesuai dengan 12 tahun manusia, sementara semua tahun berikutnya dihitung setara dengan empat tahun manusia.

Dalam praktiknya, pengetahuan ini menunjukkan bahwa anjing menuju ke usia pertengahan lebih cepat daripada yang diduga oleh kebanyakan pemilik anjing.

—

* Christian Yates adalah dosen senior di bidang biologi matematika di University of Bath. Dia juga penulis The Maths of Life and Death.

Anda bisa membaca versi asli dari artikel ini How to calculate your dog's real age di BBC Future