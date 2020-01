Bisakah zat psikedelik membantu Anda dalam karier?

Hak atas foto Getty Images

Paul Austin dan Matt Gillespie berusaha menelusuri kembali jejak mereka di sepanjang jalan setapak yang diselimuti oleh pohon redwood.

Semua hal dipertimbangkan, kondisi untuk tersesat di hutan cukup ideal: masih ada sekitar satu jam menjelang sore, dan cuaca luar biasa menyenangkan untuk bulan Desember di Oakland, California.

Ditambah lagi, dua pria berusia 29 tahun itu terlihat bersemangat.

Austin, seorang konsultan psikadelik, merasa yakin bimbingannya membantu kliennya, Gillespie, membuat beberapa kemajuan nyata hari ini.

Dan Gillespie, menggosokkan telapak tangannya di pohon saat dia melangkahkan kakinya lagi di tanah berlumpur, tampak sangat peduli dengan jalan memutar yang tidak direncanakan.

"Seberapa sering Anda membiarkan diri Anda tersesat?" tanyanya.

Sulit untuk mengatakan apakah Gillespie benar-benar terpesona oleh kayu merah di sekitarnya — atau jika dia masih merasakan dosis obat-obatan psikedelik yang dia ambil beberapa jam lalu.

"Itu benar-benar membantu saya memahami potensi saya."

Zat psikadelik telah mengalami lonjakan popularitas dalam dekade terakhir. Zat yang mengubah pikiran ini, termasuk psilocybin (atau 'jamur ajaib') dan LSD, terkenal karena efek halusinogeniknya. Terutama, mereka terkait budaya yang berkembang di era 1960-an.

Hak atas foto Colleen Hagerty Image caption 'Microdosing' adalah tren yang berkembang di mana pengguna menelan sejumlah kecil psikadelik untuk meningkatkan kreativitas dan kinerja kerja mereka

Tapi hari ini, psikadelik cocok dengan budaya Silicon Valley yang terobsesi dengan teknologi dan kesuksesan.

Kegetolan atas zat psikadelik ini bukanlah berkaitan dengan rekreasi dan lebih banyak tentang optimasi — khususnya, dugaan kemampuan zat ini untuk membantu pengguna naik level dalam karier mereka.

Gillespie sepakat dengan ide ini — dan sudah bertahun-tahun menjalaninya. Dia menyebut dosis LSD pertamanya yang dia nikmati bersama teman baiknya kala remaja di Ohio berperan dalam keberhasilan profesionalnya.

"Dalam keadaan peralihan itu, menjadi jauh lebih nyata bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang dunia," kata Gillespie.

"Kami menyadari betapa bodohnya kami dan berapa banyak sisa hidup dalam hidup kami. Dalam cara yang aneh, sangat rendah hati tetapi juga sangat membebaskan. Itu benar-benar membantu saya memahami potensi saya. "

Sebelum pengalamannya dengan LSD, dia pikir masa depannya sudah ditentukan: dia akan kuliah di universitas lokal dan mencari pekerjaan di kota asalnya, Cincinnati.

Tetapi setelah bereksperimen dengan obat, Gillespie memutuskan untuk mengejar gelar dalam desain industri. Dia akhirnya bekerja di luar negeri, di Jerman dan Swiss, sebelum kembali ke AS untuk bekerja di sebuah perusahaan energi surya.

Alasan klien datang kepada saya adalah sering kali membahas pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam tentang, 'Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan?' Paul Austin

Sekarang, mendekati usia 30 dan di tengah perjuangan mengembangkan bisnis wirausaha barunya, Gillespie telah menemukan dirinya beralih ke psikadelik untuk bimbingan sekali lagi.

Setelah abstain dari zat-zat itu di awal karirnya, ia menjadi tertarik dengan microdosing, atau praktik mengambil dosis rendah obat dalam upaya untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kesejahteraan.

Meskipun ada sedikit data untuk mendukung klaim ini, konsep penggunaan psikadelik untuk meningkatkan kinerja pribadi dan profesional telah meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Ini khususnya kasus di Silicon Valley, yang telah lama memikirkan ide-ide ini.

Dalam bukunya tentang psikadelik, How to Change Your Mind, Michael Pollan menelusuri sejarah ini kembali ke tahun 1950-an, ketika para insinyur menggunakan efek halusinogenik LSD untuk memvisualisasikan konsep-konsep baru, seperti chip komputer.

