Kisah keluarga yang satu bulan terapung di laut: 'Minum darah penyu untuk bertahan hidup'

Keluarga Robertson menghabiskan 38 hari terapung di laut setelah kapal pesiar mereka ditenggelamkan paus pembunuh.

Kisah mereka tentang kelangsungan hidup menunjukkan titik ekstrem yang dapat dijalani tubuh manusia.

Angin sudah mereda sejak malam sebelumnya, tapi laut masih tak tenang, apalagi untuk kapal layar yang digunakan keluarga Robertson, Lucette.

Dari kejauhan, ada sesuatu yang bergerak menuju kapal.

Kapal mereka berada 200 mil di sebelah barat Galapagos.

Itu adalah hari kedua dari perjalanan 40 hari keluarga Robertson menuju Kepulauan Marquesas di Polinesia Prancis, bagian dari pelayaran keliling dunia mereka.

Beberapa anggota keluarga sedang tidur di bawah geladak, setelah berjaga sepanjang malam. K

opi pagi diseduh di atas kompor dan mereka mulai menjalani rutinitas sehari-hari.

Peristiwa yang terjadi beberapa detik berikutnya akan mengubah hidup mereka selamanya.

Douglas Robertson, yang saat itu berusia 18 tahun, berada di balik kemudi bersama adiknya, Sandy, ketika dia melihat sirip segitiga paus pembunuh.

"Saya menarik tali pancing, ada cumi-cumi besar di ujungnya. Saya berkata kepada adik saya, 'Akan ada ikan-ikan besar di sekitar sini'," katanya.

"Karena, di mana ada cumi-cumi, ada paus."

Tiba-tiba ada benturan. Tiga kali, dengan cepat dan berturut-turut.

Layar kapal mereka terangkat ke udara, penghuninya terhempas.

Ada bunyi retak yang begitu keras yang menandakan lunas kapal telah patah. Lunas adalah sepotong kayu yang membentang sepanjang dasar kapal (0,9 m) dan lebar 0,3 m.

"Saya pikir kami pasti telah kandas," kata Douglas, yang sekarang berusia 65 tahun.

"Kami pasti telah menghantam dasar, entah bagaimana, meskipun kami berada di laut dalam. Karena saya tidak tahu penjelasan lain untuk apa yang terjadi. Saya melihat ke bawah palka dan berkata, "Ayah, apakah Ayah baik-baik saja?" Air sudah merendam pergelangan kakinya."

Douglas Robertson, sekarang 65, jatuh ke laut ke dalam air setelah kapal pesiar keluarga bertabrakan dengan paus pembunuh.

Sementara itu, darah salah satu paus mengalir ke laut karena luka dari kepalanya.

Paus itu adalah yang terbesar dari tiga paus. Apa yang menyebabkan mereka menyerang kapal?

Paus memang diketahui telah menyerang kapal, meskipun jarang terjadi.

Adegan klimaks di Moby Dick didasarkan pada peristiwa nyata dari tahun 1820, di mana seekor paus sperma menabrak dan menenggelamkan kapal penangkap paus sepanjang 26,5 meter dari Essex di Pasifik Selatan.

Semua kru, 20 orang, selamat. Tapi hanya delapan yang berhasil kembali ke AS hidup-hidup setelah perjalanan sulit yang memaksa mereka menyerah pada kanibalisme.

Paus sperma bertarung dengan saling menabrakkan rostrum mereka, yaitu bagian depan tengkorak yang keras.

Mungkin saja paus sperma yang menenggelamkan kapal Essex mengira kapal itu adalah pejantan lain.

Namun, jauh lebih mungkin bahwa tabrakan itu adalah sebuah kebetulan yang aneh.

Kapal-kapal perburuan paus sengaja berlayar menuju paus sperma sebelum meluncurkan perahu kecil untuk melemparkan harpun (tombak untuk berburu paus).

Tabrakan tanpa sengaja bukannya tak pernah terjadi.

Paus pembunuh mungkin juga bertarung seperti ini, tetapi mereka lebih umum bekerja sama untuk memburu mangsa besar seperti hiu.

Dari bawah laut sana, kapal Lucette yang jauh lebih kecil mungkin tampak seperti paus besar.

Tinggalkan kapal

Pada detik-detik tabrakan, ayah Douglas, Dougal, seorang pelaut ulung yang berpengalaman, meminta keluarganya untuk meninggalkan kapal.

Dia menyalakan radio untuk mengirim sinyal 'SOS' sementara istrinya, Lyn, mengumpulkan persediaan darurat mereka.

"Saya menatapnya," kata Douglas, "dan berpikir: Ini pasti mimpi." Butuh beberapa menit untuk menyalakan radio. Namun, kapal sudah tenggelam.

Perahu itu dilengkapi dengan rakit tiup dan perahu kayu berukuran sekitar tiga meter.

Douglas meluncurkan keduanya ke samping dan mengikatnya bersisian sebelum dia tersapu dari geladak.

Saya terus berpikir 'Inilah cara saya akan mati. Saya akan dimakan oleh paus pembunuh' kata Douglas Robertson.

"Saya terus merasakan kaki saya untuk melihat apakah kaki saya masih ada. Katanya, kita tidak akan merasakan gigitan paus, lalu tiba-tiba sudah tidak punya kaki. Saya terus memperhatikan kaki saya dan berpikir, ya setidaknya saya masih punya kaki."

Paus pembunuh yang bertabrakan dengan kapal pesiar Robertson bisa saja menabraknya secara tidak sengaja atau mungkin sengaja karena mengira kapal itu sebagai mangsa.

Robin Williams, seorang pemuda yang ikut dalam perjalanan itu, diberi tempat tidur sebagai imbalan kerja, sedang tidur setelah jaga malam, ketika kapal mulai tenggelam.

Dia melangkah ke rakit karet dengan gugup. Satu sisi rakit masuk dalam dalam air tak lama kemudian tenggelam. Rakit itu mengambang tepat di bawah permukaan, tidak dapat digunakan.

Akibatnya, tujuh orang yang ada di kapal tu tidak punya pilihan lain. Mereka harus berdesakan di kapal kecil berkapasitas enam orang.

Di kapal itu mereka bertahan hidup sambil terapung-apung di lautan.

Hirarki bertahan hidup

Keluarga Robertson perlu rencana.

"Waktu bertahan hidup tanpa udara hanya dalam hitungan menit, dengan suhu ekstrem dalam beberapa jam, tanpa cairan, beberapa hari, dan tanpa makanan beberapa minggu," kata Mike Tipton, seorang ahli fisiologi dari University of Portsmouth yang spesialisasinya adalah kelangsungan hidup di lingkungan ekstrem.

Keluarga Robertson beruntung karena lokasi tenggelamnya di daerah tropis.

Suhu laut tidak cukup rendah untuk memicu syok karena suhu dingin.

"Semua perjalanan besar untuk bertahan hidup terjadi di daerah tropis," kata Tipton.

Setidaknya dua hal pertama pada hierarki kelangsungan hidup mereka, udara dan suhu, tidak perlu dikhawatirkan.

Tapi lokasi mereka di daerah tropis juga mulai menjadi sebuah komplikasi. Suhu panas membuat mereka berkeringat.

Ada tujuh orang di atas kapal Lucette ketika kapal itu tenggelam dan mereka harus masuk ke dalam sampan berkapasitas enam orang untuk bertahan hidup.

"Kelangsungan hidup ada dalam keseimbangan; khususnya keseimbangan cairan, termal, dan energi," kata Tipton.

"Anda dapat meminimalkan kebutuhan atas air dengan cara beraktivitas saat suhu tidak terlalu panas. Pada dasarnya harus menghindari berkeringat."

Dikelilingi oleh air, tentu ada godaan mendinginkan tubuh dengan cara melompat ke laut.

Namun, ini harus dihindari, karena kulit akan terkena garam yang dapat menarik kelembaban kulit dan memicu iritasi.

Namun, mencelupkan tangan ke dalam air diperbolehkan.

"Saat kegerahan, aliran darah ke tangan akan sangat tinggi," kata Tipton.