Raksasa teknologi termasuk Steve Jobs juga diketahui telah mencoba-coba zat halusinogen ini. Jobs dilaporkan bahkan pernah meremehkan Bill Gates sebagai orang yang "tidak imajinatif" dan mengatakan bahwa ia akan "lebih luas" jika ia menggunakan LSD (Gates, sebenarnya, menyinggung penggunaan LSD-nya sendiri).

Perjalanan yang dipandu

Bagi Gillespie, menemukan cara yang efektif untuk menggunakan zat psikadelik itu sulit — ia menggambarkan upaya awalnya dalam melakukan microdosing sebagai "mencoba-coba", mengatakan ia mengalami kesulitan menentukan berapa banyak obat yang harus dia konsumsi dan bagaimana cara terbaik memanfaatkan kondisi yang berubah.

"Menemukan keseimbangan yang tepat itu dan tempat yang tepat dalam hidup saya membutuhkan sedikit bantuan," dia menjelaskan.

"Dan di situlah Paul (Austin) masuk."

Seperti Gillespie, pengalaman psikedelik pertama Austin terjadi di akhir masa remajanya — perjalanan psilocybin. Belakangan tahun itu, ia mengonsumsi LSD "mungkin 20 kali".

Psikadelik telah menjadi perlengkapan dalam kehidupan pribadinya sejak itu, dan ia memandang mendidik orang lain tentang zat itu sebagai misi profesionalnya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Psilocybin, atau 'jamur ajaib', telah diberikan sebutan 'nafas', yang memungkinkannya untuk diteliti secara klinis untuk keperluan medis

Austin memulai The Third Wave, sebuah komunitas online untuk pendidikan psikadelik, dan menawarkan sesi pelatihan untuk membantu orang mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan mereka dengan cara yang aman dan bermakna.

Sejak pindah ke Oakland tahun lalu, daftar klien reguler — "hampir secara eksklusif pendiri atau pengusaha" kian panjang. Dia memandu perjalanan obat-obatan mereka dengan menetapkan tujuan dan niat, sering berfokus pada layanan profesional mereka.

"Saya merasa alasan klien datang kepada saya adalah sering kali membahas pertanyaan yang lebih dalam tentang, 'Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Mengapa pekerjaan yang kita lakukan penting bagi kita?'" kata Austin.

"Saya pikir psikadelik benar-benar membantu orang dengan proses itu lebih dari apa pun."

'Mendaki gunung'

Ketika Gillespie tiba di sesi hari ini, dia sudah mengonsumsi dosis kecil psilocybin. Karena psikadelik ilegal di AS, Austin tidak memberikannya kepada pasiennya, tetapi dia mencatat bahwa mereka menjadi lebih mudah didapat sejak diperbolehkan di Oakland awal tahun ini.

Setelah berkendara singkat dari gedung pencakar langit San Francisco dan berkelana di hutan redwood Joaquin Miller Park yang menjulang tinggi, keduanya memilih jalur acak, dan sesi 'hike-rodosing' dimulai.

Austin beralih ke mode sebagai pelatih, meminta Gillespie untuk menyatakan tujuannya pada hari itu.

'Ego-disolusi' adalah perasaan koneksi baru dalam diri seseorang, dan dengan lingkungannya

Di permukaan, banyak percakapan tampaknya sangat mirip dengan apa yang diharapkan dari sesi konseling karir.

Tetapi Austin percaya bahwa psikadelik membuat proses ini lebih efektif dengan membantu klien mencapai semacam objektivitas tentang diri mereka sendiri.

"Itu membuatnya lebih mudah untuk menyadari hal-hal tertentu," katanya.

"Psikadelik hanya membantu kita menjadi lebih lunak. Mereka membantu kita menjadi lebih jujur ​​dan terbuka. "

Ini bukan hanya dugaan Austin: dalam sebuah studi baru-baru ini dari Imperial College of London, para peneliti memindai otak pasien yang mengonsumsi LSD dan menemukan obat itu mendorong perubahan dalam bagaimana pengguna berhubungan dengan dunia di sekitar mereka.

Peneliti utama, Dr Robin Carhart-Harris menggambarkannya sebagai otak yang lebih "bersatu", artinya jaringan yang biasanya berfungsi secara terpisah mulai bekerja dengan cara yang lebih terintegrasi.

Dia mengatakan ini terkait dengan fenomena "pembubaran ego" pada pengguna, yang merupakan perasaan koneksi baru dalam diri mereka dan dengan lingkungan mereka.