"Jika suhu dalam tubuh naik, tubuh akan terus mengalirkan darah ke tangan. Mencelupkan tangan ke air bisa mendinginkan badan seperti kalau Anda mengenakan rompi es. "

Setelah mengapung di laut terbuka yang aman dari bahaya langsung, keluarga Robertson punya waktu untuk merencanakan penyelamatan mereka.

Mereka memutuskan untuk menuju utara, lebih dekat ke garis khatulistiwa, ke daerah yang tak berangin.

Wilayah laut ini, tempat angin utara dan selatan bertemu, dikenal karena airnya yang tenang dan angin yang kecil.

Kondisi laut inilah yang menarik bagi keluarga Robertson.

Kurangnya angin membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bertahan hidup.

Garis laut di sekitar khatulistiwa mungkin mencapai 35 derajat Celcius hampir sepanjang tahun.

Kelembaban dari permukaan laut naik secara vertikal di daerah itu sebelum mendingin dan kembali ke laut sebagai hujan.

Keluarga Robertson tahu ada hujan di sana, setelah berlayar melewatinya dalam perjalanan ke Galapagos.

Awan petir di sana akan membuatnya menjadi tempat yang menyedihkan untuk pelaut yang terjebak, tetapi bisa membuat Anda tetap hidup.

Mereka membuat rencana untuk mendayung ke tengah Samudra Pasifik, menyimpan air dan kemudian kembali ke Amerika, mengikuti arus.

Mereka telah berlayar di South Equatorial Current yang mengalir ke barat.

Tetapi antara garis khatulistiwa dan lokasi mereka sekarang, ada arus berlawanan ke arat timur.

Mereka memperhitungkan, arus itu akan membawa mereka kembali ke benua Amerika dalam 72 hari.

Rute itu juga akan membawa mereka melalui jalur pelayaran kapal dari Amerika yang menuju Australia dan Selandia Baru, meningkatkan peluang mereka untuk diselamatkan.

Pada jam 10 pagi pada hari keenam, keberuntungan mereka berubah. Kurang dari tiga mil jauhnya, ada sebuah kapal.

Sebuah kapal kontainer melintas dekat dengan Robertson, tetapi tidak pernah berbalik ke arah mereka meskipun keluarga menembakkan beberapa suar.

Dougal menembakkan dua suar tangan dan tiga suar parasut, dan menyisakan satu suar tangan cadangan. Tetapi kapal tidak pernah berbalik ke arah mereka.

"Itu benar-benar momen yang menyadarkan kami semua," kata Douglas. "Kami menyadari bahwa kami di sini tidak hanya untuk diselamatkan."

Mencari makanan di laut

Perjalanan menyeberangi lautan untuk jangka waktu selama itu tidak akan mudah. Pertama, mereka membutuhkan makanan.

"Semua orang yang pernah diet tahu bahwa awalnya akan terasa lapar, tetapi seiring waktu Anda tidak merasa lapar lagi, dan terutama ketika tidak terlalu banyak gerak," kata Tipton.

Dalam hierarki kelangsungan hidup, makanan ada di peringkat rendah.

Anda bisa bertahan selama beberapa minggu tanpa makan. Tetapi untuk pelayaran 72 hari, keluarga Robertson akhirnya harus makan.

Untungnya, ada banyak makanan di Samudra Pasifik. Protein khususnya, sangat mudah didapat. Keluarga Robertson menangkap ikan terbang dan penyu, mengeringkan daging di bawah sinar matahari untuk mengawetkannya.

"Menjelang [minggu ketiga] pakaian kami benar-benar membusuk," kata Douglas.

"Jadi kami agak telanjang, agak mirip manusia gua. Kami menangkap binatang dengan tangan. "

Tetapi protein bukanlah yang dicari tubuh Anda ketika Anda kelaparan dan dehidrasi.

"Ketika protein terdenaturasi menjadi asam amino, tubuh akan menghasilkan produk sampingan seperti amonia dan urea yang harus diencerkan dengan cairan," kata Tipton. "Tidak demikian dengan lemak dan gula."

Tanpa air yang cukup untuk diminum, ikan berprotein itu pada akhirnya bisa meracuni Anda.

Namun, penyu memiliki lapisan lemak di bawah cangkangnya, yang jauh lebih bermanfaat bagi tubuh saat bertahan hidup dan dapat dimakan kapan saja.

Douglas mengatakan keluarganya makan sepotong daging tiga kali dan menyesap air tiga atau empat kali setiap hari.

Air di mana-mana

Keluarga Robertson punya 10,2 liter air bersih dalam kaleng. Tetapi untuk perjalanan 72 hari, itu tidak akan cukup.

Biasanya, tubuh manusia membutuhkan sekitar 1,5 liter cairan setiap hari, tetapi dalam situasi bertahan hidup, kebutuhan itu dapat dikurangi menjadi sekitar 400 ml per hari, menurut Tipton.

Dalam skenario terburuk, kebutuhan air dapat dikurangi lebih lanjut menjadi sekitar 200ml.

Pada situasi ini, tubuh mempertahankan fungsi ginjal esensial tetapi mematikan banyak proses lain dan darah menjadi sangat hipertonik.

Penyu memberi daging pada Robertson tetapi juga persediaan lemak yang vital di bawah cangkang. Darah mereka yang membantu menjaga keluarga tetap hidup.

Cuaca panas yang awalnya menyelamatkan Douglas dan anggota keluarga lainnya, kemudian menjadi musuh mereka.

"Jika cuaca hangat, Anda akan kehilangan sekitar setengah liter cairan sehari, melalui kulit," kata Tipton.

Keluarga Robertson memiliki dua sumber air langsung lainnya: air hujan dan kondensasi.

Dengan kanopi di atas perahu, keringat dan uap air yang mereka hembuskan akan mengembun di atasnya.

Hal yang jangan pernah dilakukan adalah minum air laut atau air seni. "Urin kira-kira 4% lebih terkonsentrasi daripada cairan tubuh standar," kata Tipton.

"Jadi, air seni harus diencerkan dengan cairan yang banyak. Anda tidak akan pernah bisa melakukannya saat sedang dalam situasi bertahan hidup. "

Mendapatkan air minum yang cukup menjadi masalah bagi keluarga Robertson.

Mereka telah tiba di dekat khatulistiwa, tetapi tidak ada hujan. Mereka menunggu selama tiga hari, sambil sesekali melihat awan hujan di kejauhan dengan frustrasi.

Solusi mereka adalah meminum darah penyu yang mereka tangkap. Douglas mengingat rasanya enak dan sama sekali tidak asin.

Rendahnya kadar air yang diminum keluarga, bagaimanapun, mulai berdampak pada tubuh mereka.

Douglas ingat hanya buang air kecil sekali sepanjang cobaan itu, dengan cairan kencing yang kental dan gelap seperti tar.

Ketika kekurangan air seperti ini, tubuh mulai melakukan hal-hal aneh.

Ketika tangan mereka tanpa sengaja terluka saat memegang penyu misalnya, mereka tidak mengalami pendarahan.

"Tubuh berfungsi cukup baik dalam mengorbankan ekstremitas untuk menjaga fungsi jantung, paru-paru dan otak," kata Tipton.

Meskipun dikelilingi oleh air laut, keluarga harus menunggu hujan untuk mendapatkan air yang aman untuk diminum.

Prihatin dengan kurangnya ekskresi keluarga, Lyn, yang pernah melakukan pelatihan medis, menyarankan mereka melakukan enema (injeksi cairan ke dalam kolon melalui anus) dengan air kotor di bagian bawah perahu dan beberapa tabung dari rakit karet.

Air kotor itu adalah campuran darah penyu, air hujan, dan air laut, yang sekali tidak bisa diminum.

Di usus besar, sangat sedikit cairan yang diserap, sehingga efek teknik itu untuk rehidrasi akan terbatas.

Konon, SAS Inggris dilatih untuk melakukan enema sebagai teknik bertahan hidup dan aksi tersebut diulangi oleh orang yang bertahan hidup dalam situasi sulit, seperti Bear Grylls.