Penelitian seperti yang dilakukan Carhart-Harris membuka kemungkinan tentang potensi penggunaan medis psikadelik, yang dinyatakan ilegal dan digolongkan beberapa dekade lalu di AS sebagai obat tanpa nilai medis.

Hari ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) telah memberikan dua zat psikadelik, psilocybin dan MDMA, status 'terobosan' yang memungkinkan mereka untuk diteliti secara klinis setelah menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam merawat pasien dengan kondisi kesehatan mental.

Penelitian awal lainnya telah melihat dampak positif psikadelik dalam mengobati kecanduan dan bahkan mengurangi sakit kepala.

Caroline Dorsen, seorang peneliti penggunaan zat dan asisten profesor di Meyers College of Nursing Universitas New York, telah memfokuskan pekerjaannya pada bagaimana orang menggunakan psikedelik untuk menyembuhkan trauma masa kecil dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka.

Sesuatu yang penting yang dia amati dalam memiliki sesi psikedelik yang produktif adalah memiliki semacam figur – apakah itu dokter, pelatih atau pemimpin spiritual – untuk membantu pengguna melalui pengalaman ini.

Hak atas foto Colleen Hagerty Image caption Beberapa dari wirausaha mungkin mengikuti jejak ikon-ikon seperti Steve Jobs, yang diketahui telah bereksperimen dengan obat-obatan halusinogen

"Memiliki panduan yang terlatih dan dipersiapkan dengan baik adalah bagian penting untuk memastikan keamanan fisik dan emosional selama pengalaman terapi psikedelik yang dapat berkisar dari bahagia sampai sedih; meresahkan atau menakutkan,"kata Dorsen.

"Setelah upacara psikedelik, pemandu melayani peran penting dalam membantu peserta memahami pengalaman dan mengintegrasikan apa yang mereka pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari."

Dengan bergurau, Dorsen mengatakan dia telah mendengar banyak cerita tentang orang-orang yang mengalami "epifani", atau pencerahan, selama sesi psikedelik yang mengarah pada perubahan karier.

Tapi, dia mengingatkan, pengguna tidak bisa memaksakan kesadaran semacam ini.

"Dalam penelitian saya, peserta sering menjelaskan bahwa mereka memiliki kontrol minimal atas pengalaman yang akan mereka miliki saat mengambil psikadelik," katanya.

"Tumbuhan ini akan memberi Anda pengalaman yang Anda butuhkan."

Mengungkap jalur terbaik ke depan

Sejak dia mulai bekerja dengan Austin, Gillespie mengatakan dia telah menetapkan harga yang lebih adil untuk pekerjaan konsultasinya, dan membuat langkah maju yang signifikan dalam meluncurkan bisnisnya.

"Banyak hal yang Paul bantu untuk saya lakukan adalah mengatasi rasa percaya diri yang membatasi nilai dan kompetensi saya sendiri," kata Gillespie.

Bekerja dengan panduan psikedelik profesional dapat menghabiskan biaya hingga $ 1.000 per bulan, atau sekitar Rp13,8 juta

Dia sebelumnya mencoba bekerja dengan kelompok, di mana anggota berbagi tujuan dan melaporkan kemajuan, tetapi merasa pengalaman itu tidak bermanfaat.

Dengan Austin yang melatihnya "lebih dalam", ia percaya, ketika pelatih mendorongnya untuk menjadi lebih introspektif dan jujur ​​tentang "mengapa"nya, atau apa yang benar-benar mendorongnya dalam pekerjaan dan kehidupan pribadinya.

Bekerja dengan Austin tidak murah: ia membutuhkan komitmen tiga bulan minimum untuk pembinaan dengan label harga US$1.000 hingga US$2.000 per bulan, sekitar Rp13,8 juta hingga Rp27,6 juta.

Namun Gillespie yakin bahwa terus bekerja sama dengan Austin – dan psikadelik – akan mengungkapkan jalan terbaiknya ke depan.

Cukup percaya diri bahwa, dalam beberapa hari, ia berencana untuk berpartisipasi dalam upacara ayahuasca untuk pertama kalinya, di mana ia akan mencoba teh psikedelik ampuh yang dikenal dapat menyebabkan penglihatan yang intens, dan, seringkali, penyakit fisik.

Dia bersemangat tentang kesempatan ini, dan menghabiskan sebagian besar bagian terakhir dari sesi hari ini dengan Austin untuk membahasnya.

Akhirnya, ketika mereka berbicara, pasangan itu akhirnya menemukan jalan kembali ke mobil mereka.

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, The 'psychedelics coach' with drug-fuelled career advice, di laman BBC Worklife