Ketika saya menanyakan ini pada Tipton, dia tertawa. "Saya yakin mereka sudah mencobanya, mereka akan mencoba apa saja, tetapi itu tidak akan memiliki efek besar."

Keluarga itu juga mulai menyedot cairan tulang belakang kerangka ikan dan memakan mata ikan.

Douglas ingat cukup menyukai pengalaman meletuskan mata ikan.

Mata ikan bahkan mungkin mengandung sejumlah kecil vitamin C yang sangat dibutuhkan, serta sedikit cairan.

Akhirnya, pada hari keempat mereka, hujan mulai turun. "Kami sangat gembira dan minum air putih sebanyak-banyaknya," kata Douglas.

"Semua daging jadi busuk karena air, tetapi kami memakan semampunya dan membuang sisanya."

Penyu muncul dengan cukup teratur sehingga mereka memiliki persediaan daging yang stabil, bersama dengan telur dan darah mereka yang meredakan haus.

Namun, setelah beberapa saat, hujan mulai menjadi masalah. Mereka harus terus-menerus menjaga kapal, bergiliran sepanjang malam, sampai akhirnya pingsan karena kelelahan.

Setelah 21 hari, mereka melihat Bintang Utara. Douglas mengatakan rencana mereka berhasil, mereka pasti telah menempuh jarak 420 mil.

Penyelamatan dan aklimatisasi

Pada 23 Juli 1972, di hari ke 38, mereka melihat kapal kedua.

Dougal menyalakan suar terakhir dan memegangnya sampai membakar tangannya. Kali ini, kapal berbalik.

"Anehnya, mereka bertanya kepada kami apakah kami ingin diselamatkan," kata Robertson. Mereka ditemukan oleh sebuah kapal nelayan Jepang.

"Tali ini jatuh dan mendarat di kapal kecil kami. Dan itulah pertama kali kami menyadari bahwa kami aman. "

Hal pertama yang diminta Douglas adalah kopi: "Dalam bayangan saya, itu sangat fantastis." Tapi dia tidak bisa meminumnya.

"Kondisi kami sangat buruk. Kami tidak mengetahuinya, tetapi jumlah hemoglobin kami turun. Kami seharusnya menjalani transfusi darah, tetapi mereka meminta kami diet hanya minum air kelapa. "

Douglas Robertson menulis sebuah buku yang mendokumentasikan penderitaan keluarga dan bagaimana mereka bertahan begitu lama di laut.

Ada beberapa contoh penyelamatan baru-baru ini yang menunjukkan sejauh mana ubuh manusia bisa bertahan dalam situasi ekstrem.

Ada kasus 12 anak laki-laki Thailand yang menghabiskan 18 hari terperangkap di gua pada 2018 dan 33 penambang Chili diselamatkan pada 2010. Dalam kedua kasus, semua selamat.

"Ketika diselamatkan, mereka diberi berbagai macam antibiotik," kata Tipton.

"Meskipun mereka sangat ingin makan, mereka tidak diizinkan makan. Semua enzim pencernaan akan berkurang dalam hal jumlah dan aktivitasnya. Memasukkan makanan dalam jumlah besar ke dalam perut, ketika tidak ada apa-apa di dalamnya, adalah suatu tantangan. "

Keluarga Robertson mencapai Panama, tempat kedutaan Inggris menempatkan mereka di hotel.

Di sinilah Douglas bisa sepenuhnya merasakan kegembiraan memesan apa pun yang disukainya. Dia memesan tiga porsi steak dan telur dari restoran hotel, yang membuatnya sakit "seperti babi berdarah".

Tapi bahkan memintanya saja pun sudah cukup memuaskan.

"Dougal menulis di bukunya 'Kita mencapai puncak kepuasan yang tidak akan pernah kita raih lagi dalam hidup,' dan itu benar, Anda tidak akan dapat mencapai puncak kepuasan itu," kata Douglas.

"Kami pergi ke pasar dan melihat penyu yang dibantai. Kami melihat steak penyu dengan mata yang berbeda, berpikir 'Ah, ini tidak seperti steak penyu kami, yang dimakan langsung dari tulang'."

